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Примож Роглич — трёхкратный победитель классики "Джиро делл'Эмилия"

Примож Роглич выиграл Джиро д’Эмилия-2023 в день, когда объявления об уходе из команды Jumbo-Visma

 

33-летний словенский велогонщик команды Jumbo-Visma Примож Роглич одержал третью в карьере победу на итальянской классике «Джиро делл’Эмилия» после триумфов 2019 и 2021 годов. Это 15-я победа Роглича в этом сезоне и 80-я победа в карьере.

 

Примож Роглич — трёхкратный победитель классики

 

Джиро делл’Эмилия-2023 решилась на финальном прохождении подъёма у святилища Мадонна-ди-Сан-Лука.

 

Когда за 10 км до финиша на предпоследнем из пяти прохождений подъёма Адам Йейтс (UAE Team Emirates) добрал атаковавшего ранее Криса Харпера (Jayco-AlUla) и задал высокую скорость, работая на своего капитана Тадея Погачара,  в результате его просева впереди осталось девять гонщиков. В группе, разыгравшей в итоге победу в гонке, помимо Адама Йейста и Тадея Погачара остались Примож Роглич(Jumbo-Visma), Энрик Мас (Movistar), Александр Власов  (Bora-hansgrohe), Ричард Карапас (EF Education EasyPost), Саймон Йейтс (Jayco-AlUla), Джулио Чикконе (Lidl Trek) и Майкл Вудс (Israel-Premier Tech).

 

Александр Власов, Тадей Погачар и Ричард Карапас пытались уехать от соперников, но к финальному километру все  подъехали вместе. Примож Роглич атаковал за 300 метров до финиша, Тадей Погачар попытался закрыть просвет, но не смог сесть на колесо своего соотечественника.

 

Примож Роглич выиграл с большим запасом, успев поднять руки в победном жесте. Тадей Погачар второй год подряд финишировал на Джиро делл’Эмилия вторым. Саймон Йейтс замкнул тройку призёров.

 

Примож Роглич — трёхкратный победитель Джиро делл’Эмилия

 

Примож Роглич — трёхкратный победитель Джиро делл’Эмилия

Примож Роглич — трёхкратный победитель Джиро делл’Эмилия

Примож Роглич — трёхкратный победитель Джиро делл’Эмилия

Примож Роглич — трёхкратный победитель Джиро делл’Эмилия

Примож Роглич — трёхкратный победитель Джиро делл’Эмилия

Примож Роглич — трёхкратный победитель Джиро делл’Эмилия

Примож Роглич — трёхкратный победитель Джиро делл’Эмилия

Примож Роглич — трёхкратный победитель Джиро делл’Эмилия

Примож Роглич — трёхкратный победитель Джиро делл’Эмилия

 

 

 

Примож Роглич: «Снова выиграть здесь -  фантастика. Очень люблю эту гонку. Подъём Сан-Лука и богатая история делают эту гонку легендарной. Я наслаждаюсь ею. И поддержка болельщиков была великолепной. Финал очень тяжёлый, каждый раз больно преодолевать подъём. Чтобы выиграть, нужно помучиться. Когда понял, что нога идёт хорошо, решил выложиться полностью на последнем километре. Счастлив, что смог отфинишировать».

 

Примож Роглич ещё раз подтвердил, что его пути с командой Jumbo-Visma расходятся:

 

«Мы вместе решили закончить вот так. Уверен, так будет лучше для обеих сторон. Я с нетерпением предвкушаю новый вызов. Мы многого достигли вместе, и это останется неизменным. К итальянской осени подошёл немного по-другому. Я здесь, чтобы как можно лучше выполнять свою работу, с таким же настроем буду выступать на следующих гонках».

 

Ричард Плюгге, генеральный менеджер команды Jumbo-Visma: «Примож всегда будет в моём сердце как наш король Мы очень благодарны ему за путь к вершине, который мы прошли вместе. Лично я всегда буду им восхищаться. Но наступил момент, когда лучший вариант - расстаться. Недавно он попросил меня о переходе. Мы понимаем его просьбу. При нашем огромном взаимном уважении мы не можем становиться друг у друга на пути. Мы дали ему зелёный свет, как было в случае с Диланом Груневегеном».

 

В календаре Приможа Роглича до конца сезона 2023 года остаются две гонки - «Tre Valli Varesine» 3 октября и Монумент - классика «Ломбардия» 7 октября.

 

Giro dell'Emilia-2023. Результаты

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Теги к статье: Примож Роглич Primoz Roglic Jumbo-Visma Giro dell’Emilia Джиро д’Эмилия-2023

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  1. Имя: Alik

    Astanaforever

    Сегодня, 03:21 | Регистрация: 30.06.2017

    Теперь понятно. ...когда Плюгге включил в состав Вуэльты Вингегора, Роглич попросил о переходе. Ну, а остальное все подпортил Кусс..

    Вся жизнь это гонка.
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Комментарии

  • Yuriy 17
    Тадей Погачар и Саймон Йейтс н ... (1)
    Yuriy 17-Фото

    При награждении было две подиумных женщин. 

    Подиумных представителей другого пола не замечено. 

     

    С. Курдюкову, наверное, это бы не понравилось 

  • Skato
    Giro dell'Emilia-2023. Резуль ... (17)
    Skato-Фото

    Интересно что после атаки Погачара, в какой то момент только Карапаз оставался с Рогличем и Погачаром, а в итоге он 7ой. В свое время как Саймон сразу не стал дергаться и потом когда опять все соеденились перед спринтом попал в тройку. Власов наверно тоже хотел атаковать когда добрал, но уперся в Маса, обидно)

  • Au5
    Giro dell'Emilia-2023. Резуль ... (17)
    Au5-Фото
    Я фан Роглы но он точно не сильнее погги
  • Astanaforever
    Примож Роглич — трёхкратный по ... (1)
    Astanaforever-Фото
    Теперь понятно. ...когда Плюгге включил в состав Вуэльты Вингегора, Роглич попросил о переходе. Ну, а остальное все подпортил Кусс..
  • VeloVelo
    Giro dell’Emilia-2023. Маршрут ... (19)
    VeloVelo-Фото
    Это вам повезло. В 90-е тоже еще как тырили ))
  • VeloVelo
    Giro dell’Emilia-2023. Маршрут ... (19)
    VeloVelo-Фото
    Михаил, это ваш бизнес, я правильно понимаю?)
  • Konstantin41
    Примож Роглич подтвердил, что ... (31)
    Konstantin41-Фото

    Конечно надо уходить. В Юмбе с учетом возможного слияния или даже без него такой перебор капитанов, которого давно не собирала ни одна команда. А Роглич явно все ещё мечтает о ТДФ. Да скорее всего не получится, но в Юмбе даже шанса не дадут. Лучше проиграть в борьбе, чем не попробовать

  • RVL
    Примож Роглич подтвердил, что ... (31)
    RVL-Фото

    Аналитеги сказали что нет..это из местных..
    Я не возражаю.))

    Но! Я двигал похожий расклад тут))

    Мнения меняются похоже))

  • старт-шоссе 82
    Giro dell'Emilia-2023. Резуль ... (17)
    старт-шоссе 82-Фото

    =И зачем мы отпускаем этого парня= , сказал спорт директор Джамбо - 

    =И на фига я победил=, подумал Роглич.

  • Ернат
    Примож Роглич подтвердил, что ... (31)
    Ернат-Фото

    интереснно куда он пойдет ?

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1 Погачар Т. (Slo) (UAD) 6717
2 Эвенепул Р. (Bel) (SOQ) 5073
3 Ван Арт В. (Bel) (TJV) 5057
4 Роглич П. (Slo) (TJV) 3836
5 Вингегор Й. (Den) (TJV) 3527
6 Педерсен М. (Den) (TFS) 3316
7 Филипсен Я. (Bel) (ADC) 2968
8 Томас Г. (GBr) (ING) 2943
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