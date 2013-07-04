Команда Sky представила велоформу на 2018 год

Новая велоформа команды Sky на 2018 год

В новом сезоне в велоформе гонщиков британской команды Sky будет доминировать белый цвет. Такой дизайн был сделан после того, как белый цвет веломаек, в которых команда Sky выступала на Тур де Франс-2017, был поддержан болельщиками и гонщиками.

Производитель велоформы – партнёр Sky с 2017 года, компания Castelli. Велоформа сохранит многие основные черты, благодаря которым гонщики команды Sky узнаются в пелотоне. Графическое изображение побед команды Sky в виде точек и тире разделено на две части. Точки и тире, изображающие победы 2010-2016 года расположены на спине, а графическое изображение побед прошедшего сезона – спереди, на широкой лазурной полосе на груди. Возвращение лазурной полоски вдохновлено дизайном формы первых лет выступления команды Sky.

Дэйв Брэйлсфорд, глава команды Sky: «Сначала мы поменяли цвет маек на белый на Тур де Франс прошлым летом, и это понравилось болельщикам и гонщикам. Положительный отклик вдохновил нас перейти к белому цвету в 2018 году.

Компания Castelli давно славится применением самых новых технологий в производстве одежды для велоспорта, как с точки зрения технических характеристик, так и точки зрения дизайна. На первое место они ставят технологию и качество изготовления, и в вопросах научных исследований и развития являются пионерами своего дела. Гонщик находится в центре их внимания, и наша форма на 2018 год это отражает. Castelli является лидером, когда это касается характеристик одежды в велоспорте».

Стив Смит, бренд-менеджер компании Castelli: «С самого начала нашего сотрудничества команда Sky принимала новые идеи, касающиеся каждого аспекта формы команды. Это отношение дало нам возможность создать нечто уникальное и совсем новое для сезона 2018 года. Новая велоформа не только выглядит отлично, мы уверены, что на данный момент это лучшая велоформа команды Sky. Castelli и Sky много работали вместе на протяжении 2017 года, чтобы усовершенствовать, улучшить, обновить все аспекты велоформы. Гонщики и персонал находились в центре этого процесса, влияли на всё, от дизайна до технических характеристик. Мы гордимся нашим сотрудничеством с командой Sky, с нетерпением ждём ещё большего совместного успеха в 2018 году».

По материалам пресс-релиза команды Sky