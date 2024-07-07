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Тадей Погачар: «Не думаю, что 9-й этап Тур де Франс-2024 станет решающим»

Тадей Погачар, Ремко Эвенепул об ожиданиях от 9 этапа Тур де Франс-2024

 

 

Тадей Погачар надел 27-ю жёлтую майку в карьере, сохранив первую позицию после 8-го этапа Тур де Франс-2024. По количеству маек лидера французского Гранд-тура 25-летний словенский гонщик команды UAE Team Emirates сравнялся с Йонасом Вингегором (Visma Lease a Bike).

 

Несмотря на дождь и нервное начало, 8-й этап завершился общим спринтом, который выиграл Биньям Гирмай (Intermarche Wanty). И претенденты на генеральную классификацию уже мысленно переключились на 9-й, почти 200 километровый этап с набором высоты 2000 м, включающий 14 секторов гравийных дорог суммарной протяженностью 33,2 км.

 

 

Тадей Погачар: «Не думаю, что 9-й этап Тур де Франс-2024 станет решающим»

 

 

Тадей Погачар: «Вообще-то, сегодня было довольно холодно. Ехалиочень быстро, потому что Йонас Абрахамсен летел впереди. И нам пришлось ехать его скоростью. В пелотоне чувствовалось напряжение.

 

Хорошо, что этот день закончился, и можно думать о завтрашнем этапе. Будет ли он решающим? Не думаю. Конечно, надо оставаться внимательным. При каждом заходе на гравийный сектор будет борьба. Будет и ветер, и, возможно, дождь… Можно быть лучшим на гравии, но если получишь прокол в неудачный момент, проиграешь время. Будет хаос, опасный этап. Ключевая задача - оставаться впереди, чтобы рядом была команда. Все хотят находиться в голове пелотона на каждом этапе, завтрашний не исключение, просто на нём будет больше напряжения!»

 

Ремко Эвенепул: «В итоге день сложился хорошо, хотя на старте 8 этапа мне было немного трудно после вчерашней разделки. Но потом меня окружили товарищи по команде, и большую часть этапа я проехал в голове пелотона. На последнем километре, когда начался подъём, я просто хотел проявить осторожность, чтобы не потерять время. Поэтому держался впереди и финишировал 10-м, но это вышло скорее случайно, а не намеренно.

 

Я жду завтрашний этап и с интересом, и с небольшим волнением. Не могу дождаться, когда открою для себя эти французские гравийные дороги. В то же время понимаю, что может случиться всё, что угодно. Все, кто нацелен на генеральную классификацию, должны следить, чтобы не потерять время. Я знаю все сектора, проводил разведку самых сложных, и, если честно, они мне понравились. Посмотрим, каким будет сценарий этапа, всё зависит от отрыва, уедут в него сильные гонщики или нет. В любом случае, мне кажется, что просмотры завтрашнего этапа будут одними из самых больших среди спортивных событий года».

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Теги к статье: Тадей Погачар Tadej Pogacar UAE Team Emirates Тур де Франс-2024 Tour de France-2024 Гранд-тур

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Комментарии

  • VeloVelo
    Тур де Франс-2024. Результаты ... (56)
    VeloVelo-Фото

    Взрослеет, согласен. Лишь бы здоровья хватило на это взросление.

    Годы идут, их никуда не сбросишь, ничем не запьёшь и ничем не закусишь.

    (авторство моё, лицензия: бесплатно для личных и коммерческих целей bye ) 

  • VeloVelo
    Тур де Франс-2024. Результаты ... (56)
    VeloVelo-Фото

    Damianо, прошу прощения, если где-то был резок или невнимателен. Если вам это интересно, то я ценю ваши достижения в спорте и не только в спорте. И то, что вы поднимались на такие Вершины, как Мортироло, Альп-дю-Эз, Дзонколан, это Дорого стоит. Моё Уважение вам за это.

    35 лет! Это очень много. Это целая Жизнь...

  • VeloVelo
    Тур де Франс-2024, превью этап ... (16)
    VeloVelo-Фото
    Не понимаю, что с ним происходит.
  • VeloVelo
    Тур де Франс-2024, превью этап ... (15)
    VeloVelo-Фото

    Спринтеры своё возьмут.
    Эти торчки, последний из которых далеко до финиша, они, уж как-нибудь, доедут (команды довезут).

  • VeloVelo
    Биньям Гирмай — победитель 8 э ... (1)
    VeloVelo-Фото

    Давай, Биньям, Удачи! good

  • VeloVelo
    Тур де Франс-2024. Результаты ... (19)
    VeloVelo-Фото

    У Квиков был супер поезд.
    Просто сажали в купе тех, кого Патрик назначал и довозили стабильно.
    Гавирия, Вивиани и не только.

  • shekn
    Тур де Франс-2024, превью этап ... (15)
    shekn-Фото
    Хороший этап , трудовой . Думаю , что отрыву доехать всё-таки доехать не дадут . Хотя может группа решит поэкономиться . Тоже жду чего-нибудь от Пидкока или Джона
  • Джамайка
    Тур де Франс-2024. Результаты ... (19)
    Джамайка-Фото

    и еще. Отар прям превзошел себя, что-то вроде "имея такой поезд как у Альпесинов, который ничуть НЕ УСТУПАЕТ Кавендишевскому в Коламбии СТЫДНО проигрывать....

    во первых такого развоза как у Кэва - Реншоу последним колесом, не было ни у кого. во-2х, Кэв - по настоящему выдающийся если не гениальный спринтер, мало что скорость, чутье, маневренность и пр, пр. Ему равных нет, сравнивать и стыдить "простого" гонщика что не равен Кэву - ??? В 3-х проигрывать  вообще не стыдно, . 

     

    потом, победы окрыляют, у спринтеров идут сериями. У Гирмая после одной победы, зеленой майки, энергия, уверенность удвоились, чутье обострилось, вырасди крылья..

    у Яспера после срии проколов сами знаете как оно бывает

  • старт-шоссе 82
    Тур де Франс-2024. Результаты ... (19)
    старт-шоссе 82-Фото

    Всё таки Абрахамсан наверно не норвежец. С точки зрения гонки уйти в одиночный отрыв дня и заработать 7-очков для гороховой майки это глупость.

    Но ... он заработал 2000 баксов как супер комбатив дня , 800 за промежуток, плюс гарантировал себе по 300 баксов в день примерно до 14-этапа.

    Ничего личного это только бизнес.

    Ну и новерное какието спонсорские договоренности плюс ...

    Гороховою майку он конечно потеряет, но я подозреваю что он будет боротся и дальше за супер комбатив гонки.

     



    Что касается финиша, в превью этапа я надеялся на Кева, но команда под конец опять посыпалась и у меня создалось впечатление что рельеф последних км стал для них неожиданностью. Что касается Кева то этот финиш ему не подходил, в идеале конечно этап номер 10 ,но там все спринтеры скажут = сегодня мой день=.

  • EL-Fenomeno
    Тур де Франс-2024, превью этап ... (15)
    EL-Fenomeno-Фото

    МВДП и/или Пидкок как указанно в превью - ну что же весьма солидная ставка, т.е. ставки, но я поСтавлю на Кюнга. У Штефана были проблемы на 5-м этапе разделки, так что думаю он будет очень стараться, а ещё хотелось чтобы швейцарец взял в компаньйоны ветерана Дегенкольба. По факту же перед днём отдыха все кто экономил(ся) ранее будут рвать на этом этапе и выкладываться на все 99,99%

    Цитата: vova-55
    Адский этапчик!

    Да, по карте очень даже недурно натыкали. Конечно гравийка это не брусчатка, но должно смотреться интересно...надеюсь колхоза не будет совсем. Немного правда удручает что последние 50км. почти равнина (без бугров и хлёстких пупырей), поэтому вся надежда на эти 7 секций "белых дорог".
     

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1 Погачар Т. (Slo) (UAD) 7685
2 Вингегор Й. (Den) (TJV) 6304
3 Эвенепул Р. (Bel) (SQS) 5631
4 Роглич П. (Slo) (TJV) 5603
5 Ван Арт В. (Bel) (TJV) 4762
6 Педерсен М. (Den) (TLT) 4606
7 Ван дер Пул М. (Ned) (ADC) 4163
8 Йейтс А. (GBr) (UAD) 4007
9 Филипсен Я. (Bel) (ADC) 3912
10 Алмейда Ж. (Por) (UAE) 3110

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