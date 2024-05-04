Ремко Эвенепул и Примож Роглич о падении на 5-м этапе Критериума Дофине-2024

Примож Роглич оценит возможность продолжения Критериума Дофине-2024 перед стартом 6 этапа

5-й этап Критериума Дофине-2024, который должен был стать транзитным перед решающей связкой горных этапов, за 20 км до финиша превратился в хаос из-за массового падения гонщиков, и организаторы нейтрализовали этап. Ремко Эвенепул (Soudal Quick Step), надевший жёлтую майку лидера после победы на 4-м этапе, а также Примож Роглич (Bora-hansgrohe), который идёт вторым в генеральной классификации, тоже упали.

Хотя они вернулись на велосипеды и проехали последние 20 км до финиша, после того, как гонка была остановлена, оба гонщика отметили, что падение было чувствительным.

На сайте команды Soudal Quick Step Ремко Эвенепул сказал:

«Из-за дождя дороги стали очень скользкими, а так как мы были на спуске, случился завал. Не думаю, что в нём кто-то виноват. Мне не повезло, я почти удержался, но под мой велосипед попал другой. Я упал на землю, и снова на правую сторону. В целом, думаю, я в порядке, но завтра утром перед стартом 6-го этапа буду знать больше».

В интервью после финиша этапа для официального сайта Критериума Дофине-2024 и журналистам Cyclingnews добавил:

«В целом я в порядке. Упал на правую сторону и на голову. Меня сегодня спас шлем. Другие ребята оказались в худшем положении, желаю всем скорейшего выздоровления. Теперь все мысли о завтрашнем дне, а не о том, что случилось. Впереди меня заскользили ребята, я был близко, но из-под меня вылетел велосипед и я перелетел через голову. Гонщики впереди стали падать, и это было немного странно, потому что как такового поворота там не было, просто было очень скользко.

У меня кровоточило плечо. Посмотрим, что скажут врачи, в порядке ли пластина. Посмотрим завтра, но другого вариант кроме как продолжать гонку, нет. Плюс в том, что мне не надо сходить с гонки. Хотя я довольно чувствительно ударился коленом. Другой велосипед въехал прямо в колено, это было болезненно, но, думаю, могло быть и хуже. Я не злился, просто воскликнул: «Ну вот, опять». Потому что всего пять дней, как вернулся в гонки. Я не расстроен, но немного раздражён, особенно потому, что не совсем не хочу рисковать, учитывая, что ждёт впереди через три недели».

Патрик Лефевр, глава команды Soudal Quick Step, в интервью RTBF сказал: «После того, как вечером он примет душ, подумаем, каков баланс для Ремко. Думаю, эти три дня в горах ему нужны».

Примож Роглич: «Не могу ничего сказать. Сейчас врачи проверят, потом подумаем, что делать дальше. Я упал на плечо, что не лучший вариант, потому что пару лет назад на этом плече делали операцию. Надо всё проверить. Но моё состояние точно намного лучше, чем у других ребят, потому что я доехал до финиша».