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Том Пидкок о велокроссе, маунтинбайке и планах на Тур де Франс

Том Пидкок начнёт сезон велокросса 19 ноября с “Telenet Superprestige Merksplas”

 

 

 

  Том Пидкок (Tom Pidcock) начнёт сезон в велокроссе 19 ноября, он впервые выйдет на старт в майке чемпиона мира по велокроссу, которую завоевал 30 января,  в гонке “Telenet Superprestige Merksplas”. На следующий день 20 ноября 23-летний британский велогонщик примет участие в этапе Кубка мира в бельгийском Оверейсе (Overijse).

 

  Сезон на шоссе Пидкок завершил 8 сентября на Туре Британии, а 27 октября присутствовал на презентации маршрута Тур де Франс в парижском Дворце конгрессов. В этом году Том Пидкок впервые проехал французский Гранд-тур и одержал победу на этапе с финишем в легендарный Альп д’Юэз, а также финишировал 16-м в общем зачёте.

 

Том Пидкок о велокроссе, маунтинбайке и планах на Тур де Франс

 

 

  В интервью Rouleur Live 2022 Том Пидкок рассказал о том, как ему удаётся почти без передышки переходить из от велокросса на шоссе, от шоссе к маунтинбайку и обратно на шоссе, а затем снова к велокроссу, и к каким целям стремится в ближайшие три года на Тур де Франс.

 

  Ему не удалось стать чемпионом мира в маунтинбайке, и теперь это одна из его главных целей на следующий сезон. Также британский велогонщик команды INEOS Grenadiers  рассказал, что большое внимание со стороны журналистов утомляет, что после сезона на шоссе не хотел думать о велокроссе, но когда отдохнул, с нетерпением начал ждать первого старта.  

 

 Том Пидкок: «Самое главное для меня в следующем сезоне – чемпионат мира по маунтинбайку. Хочу доказать, на что способен. Никто не знал, что в этом году я болел. Говорили, что я просто проиграл, и это меня немного раздражало. Я так хорошо готовился, но заболел, а потом прокололся, что тоже не помогло».

 

На вопрос, доволен ли он своим сезоном, Пидкок ответил:

 

  «Конечно, были некоторые успехи. Но в то же время сильно не везло из-за болезни и тому подобного. Потенциально, как мне кажется, мог добиться гораздо большего.

  Выиграть этап Тура было грандиозно. Но на следующий день начинается следующий этап, и это уже совсем другое, как однодневные гонки. Но результат на Олимпиаде или чемпионате мира резонирует дольше. А на Туре на следующий день ты выходишь на старт в переднем ряду, и на этом всё. Караван уже поехал дальше.

 

  По сравнению с другими, журналисты уделяли мне чрезмерно большое внимание. Не знаю, почему. Команда регулирует все вопросы с моими интервью и тому подобным. Но на неделе перед чемпионатом мира по маунтинбайку слишком много всего происходило, они не смогли справиться с этим наплывом. Получился хаос.

 

  Это как шлем Red Bull, который становится подтверждением, что ты достаточно хорош, чтобы надевать этот шлем. Так и с вниманием. Если оно есть, ты хороший гонщик. А если у тебя плохие времена, это ощущаешь, потому что журналисты о тебе забывают. А когда с тобой снова всё в порядке, ты снова нарасхват, но это также утомляет».

 

  Том Пидкок не поехал на чемпионат мира по велоспорту на  шоссе в Австралию, а также сомневался, стоит ли посвящать себя велокроссу в это межсезонье:

 

«После маунтинбайка я немного выдохся, устал психологически. Несколько месяцев назад не хотел возвращаться в велокросс, думал, что это последнее, что хочу делать. Нужно возвращать форму, а там не за горами и сезон на шоссе. Тяжело настраиваться.

  Теперь я с нетерпением жду старта в велокроссе, когда надену радужную майку, хотя никогда не борюсь за победу на первой гонке года в велокроссе. Конечно, цель ставлю, но я реалист».

 

  На вопрос Rouleur Live 2022, намерен ли он когда-нибудь бороться за генеральную классификацию Тур де Франс, Том Пидкок ответил:

 

  «Мечтаю об этом, как и многие. Но, конечно, и здесь должен быть реалистом. В следующем году выигрывать Тур де Франс не собираюсь. Но в пределах ближайших трёх лет, возможно, смогу. Думаю, глядя на Погачара, это выглядит почти легко. Конечно, не думаю, что выиграть так легко. Физически могу быть близко в следующем году, может быть, если поставлю всё на эту цель. Но не думаю, что смогу выиграть. Мне необходимо повзрослеть, набраться опыта и сил.

 

  Думаю, в будущем должен выбрать что-то одно. И велокросс брошу первым.

 

  Я могу спринтовать, хотя вешу меньше 60 кг. Это получается благодаря велокроссу? А если я брошу кросс, вдруг потеряю эту способность? Иногда тяжело, когда товарищи по команде отдыхают, а я в Бельгии тренируюсь под дождём. Но не могу забыть, снова приходит мысль, что именно это делает меня таким велогонщиком, какой я есть».

 

В 2023 году Том Пидкок хочет добиться успеха и на классиках, и в маунтинбайке и на Тур де Франс:

 

«Должен сказать, что мне для начала надо попасть в состав, но я должен быть на  Туре в следующем году».

 

  Том Пидкок старается балансировать с тремя дисциплинами, а в редкое свободное время ненадолго забывает о велосипеде и ходит в походы в Андорре:

 

 «Когда ты всё время в гонках, и в этом мире заключается вся твоя жизнь, приятно просто подумать о чём-то другом. Иногда мне это необходимо. В межсезонье я очень стараюсь жить обычной жизнью и проводить большую часть времени без велосипеда и телефона. Наслаждаюсь, когда хожу в походы в горах в Андорре. Это здорово приземляет, когда в голове куча мыслей, и нужно от них избавиться».

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Теги к статье: Том Пидкок Tom Pidcock INEOS Grenadiers

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  1. Имя: Виктор Сироткин

    Виктор Сироткин

    Сегодня, 07:33 | Регистрация: 14.02.2016

    от мыслей избавляться не нужно - их нужно обдумывать и разрешать вопросы с ними связанные.

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ОПРОС

Маршрут какого Гранд-тура 2023 года понравился больше?

Комментарии

  • Виктор Сироткин
    Том Пидкок о велокроссе, маунт ... (1)
    Виктор Сироткин-Фото

    от мыслей избавляться не нужно - их нужно обдумывать и разрешать вопросы с ними связанные.

  • Геродот
    46-летний Франсиско Мансебо – ... (2)
    Геродот-Фото

    Ооо...Пако Пако... Где мои 17 лет?))

  • Earl57
    Telenet Superprestige Jaarmark ... (4)
    Earl57-Фото
    И теперь все ждут 27 ноября, когда все трое встретятся в одной гонке. Инфа от организаторов, что они подтвердили свое участие.
    Для Ван дер Пула это будет первая гонка в сезоне. У Пидкока первые гонки будут 19 и 20 ноября. Ван Арт по слухам начнет раньше Ван дер Пула, но позже Пидкока.
  • uran
    Telenet Superprestige Jaarmark ... (4)
    uran-Фото
    То есть судя по опросу если сезон троица не начнет или кто-то из них то сезона не будет? Триоцентричное понимание.
  • rude_rider
    Том Дюмулин о завершении карье ... (13)
    rude_rider-Фото

    его минутная пауза/сход во время гонки запомнится надолго и война с фрумом на джиро..а так же проигранная вуелта 15..

     

    а так да жаль что падения и тд и тп поставили точку в карьере

  • Earl57
    Telenet Superprestige Jaarmark ... (4)
    Earl57-Фото

    В твиттере устроили голосование: "Сезон велокросса начнется тогда когда на старт выйдут Матье Ван дер Пул, Ваут Ван Арт и Том Пидкок. Согласны или не согласны?"

    52,7% согласны с этим утверждением, 47,3% не согласны. Получается что пока эти трое не начнут сезон велокросса, остальные кроссмены занимаются непонятно чем. Не удивительно, что эти остальные злятся и возмущаются. Ларс ван дер Хаар и Лоренс Свик сказали, что им (Матье, Вауту и Тому) придется доказывать свои высокие позиции. Хотя эти трое к таким разговорам вообще непричастны. Они всегда с уважением относятся к своим коллегам. Обсуждения затевают болельщики и журналисты.

     

  • velodoctor
    Telenet Superprestige Jaarmark ... (4)
    velodoctor-Фото

    Хорошая гонка сегодня была, на сколько же там мягче климат, еще все деревья с листьями. У Хаута спереди джерси  лидера сезона, а со спины чемпиона Европы) 

  • RVL
    46-летний Франсиско Мансебо – ... (2)
    RVL-Фото

    Интересная история...эти люди мостодонты...знают жэж все!



    И даже Хорхе подколол...))

  • s75
    Трансферные новости пелотона-2 ... (101)
    s75-Фото

    Команда Israel Premier Tech произвела ряд перестановок в группе менеджеров и спортдиректоров. В частности, Рене Мандри приглашен на роль спортивного директора. Эстонский специалист в прошлом известен по выступлениям за AG2R, последние годы занимал различные руководящие должности в клубе Cycling Tartu (в настоящее время эта континентальная команда известна под названием Team Ampler - Tartu2024), а также был главным тренером сборной (U23) своей страны. 

  • sstasuk
    Генеральный менеджер команды U ... (3)
    sstasuk-Фото

    ...колесо не удержал....

    +мы не знаем что ему из технички подсказывали...

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