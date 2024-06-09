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Тибо Нис — победитель 3 этапа Тура Швейцарии-2024

Тибо Нис: «Возможно, это самая красивая победа в моей карьере»

 

 

21-летний бельгийский велогонщик команды Lidl-Trek Тибо Нис (Thibau Nys) продолжил успешную серию выступлений  сезона шестой победой, выиграв спринт в некатегорийный подъём ( 800 м с 7,2%),  на 3-м этапе Тура Швейцарии-2024.

 

Это вторая победа Ниса на этапе гонки Мирового тура после этапа Тура Романдии-2024. Тибо Нис отмечал 3-й этап Тура Швейцарии-2024 ещё до старта. Выиграв 7 июня Гран-при Кантона де Ааргау (GP Kantons de Aargau), он вместе со спортивным директором команды Lidl-Trek Грегори Растом ездил разведывать финиш.

 

В течение всего этапа Тибо Нис берёг силы для финала. Последние 40 км дистанции стали самыми нервными и хаотичными. Но благодаря товарищам по команде Тибо Нис удержал выгодную позицию. Планы команды и Ниса едва не испортила атака Марка Хирши (UAE Team Emirates), однако её нейтрализовали.

 

На финальных ста метрах Тибо Нис не оставил шанса соперникам и выиграл этап, опередив Стивена Уильямса (Israel Premier Tech) и Альберто Беттиоля (EF Education Easy Post).  30-летний итальянский гонщик Альберто Беттиоль перехватил майку лидера у Ива Лампарта (Soudal Quick Step).

 

Тибо Нис — победитель 3 этапа Тура Швейцарии-2024

Тибо Нис — победитель 3 этапа Тура Швейцарии-2024

 

 

Тибо Нис: «Вчера мне было очень тяжело, впрочем, как и сегодня. Я чувствовал себя на велосипеде не идеально, весь день присутствовало это раздражающее ощущение. Но ребята провезли меня через весь этап. До финальных 50 километров я не верил в победу, но продолжал бороться, а потом нога пошла лучше и лучше. В финале мне стало легче. Всё сработало. У меня не хватает слов благодарности ребятам за их работу. Отфинишировать этап вот так, больше, чем мог мечтать. У меня море эмоций. Возможно, это самая красивая победа в моей карьере. Я на седьмом небе.

 

Наша команда приехала сюда, чтобы бороться за генеральную классификацию вместе с Маттиасом. Для меня большая честь, что команда предоставила мне шанс на таком этапе. Я так рад, что смог принести им победу. А сейчас все силы ради общего зачёта, работа на Маттиаса. Я бы хотел внести свой вклад на оставшихся этапах. Думаю, для меня эта команда - лучшая для развития, здесь мне помогают опытные гонщики. Я до сих пор вспоминаю свою первую гонку, которую ехал в команде как стажёр, делил комнату с Жульеном (Бернаром). Я всему учусь у ребят.

 

Я идеально начал сезон, лучше, чем ожидал, но потом упал. Вчера мне было совсем плохо, такие моменты убавляют уверенность, начинаешь задумываться, где и что сделал неправильно. Но теперь сбылась мечта. Мне кажется, я всегда хорошо выступаю в Швейцарии, мне нравится ехать здесь гонки. Отличные дороги, интересные маршруты. Я хотел бы продолжать выступать здесь и в следующие несколько лет».

 

Стивен Уильямс: «Да, финал был тяжёлым, очень тяжёлым, особенно на последних 10 км. Я вышел на отличную позицию перед финальным подъёмом. Ребята весь день защищали меня, я им очень благодарен. Я доволен вторым местом, хотя очень хотел выиграть».

 

Альберто Беттиоль: «Завтра Тур Швейцарии совершенно перевернётся. Но эта жёлтая майка принесёт всей команде положительный настрой и уверенность. Мы все - друзья. Всегда хотим добиваться максимума возможного. Когда мы все объединяем силы ради одной цели, как сегодня, мы можем добиться чего-то грандиозного. Такой у нас настрой, с которым мы подходим к каждой гонке.

 

Тибо Нис был очень и очень силён. Он заслужил победу. Но жёлтая майка - тоже большое достижение. Она стала наградой за всю работу команды и персонала. Вся команда потрясающе на меня работала.

 

На последних километрах Ричард (Карапас) очень мне помог, вывез на идеальную позицию. Я не принимаю это как должное, потому что он олимпийский чемпион. Я очень ценю его помощь, но такая у нас команда, в которой мы все вместе работаем весь год и доказываем, что можем великолепно выступать.

 

Сегодня я хотел выиграть, но не получилось. И я не печалюсь, потому что лучше выступить бы не смог. Я сидел на колесе Ниса, но обойти его у меня не получилось. Зато я взял жёлтую майку. Конечно, здесь очень высокий уровень пелотона. Завтра я отплачу ребятам за работу. У нас есть сильные горняки, но никогда не знаешь, как сложится гонка. Завтра буду работать на ребят в этой жёлтой майке, надеюсь, это придаст им сил».

 

Результаты 3 этапа Тура Швейцарии-2024

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Теги к статье: Тибо Нис Thibau Nys Lidl-Trek Тур Швейцарии-2024 Tour de Suisse-2024 велогонка Мирового тура

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Комментарии

  • nightbuster33
    Giro d'Italia Next Gen-2024. ... (3)
    nightbuster33-Фото
    В смысле!
  • василий
    Трансферные новости пелотона-2 ... (4)
    василий-Фото

    Куда Саймон собрался?

  • MVDP
    Giro d'Italia Next Gen-2024. ... (2)
    MVDP-Фото

     Что там, сверхновый Меркс подрастает?

  • nightbuster33
    Giro d'Italia Next Gen-2024. ... (2)
    nightbuster33-Фото

    В молодежной Астане две причины плохого выступления в этой гонке;1)Гонщики не в полном здравии или 2)"Тренеры" курирующие над этими гонщиками не компетентны в своей работе (старая школа),готовя себе подобных. Раньше сами болтались постоянно в хвосте пелетона и отваливали на первом же пригорке,так и сейчас пацаны порастеряв все,что умели делать ранее,  болтаются  впереди машины сопровождения с вывеской "BROOM". Места гонщиков :Лучший в сотне, остальные за 100. Командное место-24-ое из 25. Пока, в дальнейшем может быть и последним.С такой работой наставников Астана едва ли задержится в WT.

  • kwwk
    Трансферные новости пелотона-2 ... (4)
    kwwk-Фото

    Исаак Дель Торо (Isaac Del Toro) > до конца 2029, эмираты видно новую звезду готовят.

  • Невозмутимый
    Giro d'Italia Next Gen-2024. ... (3)
    Невозмутимый-Фото

    Очень рад за Александра Николаевича. В 50 лет всё ещё подавать надежды, это дорогого стоит

  • Невозмутимый
    Тур Швейцарии-2024. Этап 3 (1)
    Невозмутимый-Фото

    Какой сентиментальный молодой человек. Вроде бы к победам должен уже быть привычен

  • Pugachev
    Трансферные новости пелотона-2 ... (4)
    Pugachev-Фото

    Без Гесинга с Ураном - не то..... И так - с каждым хорошим гонцом...

  • Esperus2006
    Giro d'Italia Next Gen-2024. ... (3)
    Esperus2006-Фото
    Что с Ильханом, он же горняк
  • Coolvic
    Трансферные новости пелотона-2 ... (4)
    Coolvic-Фото

    Амануэль Гебрейгзабьер (Amanuel Ghebreigzabhier) > до конца 2024

     

    Это было актуально в январе. На следующие сезоны пока продления нет.

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