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Том Пидкок подписал 3-летний контракт с велокомандой Q36.5 Pro Cycling

Том Пидкок перешёл в велокоманду Q36.5

 

 

25-летний британский велогонщик Том Пидкок (Thomas Pidcock), двукратный олимпийский чемпион в маунтинбайке, специалист велокросса и шоссейных велогонок, подписал трёхлетний (до конца 2027 года) контракт с проконтинентальной швейцарской велокомандой Q36.5, куда переходит после четырёх лет выступления в команде INEOS Grenadiers. В январе Том Пидкок присоединится к команде в тренировочном лагере в Кальпе.

Том Пидкок подписал 3-летний контракт с велокомандой Q36.5 Pro Cycling

 

Том Пидкок подписал 3-летний контракт с велокомандой Q36.5 Pro Cycling

Photo (c) SprintCycling/Q36.5 Pro Cycling Team

 

В пресс-релизе команды Q36.5 говорится: «Команда приветствует Тома Пидкока и гордится, что он присоединяется к Q36.5, где начинает новую захватывающую главу своей карьеры. Известный своей универсальностью и неутомимой решимостью атаковать, 25-летний британский велогонщик привнесёт в команду свою страсть, амбиции и талант мирового уровня, что поможет нам вместе решать новые задачи. Решение Пидкока присоединиться к команде Q36.5 отражает наше общее видение развития и перспектив в достижении больших целей. Обладатель пяти профессиональных побед на шоссе, включая знаменитые гонки Страде Бьянке и Амстел Голд Рэйс, Том Пидкок, приближающийся к пику своей карьеры, стремится достичь ещё больших высот».

 

Том Пидкок: «Это не просто смена майки, это начало чего-то особенного. Меня мотивирует возможность работать в перспективной команде с невероятными партнёрами и брендами. С нетерпением хочется увидеть, чего мы сможем добиться вместе. Я знаю, с какими трудностями мы столкнёмся на пути к достижению целей, но я в восторге от нового приключения. Для меня это невероятно важный шаг в карьере, так как я пришёл в команду, которая в меня верит и разделяет моё понимание успеха».

 

Дуг Райдер (Doug Ryder), генеральный менеджер команды Q36.5: «Для нас большая честь приветствовать Тома Пидкока в команде Q36.5. Том — воплощение страсти и соревновательного духа, качеств, которые полностью созвучны ценностям нашей команды. Его необыкновенный талант, как на велосипеде, так и вне его, и доказанное умение одерживать победы на уровне Мирового тура делают его важным гонщиком нашего состава. Мы с нетерпением ждём возможности написать вместе новую главу».

 

Луиджи Бергамо (Luigi Bergamo), председатель Q36.5 Pro Cycling Team, основатель и директор по исследованиям и разработкам Q36.5: «Том идеально воплощает наш собственный подход к разработке продуктов, так как он универсален, благодаря чему применяет революционный междисциплинарный подход. Присутствие Тома в нашей команде даст нам шанс не только продолжать бороться за победы на самых престижных велогонках мира, но и расширять границы Q36.5 в понимании того, каким может быть будущее велоодежды».

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Теги к статье: Q36.5 Pro Cycling Том Пидкок Tom Pidcock

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  1. Имя: Alik

    Astanaforever

    6 декабря 2024 17:26 | Регистрация: 30.06.2017

    Непонятный ход Пидкока.

    Вся жизнь это гонка.
  2. Имя: Кирилл

    Cyrill

    6 декабря 2024 20:07 | Регистрация: 8.05.2013

    Всего скорее - тот же уровень з/п, что и в Инеос, но дадут ему возможность заниматься и маунтинбайком... который позволит в свою очередь хоть как-то обосновать уровень з/п. А вот, если это не главная причина, тогда действительно странно.

    "As a father, as a husband, as a son, things that happen are gifted by God and I believe that everything in my life is going to improve."
    Carlos Alberto Betancur Gómez (Ciudad Bolívar, Antioquia, 13 de octubre de 1989).
  3. Имя: Денис

    DenisRodikov

    Вчера, 00:20 | Регистрация: 16.05.2015

    Очень надеюсь, что у него будет форма лучших его времён и возможность гоняться по тому календарю, который ему интересен. Также важно, чтобы команда смогла обеспечить ему поддержку и получать приглашения на необходимые старты.

    Как по мне, то нет ничего хуже, чем ситуация с Ломбардией, когда Том был в форме и хотел ехать, а его не взяли на гонку.

  4. василий

    Вчера, 08:47 | Регистрация: 15.09.2019

    Плохая затея скорее всего

  5. Имя: игорь

    микеле оп-оп-оп

    Вчера, 11:36 | Регистрация: 29.05.2013

    Промежуточный вариант.

    Тем не менее -  хорошая сделка. Условия созданы. Давления нет. Есть свобода, здоровье и амбиции. Выбирай цель - и вперёд, на все деньги, как всегда и было. Главное (а Том, несомненно, парень умный), не  пересекать дорогу сами знаете кому)

  6. Имя: Damiano Vychcka

    JetRevel

    Вчера, 13:25 | Регистрация: 12.05.2023

    Хорошее решение для развития велоспорта и самого Тома,а то всё Арабы да Висма,интересный проект,жду от Тудоров также хорошего сезона.Я писал уже неоднократно,что Арабы и Висма губят спорт, хотя сложно обвинять гонщика в желании заработать деньги.В гонки должны быть четыре или пять команд которые будут иметь "реальных"претендентов на победу,а не двух биороботов которые уедут со старта и никто не станет их преследовать.В отрывы всегда ездили это нормально,но во многом из-за отсутствия лидера и сильного капитана никто не догоняет того же Поги когда он уезжал.

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Комментарии

  • JetRevel
    Том Пидкок подписал 3-летний к ... (6)
    JetRevel-Фото
    Хорошее решение для развития велоспорта и самого Тома,а то всё Арабы да Висма,интересный проект,жду от Тудоров также хорошего сезона.Я писал уже неоднократно,что Арабы и Висма губят спорт, хотя сложно обвинять гонщика в желании заработать деньги.В гонки должны быть четыре или пять команд которые будут иметь "реальных"претендентов на победу,а не двух биороботов которые уедут со старта и никто не станет их преследовать.В отрывы всегда ездили это нормально,но во многом из-за отсутствия лидера и сильного капитана никто не догоняет того же Поги когда он уезжал.
  • JetRevel
    Давиде Тонеатти переходит в As ... (3)
    JetRevel-Фото
    Хороший парень,универсал, имеет приличный индивидуальный ход,но не более того,тут ничего удивительного нет,вся Астана катается и базируется в Италии,у них есть ребята поинтереснее сейчас в Континенталке)

    Да и правильно называется ДАвидэ ТоньЯтти) капсом выделил ударение)
  • микеле оп-оп-оп
    Том Пидкок подписал 3-летний к ... (6)
    микеле оп-оп-оп-Фото

    Промежуточный вариант.

    Тем не менее -  хорошая сделка. Условия созданы. Давления нет. Есть свобода, здоровье и амбиции. Выбирай цель - и вперёд, на все деньги, как всегда и было. Главное (а Том, несомненно, парень умный), не  пересекать дорогу сами знаете кому)

  • василий
    Том Пидкок подписал 3-летний к ... (6)
    василий-Фото
    Плохая затея скорее всего
  • DenisRodikov
    Том Пидкок подписал 3-летний к ... (6)
    DenisRodikov-Фото

    Очень надеюсь, что у него будет форма лучших его времён и возможность гоняться по тому календарю, который ему интересен. Также важно, чтобы команда смогла обеспечить ему поддержку и получать приглашения на необходимые старты.

    Как по мне, то нет ничего хуже, чем ситуация с Ломбардией, когда Том был в форме и хотел ехать, а его не взяли на гонку.

  • ararat
    Давиде Тонеатти переходит в As ... (3)
    ararat-Фото
    Горняк?
  • Cyrill
    Том Пидкок подписал 3-летний к ... (6)
    Cyrill-Фото
    Всего скорее - тот же уровень з/п, что и в Инеос, но дадут ему возможность заниматься и маунтинбайком... который позволит в свою очередь хоть как-то обосновать уровень з/п. А вот, если это не главная причина, тогда действительно странно.
  • Невозмутимый
    Ремко Эвенепул: «Путь будет до ... (7)
    Невозмутимый-Фото
    Потому что с таблетками тренироваться на дороге ему не надо
  • Невозмутимый
    Ремко Эвенепул столкнулся с ма ... (21)
    Невозмутимый-Фото

    Водки всегда не хватает

  • Astanaforever
    Том Пидкок подписал 3-летний к ... (6)
    Astanaforever-Фото
    Непонятный ход Пидкока.

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