Тадей Погачар: «Не думаю, что 9-й этап Тур де Франс-2024 станет решающим»

Тадей Погачар, Ремко Эвенепул об ожиданиях от 9 этапа Тур де Франс-2024

Тадей Погачар надел 27-ю жёлтую майку в карьере, сохранив первую позицию после 8-го этапа Тур де Франс-2024. По количеству маек лидера французского Гранд-тура 25-летний словенский гонщик команды UAE Team Emirates сравнялся с Йонасом Вингегором (Visma Lease a Bike).

Несмотря на дождь и нервное начало, 8-й этап завершился общим спринтом, который выиграл Биньям Гирмай (Intermarche Wanty). И претенденты на генеральную классификацию уже мысленно переключились на 9-й, почти 200 километровый этап с набором высоты 2000 м, включающий 14 секторов гравийных дорог суммарной протяженностью 33,2 км.

Тадей Погачар: «Вообще-то, сегодня было довольно холодно. Ехалиочень быстро, потому что Йонас Абрахамсен летел впереди. И нам пришлось ехать его скоростью. В пелотоне чувствовалось напряжение.

Хорошо, что этот день закончился, и можно думать о завтрашнем этапе. Будет ли он решающим? Не думаю. Конечно, надо оставаться внимательным. При каждом заходе на гравийный сектор будет борьба. Будет и ветер, и, возможно, дождь… Можно быть лучшим на гравии, но если получишь прокол в неудачный момент, проиграешь время. Будет хаос, опасный этап. Ключевая задача - оставаться впереди, чтобы рядом была команда. Все хотят находиться в голове пелотона на каждом этапе, завтрашний не исключение, просто на нём будет больше напряжения!»

Ремко Эвенепул: «В итоге день сложился хорошо, хотя на старте 8 этапа мне было немного трудно после вчерашней разделки. Но потом меня окружили товарищи по команде, и большую часть этапа я проехал в голове пелотона. На последнем километре, когда начался подъём, я просто хотел проявить осторожность, чтобы не потерять время. Поэтому держался впереди и финишировал 10-м, но это вышло скорее случайно, а не намеренно.

Я жду завтрашний этап и с интересом, и с небольшим волнением. Не могу дождаться, когда открою для себя эти французские гравийные дороги. В то же время понимаю, что может случиться всё, что угодно. Все, кто нацелен на генеральную классификацию, должны следить, чтобы не потерять время. Я знаю все сектора, проводил разведку самых сложных, и, если честно, они мне понравились. Посмотрим, каким будет сценарий этапа, всё зависит от отрыва, уедут в него сильные гонщики или нет. В любом случае, мне кажется, что просмотры завтрашнего этапа будут одними из самых больших среди спортивных событий года».