Хуан Аюсо — победитель 3 этапа Тура Романдии-2023

Хуан Аюсо: «Впервые выиграл на гонке Мирового тура»

20-летний велогонщик команды UAE Team Emierates Хуан Аюсо (Juan Ayuso) выиграл 3-й этап Тура Романдии-2023 - 18,8-километровую индивидуальную гонку на время преодолением подъема (6 км со средним градиентом с 5%) к горнолыжной станции Шатель-Сен-Дени и спуском. Это вторая победа Хуана Аюсо в карьере и первая на этапе гонки Мирового тура.

Photo (c) Sprint Cycling Agency/UAE Team Emirates

На промежуточной отсечке, расположенной на 9,38 км маршрута и через 2 км после начала подъёма, лучшим стал Адам Йейтс (UAE Team Emirates) со временем 14 минут и 21,31 секунда. Средняя скорость составила 39,205 км/ч. Маттео Йоргенсон (Movistar Team) показал второе время, уступив 1 секунду. Будущий победитель этапа Хуан Аюсо уступал своему товарищу по команде UAE Team Emirates 5 секунд и занимал 3 место.

Победителя этапа определил заключительный отрезок дистанции с подъемом и скоростным спуском. Хуан Аюсо преодолел его со средней скоростью 52,275 км/ч и опередил на финише всех участников, стартовавших перед ним. Велокоманда UAE Team Emirates отмечает в пресс-релизе, что испанский гонщик 20-летний испанский гонщик прислушался к советам товарищей по команде, которые проехали разделку перед ним. Они порекомендовали Аюсо приберечь силы на вторую часть дистанции.

Хуан Аюсо затратил на прохождение 18,75-км дистанции 25 минут, 15,14 секунд, средняя скорость 44,669 км/ч. Второе место занял 23-летний американский гонщик команды Movistar Маттео Йоргенсон с проигрышем в 5 секунд, третье место занял Адам Йейтс, уступивший своему товарищу по команде 17 секунд.

Благодаря победе в разделке на 3-м этапе Хуан Аюсо стал обладателем майки лидера генеральной классификации Тура Романдии-2023, где его ближайшим соперником является Маттео Йоргенсон, проигрывающий 18 секунд.

Хуан Аюсо: «Мне не верится, но, конечно, я счастлив. Это моя первая победа на гонке Мирового тура и в разделке. Фантастические ощущения, когда осознал, что победил. Я смог потренироваться только три с половиной недели. Завтра решающий тест для проверки моей формы. Если не смогу выдать свой максимум, у нас есть Адам, который проделал великолепную работу и идёт высоко в генеральной классификации. Мы можем на него рассчитывать. Конечно, завтра постараюсь сделать всё, что в моих силах, чтобы остаться в жёлтой майке лидера».