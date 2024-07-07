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Тадей Погачар: “В Пиренеях на Тур де Франс-2024 пойдёт совсем другая гонка”

Тадей Погачар впервые в карьере получил приз как самый атакующий гонщик этапа Тур де Франс

 

 

Тадей Погачар атаковал за 31,5 км до финиша на 11-м этапе Тур де Франс-2024, но не смог уехать от своего главного соперника - Йонаса Вингегора (Visma Lease a Bike). Два двукратных победителя Тур де Франс сразились в спринте, в котором датский гонщик оказался быстрее.

 

Но 25-летний словенский капитан команды UAE Team Emirates, победитель 12 этапов французского Гранд-тура, обладатель 30 жёлтых маек, 8 гороховых маек впервые в карьере получил приз самого атакующего гонщика этапа. Единственный трофей Тур де Франс, которого пока нет у Тадея Погачара  - это зелёная майка лучшего в очковой классификации.

 

Тадей Погачар: “В Пиренеях на Тур де Франс-2024 пойдёт совсем другая гонка”

Тадей Погачар: “В Пиренеях на Тур де Франс-2024 пойдёт совсем другая гонка”

Тадей Погачар: “В Пиренеях на Тур де Франс-2024 пойдёт совсем другая гонка”

Тадей Погачар: “В Пиренеях на Тур де Франс-2024 пойдёт совсем другая гонка”

Тадей Погачар: “В Пиренеях на Тур де Франс-2024 пойдёт совсем другая гонка”

Тадей Погачар: “В Пиренеях на Тур де Франс-2024 пойдёт совсем другая гонка”

Тадей Погачар: “В Пиренеях на Тур де Франс-2024 пойдёт совсем другая гонка”

Тадей Погачар: “В Пиренеях на Тур де Франс-2024 пойдёт совсем другая гонка”

Тадей Погачар: “В Пиренеях на Тур де Франс-2024 пойдёт совсем другая гонка”

 

 

Тадей Погачар: «Сегодня был очень хороший день. Команда отработала отлично.

 

Это был спринт после тяжёлого, выматывающего дня. Он опередил меня на пять сантиметров. Снимаю перед ним шляпу. Теперь все убедились, что он - в лучшей форме своей карьеры. Теперь мы можем говорить, что идёт честная борьба. Я считаю, что для болельщиков это был лучший этап гонки.

 

Конечно, я разочарован, но всё равно считаю, что день прошёл хорошо, особенно при такой жаре. Я доволен тем, как провёл гонку, и выражаю уважение Йонасу. Впереди будет ещё больше возможностей.

 

Я атаковал, потому что очень хорошо знаю этот подъём, а не потому, что хотел сделать просвет на спуске. Подумал, что смогу удержаться до самого финиша, как на Галибье. Но Йонас оказался очень хорош на предпоследнем подъёме.

 

Возможно, надо было идти на пределе и создать просвет на подъёме. Но он ехал очень мощно.  Я отлично проходил спуск, пока на одном из поворотов велосипед не заскользил. Тогда я немного потерял уверенность. Наверное, я потратил слишком много сил перед началом второго подъёма Коль-де-Пертюс, но ехал я хорошо.

 

Потом я подождал его, потому что понимал, что в любом случае он догонит меня даже после вершины. А потом я знал, что последний подъём недостаточно сложный, чтобы атаковать ещё раз. Поэтому я постарался немного восстановиться, забрать бонусные секунды и попробовать спринтовать в финале.

 

В спринте я совершил небольшую ошибку, потому что не ожидал такого типа финиша. Я не знал последних метров. И не ожидал, что Йонас спринтует настолько мощно. Не думаю, что я проиграл психологическую битву. Я опередил его на первом подъёме, потом он вернулся на втором.  

 

В какой-то момент один из нас сильнее, в другой момент сильнее другой. Мы всё время примерно равны.

 

В Пиренеях пойдёт совсем другая гонка. Там подъёмы гораздо длиннее, там нужен другой стиль гонки, к которому я готов лучше, чем к тому, что было сегодня. Всё, что мне надо, держать этот просвет до Пиренеев.

 

Посмотрим, что получится в по-настоящему высоких горах, но пока мы более менее на одном уровне.

 

Нельзя забывать, что Ремко и Примож, несмотря на то, что сегодня они проиграли время, они тоже будут бороться».

 

После 11 этапа Тур де Франс-2024 Тадей Погачар лидирует в общем зачёте с преимуществом в 1:06 над Ремко Эвенепулом (Soudal Quick Step), и 1:14 над Йонасом Вингегором. Также Тадей Погачар перехватил у Йонаса Абрахамсена (Uno X) гороховую майку лучшего горного гонщика.

 

Результаты 11 этапа Тур де Франс-2024

 

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Теги к статье: Тадей Погачар Tadej Pogacar UAE Team Emirates Тур де Франс-2024 Tour de France-2024 Гранд-тур

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Комментарии

  • Freejazz
    Giro d'Italia Women-2024. Эта ... (2)
    Freejazz-Фото
    Цитата: tds
    Женская Джиро напоминает какой-то колхоз!
    Это не только Джиро, это особенность женских гонок- или всем пелотоном, или по-одиночке. Слабая работа малых групп - никто не хочет тащить и все останавливается, и слабая работа команд. Редкое исключение SD Works, но и то из-за самого сильного состава.
  • kabachok
    Примож Роглич не потерял время ... (1)
    kabachok-Фото

    Одиночное падение вне группы - это уже считается инцидентом? 

    Завал имени Роглича, персональный.

     

  • Джигит Карбонович
    Тур де Франс-2024. Результаты ... (91)
    Джигит Карбонович-Фото
    Цитата: Серафим
    Могли вполне преувеличивать тяжесть травм, такой блеф. Расслабить соперников, заставить их изменить подготовку. Тот же Погачар не собирался ехать Тур после Джиро ещё в начале сезона.
    Так понимаю, планы на сезон были сильно пересмотрены.
    Никто не блефовал, шум - для прессы. Какая тяжесть? Переломов ног ограничивающих подвижность и нагрузку не было, почки он не отшиб, кровеносная система не пострадала. Лёгкие? Ну не раскроило их же на двое, на поверхности немного рёбра разрезали их, срубцевалось всё, ну пусть на 5% вентилируемый объем уменьшился - вряд ли это было лимитирующим фактором в функциональной способности Вини. Тяжёлые травмы в том отношении что первую неделю сам встать лечь больной не может, дальше всё срастается. Недостаток только в тренировочном объеме, тут биологию клетки важно понимать: у спортсмена есть месяц чтобы вернуться к тренировкам для быстрого восстановления формы- именно в такой срок синтезирующие белки нити рибосом сворачиваются в спирали в отсутствие нагрузки. Т. Е. белки пропадают уже через 2 недели, форма теряется, но они могут быть быстро построены, а если нить свернулась, то на её развёртывание уйдёт уже значительное время и можно сказать тренировки будут начаты с нуля. Это не только теория, это то, что подтверждалось в тренерской практике. Поэтому дебет-кредит такой: 3 недели Вини пропустил, неделю входил в тренировочный процесс, и ещё за 2 недели вернулся к тому уровню что был. Итого минус 1.5 месяца. Поэтому это не феномен восстановления от травм, а факт худшей подготовки. Насколько, и какой это будет иметь вес - время покажет.
  • M-07
    Йонас Вингегор — победитель 11 ... (1)
    M-07-Фото

    Чо-то не верю я таким слезам. Три месяца всего прошло с падения, первая гонка после (Тур в целом, а не этап, конечно), а он плачет, будто не три месяца, а минимум три года с падения прошло, и он долго возвращался на приличный уровень, ещё дольше не мог выиграть и вот наконец. Через 12 дней после падения его уже выписали из больницы, меньше, чем через два месяца к полноценым тренировкам вернулся. Подобные травмы в велоспорте сплошь и рядом.

     

    По-моему, тупо хайп решили поймать на этой победе.

  • Astanaforever
    Ремко Эвенепул: «Тадей Погачар ... (1)
    Astanaforever-Фото
    Ремко повзрослел.
  • VeloVelo
    Тур де Франс-2024. Результаты ... (91)
    VeloVelo-Фото
    Пришлось уйти. Он везет Погачара, а Тадей, похоже, не идеальный.

    Ну, это моё предположение. Нет возможности смотреть этот Тур. Читаю комментарии.
  • VeloVelo
    Тур де Франс-2024. Результаты ... (91)
    VeloVelo-Фото
    А у меня старый вопрос по поводу связки Джиро-Тур,
    которую едет Погачар. Эта гонка точно для него на подсосе. Посмотрим, чем всё в итоге обернётся.
    Не исключаю варианта, что оба, в результате, будут мимо подиума.
  • ittrainbow
    Тур де Франс-2024. Результаты ... (91)
    ittrainbow-Фото
    а он точно "в набор"? а то может "в стену" (а-ля марафонскую) от недобранных объемов?

    Поги в том году вместо того чтобы набрать уперся в i'm dead i'm gone

    невыбранные объемы добирать некогда, надо восстанавливаться, Винни может на этом погореть
  • Геродот
    Тур де Франс-2024. Результаты ... (91)
    Геродот-Фото
    Цитата: maxxxx
    Спасибо, конечно, там и смотрел этот тур. И там, и там сейчас - видео удалено по требованию правообладателя
    Тады https://vk.com/allsportsnetwork
  • ok_
    Тур де Франс-2024. Результаты ... (91)
    ok_-Фото
    Цитата: Yuriy 17
    Если кто и биоробот, то больше похож на него Й. Вингегор.
    Теперь Т. Погачару надо переходить на оборонительные действия, и больше не быковать со своей командой, чтобы не привозить к победам Й. Вингегора 
     
    Биороботы не дают таких интервью как он, когда закатывался!

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Hartthijs De Vries (TdT - Unibet)

Мировой рейтинг UCI

Гонщик Команда Очки
1 Погачар Т. (Slo) (UAD) 7685
2 Вингегор Й. (Den) (TJV) 6304
3 Эвенепул Р. (Bel) (SQS) 5631
4 Роглич П. (Slo) (TJV) 5603
5 Ван Арт В. (Bel) (TJV) 4762
6 Педерсен М. (Den) (TLT) 4606
7 Ван дер Пул М. (Ned) (ADC) 4163
8 Йейтс А. (GBr) (UAD) 4007
9 Филипсен Я. (Bel) (ADC) 3912
10 Алмейда Ж. (Por) (UAE) 3110

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