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Мотогонщик Алеиш Эспаргаро присоединился к велокоманде Lidl Trek

Гонщик MotoGP Алеиш Эспаргаро стал амбассадором велокоманды Lidl Trek

 

 

Lidl-Trek сообщила, что с 1 января 2025 года трёхкратный победитель MotoGP Алеиш Эспаргаро (Aleix Espargaro) присоединится к команде. Велоспорт - давняя страсть 35-летнего испанского мотогонщика. В этом году Эспаргаро объявил, что прекращает участвовать в регулярных соревнованиях по мотоспорту. Алеиш Эспаргаро останется в мотоспорте в качестве тест-пилота компании Honda, а в Lidl-Trek станет послом команды на самых престижных соревнованиях календаря, популяризируя велоспорт широкой аудитории.

 

Алеиш Эспаргаро уже много лет занимается велоспортом на высоком уровне, тренируясь вместе с профессиональными гонщиками у себя дома в Андорре.

 

Мотогонщик Aleix Espargaro присоединился к велокоманде Lidl Trek

Photo (c) Team Lidl-Trek

 

 

В пресс-релизе команды отмечается, что «Алеиш Эспаргаро хочет раскрыть свой физический потенциал с помощью всех ресурсов команды Lidl-Trek. Lidl-Trek всегда стремился привлекать в свою семью позитивных людей, развивать гонщиков и демонстрировать то, что велоспорт может сделать для мира. Алейш Эспаргаро идеально соответствует этой миссии».

 

По данным издания MARCA, Эспаргаро уже участвовал в гравийных велогонках и в маунтинбайке, провёл несколько тестов в тренировочном лагере команды Lidl-Trek в Дении. Алеиш Эспаргаро не сможет выступать в велокоманде Мирового тура, в составе которой уже есть 30 гонщиков, это максимальное число, разрешённое UCI.  

 

Мотогонщик Алеиш Эспаргаро присоединился к велокоманде Lidl Trek

 

 

Алеиш Эспаргаро: «Очень рад присоединиться к семье Lidl-Trek, в которой работают лучшие велогонщики мира. Я с нетерпением жду возможности учиться у лучших велогонщиков и сотрудников, расширять границы своих возможностей и разделить это особенное путешествие с болельщиками.

 

После того, как из-за травмы спины мне пришлось отказаться от бега, для восстановления и тренировок я перешёл на велосипед. Со временем велоспорт стал для меня не просто подготовкой, а страстью. Я живу в Андорре, где подружился со многими профессиональными велогонщиками, что вдохновило меня тренироваться на более высоком уровне.

 

На протяжении многих лет велоспорт был моей страстью. Я решил уйти из MotoGP раньше, чем планировал, чтобы присоединиться к программе, которая так хорошо согласуется моим любимым видом спорта. Я от всего сердца благодарю Lidl-Trek за то, что они приняли меня в свою семью и поддержали меня. Отдам команде все свои силы».

 

Лука Гуэрчилена (Luca Guercilena), генеральный менеджер команды Lidl-Trek: «Работа с Алеишом будет для нас, особенно для наших молодых гонщиков, невероятно полезной. Мы знаем, что он сильный велосипедист, который горит страстью к этому виду спорта. Он также обогатит команду своим опытом, поможет нашим молодым ребятам понять, как справляться с давлением, которое испытывают спортсмены высшего уровня. С нетерпением ждём начала работы с легендой гонок».

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Теги к статье: Алеиш Эспаргаро Aleix Espargaro Lidl Trek

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Комментарии

  • nightbuster33
    Глава команды EF Education Eas ... (1)
    nightbuster33-Фото

    Вот и придерживайтесь своей тактике,главное,чтобы команда не опускалась ниже КРАСНОЙ ЧЕРТЫ.Поэтому и ввели начисление очков,которая  и определяет эту линию, которая позволяет произвести ротацию последних команд на лучшие  команды из про-тим. Так что,кроме как Хили или Карапас, в команде должны быть и другие, которые и осуществляют,в основном,гонку. Главное, чтобы они не придерживались бы лозунга "Главное участие"и не телепались бы в хвосте пелетона от старта до финиша. Чем ниже команда, тем чаще руководители этих команд поднимают вопрос о порядке начисления или вообще отмены его. Все хотят выступать только в WТ.Тогда зачем команды Про-Т и СТ.

  • error
    Джиро д’Италия и Тур де Франс ... (9)
    error-Фото
    Старая борозда коня не испортит... я бы так сказал)
  • error
    Red Bull Bora-hansgrohe предст ... (9)
    error-Фото

    А мне зелененькая больше нравилась.. И не сливалось с остальными

  • Ernat78
    XDS объявляет о крупной инвест ... (16)
    Ernat78-Фото
    да сам Вино, то что сейчас мутить вообще не понятно
  • Pugachev
    Селин дель Кармен Альварадо вы ... (1)
    Pugachev-Фото

    Да, Кармен - очень волевая. Вот только легкая очень тоже)))))) Молодец!

  • M-07
    Джиро д’Италия и Тур де Франс ... (9)
    M-07-Фото

    На Тур и так шансов немного, а с Джиро их совсем нет. Жаль, что Тур, по-видимому, сливают

  • Николай Н.
    UCI World Cup Namur-2024. Вело ... (3)
    Николай Н.-Фото

    Жаль конечно, что Артс упал, а тоб была у него первая победа. Вчера у него не получилось и сегодня, но это и есть приобрести опыта. А кпосс был по настоящему трудный.

  • Николай Н.
    UCI World Cup Namur-2024. Вело ... (2)
    Николай Н.-Фото

    Сегодня был настоящий кросс, а не катание по лугу вокруг озера. И сегодня кросс показал, кто на что способен. Эмпель  на падалась вдоволь. А вот Альварадо молодец, любит тяжёлый кросс. И Люсинда тоже молодец, с начало застряла в группе, а потом выбралась. Появилась Петерсе, первая гонка в этом сезоне и сразу подиум.

  • Pugachev
    X²O Badkamers Trofee Here ... (2)
    Pugachev-Фото

    А вот Аэртс попробовал качество пороха своего... И удачно, похоже...

  • Ernat78
    Джиро д’Италия и Тур де Франс ... (9)
    Ernat78-Фото

    тяжело ему будет два гранд тура подряд, в его то возрасте

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