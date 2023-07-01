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10 секунд между Йонасом Вингегором и Тадеем Погачаром после второй недели Тур де Франс-2023

Йонас Вингегор и Тадей Погачар о 15-м этапе Тур де Франс-2023

 

 

Перед третьей неделей Тур де Франс-2023 Йонас Вингегор в 21-й раз в карьере надел жёлтую майку лидера и десятый раз в этом выпуске французского Гранд-тура. 26-летний датский гонщик команды Jumbo-Visma возглавил генеральную классификацию после 6-го этапа и удерживает лидерство с преимуществом в 10 секунд после 15-го этапа.

 

На 15-м этапе дуэль Вингегора и его главного соперника Тадея Погачара (UAE Team Emirates) закончилась вничью.  Тадей Погачар атаковал на финальном километре, но Йонас Вингегор сразу сел ему на колесо. Датский и словенский гонщик одновременно пересекли линию финиша на вершине Сен-Жерве-Монблан через 6 минут 4 секунды после победителя этапа Ваута Пулса (Bahrain Victorious).

 

10 секунд между Йонасом Вингегором и Тадеем Погачаром после второй недели Тур де Франс-2023

10 секунд между Йонасом Вингегором и Тадеем Погачаром после второй недели Тур де Франс-2023

10 секунд между Йонасом Вингегором и Тадеем Погачаром после второй недели Тур де Франс-2023

10 секунд между Йонасом Вингегором и Тадеем Погачаром после второй недели Тур де Франс-2023

 

10 секунд между Йонасом Вингегором и Тадеем Погачаром после второй недели Тур де Франс-2023

10 секунд между Йонасом Вингегором и Тадеем Погачаром после второй недели Тур де Франс-2023

10 секунд между Йонасом Вингегором и Тадеем Погачаром после второй недели Тур де Франс-2023

 

 

Йонас Вингегор: «В энный раз снова боролись один на один. Думаю, для зрителей становится всё интереснее и интереснее.  Сегодня чувствовал себя хорошо, мог довольно легко отвечать на уколы Тадея.

 

Команда  проехала довольно хорошо, хотя, конечно, на некоторых моих товарищей по команде повлияло это падение. Надеюсь, что все в  порядке.

 

Сегодня ощущение, что всё держу под контролем, было сильнее, чем в предыдущие дни. Мы можем быть довольны  этапом. Ещё хотел бы сказать болельщикам, чтобы они наслаждались гонкой и приветствовали нас, не выходя на дорогу и не поливая нас пивом. Пожалуйста, просто радуйтесь гонке.

 

С нетерпением жду финальную неделю, начиная с разделки во вторник. Мы исследовали маршрут и возможности, которые он даёт. Мы верим, что можем выиграть ещё один Тур. Теперь готовы к дню отдыха. Продолжаем с боевым настроем, надеюсь достичь наших целей».

 

Тадей Погачар: «Мы мощно начали финальный подъём. Я чувствовал, что Йонас в отличной форме. Знал, что не смогу его сбросить, потому что подъём был слишком простым. Попробовал импровизировать,  дал Адаму уехать, чтобы он мог выиграть несколько секунд для генеральной классификации. Сейчас он приблизился к подиуму, что отлично.

 

Третью неделю можем начинать с уверенностью. Мы в порядке, нога идёт. Сегодня команда выступила великолепно. Завтра день отдыха, а для некоторых ребят в каком-то роде он будет и во вторник.  

 

Что касается разделки, я отлично знаю дорогу. Надеюсь, что она мне подходит».

 

Результаты 15 этапа Тур де Франс-2023

 

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Теги к статье: Йонас Вингегор Jonas Vingegaard Jumbo-Visma Тадей Погачар Tadej Pogacar UAE Team Emirates Тур де Франс-2023 Tour de France-2023 Гранд-тур велогонка Мирового тура

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World Championships. ITT. Men Elite

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Комментарии

  • VeloVelo
    Тур де Франс-2023. Результаты ... (45)
    VeloVelo-Фото
    Хороший анализ.
  • VeloVelo
    Тур де Франс-2023. Результаты ... (45)
    VeloVelo-Фото

    ittrainbow,

    По поводу

    "ну даже на таком градиенте при скорости на рвыке в районе 25 дадут прибавку к мощности в несколько процентов что при таком равенстве может быть критично для рывка который закроют

    1. Если бы Погги "встал", то никто бы ему уже не помог.

    2. Если временный кризис, то, да.


    Но, конечно, вы правы, пока ты не знаешь, есть ли кризис у соперника, при наличии у него двух помощников, соваться в это дело очень опасно. 

    Считаю, Винегор всё сделал правильно сегодня.

  • VeloVelo
    Тур де Франс-2023. Результаты ... (45)
    VeloVelo-Фото
    Да просто Ваут укатал себя на этом Туре.
    Едет непродуманно и всё подряд.
    Как будто шило в заднице у него.
  • VeloVelo
    Тур де Франс-2023. Результаты ... (45)
    VeloVelo-Фото

    Не согласен, присмотретесь к нему внимательней.

  • VeloVelo
    Тур де Франс-2023. Результаты ... (45)
    VeloVelo-Фото

    ЦИТАТА:
    "...Тревожно пого вел себя на последних км. И необъяснимо вини..."

     

    Мне это видится так:
    Погачар, соглашусь, тревожно. Надергался на финишах в последние дни.

     

    А Винегор вполне объяснимо. Он едет более осмысленно, консервативно.

     

    Зачем Винни было сегодня дергать, учитывая, что это третий подряд высасывающий все силы этап? Много он бы не выиграл (Силы с Тадеем у них примерно равны).
     

    А вот поймать "зайчиков" из-за рывка мог. И неизвестно какие были бы последствия на разделке.

     

    (Тадей регулярно ловит этих "зайчиков" после своих финишных протяжек, но, ему это пока сходит с рук, возраст и здоровье позволяют, ну и, воля у него сильная, это дорогого стоит)

     

    Думаю, Винегор сознательно не стал ловить синицу за счет сверхусилий, а решил сосредоточиться на разделке, которая, возможно решит всё.

     

    Каждая мелочь может быть очень важна, особенно, если соперники равны.

     

  • ittrainbow
    Тур де Франс-2023. Результаты ... (45)
    ittrainbow-Фото
    если твой вариант рассматривать, который не факт что основным был ...

    что было бы если бы а) Йонас был чуть Поги и сбросил бы его зависит от

    б) был бы Йонас заметно сильней чтобы уйти в точку и в) если нет, если чуть сильней, то были бы Солер и Йейтс достаточно свежи чтобы залить руль соплями но провезти Погу пару-тройку сотен метров в дайхард режиме минимизировав последствия атаки Йонаса сэкономив пару-тройку секунд

    Йонас прикидывал вероятности и оценивал стоит ли овчинка выделки, как оценил - мы видели
  • ittrainbow
    Тур де Франс-2023. Результаты ... (45)
    ittrainbow-Фото
    а какой ответ может быть если ты неправльный вопрос задаешь

    изначальный тейк - впереди Йейтс и Солер, попробуй оценить ситуацию с точки зрения Винни

    а) последнюю неделю Пога его регулярно продергивал на финише на несколько секунд, б) единственное исключение - днем ранее после двух рывков не ответил вовремя на третий но после горы тут же попытался уйти в) по всей дороге Эмираты которые могут подобрать рывок г) со всей определенностью сказать что-то о состоянии Поги почти невозможно д) в каком состоянии Адам и Марк - то же самое

    зато мы знаем что короткий рывок у Винегора слабее чем у Погачара и сбросить первого второму тяжелее чем наоборот

    у Винегора были все предпосылки для езды от обороны, так он и ехал

    что было бы если бы он продернул Пога и ушел? тут еще одно "если", если он мог его продернуть, в чем мы тоже не уверены отнюдь, можем только body language оценивать

    BlAr ниже очень правильно отметил что уход Йейтса от сладкой парочки мог быть блефом (будет рывок и Йейтс его подберет или нет) и Йонас не стал рисковать, проверяя

    легко рассуждать на финише, задним умом мы все молодцы, а ты попробуй строить рассуждения покадрово, рассматривая каждый этап развития ситуации в отдельности
  • Святославчик
    Тур де Франс-2023. Результаты ... (45)
    Святославчик-Фото
    1) Луценко как-то совсем плох. 2) Зачем Пино на каждом этапе валит в отрыв? Итого толку никакого. Отдыхать он не успевает как я пониманию. 3) Того же Ваньку на горных этапах валяет Алафилип и МВДП.
  • error
    Тур де Франс-2023. Результаты ... (45)
    error-Фото
    ..я бы вообще не говорил о Вигги... как о личности самостоятельной... думаю вся тактика с машины диктована... и надо сказать.. с не самой плохой машины...
    рад буду ошибиться если что...
  • BlAr
    Тур де Франс-2023. Результаты ... (45)
    BlAr-Фото

    На последней горе Погачар с Вингегором играли в покер. Тадей сделал ставку, отпустив Йейтса. Проверять, блефует он или нет, Йонас не стал. 

    P.S. То, как Вингегор провел два последних этапа, говорит об его гигантской уверенности в своих силах на следующей неделе. Преимущество можно было нарастить и сегодня, и тем более вчера, на спуске. Но он предпочёл риску сохранение статус-кво.

    А вот у меня такой уверенности почему-то нет...

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Simon Clarke (Israel - Premier Tech)

Мировой рейтинг UCI

Гонщик Команда Очки
1 Погачар Т. (Slo) (UAD) 6717
2 Эвенепул Р. (Bel) (SOQ) 5073
3 Ван Арт В. (Bel) (TJV) 5057
4 Роглич П. (Slo) (TJV) 3836
5 Вингегор Й. (Den) (TJV) 3527
6 Педерсен М. (Den) (TFS) 3316
7 Филипсен Я. (Bel) (ADC) 2968
8 Томас Г. (GBr) (ING) 2943
9 Ван дер Пул М. (Ned) (ADC) 2844
10 Алмейда Ж. (Por) (UAE) 2826

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