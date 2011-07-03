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Вуэльта Испании-2023 – главная цель Хуана Аюсо

Хуан Аюсо о подиуме на Вуэльте Испании и целях на сезон 2023 года

 

 

  В прошедшем сезоне 19-летний Хуан Аюсо (Juan Ayuso) стал самым молодым призёром Вуэльты Испании. Испанский велогонщик команды UAE Team Emirates впервые в карьере проехал Гранд-тур, не планировав участие в нём в начале сезона. Но этот результат заставил его отказаться от участия в чемпионате мира. В следующем сезоне Хуан Аюсо намерен вновь сконцентрироваться на испанском Гранд-туре, о чём рассказал в интервью изданию AS.

 

 

Вуэльта Испании-2023 – главная цель Хуана Аюсо

 

   Хуан Аюсо: «Не представлял, что у меня получится такой сезон, не говоря уже о подиуме Вуэльты Испании, потому что в начале года старт на ней даже не планировался.

 

  В 2023 году Вуэльта Испании будет моей главной целью. 10 декабря у нас начнётся тренировочный лагерь, и мы с Мачином (генеральным менеджером команды UAE Team Emirates) составим календарь, но всё будет сконцентрировано на Вуэльте.

 

  64 кг – мой идеальный вес, с которым я проехал Вуэльту, мой правильный баланс.  Сейчас я на каникулах, наслаждаюсь общением с семьёй, и, наверное, ем чуть больше, чем обычно. Начала сезона жду с нетерпением.  

 

  В этом году я не поехал на чемпионат мира, потому что выдохся, мне была нужна перезагрузка. Вуэльта Испании-2022 вымотала меня, особенно психологически. Мне надо было отдохнуть от велосипеда и отключиться мыслями.

 

  С подиумом Гранд-тура легче, нет давления показать результат, которого ещё не добивался. Будет сложно улучшить то, что уже достигнуто. Поэтому я тренируюсь, посвящаю всего себя работе и мечтаю».

 

  В воскресенье Хуан Аюсо принял участие в первом критериуме в Мадриде, где его товарищ по команде Тадей Погачар одержал победу. Тадей Погачар, как и Аюсо, первый год в профессионалах проехав Вуэльту Испании, поднялся на третью ступень подиума.

 

  Хуан Аюсо о Тадее Погачаре: «Стараюсь держаться с ним на тренировках. Для меня большая часть выступать в одной команде с лучшим в мире гонщиком».

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Теги к статье: Хуан Аюсо Juan Ayuso UAE Team Emirates Вуэльта Испании-2023

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  1. Имя: Дмитрий

    Sezar

    Вчера, 23:24 | Регистрация: 3.07.2011

    Вполне может затащить.

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ОПРОС

Маршрут какого Гранд-тура 2023 года понравился больше?

Комментарии

  • Velolife
    Матье ван дер Пул обошёл Ваута ... (1)
    Velolife-Фото

    8-й этап КМ велокросса в Антверпене собрал троицу главных протагонистов мирового СХ: MVDP, WVA и ЧМ Tom Pidcock. Два первых заняли две верхних ступеньки пьедестала. Tom Pidcock замкнул великолепную 7. Но все трое, вряд ли, борются за КМ. У них другие цели. Возможно, ЧМ. Правда, нынешний ЧМ уже намекнул, что, его, скорее всего, не увидят в Hoogerheide. Мол, там не та трасса, поскольку она для таких парней, как MVDP и WVA. И 8-й этап дал основание поверить британцу – по технической сложности трасса в Hoogerheide похожа на Антверпен. Ошибка WVA на 6-м барьере показала, что он ещё не в  форме. И более 20 секунд, которые привёз ему MVDP это подтверждает. Посмотрим, как развернётся соперничество в Дублине. Если, конечно, они туда поедут. Ведь никто шоссейные сборы не отменял. Хотя, почему бы и не покататься off-road перед Рождеством! Но, тем не менее, интересно понаблюдать за борьбой Laurens Sweeck и Eli Iserbyt, которых пока разделяют всего 6 очков. У элитных женщин разрыв намного больше: 290 Fem Van Empel против 195 Puck Pieterse. Девчонки  дают газу! Как всегда, приятно смотреть. Что и говорить, прекрасны женщины, даже тогда, когда они измазаны грязью!

  • Sezar
    Вуэльта Испании-2023 – главная ... (1)
    Sezar-Фото

    Вполне может затащить.

  • motte
    Тадей Погачар: “Я буду боротьс ... (3)
    motte-Фото
    Плюс 1
  • Геродот
    Тадей Погачар: “Я буду боротьс ... (3)
    Геродот-Фото

    Мутное какое-то интервью. Спорт это не игра, не рулетка как-то. Побеждает не только сильнейший, но и умнейший. Надо думать что делаешь и делать по-задуманному. А если полагаться на игру фортуны, можно и второй раз жестоко пролететь.

  • SVS
    Тадей Погачар: “Я буду боротьс ... (3)
    SVS-Фото

    Золотые слова! Всё больше радуюсь тому, что озвученное соответствует впечатлению от человека по телекартинке. Больших успехов ему!

  • enigma
    Давиде Ребеллин погиб под колё ... (35)
    enigma-Фото

     

    ПАМЯТИ: ДАВИДЕ РЕБЕЛЛИН (1971-2022)

    https://www.wielerflits.nl/nieuws/in-memoriam-davide-rebellin-1971-2022/

  • motte
    Впервые в истории Тур де Франс ... (4)
    motte-Фото

    Это просто класс! Каждый миллиметр этой трассы знаком любому в пелотоне, ибо , основная масса гонцов живет в Монако. Главное, будет зрелищно, столько туристов, немерено, сам не раз катался, но на авто.

  • valverdezzz
    Элиа Вивиани: “Чистые спринтер ... (15)
    valverdezzz-Фото
    https://www.cyclist.co.uk/in-depth/1730/make-me-a-better-sprinter  не вижу ошибок. когда писал "в моменте" - это 5-10 секунд усилий, "относительно продолжительно" - последние 500м. Я не имел ввиду, что они едут 1,5к ватт всю гонку. Я говорил о том, что теперь фактор сопротивления усталости более важен, чем возможность выдать пиковые высокие ватты, как например после 100км болтушки на туре ОАЭ. Лично я, достаточно слабый аматор спокойно держу 800-1000 ватт/5сек.
  • Meridale
    Впервые в истории Тур де Франс ... (4)
    Meridale-Фото

    Посмотрим будут ли французы опять испытывать судьбу финальной разделкой своих "вечных молодых надежд").

  • RVL
    Велокросс. UCI World Cup Antwe ... (19)
    RVL-Фото

    стоит ежик перед медведем и твердит" я сильный , я сильный , я сильный"
    медведь его лапой бах-ежик улетел в кусты...
    ежик отряхнулся, восстановился и твердит "я сильный, я сильный, я сильный. но легкий"

    вот так и пидкоком. он уже отдал, говоря что ваны сильнее его в кроссе..
    а он тоже сильный, просто легкий.))

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Мировой рейтинг UCI

Гонщик Команда Очки
1 Погачар Т. (Slo) (UAD) 5131
2 Ван Арт В. (Bel) (TJV) 4525
3 Эвенепул Р. (Bel) (QST) 4402
4 Вингегор Й. (Den) (TJV) 3154
5 Власов А. (Rus) (BOH) 2484
6 Де Ли А. (Bel) (LTS) 2268
7 Кюнг Ш. (Swi) (GFC) 2180
8 Кристофф А. (Nor) (IWG) 2099
9 Ван дер Пул М. (Ned) (AFC) 2003
10 Вальверде А. (Esp) (MOV) 1996

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