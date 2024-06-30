VeloNEWS
VeloRACE
Джиро д'Италия Тур де Франс Вуэльта Испании Результаты
VeloTEAM
VeloNAME
VeloLEGEND
VeloZOOM
VeloCLUB
VeloCOOKING
VeloTWITTER
VeloBLOG
Редакция Миша Игнатьев Сергей Иванов Женя Ковалев Андрей Гривко Олимп. резерв

Тадей Погачар надел 22-ю жёлтую майку лидера в карьере на 2-м этапе Тур де Франс-2024

Тадей Погачар: «Я смог немного себя проверить»

 

Тадей Погачар надел 22-ю жёлтую майку лидера в карьере на 2-м этапе Тур де Франс-2024

 

 

Тадей Погачар надел жёлтую майку лидера Тур де Франс-2024 после 2 этапа. Жёлтая майка Тадея Погачара после 2-го этапа Тур де Франс-2024 знаменательна тем, что он стал первым гонщиком с 2010 года, после Кэдела Эванса, надевшим в один сезон и розовую майку лидера Джиро д’Италия, и майку лидера французского Гранд-тура. 

 

Однако в 2010 году Кэдел Эванс носил майки лидера по одному дню и не выиграл в тот год ни Джиро (финишировал 5-м), ни Тур де Франс (финишировал 26-м).

 

А у Тадея Погачара на данный момент в этом сезоне уже 20 розовых маек лидера Джиро и 1 жёлтая майка. И на Джиро д’Италия-2024,и на Тур де Франс-2024 Тадей Погачар надел майки лидера генеральной классификации после 2 этапа. На Джиро д’Италия никому не отдал розовую майку лидера до конца гонки.

 

На 2-м этапе Тур де Франс-2024, финишировавшим в Болонье, 25-летний словенский велогонщик команды UAE Team Emirates атаковал во время финального (второго) прохождения подъёма Сан-Лука за 12,6 км до финиша.

 

Он не смог застать врасплох одного из своих главных соперников Йонаса Вингегора (Visma Lease a Bike), который единственный из претендентов на общий зачёт сразу ответил на ускорение Погачара и уехал вместе с ним. Дуэт двукратных победителей Тур де Франс создал полуминутный просвет, но на финише их нагнали Ремко Эвенепул (Soudal Quick Step) и Ричард Карапас (EF Education EasyPost).

 

В последний раз Тадей Погачар был в жёлтой майке лидера 718 дней назад, 13 июля 2022 года, когда проиграл её Йонасу Вингегору на подъёме Коль-дю-Гранон. С тех пор Йонас Вингегор собрал 27 жёлтых маек, а у Тадея Погачара майка лидера после 2 этапа Тур де Франс-2024 стала 22-й по счёту.

 

Тадей Погачар надел 22-ю жёлтую майку лидера в карьере на 2-м этапе Тур де Франс-2024

 

 

Тадей Погачар: «Я провёл очень хорошую атаку. Доволен, что смог немного подёргать соперников. Йонас довольно быстро сел мне на колесо, и он был очень силён. Мы доехали с ним до финиша, где на последнем километре нас догнали Эвенепул и Карапас.

 

Хороший день? Ну, так себе. Сегодня, когда уехал отрыв, мы поняли, что у него большие шансы удержаться до финиша. Я отлично чувствовал себя на финальном круге, скорость ещё при первом прохождении подъёма Сан-Лука была высокой, её задавала команда Visma. Потом, второй раз, мы решили, что я немного себя протестирую. Йонас очень быстро сел за мной. Я не удивлён его уровнем. Мы слаженно работали вместе. Весь круг в Болонье был полон зрителей. На подъёме количество народа было безумным. Всё было невероятным. Именно такой велоспорт мы все должны любить.

 

Это был хороший этап, я приложил хорошие усилия, отлично чувствую себя в жёлтой майке. В прошлом году я был близко, а потом сломался. Приятно надеть эту майку, даже если в общем зачёте нет преимущества. Она подтверждает, что я силён.

 

Собираюсь ли я долго удерживать жёлтую майку? Я предпочитаю ехать день за днём, придерживаясь нашего изначального плана».

 

Хошеан Фернандес Мачин, глава команды UAE Team Emirates: «Жёлтая майка Тур де Франс всегда желанный трофей. Сегодня была идеальная ситуация - оба победителя четырёх последних выпусков французского Гранд-тура. Мы здесь, чтобы победить. Это идеальная битва на велосипеде, а Йонас есть Йонас. Сегодня был шанс проверить уровень других гонщиков».

 

Результаты 2 этапа Тур де Франс-2024

Copyright ©VeloLIVE.com Все права защищены. Частичное копирование публикаций разрешено при размещении активной ссылки https://velolive.com на продолжение, указание автора обязательно.

Теги к статье: Тадей Погачар Tadej Pogacar UAE Team Emirates Тур де Франс-2024 Tour de France-2024 маршрут Тур де Франс-2024 Гранд-тур

В тему:

Уважаемый посетитель, Вы зашли на сайт как незарегистрированный пользователь.
Мы рекомендуем Вам зарегистрироваться либо войти на сайт под своим именем.
Информация
Посетители, находящиеся в группе Гость, не могут оставлять комментарии к данной публикации.

ТРАНСФЕРЫ



Трансферные новости пелотона-2024/25

Ближайшие старты

29 июня - 21 июля 2024

Tour de France

29 июня - 21 июля 2024

Маршрут Тур де Франс-2024

17 августа - 8 сентября 2024

Маршрут Вуэльты Испании-2024

ОПРОС

Кто выиграет Тур де Франс-2024?

Комментарии

  • VeloVelo
    Кевин Вокелан — победитель 2-г ... (1)
    VeloVelo-Фото

    Парень очень крут. Может, карьера сложится.

  • VeloVelo
    Роман Барде: “Я ехал так, будт ... (5)
    VeloVelo-Фото

    Франк ван ден Брук сделал нечто особенное. 
    Я даже не о том, что он сделал такой классный дебют на Туре, отобравшись в отрыв и довезя своего капитана.

    Я о том, что он ведь сам мог взять эту желтую майку уже на финише! Но отдал ее Роме.
    Браво!

    P.S. Конечно, тем самым он бы себе серьезно подпортил карьеру, но, это же Желтая майка!

    Соблазн очень велик.

  • vova-55
    Тур де Франс-2024. Результаты ... (37)
    vova-55-Фото

    Вини в порядке (посадка изменилась, как будто все время едет разделку).

    4-й этап и разделка покажут кто сильнее.

    По итогам первой недели думаю и Вини, и Поги будут в лидерах. 

    Посмотрим, что остальные покажут.

     

  • RVL
    Тур де Франс-2024: Превью (3)
    RVL-Фото

    Контадор на первом этапе в рубрике прогнозистов получил кубок за победу в прогнозах на Джиро!

    Так же сказал, что хочет как и погачар сделать дубль... Джиро+ Тур! Среди прогнозистов))

    Сопроводив все это своим фирменным жестом Эль пистолеро))

    Но! Далее была выведена таблица прогнозистов на GC...

    Где он единственный поставил на вини!

    Таким образом вместе с поги у них дубля не будет))

  • Гонщик
    Тур де Франс-2024. Результаты ... (37)
    Гонщик-Фото

    Цитата: Cyrill
    Цитата: DIM
    Смотри-ка, Роглича уже списали!Ладно, едем дальше.
    Да, нет, Приможа, пока никто не списывает. Плюс 20 сек. - это так ни о ч?м. В Ницце будут десятиминутные разрывы между ? и всеми остальными. Весь вопрос - кто он - мистер? Очень показательным будет 4 этап. Но даже при не очень хорошем раскладе для Поги - у него в рукаве есть разделки (или только одна из них) - так хочется думать.
    Раделки есть у Рэмбо , а Пога поймает кризис на третей неделе , ну не робот же он ...



    Цитата: DIM
    Смотри-ка, Роглича уже списали!Ладно, едем дальше.
    Местные "спецы" надеятся на шейховский корм и короткие шатуны ...



    Цитата: MVDP
    Цитата: Невозмутимый
    Не очень понял почему Погачар отказался от финишного спурта. Даже Вингегор стал ловить колесо, а Тадей просто всех пропустил впер?д себя, но при этом забрал ж?лтую майку. Он что-то знал?
    Хотел, чтобы майку взял Ремко, но забыл, что по новым правилам ему надо было проиграть аж 3 секунды, чтобы получить отставание в протокол.
    Ничего он не забыл , для этого радиосвязь есть и куча ассистентов.

  • Cyrill
    Тур де Франс-2024, превью этап ... (4)
    Cyrill-Фото
    Мы все жд?м от Кэва чуда, но там есть 3 км 4% горка за 30 км до финиша... если найдутся смельчаки попробовать пройти е? на высокой скорости...Но будем считать, что завтра первый шанс для Марка.
  • Александра
    Тур де Франс-2024. Результаты ... (37)
    Александра-Фото

    Очень красивый финал, все молодцы! Приятно снова видеть в деле Карапаса, уже и забыла, как он едет. В Берналя по-прежнему не верю. Рогличу, скорее всего, предстоит не только битва за скорость, но и сражение с головными тараканами: Роглич и Вингегор таки могут!

    Какой там расклад у юного дарования Ремко... кто ж знает?

    Надеюсь, это будет интересный Тур.

  • Александра
    Тур де Франс-2024. Результаты ... (37)
    Александра-Фото
    Здесь можно посмотреть:
    https://vk.com/wall-223745097_5031
  • Cyrill
    Тур де Франс-2024. Результаты ... (37)
    Cyrill-Фото
    Цитата: DIM
    Смотри-ка, Роглича уже списали!Ладно, едем дальше.
    Да, нет, Приможа, пока никто не списывает. Плюс 20 сек. - это так ни о ч?м. В Ницце будут десятиминутные разрывы между ? и всеми остальными. Весь вопрос - кто он - мистер? Очень показательным будет 4 этап. Но даже при не очень хорошем раскладе для Поги - у него в рукаве есть разделки (или только одна из них) - так хочется думать.
  • DIM
    Тур де Франс-2024. Результаты ... (37)
    DIM-Фото
    Смотри-ка, Роглича уже списали! Ладно, едем дальше.

Страницы истории велоспорта

Джиро д'Италия

Тур де Франс

Вуэльта Испании

Милан - Сан-Ремо

Париж - Рубэ

Результаты: ПроТур-2010

Результаты: ПроТур-2011

Результаты: ПроТур-2012

Результаты: ПроТур-2013

Результаты: ПроТур-2014

Результаты: ПроТур-2015

Результаты: ПроТур-2016

Результаты: ПроТур-2017

Результаты: ПроТур-2018

Результаты: ПроТур-2019

Результаты: ПроТур-2020

Результаты: ПроТур-2021

Результаты: ПроТур-2022

Результаты: ПроТур-2023

Результаты: ПроТур-2024

Велоспорт ВКонтакте

Телеграм VeloLIVE

Одноклассники

Счетчики

Наши друзья

Дни рождения

1 июля

Matteo Jorgenson (Visma - Lease a Bike)

Elie Gesbert (Arkea - BB Hotels)

Simon Guglielmi (Arkea - BB Hotels)

Jordi Meeus (Bora-hansgrohe)

Darren Rafferty (EF Education-EasyPost)

Мировой рейтинг UCI

Гонщик Команда Очки
1 Погачар Т. (Slo) (UAD) 7685
2 Вингегор Й. (Den) (TJV) 6304
3 Эвенепул Р. (Bel) (SQS) 5631
4 Роглич П. (Slo) (TJV) 5603
5 Ван Арт В. (Bel) (TJV) 4762
6 Педерсен М. (Den) (TLT) 4606
7 Ван дер Пул М. (Ned) (ADC) 4163
8 Йейтс А. (GBr) (UAD) 4007
9 Филипсен Я. (Bel) (ADC) 3912
10 Алмейда Ж. (Por) (UAE) 3110

Все рейтинги »

Все новости велоспорта

Июнь 2024 (147)
Май 2024 (169)
Апрель 2024 (147)
Март 2024 (139)
Февраль 2024 (143)
Январь 2024 (101)