10 секунд между Йонасом Вингегором и Тадеем Погачаром после второй недели Тур де Франс-2023

VeloVelo

Тур де Франс-2023. Результаты ... (45) Хороший анализ.

VeloVelo

Тур де Франс-2023. Результаты ... (45) ittrainbow , По поводу " ну даже на таком градиенте при скорости на рвыке в районе 25 дадут прибавку к мощности в несколько процентов что при таком равенстве может быть критично для рывка который закроют "



1. Если бы Погги "встал", то никто бы ему уже не помог. 2. Если временный кризис, то, да.

Но, конечно, вы правы, пока ты не знаешь, есть ли кризис у соперника, при наличии у него двух помощников, соваться в это дело очень опасно.



Считаю, Винегор всё сделал правильно сегодня.

VeloVelo

Тур де Франс-2023. Результаты ... (45) Да просто Ваут укатал себя на этом Туре.

Едет непродуманно и всё подряд.

Как будто шило в заднице у него.

VeloVelo

Тур де Франс-2023. Результаты ... (45) Не согласен, присмотретесь к нему внимательней.





VeloVelo

Тур де Франс-2023. Результаты ... (45) ЦИТАТА:

"...Тревожно пого вел себя на последних км. И необъяснимо вини..." Мне это видится так:

Погачар, соглашусь, тревожно. Надергался на финишах в последние дни. А Винегор вполне объяснимо. Он едет более осмысленно, консервативно. Зачем Винни было сегодня дергать, учитывая, что это третий подряд высасывающий все силы этап? Много он бы не выиграл (Силы с Тадеем у них примерно равны).

А вот поймать "зайчиков" из-за рывка мог. И неизвестно какие были бы последствия на разделке. (Тадей регулярно ловит этих "зайчиков" после своих финишных протяжек, но, ему это пока сходит с рук, возраст и здоровье позволяют, ну и, воля у него сильная, это дорогого стоит) Думаю, Винегор сознательно не стал ловить синицу за счет сверхусилий, а решил сосредоточиться на разделке, которая, возможно решит всё. Каждая мелочь может быть очень важна, особенно, если соперники равны.

ittrainbow

Тур де Франс-2023. Результаты ... (45) если твой вариант рассматривать, который не факт что основным был ...



что было бы если бы а) Йонас был чуть Поги и сбросил бы его зависит от



б) был бы Йонас заметно сильней чтобы уйти в точку и в) если нет, если чуть сильней, то были бы Солер и Йейтс достаточно свежи чтобы залить руль соплями но провезти Погу пару-тройку сотен метров в дайхард режиме минимизировав последствия атаки Йонаса сэкономив пару-тройку секунд



Йонас прикидывал вероятности и оценивал стоит ли овчинка выделки, как оценил - мы видели

ittrainbow

Тур де Франс-2023. Результаты ... (45) а какой ответ может быть если ты неправльный вопрос задаешь



изначальный тейк - впереди Йейтс и Солер, попробуй оценить ситуацию с точки зрения Винни



а) последнюю неделю Пога его регулярно продергивал на финише на несколько секунд, б) единственное исключение - днем ранее после двух рывков не ответил вовремя на третий но после горы тут же попытался уйти в) по всей дороге Эмираты которые могут подобрать рывок г) со всей определенностью сказать что-то о состоянии Поги почти невозможно д) в каком состоянии Адам и Марк - то же самое



зато мы знаем что короткий рывок у Винегора слабее чем у Погачара и сбросить первого второму тяжелее чем наоборот



у Винегора были все предпосылки для езды от обороны, так он и ехал



что было бы если бы он продернул Пога и ушел? тут еще одно "если", если он мог его продернуть, в чем мы тоже не уверены отнюдь, можем только body language оценивать



BlAr ниже очень правильно отметил что уход Йейтса от сладкой парочки мог быть блефом (будет рывок и Йейтс его подберет или нет) и Йонас не стал рисковать, проверяя



легко рассуждать на финише, задним умом мы все молодцы, а ты попробуй строить рассуждения покадрово, рассматривая каждый этап развития ситуации в отдельности

Святославчик

Тур де Франс-2023. Результаты ... (45) 1) Луценко как-то совсем плох. 2) Зачем Пино на каждом этапе валит в отрыв? Итого толку никакого. Отдыхать он не успевает как я пониманию. 3) Того же Ваньку на горных этапах валяет Алафилип и МВДП.

error

Тур де Франс-2023. Результаты ... (45) ..я бы вообще не говорил о Вигги... как о личности самостоятельной... думаю вся тактика с машины диктована... и надо сказать.. с не самой плохой машины...

рад буду ошибиться если что...

BlAr

Тур де Франс-2023. Результаты ... (45) На последней горе Погачар с Вингегором играли в покер. Тадей сделал ставку, отпустив Йейтса. Проверять, блефует он или нет, Йонас не стал. P.S. То, как Вингегор провел два последних этапа, говорит об его гигантской уверенности в своих силах на следующей неделе. Преимущество можно было нарастить и сегодня, и тем более вчера, на спуске. Но он предпочёл риску сохранение статус-кво. А вот у меня такой уверенности почему-то нет...