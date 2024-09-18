Хуан Аюсо — победитель 15,5 км гонки на время 4 этапа Тура Люксембурга-2024

Хуан Аюсо опередил Антонио Тибери в 15,5-км разделке на 4-м этапе Тура Люксембурга-2024

22-летний испанский велогонщик команды UAE Team Emirates Хуан Аюсо одержал победу на 4-м этапе Тура Люксембурга-2024, выиграв 15,5-километровую гонку с раздельным стартом. Эту дистанцию он преодолел за 19 минут 10 секунд со средней скоростью 48,5 км/ч. Его ближайшим соперником стал 23-летний итальянский велогонщик команды Bahrain Victorious Антонио Тибери, проигравший 7 секунд. Тройку сильнейших в разделке замкнул 28-летний датский велогонщик команды Lidl-Trek Мадс Педерсен, уступивший Хуану Аюсо 11 с половиной секунд.

На промежуточной отсечке через 9 км после старта Хуан Аюсо показал лучшее время, а Матье ван дер Пул (Alpecin-Deceuninck) проиграл ему на отсечке всего 4 секунд. Поэтому Хуан Аюсо с напряжением, скрестив на удачу пальцы, ждал финиша 29-летнего нидерландского гонщика. Однако в итоге Матье ван дер Пул финишировал 5-м, уступив Аюсо 19 секунд.

Матье ван дер Пул перехватил майку лидера Тура Люксембурга-2024 у Маури Ваневенана (Soudal Quick Step) и перед финальным этапом возглавил общий зачёт с преимуществом всего в 3 секунды. Ближайшие соперники Матье ван дер Пула - Хуан Аюсо и победитель 3 этапа Маури Вансевенан (Soudal Quick Step).

Photo (c) SprintCyclingAgency/UAE Team Emirates

Хуан Аюсо: «С самого старта шёл на полной скорости. Утром посмотрел трассу, она мне понравилась, понял, что мне она может подойти. Я стартовал одним из первых, поэтому у меня не было ориентира по времени. Хотя сильно мучился и держался в красной зоне, но одержал победу. Я сосредоточился на своих ощущениях, потому что не знал, как быстро проедут дистанцию фавориты, делал всё, что мог, и этого оказалось достаточно. Теперь посмотрим, как разыграем наши карты в борьбе за общий зачёт. Но мы точно поборемся завтра, попробуем выиграть гонку».

Матье ван дер Пул: «Разделки всегда тяжёлые, сегодняшняя не исключение. Я сумел хорошо распределить силы, но, достигнув вершины подъёма, больше не смог удерживать желаемую скорость. Но я всё равно доволен результатом, своими ощущениями. Конечно, я хочу защитить жёлтую майку лидера, хотя это не было моей главной целью изначально. Посмотрим, как получится. Для меня Тур Люксембурга уже успешен».