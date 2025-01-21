Состав велокоманды Lidl - Trek на 2025 год

В велокоманде Lidl-Trek в 2025 году будут выступать 30 велогонщиков

В составе велокоманды Lidl-Trek в 2025 году 30 велогонщиков. 2024 год команда Lidl-Trek завершила на 4-м месте в Мировом рейтинге команд UCI, улучшив результат по сравнению с 2023 годом и уступив лишь тройке лидеров - командам UAE Team Emirates, Visma Lease a Bike и Soudal Quick Step.

Велогонщики Lidl-Trek в 2024 году одержали 42 победы, а также поднимались на подиумы таких крупных гонок как Страде Бьянке - 2-е место Томса Скуйиньша, Париж-Рубэ - 3-е место Мадса Педерсена, E3 Saxo Bank - 2-е место Яспера Стёйвена, Ломбардия - 3-е место Джулио Чикконе, общий зачёт Тура Страны Басков - 3-е место Маттиаса Скельмосе, который также финишировал 5-м на Вуэльте Испании-2024 и выиграл белую майку лучшего молодого гонщика.

Мадс Педерсен принёс команде 12 побед, в том числе выиграл классику Гент-Вевельгем. 11 побед принёс команде Джонатан Милан, выигравший в том числе три этапа и майку лучшего в очковой классификации на Джиро д’Италия-2024. 9 побед одержал Тибо Нис.

В 2025 году в команду пришли 4 гонщика - 28-летний немецкий гонщик Леннард Кемна перешёл из команды Red Bull - Bora-hansgrohe, 30-летний датский велогонщик Сёрен Краг Андерсен перешёл из команды Alpecin-Deceuninck, 22-летний немецкий гонщик Тим Торн Тойтенберг и 18-летний датский гонщик Альберт Витен Филипсен начнут в Lidl-Trek профессиональную карьеру.

Из команды в конце 2024 года ушли - Дарио Катальдо и Фабио Феллине, завершившие карьеру в профессиональном велоспорте, а 25-летний эритрейский велогонщик Натнаэль Тесфатсион перешёл в команду Movistar.

В интервью Cyclingnews генеральный менеджер команды Lidl-Trek Лука Гуэрчилена (Luca Guercilena) рассказал о планах команды:

«Я всегда подталкиваю гонщиков к хорошим результатам. Это ведь моя работа, верно? До прихода Lidl мы уже были сильной командой, но с ограниченным бюджетом. Нам надо было усилить состав, что мы и сделали в 2023 и 2024 годах. Теперь мы должны подняться на ещё один уровень, показать, насколько хороши на самом деле.

Мы — настоящая команда. Наш успех не зависит от одного звёздного гонщика, что мы доказали, одержав 42 победы с разными гонщиками. В 2025 году мы хотим быть конкурентоспособными в классиках. В прошлом году практически вся команда попала в завал на Дварс доор Фландерен, поэтому мы были не в лучшей форме на Туре Фландрии и Париж-Рубэ. Надеемся, что в этом году будем более здоровыми и сможем выступить лучше, сможем победить.

Мы хотим быть активными на Тур де Франс, попытаться балансировать между борьбой за победы на этапах, за очковую майку и за генеральную классификацию. Понятно, что у нас нет такого лидера как Тадей Погачар, но мы уверены, что наши гонщики смогут добиться успеха.

У нас также есть Скельмосе, который в этом году получит больше поддержки после того, как впечатляюще выступил на Вуэльте. И мы на сто процентов уверены, что Тэо вернётся к своей лучшей форме, которая была у него, когда он выиграл Джиро д’Италия-2020. На многодневных гонках мы также можем рассчитывать на таких ребят как Чикконе, Хуан Педро Лопес, новобранец Леннард Кемна, который восстанавливается после своего ужасного несчастного случая на тренировке. В нашей команде много талантов.

Есть два способа заполучить лидера на Гранд-туры - либо вырастить его своими силами, что требует времени, программы поиска и развивающей команды, либо купить. Нелегко конкурировать с крупными командами и такими гонщиками как Тадей Погачар и Ремко Эвенепул. Но мы хотим именно этого. Мы склоняемся к долгосрочной и среднесрочной перспективе, к развитию гонщиков собственными силами. И мы будем внимательно следить, не появится ли кто-то на трансферном рынке.

Мы считаем, что стабильность - признак нашей силы, поэтому не меняем состав радикально каждый год. Конечно, есть фактор возраста, амбиций гонщиков и потребность в результатах. Профессиональный велоспорт никогда не спит, никто больше не ждёт Тур де Франс. На рынке гонщиков переговоры идут весь год, даже за год до истечения контракта гонщика. Мы уже активно работаем, изучаем велогонщиков и контракты, которые можно будет заключить на 2026 год, и которые впишутся в наш проект».

Состав велокоманды Lidl-Trek на 2025 год:

Andrea Bagioli, (Италия), 25 лет,

Julien Bernard, (Франция), 32 года,

Giulio Ciccone (Италия), 30 лет,

Simone Consonni (Италия), 30 лет,

Tim Declercq (Бельгия), 35 лет,

Tao Geoghegan Hart (Великобритани), 29 лет,

Amanuel Ghebreigzabhier (Эритреия), 30 лет,

Ryan Gibbons (ЮАР), 30 лет,

Daan Hoole (Нидерланды), 25 лет,

Lennard Kämna (Германия), 28 лет,

Alex Kirsch (Люксембург), 32 года,

Patrick Konrad (Австрия), 33 года,

Søren Kragh Andersen (Дания), 30 лет,

Juan Pedro López (Испания), 27 лет,

Jonathan Milan (Италия), 24 года,

Bauke Mollema (Нидерланды), 38 лет,

Jacopo Mosca (Италия), 31 год,

Thibau Nys (Бельгия), 22 года,

Sam Oomen (Нидерланды), 29 лет,

Mads Pedersen (Дания), 29 лет,

Quinn Simmons (США), 23 года,

Mattias Skjelmose (Дания), 24 года,

Toms Skujiņš (Латвия), 33 года,

Jasper Stuyven (Бельгия), 32 года,

Tim Torn Teutenberg (Германия) , 22 года,

Edward Theuns (Бельгия), 33 года,

Mathias Vacek (Чехия), 22 года,

Otto Vergaerde (Бельгия), 30 лет,

Carlos Verona (Испания), 32 года,

Albert Withen Philipsen (Дания), 18 лет