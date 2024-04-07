Хуан Аюсо — победитель Тура Страны Басков-2024

Карлос Родригес — победитель 6 этапа, Хуан Аюсо — победитель общего зачёта Тура Страны Басков-2024

6-й этап Тура Страны Басков-2024, один из сложнейших горных этапов, определил победителя гонки. 21-летний испанский велогонщик команды UAE Team Emirates, который шёл в общем зачёте 3-м перед стартом финального этапа, атаковал лидера гонки Маттиаса Скельмосе (Lidl-Trek) на предпоследнем подъёме дня за 28 км до финиша.

Аюсо переложился к просеявшейся группе гонщиков отрыва дня, где находился его товарищ по команде Марк Солер. На атаку Аюсо из группы лидера гонки ответил 23-летний испанский велогонщик команды INEOS Grenadiers Карлос Родригес. Маттиас Скельмосе сумел закрыть просвет на спуске с предпоследнего подъёма, но когда Хуан Аюсо атаковал на финальном подъёме за 16 км до финиша, за ним смог уехать лишь Родригес, а Скельмосе с каждым километром начал терять преимущество. За 10 км до финиша Аюсо и Родригес опережали Скельмосе уже на 35 секунд.

Хуан Аюсо и Карлос Родригес слаженно работали до самого финиша и опередили группу Скельмосе на 41 секунду.Родригес одержал победу на 6-м этапе Маттиас Скельмосе не смог выиграть спринт за 3-е место у Марка Солера и упустил бонусные секунды. Хуан Аюсо перехватил майку лидера, выиграв генеральную классификацию с преимуществом в 43 секунды над 23-летним датским гонщиком команды Lidl-Trek. А Карлос Родригес благодаря бонусным секундам поднялся на второе место в общем зачёте, на 1 секунду опередив Маттиаса Скельмосе.

Для Хуана Аюсо победа на Туре Страны Басков-2024 стала седьмой в карьере и первой в общем зачёте многодневной велогонки Мирового тура.

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Хуан Аюсо: «Невероятно. Это моя первая многодневная гонка Мирового тура. А то, что выиграл её здесь, в Стране Басков, потрясающе. Интересно, что год назад я тренировался на этих самых дорогах, восстанавливался после травмы, а теперь одержал здесь победу.

Это удалось благодаря товарищам по команде, думаю, мы превосходно проехали от старта до финиша, мы заслужили победу. Все прошло идеально. Мы ехали так, чтобы оказать давление на команду Lidl-Trek, отправили ребят в отрыв, а затем они помогали мне до финала. Я впервые подхожу к Арденнам в такой хорошей форме, с интересом и волнением хочу посмотреть, чего смогу достичь».

Карлос Родригес: «Конечно, было бы хорошо выиграть генеральную классификацию. Но я рад за Аюсо, он заслужил победу, великолепно проехал гонку. В наших общих интересах было слаженно работать вместе. Я вышел на втрое место в общем зачёте, кто бы мог подумать об этом. Благодарю товарищей по команде за их поддержку, за то, что верили в меня. Сегодня отпразднуем эту победу. Хочу также воспользоваться этим моментом, чтобы пожелать всем, кто пострадал при падении, скорейшего выздоровления».

Маттиас Скельмосе: «Прежде всего хочу поблагодарить моих товарищей по команде за великолепную работу, они всё сделали идеально. Мы не смогли бы выступить лучше. В конце мне просто не хватило сил, вот и всё. Думаю, сегодня Карлос Родригес был сильнейшим. Мощно проехал. Он помог мне закрыть просвет, хотя ему это было не нужно. И это очень благородно с его стороны. Я очень рад, что он выиграл этап. К сожалению, когда они атаковали, во второй раз у меня уже не шла нога. Но я боролся до конца, это самое важное.

Я счастлив быть на подиуме, потому что в такой трудной гонке всё-таки выступил хорошо. Хотя результат не тот, на который мы надеялись, это всё же подиум гонки Мирового тура».