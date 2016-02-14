Том Пидкок о велокроссе, маунтинбайке и планах на Тур де Франс

Том Пидкок начнёт сезон велокросса 19 ноября с “Telenet Superprestige Merksplas”

Том Пидкок (Tom Pidcock) начнёт сезон в велокроссе 19 ноября, он впервые выйдет на старт в майке чемпиона мира по велокроссу, которую завоевал 30 января, в гонке “Telenet Superprestige Merksplas”. На следующий день 20 ноября 23-летний британский велогонщик примет участие в этапе Кубка мира в бельгийском Оверейсе (Overijse).

Сезон на шоссе Пидкок завершил 8 сентября на Туре Британии, а 27 октября присутствовал на презентации маршрута Тур де Франс в парижском Дворце конгрессов. В этом году Том Пидкок впервые проехал французский Гранд-тур и одержал победу на этапе с финишем в легендарный Альп д’Юэз, а также финишировал 16-м в общем зачёте.

В интервью Rouleur Live 2022 Том Пидкок рассказал о том, как ему удаётся почти без передышки переходить из от велокросса на шоссе, от шоссе к маунтинбайку и обратно на шоссе, а затем снова к велокроссу, и к каким целям стремится в ближайшие три года на Тур де Франс.

Ему не удалось стать чемпионом мира в маунтинбайке, и теперь это одна из его главных целей на следующий сезон. Также британский велогонщик команды INEOS Grenadiers рассказал, что большое внимание со стороны журналистов утомляет, что после сезона на шоссе не хотел думать о велокроссе, но когда отдохнул, с нетерпением начал ждать первого старта.

Том Пидкок: «Самое главное для меня в следующем сезоне – чемпионат мира по маунтинбайку. Хочу доказать, на что способен. Никто не знал, что в этом году я болел. Говорили, что я просто проиграл, и это меня немного раздражало. Я так хорошо готовился, но заболел, а потом прокололся, что тоже не помогло».

На вопрос, доволен ли он своим сезоном, Пидкок ответил:

«Конечно, были некоторые успехи. Но в то же время сильно не везло из-за болезни и тому подобного. Потенциально, как мне кажется, мог добиться гораздо большего.

Выиграть этап Тура было грандиозно. Но на следующий день начинается следующий этап, и это уже совсем другое, как однодневные гонки. Но результат на Олимпиаде или чемпионате мира резонирует дольше. А на Туре на следующий день ты выходишь на старт в переднем ряду, и на этом всё. Караван уже поехал дальше.

По сравнению с другими, журналисты уделяли мне чрезмерно большое внимание. Не знаю, почему. Команда регулирует все вопросы с моими интервью и тому подобным. Но на неделе перед чемпионатом мира по маунтинбайку слишком много всего происходило, они не смогли справиться с этим наплывом. Получился хаос.

Это как шлем Red Bull, который становится подтверждением, что ты достаточно хорош, чтобы надевать этот шлем. Так и с вниманием. Если оно есть, ты хороший гонщик. А если у тебя плохие времена, это ощущаешь, потому что журналисты о тебе забывают. А когда с тобой снова всё в порядке, ты снова нарасхват, но это также утомляет».

Том Пидкок не поехал на чемпионат мира по велоспорту на шоссе в Австралию, а также сомневался, стоит ли посвящать себя велокроссу в это межсезонье:

«После маунтинбайка я немного выдохся, устал психологически. Несколько месяцев назад не хотел возвращаться в велокросс, думал, что это последнее, что хочу делать. Нужно возвращать форму, а там не за горами и сезон на шоссе. Тяжело настраиваться.

Теперь я с нетерпением жду старта в велокроссе, когда надену радужную майку, хотя никогда не борюсь за победу на первой гонке года в велокроссе. Конечно, цель ставлю, но я реалист».

На вопрос Rouleur Live 2022, намерен ли он когда-нибудь бороться за генеральную классификацию Тур де Франс, Том Пидкок ответил:

«Мечтаю об этом, как и многие. Но, конечно, и здесь должен быть реалистом. В следующем году выигрывать Тур де Франс не собираюсь. Но в пределах ближайших трёх лет, возможно, смогу. Думаю, глядя на Погачара, это выглядит почти легко. Конечно, не думаю, что выиграть так легко. Физически могу быть близко в следующем году, может быть, если поставлю всё на эту цель. Но не думаю, что смогу выиграть. Мне необходимо повзрослеть, набраться опыта и сил.

Думаю, в будущем должен выбрать что-то одно. И велокросс брошу первым.

Я могу спринтовать, хотя вешу меньше 60 кг. Это получается благодаря велокроссу? А если я брошу кросс, вдруг потеряю эту способность? Иногда тяжело, когда товарищи по команде отдыхают, а я в Бельгии тренируюсь под дождём. Но не могу забыть, снова приходит мысль, что именно это делает меня таким велогонщиком, какой я есть».

В 2023 году Том Пидкок хочет добиться успеха и на классиках, и в маунтинбайке и на Тур де Франс:

«Должен сказать, что мне для начала надо попасть в состав, но я должен быть на Туре в следующем году».

Том Пидкок старается балансировать с тремя дисциплинами, а в редкое свободное время ненадолго забывает о велосипеде и ходит в походы в Андорре:

«Когда ты всё время в гонках, и в этом мире заключается вся твоя жизнь, приятно просто подумать о чём-то другом. Иногда мне это необходимо. В межсезонье я очень стараюсь жить обычной жизнью и проводить большую часть времени без велосипеда и телефона. Наслаждаюсь, когда хожу в походы в горах в Андорре. Это здорово приземляет, когда в голове куча мыслей, и нужно от них избавиться».