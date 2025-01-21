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Состав велокоманды Lidl - Trek на 2025 год

В велокоманде Lidl-Trek в 2025 году будут выступать 30 велогонщиков

 

Состав велокоманды Lidl - Trek на 2025 год

 

 

В составе велокоманды Lidl-Trek в 2025 году 30 велогонщиков. 2024 год команда Lidl-Trek завершила на 4-м месте в Мировом рейтинге команд UCI, улучшив результат по сравнению с 2023 годом и уступив лишь тройке лидеров - командам UAE Team Emirates, Visma Lease a Bike и Soudal Quick Step.

 

Велогонщики Lidl-Trek в 2024 году одержали 42 победы, а также поднимались на подиумы таких крупных гонок как Страде Бьянке - 2-е место Томса Скуйиньша, Париж-Рубэ - 3-е место Мадса Педерсена, E3 Saxo Bank - 2-е место Яспера Стёйвена, Ломбардия - 3-е место Джулио Чикконе, общий зачёт Тура Страны Басков - 3-е место Маттиаса Скельмосе, который также финишировал 5-м на Вуэльте Испании-2024 и выиграл белую майку лучшего молодого гонщика.

 

Мадс Педерсен принёс команде 12 побед, в том числе выиграл классику Гент-Вевельгем. 11 побед принёс команде Джонатан Милан, выигравший в том числе три этапа и майку лучшего в очковой классификации на Джиро д’Италия-2024. 9 побед одержал Тибо Нис.

 

В 2025 году в команду пришли 4 гонщика - 28-летний немецкий гонщик Леннард Кемна перешёл из команды Red Bull - Bora-hansgrohe, 30-летний датский велогонщик Сёрен Краг Андерсен перешёл из команды Alpecin-Deceuninck, 22-летний немецкий гонщик Тим Торн Тойтенберг и 18-летний датский гонщик Альберт Витен Филипсен начнут в Lidl-Trek профессиональную карьеру.

 

Из команды в конце 2024 года ушли - Дарио Катальдо и Фабио Феллине, завершившие карьеру в профессиональном велоспорте, а 25-летний эритрейский велогонщик Натнаэль Тесфатсион перешёл в команду Movistar.

 

В интервью Cyclingnews генеральный менеджер команды Lidl-Trek Лука Гуэрчилена (Luca Guercilena) рассказал о планах команды:

 

«Я всегда подталкиваю гонщиков к хорошим результатам. Это ведь моя работа, верно? До прихода Lidl мы уже были сильной командой, но с ограниченным бюджетом. Нам надо было усилить состав, что мы и сделали в 2023 и 2024 годах. Теперь мы должны подняться на ещё один уровень, показать, насколько хороши на самом деле.

 

Мы — настоящая команда. Наш успех не зависит от одного звёздного гонщика, что мы доказали, одержав 42 победы с разными гонщиками. В 2025 году мы хотим быть конкурентоспособными в классиках. В прошлом году практически вся команда попала в завал на Дварс доор Фландерен, поэтому мы были не в лучшей форме на Туре Фландрии и Париж-Рубэ. Надеемся, что в этом году будем более здоровыми и сможем выступить лучше, сможем победить.

 

Мы хотим быть активными на Тур де Франс, попытаться балансировать между борьбой за победы на этапах, за очковую майку и за генеральную классификацию. Понятно, что у нас нет такого лидера как Тадей Погачар, но мы уверены, что наши гонщики смогут добиться успеха.

 

У нас также есть Скельмосе, который в этом году получит больше поддержки после того, как впечатляюще выступил на Вуэльте. И мы на сто процентов уверены, что Тэо вернётся к своей лучшей форме, которая была у него, когда он выиграл Джиро д’Италия-2020. На многодневных гонках мы также можем рассчитывать на таких ребят как Чикконе, Хуан Педро Лопес, новобранец Леннард Кемна, который восстанавливается после своего ужасного несчастного случая на тренировке. В нашей команде много талантов.

 

Есть два способа заполучить лидера на Гранд-туры - либо вырастить его своими силами, что требует времени, программы поиска и развивающей команды, либо купить. Нелегко конкурировать с крупными командами и такими гонщиками как Тадей Погачар и Ремко Эвенепул. Но мы хотим именно этого. Мы склоняемся к долгосрочной и среднесрочной перспективе, к развитию гонщиков собственными силами. И мы будем внимательно следить, не появится ли кто-то на трансферном рынке.

 

Мы считаем, что стабильность - признак нашей силы, поэтому не меняем состав радикально каждый год. Конечно, есть фактор возраста, амбиций гонщиков и потребность в результатах. Профессиональный велоспорт никогда не спит, никто больше не ждёт Тур де Франс. На рынке гонщиков переговоры идут весь год, даже за год до истечения контракта гонщика. Мы уже активно работаем, изучаем велогонщиков и контракты, которые можно будет заключить на 2026 год, и которые впишутся в наш проект».

 

 

Состав велокоманды Lidl-Trek на 2025 год:

 

 

Andrea  Bagioli, (Италия), 25 лет,

Julien  Bernard, (Франция), 32 года,

Giulio  Ciccone (Италия), 30 лет,

Simone  Consonni (Италия), 30 лет,

Tim  Declercq (Бельгия), 35 лет,

Tao  Geoghegan Hart (Великобритани), 29 лет,

Amanuel  Ghebreigzabhier (Эритреия), 30 лет,

Ryan  Gibbons (ЮАР), 30 лет,

Daan  Hoole (Нидерланды), 25 лет,

Lennard  Kämna (Германия), 28 лет,

Alex  Kirsch (Люксембург), 32 года,

Patrick  Konrad (Австрия), 33 года,

Søren  Kragh Andersen (Дания), 30 лет,

Juan Pedro  López (Испания), 27 лет,

Jonathan  Milan (Италия), 24 года,

Bauke  Mollema (Нидерланды), 38 лет,

Jacopo  Mosca (Италия), 31 год,

Thibau  Nys (Бельгия), 22 года,

Sam  Oomen (Нидерланды), 29 лет,

Mads  Pedersen (Дания), 29 лет,

Quinn  Simmons (США), 23 года,

Mattias  Skjelmose (Дания), 24 года,

Toms  Skujiņš  (Латвия), 33 года,

Jasper  Stuyven (Бельгия), 32 года,

Tim Torn  Teutenberg (Германия) , 22 года,

Edward  Theuns (Бельгия), 33 года,

Mathias  Vacek (Чехия), 22 года,

Otto  Vergaerde (Бельгия), 30 лет,

Carlos  Verona (Испания), 32 года,

Albert  Withen Philipsen (Дания), 18 лет

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Теги к статье: Lidl - Trek

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Маршрут какого Гранд-тура 2025 года понравился больше всего?

Комментарии

  • RVL
    Тадей Погачар: от моноцикла к ... (3)
    RVL-Фото

    Мэтр излишне строг к тадею)

    Мигель, мы помним твои заслуги!)

  • Pi-man
    Тур Даун Андер-2025. Этап 2. Р ... (4)
    Pi-man-Фото
    Ну два этапа всего только с начала сезона прошли. Рано делать выводы. Может китайские вливания помогли и сезон будет неплохим.
  • Astanaforever
    Тур Даун Андер-2025. Этап 2. Р ... (4)
    Astanaforever-Фото
    Астана с такими результатами на гонках мирового тура в проконти дорога обеспечена на 26 й год. Неужели китайцы не видят этого? Поэтому они не больно вкладываются в команду. Интересно вот, когда они Вино уволят? В середине сезона или в конце?
  • Cyrill
    Тур Даун Андер-2025. Этап 2. Р ... (4)
    Cyrill-Фото
    Астана... на других WT events будет легче набирать очки?
  • kabachok
    Глава Visma Lease a Bike о сос ... (14)
    kabachok-Фото
    аналогично.
    ногомяч уже не торт
  • SVS
    Тадей Погачар: от моноцикла к ... (3)
    SVS-Фото
    Совершенно верно :). Кое-кто уже в прошлом году в этом убедился :).

    Надеюсь, Тадей это тоже хорошо понимает. Впрочем, даже если после такого сезона будет некоторый спад - это не страшно, ИМХО. Но лично я надеюсь на продолжение банкета :).
  • odekolon
    Тур Даун Андер-2025. Этап 2. Р ... (4)
    odekolon-Фото

    Danny van Poppel relegated from 8th to 118th for endagering other riders.

  • Freejazz
    Глава Visma Lease a Bike о сос ... (14)
    Freejazz-Фото
    Ну по почерку и стилю я это не определил. Но если в теме, то и хорошо.
  • motte
    Тадей Погачар: от моноцикла к ... (3)
    motte-Фото

    Мигель Индурайн предупреждает Тадея Погачара на 2025 год: "Когда начинается сезон, то, что вы выиграли в прошлом году, ничего не стоит".

  • nightbuster33
    Тур Даун Андер-2025. Этап 1. Р ... (3)
    nightbuster33-Фото
    Первый старт сезона.Летняя жара,привычная для местных.Они(двое) и были в отрыве более 100км.Томас изначально был в хвосте,чувствовалось нездоровость.Пред последним подъемом(20-25км. до финиша) поехал своим "ходом",хотя и скорость пелетона была небольшая.Второй отставший(сборная Австралии),побывал в завале после этого подъема. Второй этап будет немного покруче.

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