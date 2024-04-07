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Хуан Аюсо — победитель Тура Страны Басков-2024

Карлос Родригес — победитель 6 этапа, Хуан Аюсо — победитель общего зачёта Тура Страны Басков-2024

 

 

6-й этап Тура Страны Басков-2024, один из сложнейших горных этапов, определил победителя гонки. 21-летний испанский велогонщик команды UAE Team Emirates, который шёл в общем зачёте 3-м перед стартом финального этапа, атаковал лидера гонки Маттиаса Скельмосе (Lidl-Trek) на предпоследнем подъёме дня за 28 км до финиша.

 

Хуан Аюсо — победитель Тура Страны Басков-2024

 

Аюсо переложился к просеявшейся группе гонщиков отрыва дня, где находился его товарищ по команде Марк Солер. На атаку Аюсо из группы лидера гонки ответил 23-летний испанский велогонщик команды INEOS Grenadiers Карлос Родригес. Маттиас Скельмосе сумел закрыть просвет на спуске с предпоследнего подъёма, но когда Хуан Аюсо атаковал на финальном подъёме за 16 км до финиша, за ним смог уехать лишь Родригес, а Скельмосе с каждым километром начал терять преимущество. За 10 км до финиша Аюсо и Родригес опережали Скельмосе уже на 35 секунд.

 

Хуан Аюсо и Карлос Родригес слаженно работали до самого финиша и опередили группу Скельмосе на 41 секунду.Родригес одержал победу на 6-м этапе Маттиас Скельмосе не смог выиграть спринт за 3-е место у Марка Солера и упустил бонусные секунды. Хуан Аюсо перехватил майку лидера, выиграв генеральную классификацию с преимуществом в 43 секунды над 23-летним датским гонщиком команды Lidl-Trek. А Карлос Родригес благодаря бонусным секундам поднялся на второе место в общем зачёте, на 1 секунду опередив Маттиаса Скельмосе.  

 

Для Хуана Аюсо победа на Туре Страны Басков-2024 стала седьмой в карьере и первой в общем зачёте многодневной велогонки Мирового тура.  

 

Хуан Аюсо — победитель Тура Страны Басков-2024

Хуан Аюсо — победитель Тура Страны Басков-2024

Хуан Аюсо — победитель Тура Страны Басков-2024

Хуан Аюсо — победитель Тура Страны Басков-2024

Хуан Аюсо — победитель Тура Страны Басков-2024

Хуан Аюсо — победитель Тура Страны Басков-2024

Хуан Аюсо — победитель Тура Страны Басков-2024

Photo screen (c) Eurosport

 

 

Хуан Аюсо: «Невероятно. Это моя первая многодневная гонка Мирового тура. А то, что выиграл её здесь, в Стране Басков, потрясающе. Интересно, что год назад я тренировался на этих самых дорогах, восстанавливался после травмы, а теперь одержал здесь победу.

 

 Это удалось благодаря товарищам по команде, думаю, мы превосходно проехали от старта до финиша, мы заслужили победу. Все прошло идеально. Мы ехали так, чтобы оказать давление на команду Lidl-Trek, отправили ребят в отрыв, а затем они помогали мне до финала. Я впервые подхожу к Арденнам в такой хорошей форме, с интересом и волнением хочу посмотреть, чего смогу достичь».

 

Карлос Родригес: «Конечно, было бы хорошо выиграть генеральную классификацию. Но я рад за Аюсо, он заслужил победу, великолепно проехал гонку. В наших общих интересах было слаженно работать вместе. Я вышел на втрое место в общем зачёте, кто бы мог подумать об этом.  Благодарю товарищей по команде за их поддержку, за то, что верили в меня. Сегодня отпразднуем эту победу. Хочу также воспользоваться этим моментом, чтобы пожелать всем, кто пострадал при падении, скорейшего выздоровления».

 

Маттиас Скельмосе: «Прежде всего хочу поблагодарить моих товарищей по команде за великолепную работу, они всё сделали идеально. Мы не смогли бы выступить лучше. В конце мне просто не хватило сил, вот и всё. Думаю, сегодня Карлос Родригес был сильнейшим. Мощно проехал. Он помог мне закрыть просвет, хотя ему это было не нужно. И это очень благородно с его стороны. Я очень рад, что он выиграл этап. К сожалению, когда они атаковали, во второй раз у меня уже не шла нога. Но я боролся до конца, это самое важное.

 

Я счастлив быть на подиуме, потому что в такой трудной гонке всё-таки выступил хорошо. Хотя результат не тот, на который мы надеялись, это всё же подиум гонки Мирового тура».

 

Результаты 6 этапа Тура Страны Басков-2024

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Теги к статье: Хуан Аюсо Juan Ayuso UAE Team Emirates Тур Страны Басков-2024 Itzulia Basque Country велогонка Мирового тура многодневная велогонка

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Комментарии

  • RWW
    Тур Страны Басков-2024. Этап 6 (11)
    RWW-Фото

    Да, гонка без записных лидеров прошла интересно, а Астана опять практически вся сошла, достойных соперников не стало, с кем ей соревноваться то. Одного не могу понять, ну набрали в команду пионеров и пенсионеров, зачем тогда в серьезных гонках учавствовать, ездили бы в каких-нибудь первенствах рязанской губернии.biggrin

  • veltus85
    Тур Страны Басков-2024. Этап 4 (6)
    veltus85-Фото

    отар евроспорту платит, чтобы помолчать-помычать в эфире

  • ararat
    Тур Страны Басков-2024. Этап 6 (11)
    ararat-Фото
    Два последних этапа были без "роботов", гонялись нормальные люди) было интересно
  • error
    Париж — Рубэ-2024. Маршрут и у ... (4)
    error-Фото

    Однозначно самый престижный Монумент в велоспорте.

    Неверю я что так маловато претендентов.

    В этой гонке много чего должно сойтись для победы.

    Ее надо чувствовать. Как умели Спартак и Томеке.

    А МВДП пока просто едет быстрее всех.

  • motte
    Том Пидкок дебютирует на профе ... (2)
    motte-Фото

    Хитрый бритиш, идёт туда, где может клюнуть.

  • Pugachev
    Микель Ланда сошёл с Тура Стра ... (18)
    Pugachev-Фото
    Спасибо, что не ругаете меня за идиотскую опечатку: конечно - "В СТРОЙ"!
  • error
    Тур Страны Басков-2024. Этап 6 (11)
    error-Фото
    Так у него связи не было (СК сказал). Он не знал сколько везут Скельмозе когда договаривался с Родригесом. Страховался. И потом "слово паццана".
  • старт-шоссе 82
    Тур Страны Басков-2024. Этап 6 (11)
    старт-шоссе 82-Фото

    Да этап действительно вышел не плохой и профиль интересный и интрига какая ни какая ... но каким бы он был если бы на нём были все стартовавшие биги? 

    Роглич, Вини, Ланда, Ремко , да тот же Вайн или Пидкок.

    Цитата: velodoctor
    Давненько не было такой дележки красивой, тебе этап мне генерал. 
    я как раз этого момента и не понял, Аюза этап сам сделал и атаковал и работал больше, зачем этап отдал не понятно, может уже никакой был на финише или сыграло =испанское братство=.

    p.s. Победитель с собачкой - это что то новое.

  • kwwk
    Париж — Рубэ-2024. Маршрут и у ... (4)
    kwwk-Фото

    Astana Qazaqstan Team (WT)
    201 BOL Cees
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    206 SELIG Rсdiger
    207 SYRITSA Gleb

  • Николай Н.
    Paris-Roubaix Femmes-2024. Рез ... (3)
    Николай Н.-Фото

    Просмотрел весь список, а Люсинда Брант сошла, а раньше в призы попадала.

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