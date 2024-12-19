Том Пидкок пропустит сезон велокросса 2024/25

Том Пидкок сфокусируется на подготовке к сезону в новой команде Q36.5 и откажется от велокросса этой зимой

Том Пидкок (Tom Pidcock) пропускает сезон велокросса 2024/25 впервые с тех пор, как начал выступать в этой дисциплине в юниорах в 2015 году. 25-летний британский велогонщик со следующего года будет выступать в новой команде - Q36.5 и решил полностью сосредоточиться на подготовке к предстоящему сезону на шоссе, о чём объявил в соцсетях.

Том Пидкок: «В воскресенье я впервые посмотрел в этом сезоне велокросс. Это мне напомнило, что я должен официально заявить, что в этом году не буду участвовать в гонках по велокроссу. В связи со значительными переменами хочу дать себе достаточно времени, чтобы освоиться в новой обстановке, познакомиться с новой командой и товарищами по команде. Пока что в планах вернуться в велокросс в следующем году».

В прошлом году у Тома Пидкока был сокращённый календарь гонок в велокроссе с восемью стартами, он начал выступать 16 декабря, а завершил 21 января. Его последней победой стал этап Кубка мира по велокроссу в Намюре, который Пидкок выиграл 17 декабря прошлого года.

Том Пидкок в начале декабря досрочно расторг контракт с командой INEOS Grenadiers и перешёл в проконтинентальную велокоманду Q35.6, где будет выступать в ближайшие три года.