Том Пидкок подписал 3-летний контракт с велокомандой Q36.5 Pro Cycling

Том Пидкок перешёл в велокоманду Q36.5

25-летний британский велогонщик Том Пидкок (Thomas Pidcock), двукратный олимпийский чемпион в маунтинбайке, специалист велокросса и шоссейных велогонок, подписал трёхлетний (до конца 2027 года) контракт с проконтинентальной швейцарской велокомандой Q36.5, куда переходит после четырёх лет выступления в команде INEOS Grenadiers. В январе Том Пидкок присоединится к команде в тренировочном лагере в Кальпе.

Photo (c) SprintCycling/Q36.5 Pro Cycling Team

В пресс-релизе команды Q36.5 говорится: «Команда приветствует Тома Пидкока и гордится, что он присоединяется к Q36.5, где начинает новую захватывающую главу своей карьеры. Известный своей универсальностью и неутомимой решимостью атаковать, 25-летний британский велогонщик привнесёт в команду свою страсть, амбиции и талант мирового уровня, что поможет нам вместе решать новые задачи. Решение Пидкока присоединиться к команде Q36.5 отражает наше общее видение развития и перспектив в достижении больших целей. Обладатель пяти профессиональных побед на шоссе, включая знаменитые гонки Страде Бьянке и Амстел Голд Рэйс, Том Пидкок, приближающийся к пику своей карьеры, стремится достичь ещё больших высот».

Том Пидкок: «Это не просто смена майки, это начало чего-то особенного. Меня мотивирует возможность работать в перспективной команде с невероятными партнёрами и брендами. С нетерпением хочется увидеть, чего мы сможем добиться вместе. Я знаю, с какими трудностями мы столкнёмся на пути к достижению целей, но я в восторге от нового приключения. Для меня это невероятно важный шаг в карьере, так как я пришёл в команду, которая в меня верит и разделяет моё понимание успеха».

Дуг Райдер (Doug Ryder), генеральный менеджер команды Q36.5: «Для нас большая честь приветствовать Тома Пидкока в команде Q36.5. Том — воплощение страсти и соревновательного духа, качеств, которые полностью созвучны ценностям нашей команды. Его необыкновенный талант, как на велосипеде, так и вне его, и доказанное умение одерживать победы на уровне Мирового тура делают его важным гонщиком нашего состава. Мы с нетерпением ждём возможности написать вместе новую главу».

Луиджи Бергамо (Luigi Bergamo), председатель Q36.5 Pro Cycling Team, основатель и директор по исследованиям и разработкам Q36.5: «Том идеально воплощает наш собственный подход к разработке продуктов, так как он универсален, благодаря чему применяет революционный междисциплинарный подход. Присутствие Тома в нашей команде даст нам шанс не только продолжать бороться за победы на самых престижных велогонках мира, но и расширять границы Q36.5 в понимании того, каким может быть будущее велоодежды».