Тадей Погачар: «Классика “Ломбардия” - как горный этап Гранд-тура»

Тадей Погачар о старте на “Ломбардии”-2022

Тадей Погачар выйдет на старт классики “Ломбардия”-2022 под первым номером и поборется за вторую подряд победу на Монументе. Перед стартом 24-летний словенский гонщик команды UAE Team Emirates сказал, что давление ожиданий для него не проблема, а его план – обойти соперников в спринте. К "Ломбардии"-2022 Тадей Погачар подошёл с победой на классике "Тре Валли Варезине" и подиумом на "Джиро делл'Эмилия"-2022.

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Тадей Погачар: «Думаю, в каждой гонке, где стартую, ощущаю некоторое давление, но это не проблема. Я с нетерпением жду “Ломбардию” -2022. В этом году у меня было несколько очень ярких моментов, все победы считаю особенными. Победы на этапах Тур де Франс всегда значимые, на них кажется, что выигрываешь в первый раз. Конечно, победа в Монреале тоже большая, и великолепная победа на Страде Бьянке. Я не попал на подиум во Фландрии, но гонкой наслаждался. Надеюсь, что и после Ломбардии останется ещё одно великолепное воспоминание.

Эта гонка для чистых горняков. Не такая, как Тур Фландрии или Париж-Рубэ, но всё равно великолепная и важная для Италии. Я считаю Ломбардию прекрасной гонкой, на которой можно красиво завершить сезон.

Маршрут немного изменился по сравнению с прошлым годом, но набор высоты тот же. Это тяжёлая гонка для горняков. Она похожа на горный этап Гранд-тура, где горняки сражаются в конце за победу.

В гонке нам придётся взять на себя ответственность, но всё в порядке. Надеюсь, что нога пойдёт хорошо, и в финале мы сможем всё перевернуть.

Думаю, Энрик и Йонас – главная угроза, они показали, что в хорошей форме, но не только они соперники. Ожидаю, что в финале, по меньшей мере, ещё 10 гонщиков поборются за победу. Надеюсь, я буду одним из них.

Моя план? Опередить их в спринте!

Конечно, грустно, что Алехандро Вальверде и Винченцо Нибали покидают пелотон Мирового тура. Мы были соперниками, наверное, и друзьями. Они оба в каком-то смысле повлияли на мою карьеру.

Никогда не говори никогда, но сам я не вижу себя выступающим так долго. Чтобы продолжать выступать в гонках на высоком уровне, когда тебе 40, нужен очень сильный характер, поэтому снимаю перед ними шляпу».