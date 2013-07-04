Велоформа команды EF Education First – Drapac на 2018 год

Компания Slipstream Sports представила велоформу команды, которая со следующего сезона меняет название с Cannondale-Drapac на EF Education First – Drapac.

Узор из ромбов, долгое время являвшийся отличительным знаком формы гонщиков команды Джонатана Воутерса, в следующем сезоне останется в виде полосок только на рукавах веломаек.

Доминирующим цветом формы будет ярко-розовый цвет. На груди и спине по центру маек выделяется логотип титульного спонсора – компании EF Education First. Велошорты будут чёрного цвета. На веломайках и велошортах представлены также логотипы других спонсоров команды – компаний Drapac, Cannondale, New Balance и POC.

Следующий сезон станет пятым годом сотрудничества Slipstream Sports и производителя велошлемов и очков - компании POC. С 2017 года POC снабжает команду полным комплектом одежды, помимо шлемов и очков.

Тренировочная форма гонщиков EF Education First по цвету будет отличаться от гоночной, но её оранжевый цвет также будет заметным на дороге, что сделано ради безопасности спортсменов.

Джоэл Хладесек (Joel Hladecek), креативный директор компании EF Education First: «Мы начали разработку дизайна велоформы с изучения пелотона. Сразу стало понятно, что нам надо делать нечто очень смелое, чтобы помочь гонщикам выделиться в визуальном хаосе.

Мы научились тому, как одной – двумя деталями поймать внимание людей, неважно, в какой стране мира они живут. Это одна из причин, по которой мы решили использовать шокирующий, выделяющийся розовый цвет как часть нашего бренда. Этот цвет всегда притягивает внимание, в этом он универсален. Мы решили развить силу этого цвета, сделав его главным элементом дизайна велоформы. Но новый дизайн – это гораздо больше, чем ярко-розовый.

Для нас было удовольствием работать с нашими новыми друзьями и партнёрами, компаниями Slipstream Sports, including Drapac, Cannondale и POC, каждый из которых внёс свой вклад в финальный дизайн. Обычно при создании дизайна формы сложно учесть мнения всех партнёров, у каждого из которых есть свои собственные шаблоны дизайна и требования. Я горжусь, что мы с этой группой нашли общий язык и гармонизировали наши бренды на велоформе».

Форма для тренировок

Джонатан Воутерс, генеральный менеджер и основатель Slipstream Sports: «С самого основания команды мы всегда старались раздвинуть границы дизайна и цвета. Эта Форма не исключение. Она смелая, но в ней не теряется узор из ромбов. Мы более десяти лет включаем этот узор и счастливы, что это продолжится.

У компаний EF Education First и POC скандинавские корни, поэтому в дизайне больше скандинавского. В прошлом в нашем дизайне велоформы всегда была некая мешанина, что мы старались сохранить, так как считали забавным. Но теперь у нас более чёткий дизайн».

Саймон Кларк и Ригоберто Уран появятся в новой форме на критериуме Saitama в Японии.