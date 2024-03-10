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Томс Скуйиньш и Максим Ван Гильс — призёры Страде Бьянке-2024

Томс Скуйиньш и Максим Ван Гильс впервые в карьере поднялись на подиум классики Мирового тура

 

 

 

На Страде Бьянке-2024 после атаки Тадея Погачара (UAE Team Emirates) за 81 км до финиша и быстро выросшего просвета остальным участникам пришлось бороться только за призовые места. Борьбу  за подиум выиграли 32-летний латвийский велогонщик команды Lidl Trek Томс Скуйиньш (Toms Skujiņš) и 24-летний бельгийский велогонщик команды Lotto Dstny Максим Ван Гильс (Maxim Van Gils). Они впервые в карьере поднялись на подиум Классики Мирового тура.

 

Томс Скуйиньш  одним из первых атаковал из пелотона перед первым гравийным сектором через 14 км после старта. Несмотря на два прокола и падение за 74 км до финиша Томс Скуйиньш не только продолжил гонку, но атаковал за 25 км до финиша, через четыре километра догнал Максима Ван Гильса, ближайшего преследователя Тадея Погачара, а затем обошёл его на финише в Сиене. Максим Ван Гильс  уехал в одиночку после парной атаки с товарищем по команде Леннертом Ван Этвельтом на секторе Ле-Тольфи.  

 

Томс Скуйиньш и Максим Ван Гильс — призёры Страде Бьянке-2024

Томс Скуйиньш и Максим Ван Гильс — призёры Страде Бьянке-2024

Томс Скуйиньш и Максим Ван Гильс — призёры Страде Бьянке-2024

Томс Скуйиньш и Максим Ван Гильс — призёры Страде Бьянке-2024

 

 

Томс Скуйиньш: «Это не победа, но финишировать вторым после Тадея Погачара - довольно хороший результат. Если бы мне сказали, что сегодня я приеду вторым, я бы не поверил. Но подиум - это что-то. Я давно о нём мечтал, поэтому очень счастлив. Эта гонка с финишем в Сиене совершенно особенная, люди, атмосфера, нет гонок, которые бы сравнились со Страде Бьянке. Мои ноги кричали, но люди, пришедшие на дороги, помогали забыть о боли.

 

Без команды я не смог бы занять второе место. Впервые я ехал гонку как лидер команды, надеялся привезти хороший результат.

 

Я дважды прокалывался, потом упал. Оба раза забирал колесо у Якопо (Моски). Оба раза Эдди (Тёнс) и Фабио (Феллине) меня ждали, возвращали в группу. Они сделали всё, что могли. После падения мой переключатель заклинило грязью. Это был тяжёлый момент.  Мне пришлось догонять на Санта-Мария. Всё, о чём я думал, чтобы удержаться в группе. Борьба была не только физическая, но и психологическая. К счастью, после Санта-Мария выехали на дорогу, я поменял велосипед.

 

  Жаль, что против Тадея мало что можно сделать, но, я думаю, сегодня  мы можем быть более чем довольны.  Сегодня успех для меня - любое место на подиуме. Это один из самых красивых подиумов, на площади в Сиене. Страде Бьянке - особенная гонка, всегда понимаешь, что она будет безумной, и на ней всегда нужно просто продолжать бороться. Сегодня точно был один из таких дней. Уже в прошлые выходные я заметил, что снова прибавил. Это моя цель на каждый сезон - делать шаг вперёд, и каждый год мне это удаётся. Впереди много гонок, команда растёт, я очень рад быть её частью».

 

Максим Ван Гильс: «Я так нервничал в начале гонки. Мы поехали на очень высокой скорости. Сначала я попытался сесть на колесо Тадея Погачара, потом смог усидеть у него на колесе. Но когда Тадей атаковал, передо мной оказались ещё несколько гонщиков, которые не ответили на его ускорение. Он вырвался вперёд и исчез. Он был слишком силён.

 

Когда я атаковал, надеялся, что за мной поедет ещё кто-то. Я знал, что Страде Бьянке мне подходит, и это подтверждает, что я могу бороться с сильнейшими. Мне очень приятно, что я сделал шаг вперёд на этой гонке. После финиша я совершенно измотан, но очень доволен своим выступлением».

 

Результаты Страде Бьянке-2024

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Теги к статье: Томс Скуйиньш Toms Skujins Lild-Tre Максим Ван Гильс Maxim Van Gils Lotto Dstny Страде Бьянке-2024 Strade Bianche-2024 классика Мирового тура

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Комментарии

  • RVL
    Страде Бьянке-2024. Результаты (28)
    RVL-Фото
    DNF



    Anders Halland Johannessen (Nor) Uno-X Mobility
  • василий
    Страде Бьянке-2024. Результаты (28)
    василий-Фото
    Погги поехал за 80 км до финиша и никто даже не попытался за ним поехать на гонке такого уровня

    Квики вообще забили на классики только команда Ремко и спринтеров
  • uran
    Страде Бьянке-2024. Результаты (28)
    uran-Фото
    2 часа соло это круть. Ремко так не отъезжает.
  • si40w
    Страде Бьянке-2024. Результаты (28)
    si40w-Фото
    Если снять шапочки из фольги и опустить теории о "волшебных батарейках", то к такой форме 2 марта много вопросов в контексте претензий на Тур де Франс
  • VeloVelo
    Страде Бьянке-2024. Результаты (28)
    VeloVelo-Фото

    Лучший из Квиков:

    40. Kasper Asgreen (Den) Soudal Quick-Step.   +0:11:49
     

  • старт-шоссе 82
    Страде Бьянке-2024. Результаты (28)
    старт-шоссе 82-Фото

    Гонка не понравилась , Погачар похоронил интригу (какую никакую).

    Пелотон повели себя вяло и трусливо даже Скуинш догнал их после падения за каких-то 2-3 минуты. Может всему виной погода? Конечно со стороны всегда легче судить, но впечатление так себе.

    Когда Погачар атаковал никто даже не попробовал сесть ему на колесо или организовать атаку, вместо этого за 4 км отпустили на минуту, безобразие.

    Дайте жалобную книгу.

  • shoooster
    Страде Бьянке-2024. Результаты (28)
    shoooster-Фото
    Цитата: vitali
    Не нравится, особенно с времён Армстронга, когда сильных много, и они примерно равны, а один даже этих сильных раздевает и раздевает....Как говорил Станиславский своим друзьям Немировичу и Данченко - не верю.
    А там не было "примерно равных" ему
  • vitali
    Страде Бьянке-2024. Результаты (28)
    vitali-Фото
    Не нравится, особенно с времён Армстронга, когда сильных много, и они примерно равны, а один даже этих сильных раздевает и раздевает.... Как говорил Станиславский своим друзьям Немировичу и Данченко - не верю.
  • shoooster
    Страде Бьянке-2024. Результаты (28)
    shoooster-Фото
    Вот за это и любят Погги!
  • shain
    Страде Бьянке-2024. Результаты (28)
    shain-Фото

    Самая тухлая Страде Бьянке с основания и самый тухлый пелотон.

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2 Вингегор Й. (Den) (TJV) 6304
3 Эвенепул Р. (Bel) (SQS) 5631
4 Роглич П. (Slo) (TJV) 5603
5 Ван Арт В. (Bel) (TJV) 4762
6 Педерсен М. (Den) (TLT) 4606
7 Ван дер Пул М. (Ned) (ADC) 4163
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