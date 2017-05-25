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Саймон Йейтс продлил контракт с велокомандой BikeExchange-Jayco до конца 2024 года

Саймон Йейтс на 2 года продлил контракт с командой BikeExchange-Jayco

 

 

  29-летний британский велогонщик Саймон Йейтс (Simon Yates) на два года продлил контракт с велокомандой BikeExchange-Jayco. Это значит, что победитель 10 этапов Гранд-туров до конца 2024 года продолжит выступать в австралийской команде, где начал карьеру профессионала в 2014 году.

 

  Саймон Йейтс принёс команде 29 побед, в том числе победу на Вуэльте Испании в 2018 году, победы на этапах всех трёх Гранд-туров (6 этапов Джиро д’Италия, 2 этапа Тур де Франс, 2 этапа Вуэльты Испании), а также победы на Тиррено-Адриатико, Туре Альп, подиум Джиро д’Италия в 2021 году.

 

Саймон Йейтс продлил контракт с велокомандой BikeExchange-Jayco до конца 2024 года

 

 

  Джерри Райан (Gerry Ryan), владелец команды: «Мы гордимся, что путешествие Саймона с нами продолжится. Девять лет он был ключевым гонщиком команды, принёс яркие невероятные победы, включая победу на Гранд-туре. Саймон – важный гонщик для будущего команды. У нас большие планы, мы уверены, что вместе многого достигнем.

  Через 10 лет после основания команды мы подошли к решающей точке нашего развития, но направление остаётся прежним – мы продолжим поиск молодых талантов и работу по превращению их в чемпионов, как получилось с Саймоном. Мы уверены, что он останется сильным лидером нашей команды и станет великолепным примером для нового поколения гонщиков GreenEDGE cycling».

 

  Брент Коупленд (Brent Copeland), генеральный менеджер команды: «Нам было очень важно продлить контракт с Саймоном Йейтсом, лидером нашей команды. Он принёс нашей команде большие успехи, мы верим, что он ещё многое может дать нам и  велоспорту.  Саймон для нас как член семьи, и то, что мы продолжим работать вместе, поможет не только в плане результатов команды, но также продолжит строить то, что  Джерри Райан начал воплощать в жизнь вместе с GreenEDGE Cycling».

 

  Саймон Йейтс: «Мне было важно продолжать работать в этой команде. Я начал это путешествие нео-про, прошёл через моменты больших успехов и многочисленных неудач. Команда всегда верила в меня, давала мне шанс, оказывала поддержку, предоставляла пространство для развития.

  Верю, что многое ещё впереди. С таким великолепным партнёром как Giant, я смог подняться на более высокий уровень в разделке, в этом году выиграл мою первую индивидуальную гонку на время на Гранд-туре. Это очень вдохновляет меня.

  Уверен, что вместе мы достигнем намного больших успехов. Я рад продолжать работу в этой команде, где чувствую себя как дома, где проведу 10-й и 11-й сезоны карьеры профессионального велогонщика».

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Теги к статье: Саймон Йейтс Simon Yates Team BikeExchange - Jayco

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  1. Pi-man

    Сегодня, 17:25 | Регистрация: 25.05.2017

    Удачи Саймону!
    Грантуров без падений и неудачных дней.

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