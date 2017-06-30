Примож Роглич — трёхкратный победитель классики "Джиро делл'Эмилия"

Примож Роглич выиграл Джиро д’Эмилия-2023 в день, когда объявления об уходе из команды Jumbo-Visma

33-летний словенский велогонщик команды Jumbo-Visma Примож Роглич одержал третью в карьере победу на итальянской классике «Джиро делл’Эмилия» после триумфов 2019 и 2021 годов. Это 15-я победа Роглича в этом сезоне и 80-я победа в карьере.

Джиро делл’Эмилия-2023 решилась на финальном прохождении подъёма у святилища Мадонна-ди-Сан-Лука.

Когда за 10 км до финиша на предпоследнем из пяти прохождений подъёма Адам Йейтс (UAE Team Emirates) добрал атаковавшего ранее Криса Харпера (Jayco-AlUla) и задал высокую скорость, работая на своего капитана Тадея Погачара, в результате его просева впереди осталось девять гонщиков. В группе, разыгравшей в итоге победу в гонке, помимо Адама Йейста и Тадея Погачара остались Примож Роглич(Jumbo-Visma), Энрик Мас (Movistar), Александр Власов (Bora-hansgrohe), Ричард Карапас (EF Education EasyPost), Саймон Йейтс (Jayco-AlUla), Джулио Чикконе (Lidl Trek) и Майкл Вудс (Israel-Premier Tech).

Александр Власов, Тадей Погачар и Ричард Карапас пытались уехать от соперников, но к финальному километру все подъехали вместе. Примож Роглич атаковал за 300 метров до финиша, Тадей Погачар попытался закрыть просвет, но не смог сесть на колесо своего соотечественника.

Примож Роглич выиграл с большим запасом, успев поднять руки в победном жесте. Тадей Погачар второй год подряд финишировал на Джиро делл’Эмилия вторым. Саймон Йейтс замкнул тройку призёров.

Примож Роглич: «Снова выиграть здесь - фантастика. Очень люблю эту гонку. Подъём Сан-Лука и богатая история делают эту гонку легендарной. Я наслаждаюсь ею. И поддержка болельщиков была великолепной. Финал очень тяжёлый, каждый раз больно преодолевать подъём. Чтобы выиграть, нужно помучиться. Когда понял, что нога идёт хорошо, решил выложиться полностью на последнем километре. Счастлив, что смог отфинишировать».

Примож Роглич ещё раз подтвердил, что его пути с командой Jumbo-Visma расходятся:

«Мы вместе решили закончить вот так. Уверен, так будет лучше для обеих сторон. Я с нетерпением предвкушаю новый вызов. Мы многого достигли вместе, и это останется неизменным. К итальянской осени подошёл немного по-другому. Я здесь, чтобы как можно лучше выполнять свою работу, с таким же настроем буду выступать на следующих гонках».

Ричард Плюгге, генеральный менеджер команды Jumbo-Visma: «Примож всегда будет в моём сердце как наш король Мы очень благодарны ему за путь к вершине, который мы прошли вместе. Лично я всегда буду им восхищаться. Но наступил момент, когда лучший вариант - расстаться. Недавно он попросил меня о переходе. Мы понимаем его просьбу. При нашем огромном взаимном уважении мы не можем становиться друг у друга на пути. Мы дали ему зелёный свет, как было в случае с Диланом Груневегеном».

В календаре Приможа Роглича до конца сезона 2023 года остаются две гонки - «Tre Valli Varesine» 3 октября и Монумент - классика «Ломбардия» 7 октября.