Пятая подряд победа Матье ван дер Пула в сезоне велокросса 2024/25  

Матье ван дер Пул - победитель этапа Кубка мира по велокроссу в Безансоне

29-летний нидерландский велогонщик команды Alpecin-Deceuninck Матье ван дер Пул продолжил победное шествие в сезоне велокросса, взяв пятую подряд и третью на этапе Кубка мира победу. Этап Кубка мира в Безансоне шестикратный и действующий чемпион мира по велокроссу выиграл с преимуществом в 20 секунд над 31-летним бельгийским велогонщиком Тооном Артсом (Toon Aerts/Deschacht-Hens-FSP).

Тоон Артс возглавил гонку после старта, уехав от соперников вместе с Матье ван дер Пулом. Когда после замены велосипеда на втором круге чемпион мира ускорился и создал просвет. Тоон Артс продолжил преследование, а когда его догнал 24-летний Нильс Вандепутте (Niels Vandeputte/Alpecin-Deceuninck), Артс сумел уехать от соперника на четвёртом круге и финишировал вторым, через 20 секунд после Матье ван дер Пула. Нильс Вандепутте замкнул тройку лучших, проиграв своему товарищу по команде Матье ван дер Пулу 36 секунд.

Лидирующий в общем зачёте Кубка мира Майкл Вантауренхаут (Michael Vanthourenhout /Pauwels Sauzen-Bingoal) начал гонку с нескольких неудач - падения и заминки при замене велосипеда, но затем сумел компенсировать отставание и финишировал 7-м, через 1:17 после Матье ван дер Пула, и сохранил майку лидера.

Следующий старт Матье ван дер Пула — новогодняя гонка Trofee GP Sven Nys, которая пройдёт 1 января.

Матье ван дер Пул: «Это была хорошая трасса. Приятно выступать здесь, во Франции. Было очень тяжело, в финале на двух последних кругах, стало ещё тяжелее, но я продолжал ехать свою гонку, в том числе, чтобы уберечься от неприятностей.

Проехал так, как планировал. Конечно, легче ехать, когда сам выбираешь колею. Каждый раз, когда запинался на повороте, говорил себе, что на следующем круге здесь поеду по-другому, но оказывалось, что и другой вариант не вполне подходящий. В третий раз приходилось решать дилемму - ехать так же, как в первый, или снова, как во второй раз. Для меня в Гавере было немного труднее. Здесь я выступал два года назад, публика, как и тогда, воодушевлённая, зрителей очень много. Это приятно.

На завтра у меня запланирована долгая тренировка. Во вторник - отдых, а в среду вернусь к работе в Баале, на Гран-при Свена Ниса».

Адри ван дер Пул, отец Матье ван дер Пула, в интервью Play Sports отметил, что гонка занимает гораздо меньше времени, чем подготовка, церемония награждения и допинг-контроля:

«Поездка, разведка трассы, разминка, соревнование, вся церемония награждения, допинг-контроль, и так далее, занят весь день. А потом надо идти в автобус и ехать домой, после чего всё начинается заново. Кросс сам по себе, вообще-то, идёт всего час. Напряжение создаёт всё, что ему сопутствует. Кроме того, гонки идут одна за другой. Матье чувствует себя так, будто за неделю проехал пять кроссов. Его первый кросс был великолепным, но потом можно заметить разницу, когда его соперниками становились более свежие гонщики. Это было заметно в Лунхауте с Лауренсом Свееком. Внимание? Матье вырос в атмосфере повышенного внимания, он научился с этим справляться.

Матье всё хочет делать идеально. Это видно по тому, как он проехал несколько гонок. Он оставался сконцентрированным от старта до финиша. Разница между хорошим и плохим кругом составляет секунд двадцать. Надо с самого старта ехать свою гонку, и тогда не придётся рисковать. Если же теряешь самообладание, сразу за это расплачиваешься. Думаю, здесь, в Безансоне, была одна из самых сложных в году трасс по велокроссу. Она очень выматывает спортсменов».

Тоон Артс: «Было тяжело, особенно подъём в финале. Но в остальном всё зависело от техники. Неделю назад в Хюлсте мне всё ещё не хватало техничности, тогда было трудно находить свою траекторию. Но сегодня на удивление всё прошло хорошо. Должен отметить, что эта трасса похожа на ту, что будет в Льевене (на Чемпионате мира), так что, это придаёт мне уверенности.

Я совсем не волновался, потому что приехал сюда без амбиций бороться за победу, потому что знал, что здесь стартует Матье ван дер Пул. И я знал, что Ниль Вандепутте может проехать очень хорошо. Но я хотел сохранить этот подиум, поэтому больше следил за Йораном, чем за Нильсом. Но Нильс меня не обошёл, потому что Матье его товарищ по команде, а Йоран не догнал. И я смог создать просвет относительно Нильса».