10 секунд между Йонасом Вингегором и Тадеем Погачаром после второй недели Тур де Франс-2023

- Категория:
- VeloNEWS / Tour de France |
- Дата:
- Сегодня, 01:06
Йонас Вингегор и Тадей Погачар о 15-м этапе Тур де Франс-2023
Перед третьей неделей Тур де Франс-2023 Йонас Вингегор в 21-й раз в карьере надел жёлтую майку лидера и десятый раз в этом выпуске французского Гранд-тура. 26-летний датский гонщик команды Jumbo-Visma возглавил генеральную классификацию после 6-го этапа и удерживает лидерство с преимуществом в 10 секунд после 15-го этапа.
На 15-м этапе дуэль Вингегора и его главного соперника Тадея Погачара (UAE Team Emirates) закончилась вничью. Тадей Погачар атаковал на финальном километре, но Йонас Вингегор сразу сел ему на колесо. Датский и словенский гонщик одновременно пересекли линию финиша на вершине Сен-Жерве-Монблан через 6 минут 4 секунды после победителя этапа Ваута Пулса (Bahrain Victorious).
Йонас Вингегор: «В энный раз снова боролись один на один. Думаю, для зрителей становится всё интереснее и интереснее. Сегодня чувствовал себя хорошо, мог довольно легко отвечать на уколы Тадея.
Команда проехала довольно хорошо, хотя, конечно, на некоторых моих товарищей по команде повлияло это падение. Надеюсь, что все в порядке.
Сегодня ощущение, что всё держу под контролем, было сильнее, чем в предыдущие дни. Мы можем быть довольны этапом. Ещё хотел бы сказать болельщикам, чтобы они наслаждались гонкой и приветствовали нас, не выходя на дорогу и не поливая нас пивом. Пожалуйста, просто радуйтесь гонке.
С нетерпением жду финальную неделю, начиная с разделки во вторник. Мы исследовали маршрут и возможности, которые он даёт. Мы верим, что можем выиграть ещё один Тур. Теперь готовы к дню отдыха. Продолжаем с боевым настроем, надеюсь достичь наших целей».
Тадей Погачар: «Мы мощно начали финальный подъём. Я чувствовал, что Йонас в отличной форме. Знал, что не смогу его сбросить, потому что подъём был слишком простым. Попробовал импровизировать, дал Адаму уехать, чтобы он мог выиграть несколько секунд для генеральной классификации. Сейчас он приблизился к подиуму, что отлично.
Третью неделю можем начинать с уверенностью. Мы в порядке, нога идёт. Сегодня команда выступила великолепно. Завтра день отдыха, а для некоторых ребят в каком-то роде он будет и во вторник.
Что касается разделки, я отлично знаю дорогу. Надеюсь, что она мне подходит».
Результаты 15 этапа Тур де Франс-2023
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