Томс Скуйиньш и Максим Ван Гильс — призёры Страде Бьянке-2024

Томс Скуйиньш и Максим Ван Гильс впервые в карьере поднялись на подиум классики Мирового тура

На Страде Бьянке-2024 после атаки Тадея Погачара (UAE Team Emirates) за 81 км до финиша и быстро выросшего просвета остальным участникам пришлось бороться только за призовые места. Борьбу за подиум выиграли 32-летний латвийский велогонщик команды Lidl Trek Томс Скуйиньш (Toms Skujiņš) и 24-летний бельгийский велогонщик команды Lotto Dstny Максим Ван Гильс (Maxim Van Gils). Они впервые в карьере поднялись на подиум Классики Мирового тура.

Томс Скуйиньш одним из первых атаковал из пелотона перед первым гравийным сектором через 14 км после старта. Несмотря на два прокола и падение за 74 км до финиша Томс Скуйиньш не только продолжил гонку, но атаковал за 25 км до финиша, через четыре километра догнал Максима Ван Гильса, ближайшего преследователя Тадея Погачара, а затем обошёл его на финише в Сиене. Максим Ван Гильс уехал в одиночку после парной атаки с товарищем по команде Леннертом Ван Этвельтом на секторе Ле-Тольфи.

Томс Скуйиньш: «Это не победа, но финишировать вторым после Тадея Погачара - довольно хороший результат. Если бы мне сказали, что сегодня я приеду вторым, я бы не поверил. Но подиум - это что-то. Я давно о нём мечтал, поэтому очень счастлив. Эта гонка с финишем в Сиене совершенно особенная, люди, атмосфера, нет гонок, которые бы сравнились со Страде Бьянке. Мои ноги кричали, но люди, пришедшие на дороги, помогали забыть о боли.

Без команды я не смог бы занять второе место. Впервые я ехал гонку как лидер команды, надеялся привезти хороший результат.

Я дважды прокалывался, потом упал. Оба раза забирал колесо у Якопо (Моски). Оба раза Эдди (Тёнс) и Фабио (Феллине) меня ждали, возвращали в группу. Они сделали всё, что могли. После падения мой переключатель заклинило грязью. Это был тяжёлый момент. Мне пришлось догонять на Санта-Мария. Всё, о чём я думал, чтобы удержаться в группе. Борьба была не только физическая, но и психологическая. К счастью, после Санта-Мария выехали на дорогу, я поменял велосипед.

Жаль, что против Тадея мало что можно сделать, но, я думаю, сегодня мы можем быть более чем довольны. Сегодня успех для меня - любое место на подиуме. Это один из самых красивых подиумов, на площади в Сиене. Страде Бьянке - особенная гонка, всегда понимаешь, что она будет безумной, и на ней всегда нужно просто продолжать бороться. Сегодня точно был один из таких дней. Уже в прошлые выходные я заметил, что снова прибавил. Это моя цель на каждый сезон - делать шаг вперёд, и каждый год мне это удаётся. Впереди много гонок, команда растёт, я очень рад быть её частью».

Максим Ван Гильс: «Я так нервничал в начале гонки. Мы поехали на очень высокой скорости. Сначала я попытался сесть на колесо Тадея Погачара, потом смог усидеть у него на колесе. Но когда Тадей атаковал, передо мной оказались ещё несколько гонщиков, которые не ответили на его ускорение. Он вырвался вперёд и исчез. Он был слишком силён.

Когда я атаковал, надеялся, что за мной поедет ещё кто-то. Я знал, что Страде Бьянке мне подходит, и это подтверждает, что я могу бороться с сильнейшими. Мне очень приятно, что я сделал шаг вперёд на этой гонке. После финиша я совершенно измотан, но очень доволен своим выступлением».