Новая велоформа команд Jayco AlUla и Liv AlUla Jayco на 2025 год

Новая велоформа команды Jayco AlUla и LivAlUla Jayco от MAAP - нового технического партнёра GreenEDGE с сезона 2025 года

Компания GreenEDGE, владелец велокоманд Мирового тура Jayco AlUla Liv AlUla Jayco и Liv AlUla Jayco Continental Team, объявила о долгосрочном контракте с новым техническим спонсором - австралийской компанией “MAAP”, которая изготавливает одежду для велосипедистов.

Photo (c) GreenEDGE/Jayco AlUla Team

Начало сотрудничества с MAAP ознаменовалось кардинальным изменением дизайна велоформы команд. Как говорится в пресс-релизе GreenEDGE, «отличительный и яркий новый облик мужской и женской команд ознаменует начало новой эры для зарегистрированной в Австралии команды, которая начнёт свой 14-й сезон в пелотоне UCI WorldTour».

Мельбурнские корни компании MAAP привносят в велоспорт уникальную творческую, но глобально вдохновляющую перспективу, а её подход к стилю и дизайну поможет изменить представление о велоспорте.

Комплект 2025 года имеет ярко выраженную эстетику MAAP и вобрал в себя влияние как родной для команды Австралии, так и родины соспонсора команды - компании AlUla. Дизайнеры стремились передать ощущения движения и скорости, вдохновение от природы, например, пустыни AlUla, а также детали мира профессионального велоспорта, например, размытых фотофинишей и испытаний в аэродинамической трубе.

Цветовая палитра комплекта также опирается на вдохновение от оттенков ночного неба в пустыне, закатов в оазисе Аль-Ула и южного сияния в небе Австралии.

Базовые цвета комплекта - насыщенный фиолетовый оттенок «Аврора» и глубокий синий оттенок «Полночь». Долгая история GreenEDGE в профессиональном пелотоне отмечена вспышками зеленого цвета на логотипах комплекта. Велосипеды Giant и Liv, а также шлемы завершают образ.

Джарред Смит (Jarrad Smith), исполнительный директор и соучредитель MAAP:

«С момента основания MAAP десять лет назад сотрудничество с GreenEDGE было нашей давней мечтой. Мы очень гордимся, что воплотили мечту. Будем делать все возможное, чтобы мужская и женская велокоманды могли полностью реализовать свой потенциал в гонке за гонкой, а также вдохновить новое поколение гонщиков, приходящих в велоспорт».