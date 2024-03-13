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Примож Роглич о Париж-Ницца-2024

Примож Роглич: «Я должен дать себе время в новом окружении, в новой команде»

 

 

Примож Роглич завершил дебютную в команде Bora-hansgrohe гонку Париж-Ницца-2024 на 10-м месте в общем зачёте. На финальном 8-м этапе 34-летний словенский велогонщик, выигравший Париж-Ницца в 2022 году, финишировал через 4 минуты после победителя гонки Маттео Йоргенсона (Visma Lease a Bike).

 

Однако Bora-hansgrohe завершила Париж-Ницца-2024 с победой на этапе и 5-м местом в генеральной классификации, которые команде принёс Александр Власов.

 

Примож Роглич о Париж-Ницца-2024

 

 

 В коротком интервью после финиша Примож Роглич рассказал, что ещё не вошёл в ритм гонок.

 

Примож Роглич: «Я уже говорил, сейчас у меня полностью новое окружение, новая команда. И моя жизнь не сильно бы изменилась, если бы я выиграл Париж-Ницца. Поэтому мне надо было дать себе время. Это была моя первая гонка, конечно, мне надо войти в ритм. Думаю, она станет хорошей отправной точкой для дальнейшего наращивания формы. Мы продолжим то, над чем уже начали работать в команде, строить путь к возвращению на самый высокий уровень.

 

Конечно, можно сказать, что я приехал на Париж-Ницца с настроем бороться за победу, в противном случае не стал бы здесь стартовать, но мы не добились успеха. Вторая часть гонка стала хорошим блоком по интенсивности. Я доволен, закончил гонку целым и невредимым, в ногах набраны гоночные километры, и это главное. Конечно, есть над чем работать, будем совершенствоваться».

 

Пачи Вила (Patxi Vila), спортивный директор команды Bora-hansgrohe: «Мы понимали, что на финальном этапе многое случится. Мы настроились ехать в атакующем стиле и хорошо выступили. В решающий момент в лидирующей группе у нас было два гонщика - Роглич и Власов. Когда Ремко Эвенепул и Маттео Йоргенсон атаковали, только Алекс смог к ним присоединиться.   

 

Мы пытались пробиться на подиум из лидирующего трио вместе с Алексом, но ему очень мешала погода. В итоге он занял уверенное третье место на этапе, подтвердив свою хорошую форму.

 

Роглич тоже боролся, но сегодня мы сделали массу тактических ошибок. Это стоило ему большого количества проигранного времени.

 

Если говорить о гонке в целом, конечно, этот не тот результат, на который мы рассчитывали. Но мы благодаря Алексу возвращаемся домой с 5-м место в генеральной классификации и победой на этапе. Команде предстоит многому учиться. Мы будем работать с Приможем над улучшениями, уверены, что мы на правильном пути».

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Теги к статье: Примож Роглич Primoz Roglic Bora-hansgrohe Париж — Ницца-2024 Paris-Nice-2024 велогонка Мирового тура

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Комментарии

  • Lucas
    Бывший врач Наиро Кинтаны пред ... (2)
    Lucas-Фото

    Да, конечно, его же, как говорится, подставили, - а зачем?, бедный Кинтана ничего и не знал, что там ему колят.

  • MVDP
    Париж-Ницца-2024. Этап 8 (13)
    MVDP-Фото

    Насколько сдулся Роглич, настолько надулся Йоргенсон. Совпадение?

  • Николай Н.
    Тиррено-Адриатико-2024. Этап 7 (1)
    Николай Н.-Фото

    Висма наверно решила в этом году выиграть всё. Две многодневки и оба за Висмой.

  • Николай Н.
    Париж-Ницца-2024. Этап 8 (13)
    Николай Н.-Фото

    Вот и итог, майка молодого взяла и Париж - Ницца. Это даже неожиданно. Рэмко даже не смог его сбросить с колеса. Власов всё же выступил удачно, взял этап и сегодня был третим, а в итоге 5 место.

  • error
    Париж-Ницца-2024. Этап 8 (13)
    error-Фото

    У Роглича походу реально другой график тренировок.. не как все привыкли. В прошлом году готовился к Джиро и в марте - апреле уже накатывал форму с победами в недельках. Сейчас готовится к ТдФ.. и может реально еще рановато показывать результат...

    Тот же Вингегор, Ремко и Погги помоложе.. у них наверняка другой график пиков формы и подвода к ней..

  • BlAr
    Париж-Ницца-2024. Этап 8 (13)
    BlAr-Фото

    Роглич сегодня похоже основательно промерз. Иначе такую пассивность не объяснить. 

  • vitali
    Париж-Ницца-2024. Этап 8 (13)
    vitali-Фото
    Цитата: Yuriy 17
    У-у-ё!
    П. Роглич в каком разобранном состоянии. 
    4 минуты отставания сегодня. 
    Хотя, да - до Тур де Франс ещё далеко


    У-у-ё!
    Сам Р. Эвенпул опасался А. Власова в борьбе за победу на этапе!
    Поэтому постарался увеличить темп в последний гору, чтобы сбросить Александра
    Не знаю, на какой срок у Роглича контракт с Борой, но не факт, что в этом году он потянет ГТ,. Всё-таки он уже семь лет одерживает победы в гонках высочайшего уровня. Для многих 7-8 лет на таком уровне, и начинается естественный спад. Поэтому надо просто ждать и смотреть, а сегодня он не упирался, скорее всего, потому что годы уже не молодые, и для главного старта важно экономить любые ресурсы организма.
  • motte
    Париж-Ницца-2024. Этап 8 (13)
    motte-Фото

    Это вирус такой у них , у инопланетян , пошёл, соло устраивать, тур расставит всё по своим местам.

  • JetRevel
    Париж-Ницца-2024. Этап 8 (13)
    JetRevel-Фото

    Всегда интересно смотреть первые недельные,колхозЫЧ еще тот,у всех свои цели планы на сезон.Власова зря "впрягают" тянуть рОГЛо на Тур,не верю в него.Джиро конечно у Тадея не забрать,но за три недели может все случиться.

    Относительно Висмы,я величия не увидел в этой гонке никакого,просто приехали более подготовленные люди на сегодня.

  • микеле оп-оп-оп
    Париж-Ницца-2024. Этап 8 (13)
    микеле оп-оп-оп-Фото

    Похоже Саша закусил намного раньше последней кочки, Рэмбке хватило пары ват, чтобы его отцепить. Так что алаверды.

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3 Эвенепул Р. (Bel) (SQS) 5631
4 Роглич П. (Slo) (TJV) 5603
5 Ван Арт В. (Bel) (TJV) 4762
6 Педерсен М. (Den) (TLT) 4606
7 Ван дер Пул М. (Ned) (ADC) 4163
8 Йейтс А. (GBr) (UAD) 4007
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