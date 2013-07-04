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Команда Sky представила велоформу на 2018 год

Новая велоформа команды Sky на 2018 год

 

 

  В новом сезоне в велоформе гонщиков британской команды Sky будет доминировать белый цвет. Такой дизайн был сделан после того, как белый цвет веломаек, в которых команда Sky выступала на Тур де Франс-2017, был поддержан болельщиками и гонщиками.

 

  Производитель велоформы – партнёр Sky с 2017 года, компания Castelli. Велоформа сохранит многие основные черты, благодаря которым гонщики команды Sky узнаются в пелотоне. Графическое изображение побед команды Sky в виде точек и тире разделено на две части. Точки и тире, изображающие победы 2010-2016 года расположены на спине, а графическое изображение побед прошедшего сезона – спереди, на широкой лазурной полосе на груди. Возвращение лазурной полоски вдохновлено дизайном формы первых лет выступления команды Sky.

 

 

 

 

 

 

  Дэйв Брэйлсфорд, глава команды Sky: «Сначала мы поменяли цвет маек на белый на Тур де Франс прошлым летом, и это понравилось болельщикам и гонщикам. Положительный отклик вдохновил нас перейти к белому цвету в 2018 году.  

 

  Компания Castelli давно славится применением самых новых технологий в производстве одежды для велоспорта, как с точки зрения технических характеристик, так и точки зрения дизайна. На первое место они ставят технологию и качество изготовления, и в вопросах научных исследований и развития являются пионерами своего дела. Гонщик находится в центре их внимания, и наша форма на 2018 год это отражает. Castelli является лидером, когда это касается характеристик одежды в велоспорте».

 

 

  Стив Смит, бренд-менеджер компании Castelli: «С самого начала нашего сотрудничества команда Sky принимала новые идеи, касающиеся каждого аспекта формы команды. Это отношение дало нам возможность создать нечто уникальное и совсем новое для сезона 2018 года. Новая велоформа не только выглядит отлично, мы уверены, что на данный момент это лучшая велоформа команды Sky. Castelli и Sky много работали вместе на протяжении 2017 года, чтобы усовершенствовать, улучшить, обновить все аспекты велоформы. Гонщики и персонал находились в центре этого процесса, влияли на всё, от дизайна до технических характеристик. Мы гордимся нашим сотрудничеством с командой Sky, с нетерпением ждём ещё большего совместного успеха в 2018 году».

 

По материалам пресс-релиза команды Sky

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Теги к статье: Sky велоформа

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  1. Adriano

    Вчера, 18:42 | Регистрация: 2.04.2015

    Майка выглядит менее технологично (резинка рукавов и нижняя резинка) чем ранее. Или скорее всего это демоджерси для показа цвета/дизайна для обычных любителей,а гонцам пойдет совсем другая.

  2. Имя: Сергей

    Сергей Александрович

    Вчера, 20:44 | Регистрация: 10.07.2017

    В прошлом году были джентельмены в смокингах и технички- ягуары. В нынешнем на смокингах голубеньких полосочек накапали, а технички на форды заменили. В будущем году как школьники поедут... Технички то будут?

  3. Имя: Denis

    doctor46

    Вчера, 23:18 | Регистрация: 18.03.2017

    А мне этого года форма нравилась, очень стильно смотрелась

  4. Имя: Саша

    VeloVelo

    Сегодня, 02:01 | Регистрация: 4.07.2013

    Дизайн зачет и сзади и спереди.
    И, похоже, в Скай решили создать новую страницу в своем имидже )

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Комментарии

  • VeloVelo
    Команда Sky представила велофо ... (4)
    VeloVelo-Фото

    Дизайн зачет и сзади и спереди.
    И, похоже, в Скай решили создать новую страницу в своем имидже )

  • doctor46
    Команда Sky представила велофо ... (4)
    doctor46-Фото
    А мне этого года форма нравилась, очень стильно смотрелась
  • Сергей Александрович
    Команда Sky представила велофо ... (4)
    Сергей Александрович-Фото

    В прошлом году были джентельмены в смокингах и технички- ягуары. В нынешнем на смокингах голубеньких полосочек накапали, а технички на форды заменили. В будущем году как школьники поедут... Технички то будут?

  • RVL
    Марк Мадьо: «Мировой Тур стал ... (10)
    RVL-Фото
    Доля истины есть. "Поле чудес" несмотря ни на что идет в прайм тайм и собирает рейтинги...велоспорт пока не воюет за пульты зрителей, к сожалению...
  • RVL
    Марк Мадьо: «Мировой Тур стал ... (10)
    RVL-Фото
    какая тактика? когда его положительные допинг пробы дают отрицательный результат? и только его личное "ага" это подтверждает)))
    ну да..а психанувшие из-за беспредела "циплята" идут на убой пачками)))
  • RVL
    Марк Мадьо: «Мировой Тур стал ... (10)
    RVL-Фото

    5-6 чел с мега з-п (по меркам вело) делают шоу сейчас в вело.
    Саган, Фрум, Гва, Конта(но уже нет), Дюмулан, Нибали, 3-5 спринтеров-остальные похоже на мизерном окладе где то на подпевках. Но не проявляют себя они на туре даун андер, сан луис и китайско-японских гонках. Повышение зп все же даст шанс командам диверсифицировать винеров и десяткам грегари не колхозить ЛБЛ. имхо

  • Adriano
    Команда Sky представила велофо ... (4)
    Adriano-Фото

    Майка выглядит менее технологично (резинка рукавов и нижняя резинка) чем ранее. Или скорее всего это демоджерси для показа цвета/дизайна для обычных любителей,а гонцам пойдет совсем другая.

  • Yuriy 17
    Марк Мадьо: «Мировой Тур стал ... (10)
    Yuriy 17-Фото

    Марк Мадьо: "Мировой тур стал настолько скучным...".

    Кто находиться недалеко Марка Мадьо спросите его, пожалуйста, в какие годы Мировой тур был веселым для него.

    И значит, надо взять рецепт этих нескучных годов для нынешнего времени.

  • Крайний
    Марк Мадьо: «Мировой Тур стал ... (10)
    Крайний-Фото

    Он не первый раз в таком ключе высказывается. Напоминает одного малоизвестного персонажа Сапковского.

  • Yuriy 17
    Марк Мадьо: «Мировой Тур стал ... (10)
    Yuriy 17-Фото

    Смотрю гонки Мирового тура с удовольствием.

    Если Марк Мадьо не получает от Мирового тура удовольствие, то ничего страшного в этом нет.

    Я, например, не получаю удовольствие от телепередачи "Поле чудес".

    У каждого из нас есть свои проблемы.

    Сплошное удовольствие возможно только в раю, наверное.

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Рейтинг UCI

Гонщик Команда Очки
1 Ван Авермат Г. (Bel) (BMC) 3582
2 Фрум К. (GBr) (SKY) 3452
3 Дюмулин Т. (Ned) (SUN) 2545
4 Саган П. (Svk) (BOH) 2544
5 Нибали В. (Ita) (TBM) 2196
6 Квятковски М. (Pol) (SKY) 2171
7 Вальверде А. (Spa) (MOV) 2105
8 Мартин Д. (Irl) (QST) 2050
9 Мэттьюс М. (Aus) (SUN) 2049
10 Контадор А. (Esp) (TFS) 1987

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