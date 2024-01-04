Хуан Аюсо — победитель 1 этапа Тиррено — Адриатико-2024

Хуан Аюсо на 1 секунду опередил Филиппо Ганну на открывающей Тиррено-Адриатико-2024 разделке

Хуан Аюсо (Juan Ayuso) одержал победу на 1-м этапе Тиррено-Адриатико-2024 стал первым за 10 лет испанским гонщиком после Альберто Контадора, надевшим майку лидера на этой гонке. В возрасте 21 года, 5 месяцев и 17 дней Хуан Аюсо стал самым молодым победителем этапа Тиррено-Адриатико со времени Грега Лемонда, выигравшего в 1982 году этап в Монте-Сан-Пьетранжели.

Благодаря успеху Аюсо команда UAE Team Emirates довела количество побед с начала сезона 2024 года до 12, на данный момент став самой побеждающей командой пелотона.

10-км равнинную дистанцию Хуан Аюсо преодолел за 11 минут 24 секунды со средней скоростью 52,632 км/ч, на 1 секунду опередив двукратного чемпиона мира в разделке, 27-летнего итальянского гонщика команды INEOS Grenadiers Филиппо Ганну, который два предыдущих года праздновал победу на этом открывающем Тиррено-Адриатико этапе. Тройку лучших на этапе замкнул 23-летний итальянский гонщик команды Lidl-Trek Джонатан Милан, уступивший Аюсо 12 секунд.

На промежуточной отсечке через 5,6 км после старта Хуан Аюсо показал одно время с 23-летним норвежским гонщиком команды Uno-X Mobility Сёреном Вареншольдом (Søren Wærenskjold), но Вареншольд в итоге остался 6-м, уступив Аюсо 15 секунд.

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Хуан Аюсо: «Это здорово. До самого финала не был уверен. Все знают, что Филиппо Ганна был главным соперником. Он проехал промежуточную отсечку с высоким результатом. Для меня это очень эмоциональная и особенная победа.

Перед тем, как стартовать, я видел время и среднюю скорость, которая из-за встречного ветра была гораздо ниже, когда гонщики разворачивались. Поэтому я понимал, что мне надо поберечь ногу на первой части, а потом после поворота дать полный газ. Когда я прошёл поворот, знал, что иду по хорошему времени, потому что на промежуточной отсечке не проигрывал.

Это двойная победа — и на этапе, и по времени, которое выиграл в общем зачёте. Это довольно много, хотя с одной минутой в запасе я не смог бы выиграть у Йонаса Вингегора.

Тиррено-Адриатико - очень важная гонка для развития моей карьеры. Здесь я смогу проверить свой уровень по сравнению с Вингегором и другими лучшими гонщиками мира, пойму, где нахожусь, над чем надо поработать, где продолжать совершенствоваться. То, что Тадей Погачар сделал на Страде Бьянке, нечто невиданное для меня.

Поэтому я приехал на Тиррено-Адриатико с огромной мотивацией. Это моя первая большая цель сезона. Великолепно, что я так начал гонку!»