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Райан Гиббонс, Мадс Педерсен и Джонатан Милан принесли команде Lidl-Trek три победы в один день

Три первых победы в сезоне в один день у команды Lidl-Trek  

 

 

2 февраля команда Lidl Trek отпраздновала сразу три первых победы в сезоне 2024 года. С победы открыл сезон 29-летний гощик Lidl Trek Райан Гиббонс (Ryan Gibbons), ставший чемпионом ЮАР в индивидуальной гонке на время. Вторую победу команде принёс 28-летний датский велогонщик Мадс Педерсен, выигравший 3-й этап французской велогонки Звезда Бессежа-2024, третью победу в Lidl Trek отпраздновали с 23-летним новобранцем команды Джонатаном Миланом, который выиграл 3-й этап Вуэльты Валенсии-2024.

 

Райан Гиббонс, который, как и Джонатан Милан, также является новым гонщиком Lidl Trek, преодолел дистанцию разделки в 41 км за 46 минут 50 секунд, опередив на 1 минуту 22 секунды ближайшего соперника Алана Хатерли.

 

Мадс Педерсен, занявший в первый день Звезды Бессежа-2024 второе место, во второй день гонки опередил в спринте гонщика Lotto Dstny Милана Ментена и гонщика Uno-X Mobility Расмуса Тиллера, а также надел майку лидера гонки.

 

Мадс Педерсен: «Сегодня у нас отличный день. Приятно принести ребятам победу, которую они заслужили вчера. Майка лидера подвела итог двум хорошим дням гонки. Теперь дело за завтрашним этапом. Посмотрим. Ожидаю, что меня будут атаковать, финиш будет тяжёлым. Я здесь не сильнейший горняк, конечно, соперники будут пробовать, они и должны так делать, потому что тоже приехали за победой. Но мы взяли победу на этапе, ради чего здесь и боролись. Конечно, мы постараемся завтра удержаться. Форма у меня в порядке, я попробую. Лидерство в генеральной классификации - это бонус, потому что мы понимаем, как тяжело будет завтра».

 

Джонатан Милан в спринте на 3-м этапе Вуэльты Валенсии-2024 опередил Арне Марита (Intermarché - Wanty) и Джованни Лонарди (Polti Kometa).

 

Райан Гиббонс, Мадс Педерсен и Джонатан Милан принесли команде Lidl-Trek три победы в один день

Райан Гиббонс, Мадс Педерсен и Джонатан Милан принесли команде Lidl-Trek три победы в один день

 

 

Джонатан Милан: «Для меня эта победа особенная, первая с моей новой командой. Эмоции зашкаливают. Этот сезон важен для меня, поэтому великолепно так его начать. Я верил в наши возможности на этой гонке. Мы здесь, чтобы привезти домой результаты для Lidl Trek. У нас получилось. Выиграть так получилось только благодаря командной работе. Сегодня мы взяли на себя ответственность в гонке. Контролировали ситуацию. И хотя финал получился немного хаотичным, мы не волновались. Ребята поддерживали меня весь этап, особенно на финальных километрах. Они вывезли меня на идеальную позицию для спринта. Я очень им благодарен. Готовясь к гонке, мы работали над слаженностью, это самая ценная составляющая этого успеха. Перед стартом гонки мы хотели работать всей командой как единое целое, и достигли этой цели. С первого же я чувствовал уверенность и не мог бы просить большего».

 

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Комментарии

  • VeloVelo
    Тадей Погачар: “Я не выстраива ... (8)
    VeloVelo-Фото

    Мне кажется, что если Тадей пойдет на победу на Джиро, то Тур ему точно не видать. Джиро - самая вытягивающая силы гонка. Но, видимо, он надеется всё просчитать - проехать Джиро с наименьшими затратами. Пока это никому не удавалось. Посмотрим.

  • Astanaforever
    AlUla Tour-2024. Этап 4 (4)
    Astanaforever-Фото
    Цитата: Esperus2006
    Астане опять не везет
    Не опять, а снова.
  • Николай Н.
    AlUla Tour-2024. Этап 4 (4)
    Николай Н.-Фото

    Рано радовался парень, а победа ушла другому.

  • Николай Н.
    Вуэльта Валенсии-2024. Этап 3 (1)
    Николай Н.-Фото

    Скучноватый этап. Но финиш был красивым.

  • Колёсник
    AlUla Tour-2024. Этап 4 (4)
    Колёсник-Фото
    Кокар невезучий, всё рядом, рядом и никак…
  • Esperus2006
    AlUla Tour-2024. Этап 4 (4)
    Esperus2006-Фото
    Астане опять не везет
  • Freejazz
    Звезда Бессежа-2024. Этап 2 (1)
    Freejazz-Фото

    Ну, последние километры - это что-то с чем-то - сингл трек между дорожными конструкциями и бесконечными поворотами. Ехали безумно и немудрено, что падения были каждую минуту. Победитель, молодец, отработал на зубах за всю высадившуюся на бордюр команду Альпесинов, особенно последний тягун.

  • nightbuster33
    AlUla Tour-2024. Этап 3 (4)
    nightbuster33-Фото
    СВОЕВРЕМЕННО,это не тогда,когда получился разрыв,а тогда,когда натягивается струна фомируется второй ряд пелетона.Стоит только начать,как тут же одним за одним подсаживаются другие.А там уже ряд с фронта заполняют, ушедшие на смену с первого ряда.Порывы ветра в Азии, иногда, сносят велогонщиков с полотна.Самое невероятное,когда песчаный бархан,на глазах,начинает перекрывать шоссе.По опыту общесоюзной весенней многодневной гонки 1962г.в Средней Азии.
  • BaTman
    Тадей Погачар: “Я не выстраива ... (8)
    BaTman-Фото
    Он может взять Джиру, вопрос что это 21 день именно гоночного темпа, а не тренировочного. Даже для него.
    Я не верю что человек который дважды брал Тур, не хочет сделать это в третий раз. Как по мне он головой в Туре, и не сможет разложиться на два по 21. И я бы на его месте сходил на Джиро как только почувствуется сильная усталость.
  • uran
    AlUla Tour-2024. Этап 3 (4)
    uran-Фото
    Цитата: nightbuster33
    Ладно,Николя Вино.упал,но остальные неужели не могли знать,где должны быть,когда ветер,а тем более боковой.Не можешь удержать хвост, СВОЕВРЕМЕННО строй вторую колонну.Это намного легче,чем цеплятся за хвост первой колонны.
    А кто будет вторую колонну строить, когда многим выгоден отъезд? Даже на гт бывают эшелоны, с их то командными поездами.

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