Хуан Аюсо собирается дебютировать на Тур де Франс в 2024 году

Хуан Аюсо: “Идея - дебютировать на Тур де Франс и посмотреть, как пойдёт”

Хуан Аюсо (Juan Ayuso) собирается в 2024 году впервые в карьере стартовать на Тур де Франс. 21-летний испанский велогонщик команды UAE Team Emirates дважды участвовал в Вуэльте Испании, поднялся на третью ступень подиума в свой дебют на испанском Гранд-туре в 2022 году, в этом сезоне финишировал 4-м, но стал лучшим молодым гонщиком Вуэльты.

О намерении дебютировать на Тур де Франс Хуан Аюсо рассказал в интервью EFE.

Хуан Аюсо: «Я вернулся из Дубая поле командного сбора. Идея - дебютировать на Туре в следующем году и посмотреть, как пойдёт. Jumbo превосходили всех, в этом сезоне честно всё выиграли.

Погачар сейчас номер один. Понятно, что он поедет Тур де Франс как лидер. Но, как мы видели на Вуэльте, самое разумное, взять в состав несколько гонщиков, которые смогут бороться.

Конечно, мне бы хотелось быть и на Олимпиаде, и на Чемпионате мира, который может мне подходить больше. Я бы хотел принять в них обоих. Главное, подойти к Олимпийским играм в хорошей форме, чтобы тренер мог меня взять в состав».