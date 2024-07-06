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Примож Роглич о 7-м этапе Тур де Франс-2024

Примож Роглич впервые в топ-3 на разделке этапа Тур де Франс

 

 

Несмотря на то, что Примож Роглич является олимпийским чемпионом в индивидуальной гонке на время, в этой же дисциплине на францзском Гранд-туре он впервые в карьере вошёл в топ-3 только сейчас, на 7-м этапе Тур де Франс-2024. Капитан команды Red Bull Bora-hansgrohe  уступил 34 секунды чемпиону мира в разделке Ремко Эвенепулу (Soudal Quick Step) и 22-секунды - обладателю жёлтой майки Тадею Погачару (UAE Team Emirates) на 25,3-км дистанции.

 

В генеральной классификации 34-летний словенский гонщик поднялся на 4-ю строчку и уступает Тадею Погачару 1:36, 21 секунду проигрывает Йонасу Вингегору (Visma Lease a Bike), 1:03 - Ремко Эвенепулу (Soudal Quick Step).

 

Примож Роглич о 7-м этапе Тур де Франс-2024

Примож Роглич о 7-м этапе Тур де Франс-2024

Примож Роглич о 7-м этапе Тур де Франс-2024

 

 

Примож Роглич: «Не слишком хорошо, что я стартовал первым среди фаворитов, потому что на данный момент они немного сильнее. Но я оптимистично настроен и доволен разделкой. Мы двигаемся вперёд. Я сделал всё,что мог, поэтому полностью доволен выступлением. Давно не было такого сложного седьмого этапа Тур де Франс».

 

Рольф Альдаг, главный спортивный директор команды Red Bull Bora-hansgrohe в интервью Cyclingnews сказал: «Думаю, его выступление в этой разделке было более чем хорошим. Ему потребовалось время, чтобы набрать скорость, но на второй половине дистанции он был великолепен. Человеку невозможно проходить спуск быстрее, чем сделал он. Он ехал на физическом пределе, и потом высоко финишировал».

 

По поводу текущих разрывов в генеральной классификации, где Примож Роглич проигрывает 1:36 Тадею Погачару, Рольф Альдаг сказал:

 

«Но всё это не будет решающим, когда мы финишируем в Ницце. До финала ещё далеко. А учитывая, как составлен маршрут Тура, нам не слишком стоит об этом беспокоиться. Мы будем бороться, когда придёт время. Но пока что бороться было почти негде. Важнее было избегать проблем. Пока все идут относительно близко, и остаётся множество вопросов.

 

Если проанализировать каждого по отдельности, то насколько сильна база Йонаса? Как далеко он сможет продвинуться? Будет ли у Ремко неудачный день на Гранд-туре или нет? Как Погачар справится и Туром после Джиро? Пока мы просто не знаем.

 

Мы просто делаем своё дело, стараемся ехать стабильно. Понимаем, что финал Тур де Франс будет очень и очень трудным. Мы хотим продолжать борьбу. И, конечно, если у нас появится шанс взять жёлтую майку, мы без колебаний им воспользуемся».

 

 Результаты 7 этапа Тур де Франс-2024

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Теги к статье: Примож Роглич Primoz Roglic Red Bull - Bora-hansgrohe Тур де Франс-2024 Tour de France-2024 Гранд-тур

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Комментарии

  • Kiridmg
    Тур де Франс-2024. Результаты ... (50)
    Kiridmg-Фото
    Ремко взрослеет, даже уже не бесит, может будет все же из него толк. Роглич, надеюсь, идет в набор
  • motte
    Тур де Франс-2024. Результаты ... (50)
    motte-Фото

    Цитата: JetRevel
    Он не выиграл,но проехал как Роглич,тут конечно можно много писать про таланты и все такое,НО чудес не бывает,нельзя ехать сразу с больничной койки. Персонажи которые пишут,что это нормально,почему тогда вы сами Тур не возьмете ???? Ведь тренироваться не нужно,можно сразу с кровати ехать.Я 25 лет жизни отдал спорту,я был членом национальной команды по водному поло,я заезжал на Мортиролло,Хамональ,Аль ДюЕз и конечно Монте Джонколан который вижу из окна утром в хорошую погоду.Так вот,я не веру в чесность Винни и уверен что химичат по полной в Висме.

    Можете поливать теперь...

    Я это изначально говорил, что шёл и идёт слив ложной информации, словно MI7, впрыск и дозация "нужной" информации и, опять-таки, у Висмы на кон ТдФ поставлено абсолютно всё, посмотрим, как супер экспресс арабов будет закатывать винегара, словно Скай и Альберто в одиночестве.

  • MVDP
    Тур де Франс-2024. Результаты ... (50)
    MVDP-Фото

    Вспоминаются Фрум, Уиггинс и Дюмолин, но такой кучности генеральщиков в топе на не особо холмистой разделке не припомню. Во времена Пантани, возможно, было по-другому.

  • Джамайка
    Тур де Франс-2024, превью этап ... (7)
    Джамайка-Фото

    как бы холмистая классика, жду ВВА и МВДП, надеюсь на разочаруют

  • MVDP
    Тур де Франс-2024, превью этап ... (7)
    MVDP-Фото
    Думаю, Альпесины будут везти Филипсена, Матье завтра попробует.
  • sergejdriver
    Тур де Франс-2024. Результаты ... (50)
    sergejdriver-Фото
    Ну, если послушать Гонщика, то во всем мировом спорте химичит лишь один человек.
  • VeloVelo
    Тур де Франс-2024, превью этап ... (15)
    VeloVelo-Фото
    Фуууу
  • si40w
    Тур де Франс-2024. Результаты ... (50)
    si40w-Фото
    Цитата: JetRevel
    Он не выиграл,но проехал как Роглич,тут конечно можно много писать про таланты и все такое,НО чудес не бывает,нельзя ехать сразу с больничной койки. Персонажи которые пишут,что это нормально,почему тогда вы сами Тур не возьмете ???? Ведь тренироваться не нужно,можно сразу с кровати ехать.Я 25 лет жизни отдал спорту,я был членом национальной команды по водному поло,я заезжал на Мортиролло,Хамональ,Аль ДюЕз и конечно Монте Джонколан который вижу из окна утром в хорошую погоду.Так вот,я не веру в чесность Винни и уверен что химичат по полной в Висме.

    Можете поливать теперь...
    Конечно химичат в висме. Главное, что в эмиратах все на святой воде едут..
  • VeloVelo
    Тур де Франс-2024. Результаты ... (77)
    VeloVelo-Фото
    Принимаю ))
  • VeloVelo
    Марк Кэвендиш и его тренер о 3 ... (18)
    VeloVelo-Фото

    Вино красавец и Человек во всех смыслах! Моё Уважение.
    Фото Замечательное! 

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1 Погачар Т. (Slo) (UAD) 7685
2 Вингегор Й. (Den) (TJV) 6304
3 Эвенепул Р. (Bel) (SQS) 5631
4 Роглич П. (Slo) (TJV) 5603
5 Ван Арт В. (Bel) (TJV) 4762
6 Педерсен М. (Den) (TLT) 4606
7 Ван дер Пул М. (Ned) (ADC) 4163
8 Йейтс А. (GBr) (UAD) 4007
9 Филипсен Я. (Bel) (ADC) 3912
10 Алмейда Ж. (Por) (UAE) 3110

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