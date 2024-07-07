Тадей Погачар: “В Пиренеях на Тур де Франс-2024 пойдёт совсем другая гонка”

Тадей Погачар впервые в карьере получил приз как самый атакующий гонщик этапа Тур де Франс

Тадей Погачар атаковал за 31,5 км до финиша на 11-м этапе Тур де Франс-2024, но не смог уехать от своего главного соперника - Йонаса Вингегора (Visma Lease a Bike). Два двукратных победителя Тур де Франс сразились в спринте, в котором датский гонщик оказался быстрее.

Но 25-летний словенский капитан команды UAE Team Emirates, победитель 12 этапов французского Гранд-тура, обладатель 30 жёлтых маек, 8 гороховых маек впервые в карьере получил приз самого атакующего гонщика этапа. Единственный трофей Тур де Франс, которого пока нет у Тадея Погачара - это зелёная майка лучшего в очковой классификации.

Тадей Погачар: «Сегодня был очень хороший день. Команда отработала отлично.

Это был спринт после тяжёлого, выматывающего дня. Он опередил меня на пять сантиметров. Снимаю перед ним шляпу. Теперь все убедились, что он - в лучшей форме своей карьеры. Теперь мы можем говорить, что идёт честная борьба. Я считаю, что для болельщиков это был лучший этап гонки.

Конечно, я разочарован, но всё равно считаю, что день прошёл хорошо, особенно при такой жаре. Я доволен тем, как провёл гонку, и выражаю уважение Йонасу. Впереди будет ещё больше возможностей.

Я атаковал, потому что очень хорошо знаю этот подъём, а не потому, что хотел сделать просвет на спуске. Подумал, что смогу удержаться до самого финиша, как на Галибье. Но Йонас оказался очень хорош на предпоследнем подъёме.

Возможно, надо было идти на пределе и создать просвет на подъёме. Но он ехал очень мощно. Я отлично проходил спуск, пока на одном из поворотов велосипед не заскользил. Тогда я немного потерял уверенность. Наверное, я потратил слишком много сил перед началом второго подъёма Коль-де-Пертюс, но ехал я хорошо.

Потом я подождал его, потому что понимал, что в любом случае он догонит меня даже после вершины. А потом я знал, что последний подъём недостаточно сложный, чтобы атаковать ещё раз. Поэтому я постарался немного восстановиться, забрать бонусные секунды и попробовать спринтовать в финале.

В спринте я совершил небольшую ошибку, потому что не ожидал такого типа финиша. Я не знал последних метров. И не ожидал, что Йонас спринтует настолько мощно. Не думаю, что я проиграл психологическую битву. Я опередил его на первом подъёме, потом он вернулся на втором.

В какой-то момент один из нас сильнее, в другой момент сильнее другой. Мы всё время примерно равны.

В Пиренеях пойдёт совсем другая гонка. Там подъёмы гораздо длиннее, там нужен другой стиль гонки, к которому я готов лучше, чем к тому, что было сегодня. Всё, что мне надо, держать этот просвет до Пиренеев.

Посмотрим, что получится в по-настоящему высоких горах, но пока мы более менее на одном уровне.

Нельзя забывать, что Ремко и Примож, несмотря на то, что сегодня они проиграли время, они тоже будут бороться».

После 11 этапа Тур де Франс-2024 Тадей Погачар лидирует в общем зачёте с преимуществом в 1:06 над Ремко Эвенепулом (Soudal Quick Step), и 1:14 над Йонасом Вингегором. Также Тадей Погачар перехватил у Йонаса Абрахамсена (Uno X) гороховую майку лучшего горного гонщика.