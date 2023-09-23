Тадей Погачар готов к блоку итальянских классик, завершающих сезон 2023 года

Команда UAE Team Emirates возглавляет Мировой рейтинг команд перед завершающими сезон классиками

Несмотря на то, что команда Jumbo-Visma выиграла все Гранд-туры сезона 2023 года, в Мировом рейтинге команд UCI она с 27627 очками уступает команде UAE Team Emirates, набравшей 28038 очков.

Один из капитанов UAE Team Emirates Тадей Погачар одержал в этом сезоне 16 побед, включая победу на Монументе - Туре Фландрии. Он финишировал 4-м на Милан-Сан-Ремо, выиграл два этапа Тур де Франс-2023, где занял 2-е место. И 25-летний словенский гонщик имеет большие шансы увеличить количество побед и призовых мест, так как у него в календаре ещё три велогонки - Джиро делл’Эмилия 30 сентября, Тре Валли Варезине 3 октября, и классика - Монумент Ломбардия, которую Тадей Погачар выигрывал последние два года.

Тадей Погачар: «Третий год подряд я участвую в итальянском блоке гонок, которые мне очень нравятся. Последние два года я великолепно завершал сезон на Ломбардии, мы мотивированы вернуться и повторить успех. Джиро д’Эмилия - гонка со сложным маршрутом, её любят болельщики. «Тре Валли» всегда требует атак. Мы поедем на эти гонки с сильным составом и, конечно, нацелены на хороший результат».

Вместе с Тадеем Погачаром 30 сентября на Джиро делл’Эмилия (Giro dell’Emilia), гонке категории 1. Pro, стартуют Хуан Аюсо, Феликс Гросшартнер, Рафал Майка, Диего Улисси, Джей Вайн и Адам Йейтс.

На Tre Valli Varesine 3 октября с Тадеем Погачаром в гонке категории 1. Pro примут участие Хуан Аюсо, Давиде Формоло, Рафал Майка, Джей Вайн и Адам Йейтс.

Главный спортивный директор UAE Team Emirates Хошеан Мачин (Joxean Matxin) в интервью Eurosport рассказал, что команда ставит целью развивать талант молодых гонщиков, обеспечивая их будущее долгосрочными контрактами.

Хошеан Мачин: «Мы всегда ищем гонщиков с большим потенциалом. Молодые гонщики в составе всегда дают вам преимущество перед спонсорами. С более возрастными гонщиками всегда приходится больше следить за настоящим. А если у нас есть гонщик с контрактом до 2028 года, значит, наша команда будет работать, по меньшей мере, весь этот срок. Если захотим, можем даже предложить 10-летний контракт.

Например, Жуан Алмейда. Я знал его с тех пор, когда он был совсем молодым. Тогда я помог ему с контрактом. Благодаря мне он пришёл в Soudal Quick Step, а потом я привёл его в эту команду. С Жуаном у нас личная дружба, которая началась много лет назад. Тоже самое относится к Аюсо, Погачару и многим другим».