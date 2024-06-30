Ремко Эвенепул в белой майке лучшего молодого гонщика после 2 этапа Тур де Франс-2024

Ремко Эвенепул: «Рад, что смог догнать Тадея и Йонаса»

24-летний дебютант французского Гранд-тура Ремко Эвенепул надел белую майку лучшего молодого гонщика после 2 этапа Тур де Франс-2024. Капитан команды Soudal Quick Step находился в голове пелотона при первом прохождении подъёма Сан-Лука.

Во время второго прохождения, когда Тадей Погачар (UAE Team Emirates) атаковал за 500 м до вершины и уехал вместе с Йонасом Вингегором (Visma Lease a Bike) Ремко Эвенепул находился слишком далеко, чтобы сразу отреагировать на ускорение соперников.

Но он начал преследование, на технически сложном спуске с Сан-Лука сократил просвет и вместе с олимпийским чемпионом Ричардом Карапасом (EF Education EasyPost) догнал двух двукратных победителей Тур де Франс на финишной прямой. Ремко Эвенепул финишировал 12-м на этапе, где победу одержал гонщик из отрыва Кевин Вокелан (Arkea).

В классификации лучшего молодого гонщика Ремко Эвенепул на 21 секунду опережает Максима Ван Гильса (Lotto Dstny), Тома Пидкока (INEOS Grenadiers), Карлоса Родригеса (INEOS), Маттео Йоргенсона (Visma Lease a Bike), Хуана Аюсо (UAE).

Ремко Эвенепул: «Первые два дня прошли для нашей команды довольно хорошо. Я рад, что форма улучшается, что сегодня сумел бороться до конца и догнать Тадея с Йонасом. Когда они атаковали, я находился далековато, но у меня хватило сил сократить отставание и присоединиться к ним после очень тяжёлого дня. То, как я ответил на их атаку, даёт мне огромную уверенность.

Преследовать их было очень трудно, но я продолжал продавливать, потому что видел, что приближаюсь. С другой стороны, все знают, что сегодня был очень специфичный этап, что Тадей в лучшей форме для такого типа приложения усилий. Теперь чувствую себя немного как Тадей, потому что ношу ту же белую майку, которая несколько лет здесь принадлежала ему.

Носить белую майку и подниматься на подиум самой важной гонки сезона - это честь».

Патрик Лефевр, глава команды Soudal Quick Step, в интервью Het Nieuwsblad прокомментировал 2-й этап Тур де Франс-2024: «Во время первого прохождения подъёма Сан-Лука Эвенепул был впереди на очень хорошей позиции. Во второй раз мне показалось, что ему стало труднее преодолевать подъём. Когда Тадей атаковал, Ремко пришлось выезжать издалека. Йонас уехал сразу. На спуске они (Эвенепул и Ричард Карапас) долго держались на просвете в 15 секунд. В конце Ремко сумел закрыть просвет, но у меня было впечатление, что Карапас ему не сильно помогал.

Будем честны, двое впереди (Погачар и Вингегор) - оба двукратные победители Тур де Франс. Нам нечего начинать фантазировать. И мы не должны забегать вперёд. Сначала надо проехать завтрашний этап, который теоретически равнинный. Будем двигаться день за днём».