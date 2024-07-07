Тадей Погачар о 9-м этапе Тур де Франс-2024

Тадей Погачар: «Фокусируясь на мне, Visma недооценивает других претендентов на генеральную классификацию»

Тадей Погачар надел 28-ю в карьере жёлтую майку после одного из самых сложных и коварных этапов Тур де Франс-2024 - 9-го этапа с гравийными «белыми дорогами». 25-летний словенский гонщик команды UAE Team Emirates несколько раз атаковал - за 77, 21 и 7 км до финиша, но в итоге он не смог уехать от соперников, и никто из восьмёрки сильнейших в общем зачёте не изменил своего положения, а победу на этапе разыграл отрыв.

Тадей Погачар: «Мне просто нравится ехать по гравию. Думаю, это в моей природе. Кроме того, гораздо лучше находиться впереди пелотона, чем позади. Поэтому я пару раз пытался создать просвет, но из-за встречного ветра это было совсем не просто. Я не строил чётких планов на этап. Просто хотел на нём выжить, но потом события пошли одно за другим. Не знаю, что там произошло, но когда я остановился на санитарную паузу, скорость возросла. Я только знаю, что всё было спокойно, и вдруг мне пришлось преследовать с Тимом Велленсом, чтобы вернуть свою позицию в пелотоне.

Потом мы заехали на первый сектор, на подъёме группа порвалась, я увидел, что гонка будет супертяжёлой. В конце было очень трудно, но ещё труднее стало бы, будь ветер попутным. Так что, итог оказался более менее ожидаемым, но мы тоже немного потрудились.

Ехать было очень интересно. Пыль и песок закрывали весь обзор, было невозможно понять, как идёт гонка, пришлось ехать по интуиции и мощности. В какой-то момент Ремко, Йонас и я уехали вперёд. Я подумал, что нам представился прекрасный шанс выиграть немного времени у остальных фаворитов общего зачёта, и обезопасить подиум. Но Йонас отказался сотрудничать. Думаю, Visma просто сфокусировалась на мне и недооценивает других претендентов на генеральную классификацию. Они следят за мной, не думая о Приможе или о Ремко. Потом в финале был встречный ветер, поэтому уехать мне было уже невозможно.

У меня великолепно шла нога, и это отличная новость после тяжёлых этапов. Я очень доволен, как начался для меня этот Тур. Чувствую себя уверенно, потому что я в отличной форме, и со мной очень сильная команда. Пока что безмерно наслаждаюсь Туром».