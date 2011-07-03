Вуэльта Испании-2023 – главная цель Хуана Аюсо

Хуан Аюсо о подиуме на Вуэльте Испании и целях на сезон 2023 года

В прошедшем сезоне 19-летний Хуан Аюсо (Juan Ayuso) стал самым молодым призёром Вуэльты Испании. Испанский велогонщик команды UAE Team Emirates впервые в карьере проехал Гранд-тур, не планировав участие в нём в начале сезона. Но этот результат заставил его отказаться от участия в чемпионате мира. В следующем сезоне Хуан Аюсо намерен вновь сконцентрироваться на испанском Гранд-туре, о чём рассказал в интервью изданию AS.

Хуан Аюсо: «Не представлял, что у меня получится такой сезон, не говоря уже о подиуме Вуэльты Испании, потому что в начале года старт на ней даже не планировался.

В 2023 году Вуэльта Испании будет моей главной целью. 10 декабря у нас начнётся тренировочный лагерь, и мы с Мачином (генеральным менеджером команды UAE Team Emirates) составим календарь, но всё будет сконцентрировано на Вуэльте.

64 кг – мой идеальный вес, с которым я проехал Вуэльту, мой правильный баланс. Сейчас я на каникулах, наслаждаюсь общением с семьёй, и, наверное, ем чуть больше, чем обычно. Начала сезона жду с нетерпением.

В этом году я не поехал на чемпионат мира, потому что выдохся, мне была нужна перезагрузка. Вуэльта Испании-2022 вымотала меня, особенно психологически. Мне надо было отдохнуть от велосипеда и отключиться мыслями.

С подиумом Гранд-тура легче, нет давления показать результат, которого ещё не добивался. Будет сложно улучшить то, что уже достигнуто. Поэтому я тренируюсь, посвящаю всего себя работе и мечтаю».

В воскресенье Хуан Аюсо принял участие в первом критериуме в Мадриде, где его товарищ по команде Тадей Погачар одержал победу. Тадей Погачар, как и Аюсо, первый год в профессионалах проехав Вуэльту Испании, поднялся на третью ступень подиума.

Хуан Аюсо о Тадее Погачаре: «Стараюсь держаться с ним на тренировках. Для меня большая часть выступать в одной команде с лучшим в мире гонщиком».