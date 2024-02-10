Райан Гиббонс, Мадс Педерсен и Джонатан Милан принесли команде Lidl-Trek три победы в один день

Три первых победы в сезоне в один день у команды Lidl-Trek

2 февраля команда Lidl Trek отпраздновала сразу три первых победы в сезоне 2024 года. С победы открыл сезон 29-летний гощик Lidl Trek Райан Гиббонс (Ryan Gibbons), ставший чемпионом ЮАР в индивидуальной гонке на время. Вторую победу команде принёс 28-летний датский велогонщик Мадс Педерсен, выигравший 3-й этап французской велогонки Звезда Бессежа-2024, третью победу в Lidl Trek отпраздновали с 23-летним новобранцем команды Джонатаном Миланом, который выиграл 3-й этап Вуэльты Валенсии-2024.

Райан Гиббонс, который, как и Джонатан Милан, также является новым гонщиком Lidl Trek, преодолел дистанцию разделки в 41 км за 46 минут 50 секунд, опередив на 1 минуту 22 секунды ближайшего соперника Алана Хатерли.

Мадс Педерсен, занявший в первый день Звезды Бессежа-2024 второе место, во второй день гонки опередил в спринте гонщика Lotto Dstny Милана Ментена и гонщика Uno-X Mobility Расмуса Тиллера, а также надел майку лидера гонки.

Мадс Педерсен: «Сегодня у нас отличный день. Приятно принести ребятам победу, которую они заслужили вчера. Майка лидера подвела итог двум хорошим дням гонки. Теперь дело за завтрашним этапом. Посмотрим. Ожидаю, что меня будут атаковать, финиш будет тяжёлым. Я здесь не сильнейший горняк, конечно, соперники будут пробовать, они и должны так делать, потому что тоже приехали за победой. Но мы взяли победу на этапе, ради чего здесь и боролись. Конечно, мы постараемся завтра удержаться. Форма у меня в порядке, я попробую. Лидерство в генеральной классификации - это бонус, потому что мы понимаем, как тяжело будет завтра».

Джонатан Милан в спринте на 3-м этапе Вуэльты Валенсии-2024 опередил Арне Марита (Intermarché - Wanty) и Джованни Лонарди (Polti Kometa).

Джонатан Милан: «Для меня эта победа особенная, первая с моей новой командой. Эмоции зашкаливают. Этот сезон важен для меня, поэтому великолепно так его начать. Я верил в наши возможности на этой гонке. Мы здесь, чтобы привезти домой результаты для Lidl Trek. У нас получилось. Выиграть так получилось только благодаря командной работе. Сегодня мы взяли на себя ответственность в гонке. Контролировали ситуацию. И хотя финал получился немного хаотичным, мы не волновались. Ребята поддерживали меня весь этап, особенно на финальных километрах. Они вывезли меня на идеальную позицию для спринта. Я очень им благодарен. Готовясь к гонке, мы работали над слаженностью, это самая ценная составляющая этого успеха. Перед стартом гонки мы хотели работать всей командой как единое целое, и достигли этой цели. С первого же я чувствовал уверенность и не мог бы просить большего».