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Тадей Погачар и Саймон Йейтс на подиуме классики "Джиро делл'Эмилия"-2023

Тадей Погачар: «С каждым годом еду Джиро делл’Эмилия всё лучше»

 

 

25-летний словенский велогонщик команды UAE Team Emirates Тадей Погачар занял 2-е место на итальянской классике Джиро делл’Эмилия-2023. Когда его товарищ по команде Адам Йейтс просеял пелотон, оставив в первой группе лишь девять гонщиков, Тадей Погачар пытался уехать от соперников на финальном прохождении подъёма Сан-Лука за километр до финиша, но Ричард Карапас (EF Education Easy Post) и Примож Роглич (Jumbo-Visma) сразу закрыли просвет. А на ускорение Приможа Роглича, ставшее победным, Тадей Погачар ответить не смог.

 

Погачар второй год подряд финиширует вторым на Джиро делл’Эмилия. Тадей Погачар готовится к борьбе за третью подряд победу на Монументе Ломбардия.

 

На Giro della Toscana-2023 он занял 4-е место, на Gran Premio città di Peccioli стал 3-м. Перед Ломбардией Тадей Погачар 3 октября проедет и  классику «Tre Valli Varesine», на которой стал победителем в прошлом году.

 

Тройку призёров замкнул  31-летний британский велогонщик команды Jayco-AlUla Саймон Йейтс, который, несмотря на падение в середине гонки удержался в группе сильнейших и опередил на финальных метрах Эника Маса (Movistar) и Майкла Вудса (Israel- Premier Tech).

 

Тадей Погачар и Саймон Йейтс на подиуме классики

  Photo © Sprint Cycling Agency/UAE Team Emirates

 

Тадей Погачар: «Я бы сказал, что с каждым годом всё лучше еду эту гонку и всё ближе к победе. В финале мы спринтовали, но Примож был слишком быстрым.

 

Перед следующими двумя гонками нога идёт хорошо. Наверное, за километр до финиша атаковать было слишком рано, но я отлично себя чувствовал. Думаю, сегодня ошибся. Но, по крайней мере, я мог атаковать.

 

В предыдущих выпусках один раз не финишировал (в 2021), а потом не смог даже ответить. Поэтому, сказал бы, что сегодня в целом гонка для меня прошла хорошо, команда великолепно отработала».

 

Тадей Погачар и Саймон Йейтс на подиуме классики

 

Photo © Sprint Cycling/Jayco AlUla Team

 

Саймон Йейтс: «Думаю, подиум - лучшее из того, что мог добиться. К сожалению, упал на середине дистанции, но продолжил гонку. В целом нога шла хорошо весь день. Поэтому я рад, что финишировал на подиуме».

 

Giro dell'Emilia-2023. Результаты

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Теги к статье: Тадей Погачар Tadej Pogacar UAE Team Emirates Саймон Йейтс Simon Yates Jayco-AlUla

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  1. Имя: Yuriy 17

    Yuriy 17

    Сегодня, 06:51 | Регистрация: 8.07.2017

    При награждении было две подиумных женщин. 

    Подиумных представителей другого пола не замечено. 

     

    С. Курдюкову, наверное, это бы не понравилось 

    Liberté, Égalité, Fraternité (рус. Свобода, Равенство, Братство) — национальный девиз Республики Гаити и Французской Республики
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Комментарии

  • Yuriy 17
    Тадей Погачар и Саймон Йейтс н ... (1)
    Yuriy 17-Фото

    При награждении было две подиумных женщин. 

    Подиумных представителей другого пола не замечено. 

     

    С. Курдюкову, наверное, это бы не понравилось 

  • Skato
    Giro dell'Emilia-2023. Резуль ... (17)
    Skato-Фото

    Интересно что после атаки Погачара, в какой то момент только Карапаз оставался с Рогличем и Погачаром, а в итоге он 7ой. В свое время как Саймон сразу не стал дергаться и потом когда опять все соеденились перед спринтом попал в тройку. Власов наверно тоже хотел атаковать когда добрал, но уперся в Маса, обидно)

  • Au5
    Giro dell'Emilia-2023. Резуль ... (17)
    Au5-Фото
    Я фан Роглы но он точно не сильнее погги
  • Astanaforever
    Примож Роглич — трёхкратный по ... (1)
    Astanaforever-Фото
    Теперь понятно. ...когда Плюгге включил в состав Вуэльты Вингегора, Роглич попросил о переходе. Ну, а остальное все подпортил Кусс..
  • VeloVelo
    Giro dell’Emilia-2023. Маршрут ... (19)
    VeloVelo-Фото
    Это вам повезло. В 90-е тоже еще как тырили ))
  • VeloVelo
    Giro dell’Emilia-2023. Маршрут ... (19)
    VeloVelo-Фото
    Михаил, это ваш бизнес, я правильно понимаю?)
  • Konstantin41
    Примож Роглич подтвердил, что ... (31)
    Konstantin41-Фото

    Конечно надо уходить. В Юмбе с учетом возможного слияния или даже без него такой перебор капитанов, которого давно не собирала ни одна команда. А Роглич явно все ещё мечтает о ТДФ. Да скорее всего не получится, но в Юмбе даже шанса не дадут. Лучше проиграть в борьбе, чем не попробовать

  • RVL
    Примож Роглич подтвердил, что ... (31)
    RVL-Фото

    Аналитеги сказали что нет..это из местных..
    Я не возражаю.))

    Но! Я двигал похожий расклад тут))

    Мнения меняются похоже))

  • старт-шоссе 82
    Giro dell'Emilia-2023. Резуль ... (17)
    старт-шоссе 82-Фото

    =И зачем мы отпускаем этого парня= , сказал спорт директор Джамбо - 

    =И на фига я победил=, подумал Роглич.

  • Ернат
    Примож Роглич подтвердил, что ... (31)
    Ернат-Фото

    интереснно куда он пойдет ?

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1 Погачар Т. (Slo) (UAD) 6717
2 Эвенепул Р. (Bel) (SOQ) 5073
3 Ван Арт В. (Bel) (TJV) 5057
4 Роглич П. (Slo) (TJV) 3836
5 Вингегор Й. (Den) (TJV) 3527
6 Педерсен М. (Den) (TFS) 3316
7 Филипсен Я. (Bel) (ADC) 2968
8 Томас Г. (GBr) (ING) 2943
9 Ван дер Пул М. (Ned) (ADC) 2844
10 Алмейда Ж. (Por) (UAE) 2826

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