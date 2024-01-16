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Хуан Аюсо собирается дебютировать на Тур де Франс в 2024 году

Хуан Аюсо: “Идея - дебютировать на Тур де Франс и посмотреть, как пойдёт”

 

 

Хуан Аюсо (Juan Ayuso) собирается в 2024 году впервые в карьере стартовать на Тур де Франс. 21-летний испанский велогонщик команды UAE Team Emirates дважды участвовал в Вуэльте Испании, поднялся на третью ступень подиума в свой дебют на испанском Гранд-туре в 2022 году, в этом сезоне финишировал 4-м, но стал лучшим молодым гонщиком Вуэльты.

 

О намерении дебютировать на Тур де Франс Хуан Аюсо рассказал в интервью EFE.

 

Хуан Аюсо: “Идея - дебютировать на Тур де Франс и посмотреть, как пойдёт”

 

Хуан Аюсо: «Я вернулся из Дубая поле командного сбора. Идея - дебютировать на Туре в следующем году и посмотреть, как пойдёт. Jumbo превосходили всех, в этом сезоне честно всё выиграли.

 

Погачар сейчас номер один. Понятно, что он поедет Тур де Франс как лидер. Но, как мы видели на Вуэльте, самое разумное, взять в состав несколько гонщиков, которые смогут бороться.

 

Конечно, мне бы хотелось быть и на Олимпиаде, и на Чемпионате мира, который может мне подходить больше. Я бы хотел принять в них обоих. Главное, подойти к Олимпийским играм в хорошей форме, чтобы тренер мог меня взять в состав».

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Теги к статье: Хуан Аюсо Juan Ayuso UAE Team Emirates Тур де Франс-2024 Tour de France-2024 маршрут Тур де Франс-2024 Гранд-тур

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Комментарии

  • JetRevel
    Сепп Кусс не планирует стартов ... (4)
    JetRevel-Фото
    Я смотрю по заявлениям гонщиков,многие спорт диры уверены в "жёстком" колхозе на Туре,по этому пробовать будут все.Как бы там Юмба не рассказывали,что им идеально подходит этот Тур

    Поедет Аюсо,Рогло,Ремко вроде тоже,Кинтана если с ногой может везти Масса,следовательно Сепп будет готовиться к Туру по полной программе как к одному ГТ в сезоне и в случае форс мажора уже доказывать,что Вуэльту ему не подарили
  • s75
    Сепп Кусс не планирует стартов ... (4)
    s75-Фото

    Интересно будет, если Висма на Джиро даст свободу обоим британцам, Вальтеру, Вадеру. Или доверят своей старой Голландской гвардии К&К ?

  • s75
    Критериум в Сингапуре встречае ... (6)
    s75-Фото
    А никудышный он менеджер. Петро надо было отдать соперникам, а Чикко забрать к себе. Минус 20 кг в коляске. Marginal Gains.
  • s75
    Критериум в Сингапуре встречае ... (6)
    s75-Фото

    ASO в поисках альтернативы командной разделке.

  • Shalam s Urala
    Критериум в Сингапуре встречае ... (6)
    Shalam s Urala-Фото

    МакЮэн там отсвечивает?

  • motte
    Критериум в Сингапуре встречае ... (6)
    motte-Фото

    А где мышонок?

    Уже сидит в горах, готовясь к тдф 2024?

  • sashaney
    Критериум в Сингапуре встречае ... (6)
    sashaney-Фото
    Шкипер и здесь умудрился проиграть.
  • Astanaforever
    Сепп Кусс не планирует стартов ... (4)
    Astanaforever-Фото
    Кусс заигрался не хило. Все не может из образа выйти после Вуэльты. В сл.году ему подарки Вингегор делать не будет...расплатился с ним сполна в Испании. Джиро не едет. На туре будет пахать на Йонаса. А на Вуэльте Погачар с Рогличем не оставят ему шансов. А если еще и Вингегор надумает ехать испанский тур, тогда пиши пропало. Так, что пусть едет Джиро и сразится с Ремко один на один. Может обманет ремкину разделочную фортуну в горах.

    Ах да...забыл, что едет Джиро Пронский.. Ну, тогда нигде шансов нет у Сеппа.))))
  • BlAr
    Сепп Кусс не планирует стартов ... (4)
    BlAr-Фото

    У Пронского всё меньше и меньше конкурентов!

    P.S. Вполне ожидаемое решение по Джиро. Кусса заставят пахать на чуть не лишившего его майки Вингегора. В другой ситуации можно было бы сказать "долг платежом красен", но кто кому больше должен в данном случае - не рискну утверждать.

  • Astanaforever
    Критериум в Сингапуре встречае ... (6)
    Astanaforever-Фото
    Классные ребята они все.

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Primoz Roglic (Jumbo - Visma)

Emils Liepins (Lidl-Trek)

Pavel Bittner (Team dsm-firmenich)

Мировой рейтинг UCI

Гонщик Команда Очки
1 Погачар Т. (Slo) (UAD) 7685
2 Вингегор Й. (Den) (TJV) 6304
3 Эвенепул Р. (Bel) (SQS) 5631
4 Роглич П. (Slo) (TJV) 5603
5 Ван Арт В. (Bel) (TJV) 4762
6 Педерсен М. (Den) (TLT) 4606
7 Ван дер Пул М. (Ned) (ADC) 4163
8 Йейтс А. (GBr) (UAD) 4007
9 Филипсен Я. (Bel) (ADC) 3912
10 Алмейда Ж. (Por) (UAE) 3110

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