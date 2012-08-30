Матье ван дер Пул прерывает сезон велокросса из-за травмы спины

Матье ван дер Пул вынужден отказаться от гонок и тренировок на неопределённый срок

Велокоманда Alpecin-Fenix сообщила, что Матье ван дер Пул (Mathieu van der Poel) вынужден на неопределённый срок прекратить тренировки и участие в велогонках по велокроссу из-за проблем с межпозвоночным диском. Матье ван дер Пул начал сезон велокросса 26 декабря, финишировал 2-м на этапе Кубка мира в Дендермонде, а на следующий день, 27 декабря, сошёл с этапа «Суперпрестиж» в Зольдере. На данный момент отменены его старты в Лунхауте («X2O Trofee Loenhout – Azencross») 30 декабря и этап Кубка мира по велокроссу в Хюльсте (UCI World Cup Hulst) 2 января.

Как уточняет велокоманда Alpecin-Fenix, расписание Матье ван дер Пула будет строиться в соответствии с рекомендациями врача, которого велогонщик посетит сразу после нового года.

Кристоф Роодхофт (Christoph Roodhooft), менеджер велокоманды Alpecin-Fenix: «Конечно, это задержка, но причин для паники нет. Врачи гарантировали, что он полностью восстановится. На данный момент именно это – приоритет, даже если процесс восстановления повлияет на изменение целей, связанных с чемпионатом мира по велокроссу. В краткосрочной перспективе досадно, но 2022 год предложит массу спортивных вызовов, к которым нужно быть готовым физически».

Матье ван дер Пул: «Я расстроен, но что есть, то есть. Проблема возникла некоторое время назад, и сейчас в какой-то степени чувствую облегчение, что определён источник проблемы и найдено решение – отдых и лечение. Все знают, что чемпионат мира по велокроссу в США – первая большая цель на 2022 год, но она точно не единственная и не последняя.

Хочу без давления для начала полностью восстановиться, чтобы потом смог использовать все свои возможности. Возобновлю участие в соревнованиях только когда буду абсолютно готов. Если удастся восстановиться к чемпионату мира, тем лучше. Если нет, буду смотреть вперёд, ставить цели на весенние гонки на шоссе».