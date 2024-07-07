Тадей Погачар о соперничестве с Йонасом Вингегором и опасениях в отношении Ремко Эвенепула после первой недели Тур де Франс-2024

Тадей Погачар: "Я не боюсь Йонаса Вингегора, вчера больше опасался Ремко Эвенепула"

Тадей Погачар на первой неделе Тур де Франс-2024 обошёл своего давнего соперника Йонаса Вингегора (Visma Lease a Bike) по количеству жёлтых маек лидера, надев 28-ю по итогам 9-го этапа.

В день отдыха 25-летний словенский гонщик команды UAE Team Emirates подвёл итоги первой недели гонки, рассказал о соперничестве с Йонасом Вингегором, о предстоящих неделях Тур де Франс-2024. Его слова цитируют Cyclingnews и Het Nieuwsblad.

Тадей Погачар: «Visma, как и в прошлом году, пытается продемонстрировать уверенность в отношении третьей недели. Но теперь это на меня не влияет, потому что я тоже уверен в себе. У меня жёлтая майка, и если всё будет нормально, то и на следующей, и на заключительной неделях у меня должна хорошо идти нога. На 2-м этапе, когда мы начали подъём Сан-Лука, мы забрали там горную премию, но Йонас Вингегор сумел сесть мне на колесо. Если так быстро проходишь такой подъём, как Сан-Лука, значит, ты в хорошей форме. Это видно по тому, как он едет в пелотоне. Йонас в форме.

Я не знал, насколько он будет силён после падения на Туре Страны Басков. Но когда они объявили, что Йонас поедет Тур, я понял, что если бы он не был в форме, ему бы не позволили стартовать. А после второго этапа я увидел, что не смогу выиграть у него много времени. Они пытаются преуменьшать форму Йонаса, но меня это не волнует, потому что я фокусируюсь на своих ногах.

Снимаю шляпу перед Ремко. Бороться с ним интересно. Он вчера показал, что осмеливается атаковать. Он очень хорош, в отличной форме. Я не опасаюсь Йонаса. Вчера я больше опасался Ремко, потому что он просто летел. Но, в общем, я никого не боюсь, пока у меня хорошая форма. Вчера я увидел, что Йонас больше боится меня или других.

Когда Ремко создал просвет, Йонас смотрел на меня. Он сосредоточился только на мне. Вы видели вчера, что когда Ремко уезжал, или кто-то ещё атаковал, Йонас не обращал на это внимания, он следил за мной, а его команда отдыхала.

Посмотрим, что будет в горах. Если они попробуют надавить на меня психологически, скажу, что это не сработает. Они борются со мной. Но так было и на прошлых Турах. Я же фокусируюсь на себе. Первая часть Тур де Франс состояла из девяти этапов, но начался Тур скорее спокойно. Теперь же пойдут этапы, на которых можно создать гораздо большие просветы. Думаю, после 15 этапа мы их увидим».