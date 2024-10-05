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Тадей Погачар дебютирует в качестве действующего чемпиона мира на итальянской классике “Джиро делл’Эмилия”-2024

Перед Монументом «Ломбардия» Тадей Погачар стартует на “Джиро делл’Эмилия” и “Тре Валли Варезине”-2024

 

 

Первой гонкой Тадея Погачара в ранге действующего чемпиона мира станет итальянская классика Джиро делл’Эмилия-2024 (Giro dell’Emilia). Последние два года словенский велогонщик команды UAE Team Emirates финишировал на Джиро д’Эмилия вторым. В 2022 году он уступил Энрику Масу (Movistar), в прошлом году - Приможу Рогличу, а в 2021 году он не финишировал на этой гонке.

 

8 октября Тадей Погачар стартует на классике Тре Валли Варезине (Tre Valli Varesine), где становился победителем в 2022 году, а в прошлом году финишировал 5-м.

 

Сезон Тадей Погачар завершит 12 октября на Монументе Ломбардия, где праздновал победу три года подряд в 2021, 2022 и 2023 годах.

 

Тадей Погачар дебютирует в качестве действующего чемпиона мира на итальянской классике “Джиро делл’Эмилия”-2024

 

 

Вместе с Тадеем Погачаром на старт Джиро делл’Эмилия-2024 выйдут Хуан Аюсо (Juan Ayuso), Шурд Бакс (Sjoerd Bax), Алессандро Кови (Alessandro Covi), Рафал Майка (Rafal Majka), Джей Вайн (Jay Vine) и Адам Йейтс (Adam Yates).

 

На Тре Валли Варезине-2024 вместе с Тадеем Погачаром стартуют Хуан Аюсо, Алессандро Кови, Рафал Майка, Павел Сиваков, Диего Улисси и Джей Вайн.

 

Тадей Погачар: «Всегда люблю выступать в это время года, тем более сейчас, когда на мне будет майка чемпиона мира. В Цюрихе воплотилась моя мечта. Что бы ни происходило в гонках дальше, это только плюс. Но, учитывая, какой потрясающий сезон провела наша команда, мы хотим бороться до последней гонки и завершить на высокой ноте. Эти классики в Италии, завершающие сезон, прекрасные и захватывающие. Мы готовы к борьбе».

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Теги к статье: Тадей Погачар Tadej Pogacar UAE Team Emirates Джиро делл’Эмилия-2024 Giro dell’Emilia классика велоспорт велолайв

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Комментарии

  • kabachok
    UAE Team Emirates поставили ре ... (12)
    kabachok-Фото

    уникальное животное - его за язык притянули, задали конкретные вопросы, в том числе косающихся чести, а оно потускнело, сделало вид, что не прочитало и незаметно вышло из разговора с полной панамкой.
    я думал, что это субъект как минимум здесь полгода не покажется, а нет - фонтан прёт, не остановить.

  • kabachok
    UAE Team Emirates поставили ре ... (12)
    kabachok-Фото

    Слышь ***редиска***мёт, ты про какие вопросы мямлишь?
    Про те, которые тебе Джигит Карбонович задал в ленте о результатах групповой гонки ЧМ?

    https://velolive.com/velo_race/velo_results/27147-uci-road-world-championships-
    2024-road-race-men-elite-results.html#comment

    сходи сюда

  • levonardo
    UAE Team Emirates поставили ре ... (12)
    levonardo-Фото
    Сумма по очкам UCI за три сезона( на сейчас) UAE 79537 Visma 64506 Quick Step 45993 INEOS 45602 Trek 40350 BORA 39721 Alpecin 36953 FDJ 35754 Bahrain 33978 AG2r 31026 IWC 29949 Movistar 29097 Lotto 27980 EF 27977 Jayco 26588 Ipt 25595 Cofidis 25557 Arkea 22906 Dsm 22617 UnoX 18000 Astana 16700 Total 16260
  • Cahko
    UAE Team Emirates поставили ре ... (12)
    Cahko-Фото
    короче нет вопросов.
    да, условно в 2007 году за одиночные отрывы за 60-100 км до финиша, все бы смешали гонщика с Г., никто бы не поверил, но тогда и ловили пачками.
    сейчас не ловят, остается верить.
  • Cahko
    UAE Team Emirates поставили ре ... (12)
    Cahko-Фото
    ну да, вопросы есть, где пруфы, документы и т.д

    да я как бы не отрицаю, что это с большой вероятность так, но может я тяжелой атлетики пересмотрел... поэтому лично мое мнение...

    честно без разницы, будут факты, суды или кто-то кого-то сдаст, то будем и обсуждать.

    если уж прям грубо, то там одни миллионеры на допинге объезжают других, на мою жизнь это напрямую никак не влияет, почему меня должно это волновать.
    миллионеров там правда единицы и да, конечно, они этим занимаются всю жизнь, это тяжелый труд и т.д который они выбрали

    да это несправедливо, то как бы доказательств у меня нет, а в мире сейчас и поболее несправедливости помимо велоспорта, чтобы я ломал клаву об обсуждение этого факта.

    это конечно не формула 1, но вероятно если бы реальные факты, мы бы что узнали или узнаем, значит, все команды всё устраивает.
  • SVS
    UAE Team Emirates поставили ре ... (12)
    SVS-Фото

    Вопрос бы к этой команде единомышленников только один. Когда прекратится это бурление говен? :)

  • RVL
    UAE Team Emirates поставили ре ... (12)
    RVL-Фото
    Какие к вам вопросы? )
  • vadi
    UAE Team Emirates поставили ре ... (12)
    vadi-Фото
    Вам до сих пор кажется. что дело в Погачаре? ) Дело в деньгах и "корме", которыми располагает команда )

    Посмотрите на Йейтсов: Саймон всегда ездил гораздо лучше Адама. Адам перешел на корм шейхов и стало все наоборот.

    Вопросы еще есть? )
  • velodoctor
    UAE Team Emirates поставили ре ... (12)
    velodoctor-Фото

    Я недавно тоже искал, а общий рекорд 79 побед у Мапей в 97 году? Думаю еще 2 победы должны осилить. 

  • M-07
    Спортивный директор Мерейн Зее ... (12)
    M-07-Фото
    И пространство для роста, и платить вряд ли будут меньше

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Мировой рейтинг UCI

Гонщик Команда Очки
1 Погачар Т. (Slo) (UAD) 7685
2 Вингегор Й. (Den) (TJV) 6304
3 Эвенепул Р. (Bel) (SQS) 5631
4 Роглич П. (Slo) (TJV) 5603
5 Ван Арт В. (Bel) (TJV) 4762
6 Педерсен М. (Den) (TLT) 4606
7 Ван дер Пул М. (Ned) (ADC) 4163
8 Йейтс А. (GBr) (UAD) 4007
9 Филипсен Я. (Bel) (ADC) 3912
10 Алмейда Ж. (Por) (UAE) 3110

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