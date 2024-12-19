Том Пидкок пропустит сезон велокросса 2024/25

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Том Пидкок сфокусируется на подготовке к сезону в новой команде Q36.5 и откажется от велокросса этой зимой
Том Пидкок (Tom Pidcock) пропускает сезон велокросса 2024/25 впервые с тех пор, как начал выступать в этой дисциплине в юниорах в 2015 году. 25-летний британский велогонщик со следующего года будет выступать в новой команде - Q36.5 и решил полностью сосредоточиться на подготовке к предстоящему сезону на шоссе, о чём объявил в соцсетях.
Том Пидкок: «В воскресенье я впервые посмотрел в этом сезоне велокросс. Это мне напомнило, что я должен официально заявить, что в этом году не буду участвовать в гонках по велокроссу. В связи со значительными переменами хочу дать себе достаточно времени, чтобы освоиться в новой обстановке, познакомиться с новой командой и товарищами по команде. Пока что в планах вернуться в велокросс в следующем году».
В прошлом году у Тома Пидкока был сокращённый календарь гонок в велокроссе с восемью стартами, он начал выступать 16 декабря, а завершил 21 января. Его последней победой стал этап Кубка мира по велокроссу в Намюре, который Пидкок выиграл 17 декабря прошлого года.
Том Пидкок в начале декабря досрочно расторг контракт с командой INEOS Grenadiers и перешёл в проконтинентальную велокоманду Q35.6, где будет выступать в ближайшие три года.
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RVL
Велокоманда UAE Team Emirates ... (2)
Очень часто бюджеты решали.
Банесто, телеком, рабобанк, лямпрэ, юс постал, ликвигаз, Астана, мувистар, саксобанк, Скай, инеос, квики, юмба, эмираты...банды то одни и те же... только с разными временнЫми вливаниями...что и отражается в их названии.
Середняки типа эфдэжо, кофидиса, ажэдузар, как были середняками на средних, относительно не больших , но стабильных бюджетах, так и остаются на средних результатах.
Для убедительного результата нужен убедительный боец и команда для которых нужны убедительные средства .
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Геродот
Велокоманда UAE Team Emirates ... (2)
Вот так гремучая смесь в одном флаконе. Товарищество высокоуглеродной и низкоуглеродной энергетики. Правая рука гадит, а левая за ней убирает. Помесь бульдога и носорога. Франкенштей часть 2. Блеск и нищета куртизанок. Единство и борьба противоположностей))) Взрыв мозга.
А форма как была ужасной, так и осталась. Можно себе позволить не заморачиваться, - и так схавают)
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Геродот
Глава команды EF Education Eas ... (6)
Воутерс, старая лиса, старый дружбан Лэнса. Во всяких подковерных баталиях собаку съел, конечно не такую большую как Лефевр))
Конечно его задевает, что всякие нефтяные выскочки занимают все приличные места в таблице, а у честняги Воутерса недостаточно средств прикупить хоть какого-нить завалящего гонца на генерал)) И его можно понять.
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Astanaforever
Глава команды EF Education Eas ... (6)
Во, во. Астана всю команду положила на туре ради восьмого места Луца. А в итоге, что? Ноль. В сезоне не добрали побед, очков и следствие вылет в 26 году из мирового дивизиона.
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Shalam s Urala
Глава команды EF Education Eas ... (6)
какая прелесть этот Воутерс. Йонас сфокусирован, дисциплинирован, тренит 365 дней в году и потому он скучный робот, а раздолбай Ричард - эмоциональный душка и "просто живёт своей жизнью". и, раз мы такие клёвые чуваки, подайте нам систему чтоб мы не парились за очки и гоняли в WT вечно, а те, кто гоняет в нижних вело-дивизионах пусть гоняют вечно там у себя, они наверное тоже роботы не то что мы хорошие! ))
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sixpack
Глава команды EF Education Eas ... (6)
"Вы не так поделили [очковый пул]. Дайте мне, я поделю правильно".
Помнится, Euskatel перед закрытием критиковали систему распределения очков с противоположных позиций: как получается, что у победителя небольших гонок больше очков, чем у 10 места тура Швейцарии?
Общее обсуждение алгоритма начисления было бы, видимо, полезно. Но каждый будет отстаивать то, что выгодно именно ему. Либо есть принцип ротации по спортивным достижениям на остнове очков (ибо гонки разные), либо закрытая профессиональная лига со сложным законодательством вроде потолка зарплат.
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SVS
Глава команды EF Education Eas ... (6)
А мне нравится то, что он сказал.
Мне, как болельщику больше по душе команда, где Бен сбросил Пидкока и пытался догнать Тадея на Амстел Голд Рэйс, хоть и не преуспел, и где Ричард цеплялся почти за любой шанс на ТДФ, даже, если бы только этим команда и запомнилась в сезоне, чем та, которая усердно занимает места с 9 по 15 на каждой гонке.
Возможно, если бы я был бы с другой стороны, и ждал бы своего шанса занять место в WT, то сказал бы другое. Но будучи просто болельщиком - предпочту спорт, а не бухгалтерию.
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nightbuster33
Глава команды EF Education Eas ... (6)
Вот и придерживайтесь своей тактике,главное,чтобы команда не опускалась ниже КРАСНОЙ ЧЕРТЫ.Поэтому и ввели начисление очков,которая и определяет эту линию, которая позволяет произвести ротацию последних команд на лучшие команды из про-тим. Так что,кроме как Хили или Карапас, в команде должны быть и другие, которые и осуществляют,в основном,гонку. Главное, чтобы они не придерживались бы лозунга "Главное участие"и не телепались бы в хвосте пелетона от старта до финиша. Чем ниже команда, тем чаще руководители этих команд поднимают вопрос о порядке начисления или вообще отмены его. Все хотят выступать только в WТ.Тогда зачем команды Про-Т и СТ.
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