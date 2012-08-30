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Матье ван дер Пул прерывает сезон велокросса из-за травмы спины

Матье ван дер Пул вынужден отказаться от гонок и тренировок на неопределённый срок

 

 

  Велокоманда Alpecin-Fenix сообщила, что Матье ван дер Пул (Mathieu van der Poel) вынужден на неопределённый срок прекратить тренировки и участие в велогонках по велокроссу из-за проблем с межпозвоночным диском.  Матье ван дер Пул начал сезон велокросса 26 декабря, финишировал 2-м на этапе Кубка мира в Дендермонде, а на следующий день, 27 декабря, сошёл с этапа «Суперпрестиж» в Зольдере.  На данный момент отменены его старты в Лунхауте («X2O Trofee Loenhout – Azencross») 30 декабря и этап Кубка мира по велокроссу в Хюльсте (UCI World Cup Hulst) 2 января.

 

  Как уточняет велокоманда Alpecin-Fenix, расписание Матье ван дер Пула будет строиться в соответствии с рекомендациями врача, которого велогонщик посетит сразу после нового года.

 

  Кристоф Роодхофт (Christoph Roodhooft), менеджер велокоманды Alpecin-Fenix: «Конечно, это задержка, но причин для паники нет. Врачи гарантировали, что он полностью восстановится. На данный момент именно это – приоритет, даже если процесс восстановления повлияет на изменение целей, связанных с чемпионатом мира по велокроссу. В краткосрочной перспективе досадно, но 2022 год предложит массу спортивных вызовов, к которым нужно быть готовым физически».

 

  Матье ван дер Пул: «Я расстроен, но что есть, то есть. Проблема возникла некоторое время назад, и сейчас в какой-то степени чувствую облегчение, что определён источник проблемы и найдено решение – отдых и лечение. Все знают, что чемпионат мира по велокроссу в США – первая большая цель на 2022 год, но она точно не единственная и не последняя.

 

  Хочу без давления для начала полностью восстановиться, чтобы потом смог использовать все свои возможности. Возобновлю участие в соревнованиях только когда буду абсолютно готов. Если удастся восстановиться к чемпионату мира, тем лучше. Если нет, буду смотреть вперёд, ставить цели на весенние гонки на шоссе».

 

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Теги к статье: Матье ван дер Пул Mathieu van der Poel Alpecin-Fenix велокросс

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  1. RVL

    Вчера, 22:20 | Регистрация: 30.08.2012

    Он соберётся и сделает шоу! Без него ЧМ Ван Арту скучно будет ехать))

     

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Комментарии

  • VeloVelo
    Чемпионат мира по велоспорту н ... (5)
    VeloVelo-Фото

    good)

  • VeloVelo
    Жулиан Алафилипп: «Зачем остан ... (2)
    VeloVelo-Фото

    ЦИТАТА:
    "...

    Надо уметь получать удовольствие от мучений, чтобы побеждать в гонках, надо быть способным погрузиться в боль, чтобы достичь великих результатов.

      Чтобы выступать на велосипеде, надо быть мазохистом, настолько это тяжёлый спорт. Те ребята, которые скажут вам, что не любят боль, не сделают большой карьеры. У них может получаться на тренировках, но чтобы преодолеть границы своих возможностей, требуется высокий уровень психологического настроя. Сейчас все усиленно тренируются, все команды используют максимум в своей игре. Разница создаётся головой».

    ..."

    Лучше и не скажешь.

  • VeloVelo
    Ваут ван Арт и Том Пидкок об э ... (7)
    VeloVelo-Фото

    ЦИТАТА:
    "...и еще одного медийного гонщика Алафилиппа,..."

    Похоже, вы не очень-то любите Алафилиппа )

  • motte
    Жулиан Алафилипп: «Зачем остан ... (2)
    motte-Фото

    Да что вы себе возомнили... Какой для Аллы гт? Это как ВдП в гт или тот же самый ван Арт или ремко...и Том_а. Неделька максимум. 

  • si40w
    Жулиан Алафилипп третий год по ... (10)
    si40w-Фото
    Цитата: RVL
    Там ещё и ремко на колесе сидит, разденет всех генералов)))
    Читайте между строк..сарказм чистой воды))
    Ааа)) ну так-то молитв не хватит тогда))
  • RVL
    Жулиан Алафилипп третий год по ... (10)
    RVL-Фото
    Там ещё и ремко на колесе сидит, разденет всех генералов)))
    Читайте между строк..сарказм чистой воды))
  • RVL
    Матье ван дер Пул прерывает се ... (1)
    RVL-Фото

    Он соберётся и сделает шоу! Без него ЧМ Ван Арту скучно будет ехать))

     

  • si40w
    Жулиан Алафилипп третий год по ... (10)
    si40w-Фото
    Цитата: RVL
    молись жужу...пидкок идет...
    Куда идёт?... Пусть сначала выиграет что-то на уровне Жужу.
  • Earl57
    Жулиан Алафилипп третий год по ... (10)
    Earl57-Фото
    Пидкок в Андорре живет, так что тоже слева.
  • SportSpirit
    Ваут ван Арт и Том Пидкок об э ... (7)
    SportSpirit-Фото

    Про Ваута уже все сказано) Я про Матье.

     

    Интересно понаблюдать, что будет дальше. Помимо микротравм, имеется недобор соревновательной практики и тренировочного объема. А еще, в отличие от ван Арта и еще одного медийного гонщика Алафилиппа, ван дер Пул не умеет проигрывать и играть второстепенные роли. 

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4 Алафилипп Ж. (Fra) (DQT) 3104
5 Берналь Э. (Col) (IGD) 2576
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7 Ван дер Пул М. (Ned) (AFC) 2461
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