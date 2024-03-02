Маттиас Скельмосе продлил контракт с велокомандой Lidl Trek

Маттиас Скельмосе продолжит выступать в велокоманде Lidl-Trek до конца 2026 года

23-летний Маттиас Скельмосе (Mattias Skjelmose) продлил контракт с велокомандой Lidl - Trek до конца 2026 года. Датский велогонщик пришёл в команду в 2020 году как стажёр, в 2021 проехал первый полный профессиональный сезон и тогда же проявил свои способности, заняв 6-е место в общем зачёте Тура ОАЭ, 5-е место на Тур де л’Ан, 8-е место на Туре Дании, 7-е - на Туре Норвегии.

В 2022 году Скельмосен выиграл первую многодневную велогонку - Тур Люксембурга, в 2023 - первую многодневную велогонку Мирового тура - Тур Швейцарии, где выиграл и этап. В прошлом году Маттиас Скельмосе также стал чемпионом Дании в групповой гонке.

Не слишком удачный дебют на Джиро д’Италия в 2022 Маттиас Скельмосе воспринял как необходимый опыт и часть учебного процесса. В прошлом году он дебютировал на Тур де Франс, где помогал Джулио Чикконе бороться за майку горного короля. В 2024 планируется, что Маттиас Скельмосе дебютирует на Вуэльте Испании, где попробует свои силы как генеральщик.

Этот сезон чемпион Дании начал с подиума в классике Faun-Ardèche Classic и 5-го места на Faun Drôme Classic. Его следующая цель - Париж-Ницца-2024, затем в календаре участие в Туре Страны Басков, Амстел Голд Рэйс, Флеш Валлонь, Льеж Бастонь-Льеж.

Photo (c) Lidl-Trek Team

Маттиас Скельмосе: «Команда Lild-Trek всегда, с самого первого дня верила в меня. Когда мне предложили продлить контракт, оказав ещё большее доверие, мне не надо было долго раздумывать. Я заметно прогрессирую в Lild-Trek, а смена команды - это всегда риск. Я не вижу причин искать другую команду, когда верю, что здесь могу улучшать свои результаты.

Приход спонсора Lidl очень помог. Неудивительно, что команда значительно выросла благодаря его поддержке. Здесь мне предложили хороший план, который мне очень нравится и полностью соответствует моему видению карьеры, тому, что будет для меня работать лучше всего.

Когда в следующий раз мы будем говорить о продлении контракта, надеюсь, с этой же командой, мне бы хотелось стоять на подиуме Гранд-тура. Это мой сценарий мечты, хотя у меня много и других целей. Пока я продолжаю развиваться, я очень счастлив. В велоспорте всё двигается настолько быстро, что у тебя возникают проблемы, если ты сам стоишь на месте в своё развитии. Сейчас не могу представить для себя лучшей команды».

Лука Гуэрчилена (Luca Guercilena), генеральный менеджер команды: «Мы гордимся тем, как Маттиас развивается вместе с нами, и в гонках, и вне велосипеда. Он вырос в победителя, в одного из лидеров команды, и у него ещё много возможностей для дальнейшего прогресса. Его талант, отношение к работе, скромность помогут ему далеко продвинуться в велоспорте. Я рад, что он останется частью нашей семьи до конца 2026 года. Арденнские классики и Вуэльта Испании в этом году будут его главными целями. Я с нетерпением хочу увидеть, чего он сможет добиться при нашей поддержке».