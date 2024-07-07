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Тадей Погачар о 9-м этапе Тур де Франс-2024

Тадей Погачар: «Фокусируясь на мне, Visma недооценивает других претендентов на генеральную классификацию»

 

 

Тадей Погачар надел 28-ю в карьере жёлтую майку после одного из самых сложных и коварных этапов Тур де Франс-2024 -  9-го этапа с гравийными «белыми дорогами». 25-летний словенский гонщик команды UAE Team Emirates несколько раз атаковал - за 77, 21 и 7 км до финиша, но в итоге он не смог уехать от соперников, и никто из восьмёрки сильнейших в общем зачёте не изменил своего положения, а победу на этапе разыграл отрыв.

 

Тадей Погачар о 9-м этапе Тур де Франс-2024

Тадей Погачар о 9-м этапе Тур де Франс-2024

Тадей Погачар о 9-м этапе Тур де Франс-2024

 

Тадей Погачар о 9-м этапе Тур де Франс-2024

 

Тадей Погачар о 9-м этапе Тур де Франс-2024

Тадей Погачар о 9-м этапе Тур де Франс-2024

Тадей Погачар о 9-м этапе Тур де Франс-2024

 

 

Тадей Погачар: «Мне просто нравится ехать по гравию. Думаю, это в моей природе. Кроме того, гораздо лучше находиться впереди пелотона, чем позади. Поэтому я пару раз пытался создать просвет, но из-за встречного ветра это было совсем не просто. Я не строил чётких планов на этап. Просто хотел на нём выжить, но потом события пошли одно за другим. Не знаю, что там произошло, но когда я остановился на санитарную паузу, скорость возросла. Я только знаю, что всё было спокойно, и вдруг мне пришлось преследовать с Тимом Велленсом, чтобы вернуть свою позицию в пелотоне.

 

 Потом мы заехали на первый сектор, на подъёме группа порвалась, я увидел, что гонка будет супертяжёлой. В конце было очень трудно, но ещё труднее стало бы, будь ветер попутным. Так что, итог оказался более менее ожидаемым, но мы тоже немного потрудились.

 

Ехать было очень интересно. Пыль и песок закрывали весь обзор, было невозможно понять, как идёт гонка, пришлось ехать по интуиции и мощности. В какой-то момент Ремко, Йонас и я уехали вперёд. Я подумал, что нам представился прекрасный шанс выиграть немного времени у остальных фаворитов общего зачёта, и обезопасить подиум. Но Йонас отказался сотрудничать. Думаю, Visma просто сфокусировалась на мне и недооценивает других претендентов на генеральную классификацию. Они следят за мной, не думая о Приможе или о Ремко. Потом в финале был встречный ветер, поэтому уехать мне было уже невозможно.

 

У меня великолепно шла нога, и это отличная новость после тяжёлых этапов. Я очень доволен, как начался для меня этот Тур. Чувствую себя уверенно, потому что я в отличной форме, и со мной очень сильная команда. Пока что безмерно наслаждаюсь Туром».

 

Результаты 9 этапа Тур де Франс-2024

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Теги к статье: Тадей Погачар Tadej Pogacar UAE Team Emirates Тур де Франс-2024 Tour de France-2024 Гранд-тур

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Комментарии

  • cmap_nep
    Giro d'Italia Women-2024. Эта ... (1)
    cmap_nep-Фото

    Бельгийский владелец голландской SDWorks поставил на "толстую лотту" - и, где та Лотта?

  • Джамайка
    Тур де Франс-2024. Результаты ... (56)
    Джамайка-Фото
    так оно и бывает обычно. Эванс помню, жаловался (примерно в 2008-2009) - буквально выпинывали - не мешай, мол отрыву разбираться. Иначе и был бы колхоз, с общим спринтом.
  • VeloVelo
    Тур де Франс-2024, превью этап ... (26)
    VeloVelo-Фото
    Да, вы оказались правы.
    А я опять мимо ))
  • VeloVelo
    Тур де Франс-2024, превью этап ... (18)
    VeloVelo-Фото

    Да я не о том. 

  • VeloVelo
    Тур де Франс-2024. Результаты ... (56)
    VeloVelo-Фото

    Граждане бандиты, те, кто хотели сегодня безумных генеральщицких атак, вы альтиметрию изучали? rtfm

    Едем тихо, тихонечко. Там впереди еще есть, где включиться по полной. А пока бережем силы. bb
    Тише едешь — дальше будешь. На этом Туре эта поговорка особенно актуальна.

    Так что запасаемся попкорном и ждем. download

    Всем хорошего дня завтра! goodbye

  • VeloVelo
    Тур де Франс-2024. Результаты ... (56)
    VeloVelo-Фото
    Да, похоже, так и есть.
  • Pi-man
    Тур де Франс-2024. Результаты ... (56)
    Pi-man-Фото

    Цитата: shekn
    Цитата: Гонщик
    Цитата: motte
    Мышь, натуральная серая Мышь!
    Точно не киборг ...
    Самое забавное , что это скорее всего наши друзья-товарищи про разных гонцов))

    Думаю об одном.
    Просто большинство любит героев с шашкой наголо на каждом этапе. Если у тебя сил вдвое против любого оппонента - это прекрасная и зрелищная тактика.
    Но если ты обычный человек, но должен бороться с сильнейшим соперником, ты должен думать, где наиболее выгодно потратить свои небезграничные силы. Таких мало кто любит - они выглядят трусливыми... Хотя казалось бы именно они участвуют в соревновании с заведомо более сильным противником, что когда-то было признаком храбрости.
    Если ты Погачар - соответствуй, атакуй на каждом этапе, давай шоу, ну раз уж тебе настолько повезло с генетическими данными. Но не стоит требовать такого от других более рядовых гонцов, которые по мере сил пытаются внести хоть какую-то инитригу в этот спектакль одного актера.

  • shekn
    Тур де Франс-2024. Результаты ... (56)
    shekn-Фото
    Цитата: Гонщик
    Цитата: motte
    Мышь, натуральная серая Мышь!
    Точно не киборг ...
    Самое забавное , что это скорее всего наши друзья-товарищи про разных гонцов))
  • DIM
    Тур де Франс-2024. Результаты ... (56)
    DIM-Фото

    Правильно сказал Фогт в начале трансляции - подобные этапы не нужны в формате Гранд-туров!

    Я не против велокросса, но это шоссейные велогонки и точка!

  • MVDP
    Тур де Франс-2024. Результаты ... (56)
    MVDP-Фото

    Цитата: Джамайка
    ОЛимпийская гонка - такая лоторея, что на нее можно не расчитывать, тб у Голландии только 3 гонщика, у Бельгии 5

    Олимпийская гонка - гораздо меньшая лотерея, чем сегодняшний этап. Бельгийцев четверо будет.

    Цитата: Джамайка
    Или мвдп сам будет ловить отрывы, отвечать на ускорения, а потом атакует и победит? сил уже не останется, такое было уже много-много раз. 

    Сегодня его ожидало бы то же самое. К чему тогда такие негодования?

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Гонщик Команда Очки
1 Погачар Т. (Slo) (UAD) 7685
2 Вингегор Й. (Den) (TJV) 6304
3 Эвенепул Р. (Bel) (SQS) 5631
4 Роглич П. (Slo) (TJV) 5603
5 Ван Арт В. (Bel) (TJV) 4762
6 Педерсен М. (Den) (TLT) 4606
7 Ван дер Пул М. (Ned) (ADC) 4163
8 Йейтс А. (GBr) (UAD) 4007
9 Филипсен Я. (Bel) (ADC) 3912
10 Алмейда Ж. (Por) (UAE) 3110

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