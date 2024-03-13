Примож Роглич о Париж-Ницца-2024

Примож Роглич: «Я должен дать себе время в новом окружении, в новой команде»

Примож Роглич завершил дебютную в команде Bora-hansgrohe гонку Париж-Ницца-2024 на 10-м месте в общем зачёте. На финальном 8-м этапе 34-летний словенский велогонщик, выигравший Париж-Ницца в 2022 году, финишировал через 4 минуты после победителя гонки Маттео Йоргенсона (Visma Lease a Bike).

Однако Bora-hansgrohe завершила Париж-Ницца-2024 с победой на этапе и 5-м местом в генеральной классификации, которые команде принёс Александр Власов.

В коротком интервью после финиша Примож Роглич рассказал, что ещё не вошёл в ритм гонок.

Примож Роглич: «Я уже говорил, сейчас у меня полностью новое окружение, новая команда. И моя жизнь не сильно бы изменилась, если бы я выиграл Париж-Ницца. Поэтому мне надо было дать себе время. Это была моя первая гонка, конечно, мне надо войти в ритм. Думаю, она станет хорошей отправной точкой для дальнейшего наращивания формы. Мы продолжим то, над чем уже начали работать в команде, строить путь к возвращению на самый высокий уровень.

Конечно, можно сказать, что я приехал на Париж-Ницца с настроем бороться за победу, в противном случае не стал бы здесь стартовать, но мы не добились успеха. Вторая часть гонка стала хорошим блоком по интенсивности. Я доволен, закончил гонку целым и невредимым, в ногах набраны гоночные километры, и это главное. Конечно, есть над чем работать, будем совершенствоваться».

Пачи Вила (Patxi Vila), спортивный директор команды Bora-hansgrohe: «Мы понимали, что на финальном этапе многое случится. Мы настроились ехать в атакующем стиле и хорошо выступили. В решающий момент в лидирующей группе у нас было два гонщика - Роглич и Власов. Когда Ремко Эвенепул и Маттео Йоргенсон атаковали, только Алекс смог к ним присоединиться.

Мы пытались пробиться на подиум из лидирующего трио вместе с Алексом, но ему очень мешала погода. В итоге он занял уверенное третье место на этапе, подтвердив свою хорошую форму.

Роглич тоже боролся, но сегодня мы сделали массу тактических ошибок. Это стоило ему большого количества проигранного времени.

Если говорить о гонке в целом, конечно, этот не тот результат, на который мы рассчитывали. Но мы благодаря Алексу возвращаемся домой с 5-м место в генеральной классификации и победой на этапе. Команде предстоит многому учиться. Мы будем работать с Приможем над улучшениями, уверены, что мы на правильном пути».