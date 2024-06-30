Тадей Погачар надел 22-ю жёлтую майку лидера в карьере на 2-м этапе Тур де Франс-2024

Тадей Погачар: «Я смог немного себя проверить»

Тадей Погачар надел жёлтую майку лидера Тур де Франс-2024 после 2 этапа. Жёлтая майка Тадея Погачара после 2-го этапа Тур де Франс-2024 знаменательна тем, что он стал первым гонщиком с 2010 года, после Кэдела Эванса, надевшим в один сезон и розовую майку лидера Джиро д’Италия, и майку лидера французского Гранд-тура.

Однако в 2010 году Кэдел Эванс носил майки лидера по одному дню и не выиграл в тот год ни Джиро (финишировал 5-м), ни Тур де Франс (финишировал 26-м).

А у Тадея Погачара на данный момент в этом сезоне уже 20 розовых маек лидера Джиро и 1 жёлтая майка. И на Джиро д’Италия-2024,и на Тур де Франс-2024 Тадей Погачар надел майки лидера генеральной классификации после 2 этапа. На Джиро д’Италия никому не отдал розовую майку лидера до конца гонки.

На 2-м этапе Тур де Франс-2024, финишировавшим в Болонье, 25-летний словенский велогонщик команды UAE Team Emirates атаковал во время финального (второго) прохождения подъёма Сан-Лука за 12,6 км до финиша.

Он не смог застать врасплох одного из своих главных соперников Йонаса Вингегора (Visma Lease a Bike), который единственный из претендентов на общий зачёт сразу ответил на ускорение Погачара и уехал вместе с ним. Дуэт двукратных победителей Тур де Франс создал полуминутный просвет, но на финише их нагнали Ремко Эвенепул (Soudal Quick Step) и Ричард Карапас (EF Education EasyPost).

В последний раз Тадей Погачар был в жёлтой майке лидера 718 дней назад, 13 июля 2022 года, когда проиграл её Йонасу Вингегору на подъёме Коль-дю-Гранон. С тех пор Йонас Вингегор собрал 27 жёлтых маек, а у Тадея Погачара майка лидера после 2 этапа Тур де Франс-2024 стала 22-й по счёту.

Тадей Погачар: «Я провёл очень хорошую атаку. Доволен, что смог немного подёргать соперников. Йонас довольно быстро сел мне на колесо, и он был очень силён. Мы доехали с ним до финиша, где на последнем километре нас догнали Эвенепул и Карапас.

Хороший день? Ну, так себе. Сегодня, когда уехал отрыв, мы поняли, что у него большие шансы удержаться до финиша. Я отлично чувствовал себя на финальном круге, скорость ещё при первом прохождении подъёма Сан-Лука была высокой, её задавала команда Visma. Потом, второй раз, мы решили, что я немного себя протестирую. Йонас очень быстро сел за мной. Я не удивлён его уровнем. Мы слаженно работали вместе. Весь круг в Болонье был полон зрителей. На подъёме количество народа было безумным. Всё было невероятным. Именно такой велоспорт мы все должны любить.

Это был хороший этап, я приложил хорошие усилия, отлично чувствую себя в жёлтой майке. В прошлом году я был близко, а потом сломался. Приятно надеть эту майку, даже если в общем зачёте нет преимущества. Она подтверждает, что я силён.

Собираюсь ли я долго удерживать жёлтую майку? Я предпочитаю ехать день за днём, придерживаясь нашего изначального плана».

Хошеан Фернандес Мачин, глава команды UAE Team Emirates: «Жёлтая майка Тур де Франс всегда желанный трофей. Сегодня была идеальная ситуация - оба победителя четырёх последних выпусков французского Гранд-тура. Мы здесь, чтобы победить. Это идеальная битва на велосипеде, а Йонас есть Йонас. Сегодня был шанс проверить уровень других гонщиков».