Тадей Погачар: "Хотел бы закончить сезон победой на Ломбардии-2023"

Тадей Погачар готов бороться за третью подряд победу на классике-Монументе “Ломбардия”

Тадей Погачар решительно настроен бороться за третью подряд победу на классике - Монументе «Ломбардия». Он выиграл итальянскую классику и в 2021, когда гонка, как и в этом году, финишировала в Бергамо, и в 2022, когда маршрут был проложен в обратную сторону, от Бергамо до Комо. В борьбе за третий титул победителя Ломбардии 25-летнему словенскому гонщику помогут товарищи по команде UAE Team Emirares Рафал Майка, Адам Йейтс, Диего Улисси, Марк Хирши, Давиде Формоло и Шурд Бакс.

В интервью Cyclingnews и La Gazzetta dello Sport Тадей Погачар сказал:

«Ломбардия всегда меня мотивировала, эта гонка занимает в моём сердце особое место. Есть и другие важные гонки, но Ломбардия - особенная. Это тоже Монумент, длинная и супертяжёлая гонка, где надо быть в своей лучшей форме, чтобы выиграть. Будет сложно попробовать выиграть третий раз подряд, но такая победа будет ни с чем несравнимой. Я бы хотел финишировать в сезоне на высокой ноте, с победой на Ломбардии.

Когда проводили разведку маршрута, нахлынули приятные воспоминания о моей первой победе на Ломбардии. Хорошо помню, как я пересекал финишную черту в Бергамо, меня переполняла радость. Тогда Нибали атаковал на подъёме Ганда, я поехал за ним, а потом за мной уже никого не было. Появился отличный шанс уехать в одиночку. Затем переложился Маснада. Победа получилась очень классной.

Дорога по направлению к Бергамо больше похожа на классику, она длиннее, и два последних подъёма тоже более протяжённые».

На подводящих к “Ломбардии” итальянских классиках “Джиро делла Тоскана”, “Коппа Сабатини”, “Джиро делл’Эмилия” и “Тре Валли Варезине” Тадей Погачар занял 4-е, 3-е, 2-е и 5-е места соответственно.

В Мировом рейтинге команд UAE Team Emirates занимает 1-е место, опережая команду Jumbo-Visma на 483 очка, и ставит целью удержать первое место в этом сезоне.