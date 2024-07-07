VeloNEWS
VeloRACE
Джиро д'Италия Тур де Франс Вуэльта Испании Результаты
VeloTEAM
VeloNAME
VeloLEGEND
VeloZOOM
VeloCLUB
VeloCOOKING
VeloTWITTER
VeloBLOG
Редакция Миша Игнатьев Сергей Иванов Женя Ковалев Андрей Гривко Олимп. резерв

Тадей Погачар о соперничестве с Йонасом Вингегором и опасениях в отношении Ремко Эвенепула после первой недели Тур де Франс-2024

Тадей Погачар: "Я не боюсь Йонаса Вингегора, вчера больше опасался Ремко Эвенепула"

 

 

 

Тадей Погачар на первой неделе Тур де Франс-2024 обошёл своего давнего соперника Йонаса Вингегора (Visma Lease a Bike) по количеству жёлтых маек лидера, надев 28-ю по итогам 9-го этапа.

 

В день отдыха 25-летний словенский гонщик команды UAE Team Emirates подвёл итоги первой недели гонки, рассказал о соперничестве с Йонасом Вингегором, о предстоящих неделях Тур де Франс-2024. Его слова цитируют Cyclingnews и Het Nieuwsblad.

 

Тадей Погачар: "Я не боюсь Йонаса, вчера больше опасался Ремко Эвенепула"

 

 

Тадей Погачар: «Visma, как и в прошлом году, пытается продемонстрировать уверенность в отношении третьей недели. Но теперь это на меня не влияет, потому что я тоже уверен в себе. У меня жёлтая майка, и если всё будет нормально, то и на следующей, и на заключительной неделях у меня должна хорошо идти нога. На 2-м этапе, когда мы начали подъём Сан-Лука, мы забрали там горную премию, но Йонас Вингегор сумел сесть мне на колесо. Если так быстро проходишь такой подъём, как Сан-Лука, значит, ты в хорошей форме. Это видно по тому, как он едет в пелотоне. Йонас в форме.

 

Я не знал, насколько он будет силён после падения на Туре Страны Басков. Но когда они объявили, что Йонас поедет Тур, я понял, что если бы он не был в форме, ему бы не позволили стартовать. А после второго этапа я увидел, что не смогу выиграть у него много времени. Они пытаются преуменьшать форму Йонаса, но меня это не волнует, потому что я фокусируюсь на своих ногах.

 

Снимаю шляпу перед Ремко. Бороться с ним интересно. Он вчера показал, что осмеливается атаковать. Он очень хорош, в отличной форме. Я не опасаюсь Йонаса. Вчера я больше опасался Ремко, потому что он просто летел. Но, в общем, я никого не боюсь, пока у меня хорошая форма. Вчера я увидел, что Йонас больше боится меня или других.

 

Когда Ремко создал просвет, Йонас смотрел на меня. Он сосредоточился только на мне. Вы видели вчера, что когда Ремко уезжал, или кто-то ещё атаковал, Йонас не обращал на это внимания, он следил за мной, а его команда отдыхала.  

 

Посмотрим, что будет в горах. Если они попробуют надавить на меня психологически, скажу, что это не сработает. Они борются со мной. Но так было и на прошлых Турах. Я же фокусируюсь на себе. Первая часть Тур де Франс состояла из девяти этапов, но начался Тур скорее спокойно. Теперь же пойдут этапы, на которых можно создать гораздо большие просветы. Думаю, после 15 этапа мы их увидим».

Copyright ©VeloLIVE.com Все права защищены. Частичное копирование публикаций разрешено при размещении активной ссылки https://velolive.com на продолжение, указание автора обязательно.

Теги к статье: Тадей Погачар Tadej Pogacar UAE Team Emirates Тур де Франс-2024 Tour de France-2024 Гранд-тур

В тему:

Уважаемый посетитель, Вы зашли на сайт как незарегистрированный пользователь.
Мы рекомендуем Вам зарегистрироваться либо войти на сайт под своим именем.
Информация
Посетители, находящиеся в группе Гость, не могут оставлять комментарии к данной публикации.

ТРАНСФЕРЫ



Трансферные новости пелотона-2024/25

Ближайшие старты

29 июня - 21 июля 2024

Tour de France

7 - 14 июля 2024

Giro d'Italia Women

29 июня - 21 июля 2024

Маршрут Тур де Франс-2024

17 августа - 8 сентября 2024

Маршрут Вуэльты Испании-2024

ОПРОС

Кто выиграет Тур де Франс-2024?

Комментарии

  • Виктор Сироткин
    Тадей Погачар возглавит сборну ... (1)
    Виктор Сироткин-Фото
    Для установки рекорда был бы смысл взять все три гранд-тура в один год. Но с точки зрения спорта и бизнеса команде Погачара это вряд-ли позволят сделать.
  • VeloVelo
    Тур де Франс-2024. Результаты ... (64)
    VeloVelo-Фото

    А как так получилось, что раньше он назывался Днепропетровск?
    Напомни, если не трудно, кто этот город построил и назвал Днепропетровском?

    Ты, конечно, имеешь право называть этот город так, как тебе захочется.
    Но, для меня он всегда был и останется Днепропетровском. Я тоже имею право на это. 

    ЗЫ: И не 3 года, а 2 года и 4 с половиной месяца, чтоб ты знал.


  • M-07
    Александр Власов сошёл с Тур д ... (21)
    M-07-Фото
    Вообще не помню ничего впечатляющего от Хиндли, кроме победы на Джиро, ну и Джиро-2020, которая была странной сама по себе. Что-то не впечатляет он в целом, после победы на Джиро ожидал большего.
  • vova-55
    Александр Власов сошёл с Тур д ... (21)
    vova-55-Фото

    На Западе называют переломом и то, что у нас называли трешиной в кости. 

    Здровья Саше.

    Команда тоже очень много проиграла.

  • VeloVelo
    Александр Власов сошёл с Тур д ... (21)
    VeloVelo-Фото
    Серьезных, вроде, не было.
  • RVL
    Александр Власов сошёл с Тур д ... (21)
    RVL-Фото

     

    С какого ты зла желаешь другим людям?

    Давай, завязывай уже в таком состоянии писать тут

    Саше здоровья 

  • motte
    Александр Власов сошёл с Тур д ... (21)
    motte-Фото

    Здоровья, ох, ещё раз, здоровья.

  • EL-Fenomeno
    Тур де Франс-2024. Результаты ... (64)
    EL-Fenomeno-Фото

    Этап конечно понравился, хотя признаюсь что ожидал большего.

    Интересно как бы сложился он (этап №9) если бы тройка бигов (надо же, третий там не Рогла, а Рэмко) уехали от пелотона когда двинули втроем. Примож шифруется, но тепрь после схода с ТдФ Власова, он по идеи на большие горы остался только с одним Хиндли, который как по мне сейчас точно не тянет даже так как например вторые-третьи номера других команд аля Йоргенсен, Аюсо или Алмейда.

    Растроен за Пидкока, видать держит в уме Олимпиаду (на 2-х стульях усидеть тяжко) ну и за МВДП; казлось что он способен догнать ОТРЫВщиков, но наверное ни он, ни Мэтьюз не хотели довозить Бини на финиш, ибо тот точно уделал снова всех в 3-й раз. 

    Цитата: Серафим
    Переезжайте в Днепропетровск, охота стебаться пропадет.

    ПЛЮСанул, как бы горько не звучало в контексте событий последних 3 лет, но только ДНЕПР/Дніпро acute а не Днепропетровск

  • микеле оп-оп-оп
    Александр Власов сошёл с Тур д ... (21)
    микеле оп-оп-оп-Фото

    Саша, дерьмо случается. Выздоравливай. Подиума на Вуэльте!

  • Victor
    Александр Власов сошёл с Тур д ... (21)
    Victor-Фото

    С переломом заехать 11-м это вам не на футбольном поле актёрское мастерство показывать! Здоровья Александру

Страницы истории велоспорта

Джиро д'Италия

Тур де Франс

Вуэльта Испании

Милан - Сан-Ремо

Париж - Рубэ

Результаты: ПроТур-2010

Результаты: ПроТур-2011

Результаты: ПроТур-2012

Результаты: ПроТур-2013

Результаты: ПроТур-2014

Результаты: ПроТур-2015

Результаты: ПроТур-2016

Результаты: ПроТур-2017

Результаты: ПроТур-2018

Результаты: ПроТур-2019

Результаты: ПроТур-2020

Результаты: ПроТур-2021

Результаты: ПроТур-2022

Результаты: ПроТур-2023

Результаты: ПроТур-2024

Велоспорт ВКонтакте

Телеграм VeloLIVE

Одноклассники

Счетчики

Наши друзья

Дни рождения

9 июля

Hugh Carthy (EF Education-EasyPost)

Harrison Sweeny (EF Education-EasyPost)

Iker Bonillo Martin (Euskaltel - Euskadi)

10 июля

Florian Senechal (Arkea - BB Hotels)

Per Strand Hagenes (Visma - Lease a Bike)

Мировой рейтинг UCI

Гонщик Команда Очки
1 Погачар Т. (Slo) (UAD) 7685
2 Вингегор Й. (Den) (TJV) 6304
3 Эвенепул Р. (Bel) (SQS) 5631
4 Роглич П. (Slo) (TJV) 5603
5 Ван Арт В. (Bel) (TJV) 4762
6 Педерсен М. (Den) (TLT) 4606
7 Ван дер Пул М. (Ned) (ADC) 4163
8 Йейтс А. (GBr) (UAD) 4007
9 Филипсен Я. (Bel) (ADC) 3912
10 Алмейда Ж. (Por) (UAE) 3110

Все рейтинги »

Все новости велоспорта

Июль 2024 (50)
Июнь 2024 (147)
Май 2024 (169)
Апрель 2024 (147)
Март 2024 (139)
Февраль 2024 (143)