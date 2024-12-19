Мотогонщик Алеиш Эспаргаро присоединился к велокоманде Lidl Trek

Гонщик MotoGP Алеиш Эспаргаро стал амбассадором велокоманды Lidl Trek

Lidl-Trek сообщила, что с 1 января 2025 года трёхкратный победитель MotoGP Алеиш Эспаргаро (Aleix Espargaro) присоединится к команде. Велоспорт - давняя страсть 35-летнего испанского мотогонщика. В этом году Эспаргаро объявил, что прекращает участвовать в регулярных соревнованиях по мотоспорту. Алеиш Эспаргаро останется в мотоспорте в качестве тест-пилота компании Honda, а в Lidl-Trek станет послом команды на самых престижных соревнованиях календаря, популяризируя велоспорт широкой аудитории.

Алеиш Эспаргаро уже много лет занимается велоспортом на высоком уровне, тренируясь вместе с профессиональными гонщиками у себя дома в Андорре.

Photo (c) Team Lidl-Trek

В пресс-релизе команды отмечается, что «Алеиш Эспаргаро хочет раскрыть свой физический потенциал с помощью всех ресурсов команды Lidl-Trek. Lidl-Trek всегда стремился привлекать в свою семью позитивных людей, развивать гонщиков и демонстрировать то, что велоспорт может сделать для мира. Алейш Эспаргаро идеально соответствует этой миссии».

По данным издания MARCA, Эспаргаро уже участвовал в гравийных велогонках и в маунтинбайке, провёл несколько тестов в тренировочном лагере команды Lidl-Trek в Дении. Алеиш Эспаргаро не сможет выступать в велокоманде Мирового тура, в составе которой уже есть 30 гонщиков, это максимальное число, разрешённое UCI.

Алеиш Эспаргаро: «Очень рад присоединиться к семье Lidl-Trek, в которой работают лучшие велогонщики мира. Я с нетерпением жду возможности учиться у лучших велогонщиков и сотрудников, расширять границы своих возможностей и разделить это особенное путешествие с болельщиками.

После того, как из-за травмы спины мне пришлось отказаться от бега, для восстановления и тренировок я перешёл на велосипед. Со временем велоспорт стал для меня не просто подготовкой, а страстью. Я живу в Андорре, где подружился со многими профессиональными велогонщиками, что вдохновило меня тренироваться на более высоком уровне.

На протяжении многих лет велоспорт был моей страстью. Я решил уйти из MotoGP раньше, чем планировал, чтобы присоединиться к программе, которая так хорошо согласуется моим любимым видом спорта. Я от всего сердца благодарю Lidl-Trek за то, что они приняли меня в свою семью и поддержали меня. Отдам команде все свои силы».

Лука Гуэрчилена (Luca Guercilena), генеральный менеджер команды Lidl-Trek: «Работа с Алеишом будет для нас, особенно для наших молодых гонщиков, невероятно полезной. Мы знаем, что он сильный велосипедист, который горит страстью к этому виду спорта. Он также обогатит команду своим опытом, поможет нашим молодым ребятам понять, как справляться с давлением, которое испытывают спортсмены высшего уровня. С нетерпением ждём начала работы с легендой гонок».