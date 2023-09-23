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Тадей Погачар готов к блоку итальянских классик, завершающих сезон 2023 года

Команда UAE Team Emirates возглавляет Мировой рейтинг команд перед завершающими сезон классиками

 

 

Несмотря на то, что команда Jumbo-Visma выиграла все Гранд-туры сезона 2023 года, в Мировом рейтинге команд UCI она с 27627 очками уступает команде UAE Team Emirates, набравшей 28038 очков.

 

 

Тадей Погачар готов к блоку итальянских классик, завершающих сезон 2023 года

 

 

 

Один из капитанов UAE Team Emirates Тадей Погачар одержал в этом сезоне 16 побед, включая победу на Монументе - Туре Фландрии. Он финишировал 4-м на Милан-Сан-Ремо, выиграл два этапа  Тур де Франс-2023, где занял 2-е место. И 25-летний словенский гонщик имеет большие шансы увеличить количество побед и призовых мест, так как у него в календаре ещё три велогонки - Джиро делл’Эмилия 30 сентября, Тре Валли Варезине 3 октября, и классика - Монумент Ломбардия, которую Тадей Погачар выигрывал последние два года.

 

Тадей Погачар: «Третий год подряд я участвую в итальянском блоке гонок, которые мне очень нравятся. Последние два года я великолепно завершал сезон на Ломбардии, мы мотивированы вернуться и повторить успех. Джиро д’Эмилия - гонка со сложным маршрутом, её любят болельщики. «Тре Валли» всегда требует атак. Мы поедем на эти гонки с сильным составом и, конечно, нацелены на хороший результат».

 

Вместе с Тадеем Погачаром 30 сентября на Джиро делл’Эмилия (Giro dell’Emilia), гонке категории 1. Pro, стартуют Хуан Аюсо, Феликс Гросшартнер, Рафал Майка, Диего Улисси, Джей Вайн и Адам Йейтс.

 

На Tre Valli Varesine 3 октября с Тадеем Погачаром в гонке категории 1. Pro  примут участие Хуан Аюсо, Давиде Формоло, Рафал Майка, Джей Вайн и Адам Йейтс.

 

Главный спортивный директор UAE Team Emirates Хошеан Мачин (Joxean Matxin) в интервью Eurosport рассказал, что команда ставит целью развивать талант молодых гонщиков, обеспечивая их будущее долгосрочными контрактами.

 

Хошеан Мачин: «Мы всегда ищем гонщиков с большим потенциалом. Молодые гонщики в составе всегда дают вам преимущество перед спонсорами. С более возрастными гонщиками всегда приходится больше следить за настоящим. А если у нас есть гонщик с контрактом до 2028 года, значит, наша команда будет работать, по меньшей мере, весь этот срок. Если  захотим, можем даже предложить 10-летний контракт.

 

Например, Жуан Алмейда. Я знал его с тех пор, когда он был совсем молодым. Тогда я помог ему с контрактом. Благодаря мне он пришёл в Soudal Quick Step, а потом я привёл его в эту команду. С Жуаном у нас личная дружба, которая началась много лет назад. Тоже самое относится к Аюсо, Погачару и многим другим».

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Теги к статье: Тадей Погачар Tadej Pogacar UAE Team Emirates

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Комментарии

  • shain
    Примож Роглич ищет новую велок ... (14)
    shain-Фото

    Только бы не в инеос.

     

  • RVL
    Примож Роглич ищет новую велок ... (14)
    RVL-Фото

     Юмба конечно хочет засушить всех генералов под своей крышей.  3 есть...ремко тоже на подходе...пога один против всех 

  • s75
    Примож Роглич ищет новую велок ... (14)
    s75-Фото
    Eсли насчет 1 октября правда, это прямое указание на быстрое развитие всей этой темы, на перерегистрацию новой команды из Бенилюкса не так много времени.

    WF предположили, что сеть Jumbo свою часть бюджета на 24 год растянули на три года до 26-го, поэтому с финансами на следующий сезон у команды караул и всё завертелось так быстро.
  • error
    Примож Роглич ищет новую велок ... (14)
    error-Фото

    По мнению источников Wielerflits, Примож Роглич примет решение о своём будущем до 1 октября.

     

    если не "утка"... то это уже в воскресенье... помоему черезчур быстро что бы быть правдой... и Рогле еще 2-3 гонки ехать включая Ломбардию... зачем торопиться?...

     

    а Рогле вполне могут пообещать Тур за Jambo... и тут не будет "особого желания" Вингегора для Плюгге... Винни поставят на место... если так нужно будет команде... Кусс согласится с любой ролью на Туре...

  • si40w
    Примож Роглич ищет новую велок ... (14)
    si40w-Фото
    Ход конем - переход в Квик Степ, потом слияние))))
  • s75
    Примож Роглич ищет новую велок ... (14)
    s75-Фото

    Роглича отправляют в Мовистар. 

    Тема слияния или поглощения JV/SQS вышла уже на уровень UCI, октябрь будет веселым.

    Цитата: Yuriy 17
    Сейчас П. Роглич на высоте.
    Неизвестно как пройдёт следующий сезон, в котором у него заканчивается контракт.


    у него еще 2 года по контракту (2024 и 2025)

  • Геродот
    Примож Роглич ищет новую велок ... (14)
    Геродот-Фото

    При всем уважении... но Рогличу стоит забыть про желтую майку Тура (если еще есть такие амбиции). Там оспаривают победу два персонажа из другой Вселенной). А вот Джиро, Вуэльта - это вполне себе цель.

  • Гонщик
    INEOS Grenadiers в поиске вари ... (19)
    Гонщик-Фото

    Цитата: M-07
    Так-то можно попробовать Роглича переманить ради Тура, которому вряд ли в Джамбо светит капитанить при наличии Вингегора. А Роглич, уверен, хочет выиграть Тур, и можно с Джамбо начать вести переговоры по его контракту. Погачара переманить вряд ли реально, у него и хороший долгий контракт, и лидер окманды, и ездит, что хочет (в Инеосе вряд ле у него будет такая свобода ездить те же классики).
    После этой странной Вуэльты , он и сам уйдёт .

  • Гонщик
    Примож Роглич ищет новую велок ... (14)
    Гонщик-Фото

    Цитата: Antonio Colom
    Лучший выбор, это скорее всего, ангичане. Там есть средства и возможности, как мне кажется, для поддержки Роглича, как финансово и административно. 
    Это как посмотреть , с финансовой скорее проигрыш, а в плане шансов на Туре , лучший выбор , ибо в Инеос у него конкурентов не будет , на этом и играют ...

  • vadi
    Примож Роглич ищет новую велок ... (14)
    vadi-Фото

    Рогличу похоже, посулят лидерство на Туре, чтобы он остался, но вряд ли дадут.

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1 Погачар Т. (Slo) (UAD) 6717
2 Эвенепул Р. (Bel) (SOQ) 5073
3 Ван Арт В. (Bel) (TJV) 5057
4 Роглич П. (Slo) (TJV) 3836
5 Вингегор Й. (Den) (TJV) 3527
6 Педерсен М. (Den) (TFS) 3316
7 Филипсен Я. (Bel) (ADC) 2968
8 Томас Г. (GBr) (ING) 2943
9 Ван дер Пул М. (Ned) (ADC) 2844
10 Алмейда Ж. (Por) (UAE) 2826

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