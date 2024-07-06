Примож Роглич о 7-м этапе Тур де Франс-2024

Примож Роглич впервые в топ-3 на разделке этапа Тур де Франс

Несмотря на то, что Примож Роглич является олимпийским чемпионом в индивидуальной гонке на время, в этой же дисциплине на францзском Гранд-туре он впервые в карьере вошёл в топ-3 только сейчас, на 7-м этапе Тур де Франс-2024. Капитан команды Red Bull Bora-hansgrohe уступил 34 секунды чемпиону мира в разделке Ремко Эвенепулу (Soudal Quick Step) и 22-секунды - обладателю жёлтой майки Тадею Погачару (UAE Team Emirates) на 25,3-км дистанции.

В генеральной классификации 34-летний словенский гонщик поднялся на 4-ю строчку и уступает Тадею Погачару 1:36, 21 секунду проигрывает Йонасу Вингегору (Visma Lease a Bike), 1:03 - Ремко Эвенепулу (Soudal Quick Step).

Примож Роглич: «Не слишком хорошо, что я стартовал первым среди фаворитов, потому что на данный момент они немного сильнее. Но я оптимистично настроен и доволен разделкой. Мы двигаемся вперёд. Я сделал всё,что мог, поэтому полностью доволен выступлением. Давно не было такого сложного седьмого этапа Тур де Франс».

Рольф Альдаг, главный спортивный директор команды Red Bull Bora-hansgrohe в интервью Cyclingnews сказал: «Думаю, его выступление в этой разделке было более чем хорошим. Ему потребовалось время, чтобы набрать скорость, но на второй половине дистанции он был великолепен. Человеку невозможно проходить спуск быстрее, чем сделал он. Он ехал на физическом пределе, и потом высоко финишировал».

По поводу текущих разрывов в генеральной классификации, где Примож Роглич проигрывает 1:36 Тадею Погачару, Рольф Альдаг сказал:

«Но всё это не будет решающим, когда мы финишируем в Ницце. До финала ещё далеко. А учитывая, как составлен маршрут Тура, нам не слишком стоит об этом беспокоиться. Мы будем бороться, когда придёт время. Но пока что бороться было почти негде. Важнее было избегать проблем. Пока все идут относительно близко, и остаётся множество вопросов.

Если проанализировать каждого по отдельности, то насколько сильна база Йонаса? Как далеко он сможет продвинуться? Будет ли у Ремко неудачный день на Гранд-туре или нет? Как Погачар справится и Туром после Джиро? Пока мы просто не знаем.

Мы просто делаем своё дело, стараемся ехать стабильно. Понимаем, что финал Тур де Франс будет очень и очень трудным. Мы хотим продолжать борьбу. И, конечно, если у нас появится шанс взять жёлтую майку, мы без колебаний им воспользуемся».