Велокоманда INEOS Grenadiers представила велоформу на 2025 год

INEOS Grenadiers и компания Gobik представили велоформу команды на 2025 год

Британская велокоманда INEOS Grenadiers и компания Gobik представили велоформу на 2025 год. В новом дизайне веломайки команды INEOS Grenadiers сохранены привычные цвета, но появились детали, усиливающие визуальную идентичность команды. Так, теперь велогонщиков в пелотоне будет выделять, в том числе и более яркий оранжевый цветовой акцент на левом рукаве.

Photo (c) INEOS Grenadiers Team

Джон Аллерт (John Allert), генеральный директор INEOS Grenadiers: «День представления новой формы всегда волнительный для любого велогонщика. Наше сотрудничество с компанией Gobik при разработке экипировки для команды гарантирует, что велогонщики будут не только отлично выглядеть, но и прекрасно чувствовать себя в новой форме, что позволит им выступать на максимуме своих возможностей. В 2025 году мы внесли дополнительные детали, перенесли оранжевый акцент на левый рукав, чтобы улучшить видимость велогонщиков во время тренировок. Безопасность остаётся главным принципом нашей команды, что отражает обновлённый дизайн».

Хосе Рамон (José Ramón), генеральный директор и соучредитель компании Gobik: «Дизайн новой майка INEOS Grenadiers усовершенствован, чтобы повысить заметность в пелотоне. Более яркая белая полоса подчёркивает идентичность команды, а ярко-оранжевая ткань на дождевиках и куртках для холодной погоды улучшает заметность велогонщиков. Мы сочетали эстетику, функциональность и новейшие технологии».