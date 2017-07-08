Тадей Погачар и Саймон Йейтс на подиуме классики "Джиро делл'Эмилия"-2023

Тадей Погачар: «С каждым годом еду Джиро делл’Эмилия всё лучше»

25-летний словенский велогонщик команды UAE Team Emirates Тадей Погачар занял 2-е место на итальянской классике Джиро делл’Эмилия-2023. Когда его товарищ по команде Адам Йейтс просеял пелотон, оставив в первой группе лишь девять гонщиков, Тадей Погачар пытался уехать от соперников на финальном прохождении подъёма Сан-Лука за километр до финиша, но Ричард Карапас (EF Education Easy Post) и Примож Роглич (Jumbo-Visma) сразу закрыли просвет. А на ускорение Приможа Роглича, ставшее победным, Тадей Погачар ответить не смог.

Погачар второй год подряд финиширует вторым на Джиро делл’Эмилия. Тадей Погачар готовится к борьбе за третью подряд победу на Монументе Ломбардия.

На Giro della Toscana-2023 он занял 4-е место, на Gran Premio città di Peccioli стал 3-м. Перед Ломбардией Тадей Погачар 3 октября проедет и классику «Tre Valli Varesine», на которой стал победителем в прошлом году.

Тройку призёров замкнул 31-летний британский велогонщик команды Jayco-AlUla Саймон Йейтс, который, несмотря на падение в середине гонки удержался в группе сильнейших и опередил на финальных метрах Эника Маса (Movistar) и Майкла Вудса (Israel- Premier Tech).

Photo © Sprint Cycling Agency/UAE Team Emirates

Тадей Погачар: «Я бы сказал, что с каждым годом всё лучше еду эту гонку и всё ближе к победе. В финале мы спринтовали, но Примож был слишком быстрым.

Перед следующими двумя гонками нога идёт хорошо. Наверное, за километр до финиша атаковать было слишком рано, но я отлично себя чувствовал. Думаю, сегодня ошибся. Но, по крайней мере, я мог атаковать.

В предыдущих выпусках один раз не финишировал (в 2021), а потом не смог даже ответить. Поэтому, сказал бы, что сегодня в целом гонка для меня прошла хорошо, команда великолепно отработала».

Photo © Sprint Cycling/Jayco AlUla Team

Саймон Йейтс: «Думаю, подиум - лучшее из того, что мог добиться. К сожалению, упал на середине дистанции, но продолжил гонку. В целом нога шла хорошо весь день. Поэтому я рад, что финишировал на подиуме».