Примож Роглич о 2-м этапе Тур де Франс-2024

Примож Роглич: «Сегодня у меня не пошла нога»

На 2-м этапе Тур де Франс-2024 Тадей Погачар впервые проверил соперников, атаковав за 12 км до финиша на подъёме Сан-Лука. За 25-летним словенским гонщиком команды UAE Team Emirates сумел сразу уехать лишь Йонас Вингегор (Visma Lease a Bike).

Примож Роглич (Red Bull Bora-hansgrohe) финишировал через 21 секунду после двух двукратных победителей Тур де Франс, в группе с другими генеральщиками. После финиша капитан команды Red Bull Bora-hansgrohe признался, что у него не слишком хорошо шла нога, но отметил, что до финала гонки ещё 19 дней.

Примож Роглич: «Было тяжело. Конечно, я бы хотел уехать с теми ребятами, которые финишировали впереди, но сегодня у меня не пошла нога. Мне надо просто принять всё как есть.

Я не сидел на колесе. Поэтому оказался слишком далеко, и да, в итоге просто ничего не смог сделать. Мы поедем гонку день за днём. Сейчас завершился только второй этап, впереди ещё 19 дней».