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Новая велоформа команд Jayco AlUla и Liv AlUla Jayco на 2025 год

Новая велоформа команды Jayco AlUla и LivAlUla Jayco от  MAAP - нового технического партнёра GreenEDGE с сезона 2025 года

 

 

Компания GreenEDGE, владелец велокоманд Мирового тура Jayco AlUla Liv AlUla Jayco и Liv AlUla Jayco Continental Team, объявила о долгосрочном контракте с новым техническим спонсором - австралийской компанией “MAAP”, которая изготавливает одежду для велосипедистов.

 

Новая велоформа команд Jayco AlUla и Liv AlUla Jayco на 2025 год

 

Новая велоформа команд Jayco AlUla и Liv AlUla Jayco на 2025 год

Photo (c) GreenEDGE/Jayco AlUla Team

 

 

Начало сотрудничества с MAAP ознаменовалось кардинальным изменением дизайна велоформы команд. Как говорится в пресс-релизе GreenEDGE, «отличительный и яркий новый облик мужской и женской команд ознаменует начало новой эры для зарегистрированной в Австралии команды, которая начнёт свой 14-й сезон в пелотоне UCI WorldTour».

 

Мельбурнские корни компании MAAP привносят в велоспорт уникальную творческую, но глобально вдохновляющую перспективу, а её подход к стилю и дизайну поможет изменить представление о велоспорте.

 

Комплект 2025 года имеет ярко выраженную эстетику MAAP и вобрал в себя влияние как родной для команды Австралии, так и родины соспонсора команды - компании AlUla. Дизайнеры стремились передать  ощущения движения и скорости, вдохновение от природы, например, пустыни AlUla, а также детали мира профессионального велоспорта, например, размытых фотофинишей и испытаний в аэродинамической трубе.

 

Цветовая палитра комплекта также опирается на вдохновение от оттенков ночного неба в пустыне,  закатов в оазисе Аль-Ула и южного сияния в небе Австралии.

 

Базовые цвета комплекта -  насыщенный фиолетовый оттенок  «Аврора» и глубокий синий оттенок «Полночь».  Долгая история GreenEDGE в профессиональном пелотоне отмечена вспышками зеленого цвета на логотипах комплекта. Велосипеды Giant и Liv, а также шлемы завершают образ.

 

 Джарред Смит (Jarrad Smith), исполнительный директор и соучредитель MAAP:

 

«С момента основания MAAP десять лет назад сотрудничество с GreenEDGE было нашей давней мечтой. Мы очень гордимся, что воплотили мечту. Будем делать все возможное, чтобы мужская и женская велокоманды могли полностью реализовать свой потенциал в гонке за гонкой, а также вдохновить новое поколение гонщиков, приходящих в велоспорт».

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Теги к статье: Jayco AlUla

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  1. Имя: Иван

    StVano

    Сегодня, 18:44 | Регистрация: 21.09.2014

    Как по мне, так не плохо. Свеженькая расцветка будет в пелотоне. 

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Комментарии

  • StVano
    Новая велоформа команд Jayco A ... (1)
    StVano-Фото

    Как по мне, так не плохо. Свеженькая расцветка будет в пелотоне. 

  • Astanaforever
    Глава команды Red Bull Bora-ha ... (1)
    Astanaforever-Фото
    Интересно , а Ральф Денк не хочет перекупить у Астаны Винокурова старшего? Болельщики команды будут тока рады.)))
  • Cyrill
    Том Пидкок пропустит сезон вел ... (1)
    Cyrill-Фото
    Да, то есть переход - это было не про возможность официально заниматься велокроссом? Том, ну даже не знаю... no comments. Это история, о том "как лучше - сильнейшим среди худших или слабейшим среди лучших" ?
  • Shalam s Urala
    Глава команды EF Education Eas ... (7)
    Shalam s Urala-Фото

    Цитата: Геродот
    а у честняги Воутерса

    вспомнить только как этот честняга жаловался, что очень хотел, но никак не мог себе позволить признаться что в прошлом юзал допинг, т.к. это повредило бы его команде (тогда - гармин) и карьере молодого чемпиона штатов (не помню имя, не взлетел он както). но слить Лэнса ему ничего не помешало  )

  • RVL
    Велокоманда UAE Team Emirates ... (2)
    RVL-Фото

    Очень часто бюджеты решали.

    Банесто, телеком, рабобанк, лямпрэ, юс постал, ликвигаз, Астана, мувистар, саксобанк, Скай, инеос, квики, юмба, эмираты...банды то одни и те же... только с разными временнЫми вливаниями...что и отражается в их названии.

    Середняки типа эфдэжо, кофидиса, ажэдузар, как были середняками на средних, относительно не больших , но стабильных бюджетах, так и остаются на средних результатах.

    Для убедительного результата нужен убедительный боец и команда для которых нужны убедительные средства .

  • Геродот
    Велокоманда UAE Team Emirates ... (2)
    Геродот-Фото

    Вот так гремучая смесь в одном флаконе. Товарищество высокоуглеродной и низкоуглеродной энергетики. Правая рука гадит, а левая за ней убирает. Помесь бульдога и носорога. Франкенштей часть 2. Блеск и нищета куртизанок. Единство и борьба противоположностей))) Взрыв мозга.

    А форма как была ужасной, так и осталась. Можно себе позволить не заморачиваться, - и так схавают)

  • Геродот
    Глава команды EF Education Eas ... (7)
    Геродот-Фото

    Воутерс, старая лиса, старый дружбан Лэнса. Во всяких подковерных баталиях собаку съел, конечно не такую большую как Лефевр))

    Конечно его задевает, что всякие нефтяные выскочки занимают все приличные места в таблице, а у честняги Воутерса недостаточно средств прикупить хоть какого-нить завалящего гонца на генерал)) И его можно понять.

  • Виктор Сироткин
    Майкл Вантауренхаут — победите ... (1)
    Виктор Сироткин-Фото

    Эли Изербит в Намюре сходит через раз

  • Astanaforever
    Глава команды EF Education Eas ... (7)
    Astanaforever-Фото
    Во, во. Астана всю команду положила на туре ради восьмого места Луца. А в итоге, что? Ноль. В сезоне не добрали побед, очков и следствие вылет в 26 году из мирового дивизиона.
  • Shalam s Urala
    Глава команды EF Education Eas ... (7)
    Shalam s Urala-Фото

    какая прелесть этот Воутерс. Йонас сфокусирован, дисциплинирован, тренит 365 дней в году и потому он скучный робот, а раздолбай Ричард - эмоциональный душка и "просто живёт своей жизнью". и, раз мы такие клёвые чуваки, подайте нам систему чтоб мы не парились за очки и гоняли в WT вечно, а те, кто гоняет в нижних вело-дивизионах пусть гоняют вечно там у себя, они наверное тоже роботы не то что мы хорошие! ))

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