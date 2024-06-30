Примож Роглич о 2-м этапе Тур де Франс-2024

- Категория:
- VeloNEWS / Tour de France |
- Дата:
- Вчера, 23:39
Примож Роглич: «Сегодня у меня не пошла нога»
На 2-м этапе Тур де Франс-2024 Тадей Погачар впервые проверил соперников, атаковав за 12 км до финиша на подъёме Сан-Лука. За 25-летним словенским гонщиком команды UAE Team Emirates сумел сразу уехать лишь Йонас Вингегор (Visma Lease a Bike).
Примож Роглич (Red Bull Bora-hansgrohe) финишировал через 21 секунду после двух двукратных победителей Тур де Франс, в группе с другими генеральщиками. После финиша капитан команды Red Bull Bora-hansgrohe признался, что у него не слишком хорошо шла нога, но отметил, что до финала гонки ещё 19 дней.
Примож Роглич: «Было тяжело. Конечно, я бы хотел уехать с теми ребятами, которые финишировали впереди, но сегодня у меня не пошла нога. Мне надо просто принять всё как есть.
Я не сидел на колесе. Поэтому оказался слишком далеко, и да, в итоге просто ничего не смог сделать. Мы поедем гонку день за днём. Сейчас завершился только второй этап, впереди ещё 19 дней».
Результаты 2 этапа Тур де Франс-2024
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