Тадей Погачар дебютирует в качестве действующего чемпиона мира на итальянской классике “Джиро делл’Эмилия”-2024

Перед Монументом «Ломбардия» Тадей Погачар стартует на “Джиро делл’Эмилия” и “Тре Валли Варезине”-2024

Первой гонкой Тадея Погачара в ранге действующего чемпиона мира станет итальянская классика Джиро делл’Эмилия-2024 (Giro dell’Emilia). Последние два года словенский велогонщик команды UAE Team Emirates финишировал на Джиро д’Эмилия вторым. В 2022 году он уступил Энрику Масу (Movistar), в прошлом году - Приможу Рогличу, а в 2021 году он не финишировал на этой гонке.

8 октября Тадей Погачар стартует на классике Тре Валли Варезине (Tre Valli Varesine), где становился победителем в 2022 году, а в прошлом году финишировал 5-м.

Сезон Тадей Погачар завершит 12 октября на Монументе Ломбардия, где праздновал победу три года подряд в 2021, 2022 и 2023 годах.

Вместе с Тадеем Погачаром на старт Джиро делл’Эмилия-2024 выйдут Хуан Аюсо (Juan Ayuso), Шурд Бакс (Sjoerd Bax), Алессандро Кови (Alessandro Covi), Рафал Майка (Rafal Majka), Джей Вайн (Jay Vine) и Адам Йейтс (Adam Yates).

На Тре Валли Варезине-2024 вместе с Тадеем Погачаром стартуют Хуан Аюсо, Алессандро Кови, Рафал Майка, Павел Сиваков, Диего Улисси и Джей Вайн.

Тадей Погачар: «Всегда люблю выступать в это время года, тем более сейчас, когда на мне будет майка чемпиона мира. В Цюрихе воплотилась моя мечта. Что бы ни происходило в гонках дальше, это только плюс. Но, учитывая, какой потрясающий сезон провела наша команда, мы хотим бороться до последней гонки и завершить на высокой ноте. Эти классики в Италии, завершающие сезон, прекрасные и захватывающие. Мы готовы к борьбе».