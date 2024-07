Тур де Франс-2024. Результаты 8 этапа Категория:

VeloRACE / VeloRESULTS |

Дата:

Сегодня, 18:31 Семюр-ан-Осуа - Коломбе-ле-Дёз-Эглиз, 183,4 км 1 Biniam Girmay (Eri) Intermarche - Wanty 4:04:50 2 Jasper Philipsen (Bel) Alpecin-Deceuninck 00:00 3 Arnaud De Lie (Bel) Lotto - Dstny 4 Pascal Ackermann (Ger) Israel - Premier Tech 5 Marijn Van Den Berg (Ned) EF Education-EasyPost 6 Ryan Gibbons (Rsa) Lidl - Trek 7 Anthony Turgis (Fra) TotalEnergies 8 Fred Wright (Gbr) Bahrain Victorious 9 Alex Aranburu (Esp) Movistar Team 10 Remco Evenepoel (Bel) Soudal - Quick Step 11 Søren Kragh Andersen (Den) Alpecin-Deceuninck 12 Alexander Kristoff (Nor) Uno-X Team 13 Tadej Pogacar (Slo) UAE Team Emirates 14 Nikias Arndt (Ger) Bahrain Victorious 15 Clement Russo (Fra) Groupama - FDJ 16 Maxim Van Gils (Bel) Lotto - Dstny 17 Bob Jungels (Lux) Red Bull - BORA - hansgrohe 18 Axel Laurance (Fra) Alpecin-Deceuninck 19 Santiago Buitrago (Col) Bahrain Victorious 20 Cees Bol (Ned) Astana Qazaqstan Team 21 Toms Skujins (Lat) Lidl - Trek 22 Guillaume Martin (Fra) Cofidis 23 Ilan Van Wilder (Bel) Soudal - Quick Step 24 Alexander Vlasov (Rus) Red Bull - BORA - hansgrohe 25 Dylan Groenewegen (Ned) Jayco AlUla 26 Nils Eekhoff (Ned) Team DSM-Firmenich - PostNL 27 Sam Bennett (Irl) Decathlon - Ag2r La Mondiale 28 Derek Gee (Can) Israel - Premier Tech 29 Ben Healy (Irl) EF Education-EasyPost 30 Mikel Landa (Esp) Soudal - Quick Step 31 Thomas Pidcock (Gbr) INEOS Grenadiers 32 Arnaud Demare (Fra) Arkea - B&B Hotels 33 Jonas Vingegaard (Den) Visma - Lease a Bike 34 Gianni Moscon (Ita) Soudal - Quick Step 35 Magnus Cort (Den) Uno-X Mobility 36 Primoz Roglic (Slo) Red Bull - BORA - hansgrohe 37 Bryan Coquard (Fra) Cofidis 38 Giulio Ciccone (Ita) Lidl-Trek 39 Carlos Rodriguez (Esp) INEOS Grenadiers 40 Matteo Jorgenson (Usa) Visma - Lease a Bike 41 Enric Mas (Esp) Movistar Team 42 Steff Cras (Bel) TotalEnergies 43 Richard Carapaz (Ecu) EF Education-EasyPost 44 Romain Gregoire (Fra) Groupama - FDJ 45 Laurens De Plus (Bel) INEOS Grenadiers 46 Egan Bernal (Col) INEOS Grenadiers 47 Jack Haig (Aus) Bahrain Victorious 48 Louis Meintjes (Rsa) Intermarche - Wanty 49 Simon Yates (Gbr) Jayco AlUla 50 Jai Hindley (Aus) Red Bull - BORA - hansgrohe 51 Joao Almeida (Por) UAE Team Emirates 52 Adam Yates (Gbr) UAE Team Emirates 53 Matteo Sobrero (Ita) Red Bull - BORA - hansgrohe 54 Juan Ayuso (Esp) UAE Team Emirates 55 Nans Peters (Fra) Decathlon - Ag2r La Mondiale 56 Paul Lapeira (Fra) Decathlon - Ag2r La Mondiale 57 Pello Bilbao (Esp) Bahrain Victorious 58 Nicolas Prodhomme (Fra) Decathlon - Ag2r La Mondiale 59 Christophe Laporte (Fra) Visma - Lease a Bike 60 Javier Romo (Esp) Movistar Team 61 Felix Gall (Aut) Decathlon - Ag2r La Mondiale 62 Davide Formolo (Ita) Movistar Team 63 Tim Declercq (Bel) Lidl - Trek 64 Stefan Küng (Swi) Groupama - FDJ 65 Rasmus Tiller (Nor) Uno-X Mobility 66 Julien Bernard (Fra) Lidl - Trek 67 Bruno Armirail (Fra) Decathlon - Ag2r La Mondiale 68 Thomas Gachignard (Fra) TotalEnergies 69 Piet Allegaert (Bel) Cofidis 70 Danny Van Poppel (Ned) Red Bull - BORA - hansgrohe 71 Georg Zimmermann (Ger) Intermarche - Wanty 72 Tobias Johannessen (Nor) Uno-X Mobility 73 Axel Zingle (Fra) Cofidis 74 Cédric Beullens (Bel) Lotto - Dstny 75 Nils Politt (Ger) UAE Team Emirates 76 Hugo Houle (Can) Israel - Premier Tech 77 Yevgeniy Fedorov (Kaz) Astana Qazaqstan Team 78 Nico Denz (Ger) Red Bull - BORA - hansgrohe 79 Wilco Kelderman (Ned) Visma - Lease a Bike 80 Carlos Verona (Esp) Lidl - Trek 81 Tim Wellens (Bel) UAE Team Emirates 82 Yves Lampaert (Bel) Soudal - Quick Step 83 Fernando Gaviria (Col) Movistar Team 84 Robbe Ghys (Bel) Alpecin-Deceuninck 85 Luca Mozzato (Ita) Arkea - B&B Hotels 86 Amaury Capiot (Bel) Arkea - B&B Hotels 87 Michael Morkov (Den) Astana Qazaqstan Team 88 Mark Cavendish (Gbr) Astana Qazaqstan Team 89 Mike Teunissen (Ned) Intermarche - Wanty 90 Valentin Madouas (Fra) Groupama - FDJ 91 Nelson Oliveira (Por) Movistar Team 92 Louis Vervaeke (Bel) Soudal - Quick Step 93 Geraint Thomas (Gbr) INEOS Grenadiers 94 Kévin Geniets (Lux) Groupama - FDJ 95 John Degenkolb (Ger) Team DSM-Firmenich - PostNL 96 Raul Garcia Pierna (Esp) Arkea - B&B Hotels 97 Jake Stewart (Gbr) Israel - Premier Tech 98 Silvan Dillier (Swi) Alpecin-Deceuninck 99 Kévin Vauquelin (Fra) Arkea - B&B Hotels 100 Tiesj Benoot (Bel) Visma - Lease a Bike 101 Mathieu Van Der Poel (Ned) Alpecin-Deceuninck 102 Elmar Reinders (Ned) Jayco AlUla 103 Wout Poels (Ned) Bahrain Victorious 104 Stephen Williams (Gbr) Israel - Premier Tech 105 Daniel Mclay (Gbr) Arkea - B&B Hotels 106 Christopher Juul Jensen (Den) Jayco AlUla 107 Krists Neilands (Lat) Israel - Premier Tech 108 Gianni Vermeersch (Bel) Alpecin-Deceuninck 109 Jasper Stuyven (Bel) Lidl-Trek 110 Dorian Godon (Fra) Decathlon - Ag2r La Mondiale 111 Luke Durbridge (Aus) Jayco AlUla 112 Luka Mezgec (Slo) Jayco AlUla 113 Matej Mohoric (Slo) Bahrain Victorious 00:42 114 Hugo Page (Fra) Intermarche - Wanty 115 Laurenz Rex (Bel) Intermarche - Wanty 116 Bart Lemmen (Ned) Visma - Lease a Bike 117 Jonas Rickaert (Bel) Alpecin-Deceuninck 118 Pavel Sivakov (Fra) UAE Team Emirates 119 Alexis Renard (Fra) Cofidis 120 Guillaume Boivin (Can) Israel - Premier Tech 121 Michal Kwiatkowski (Pol) INEOS Grenadiers 122 Frank van den Broek (Ned) Team DSM-Firmenich - PostNL 123 Marco Haller (Aut) Red Bull - BORA - hansgrohe 00:55 124 Oliver Naesen (Bel) Decathlon - Ag2r La Mondiale 125 Clement Champoussin (Fra) Arkea - B&B Hotels 1:03 126 Davide Ballerini (Ita) Astana Qazaqstan Team 127 Alberto Bettiol (Ita) EF Education-EasyPost 128 Rui Costa (Por) EF Education-EasyPost 1:12 129 Brent Van Moer (Bel) Lotto - Dstny 1:17 130 Sébastien Grignard (Bel) Lotto - Dstny 1:31 131 Romain Bardet (Fra) Team DSM-Firmenich - PostNL 1:38 132 Wout van Aert (Bel) Visma - Lease a Bike 133 Victor Campenaerts (Bel) Lotto - Dstny 134 Neilson Powless (Usa) EF Education-EasyPost 135 Harold Tejada (Col) Astana Qazaqstan Team 136 Alexey Lutsenko (Kaz) Astana Qazaqstan Team 137 Kobe Goossens (Bel) Intermarche - Wanty 138 Jan Tratnik (Slo) Visma - Lease a Bike 139 Jonathan Castroviejo (Esp) INEOS Grenadiers 140 Ben Turner (Gbr) INEOS Grenadiers 1:45 141 Jonas Abrahamsen (Nor) Uno-X Mobility 1:55 142 Odd Christian Eiking (Nor) Uno-X Mobility 1:58 143 Chris Harper (Aus) Jayco AlUla 3:11 144 Bram Welten (Ned) Team DSM-Firmenich - PostNL 145 Sean Quinn (Usa ) EF Education-EasyPost 146 Fabio Jakobsen (Ned) Team DSM-Firmenich - PostNL 147 Gerben Thijssen (Bel) Intermarche - Wanty 148 Jarrad Drizners (Aus) Lotto - Dstny 149 Oscar Onley (Gbr) Team DSM-Firmenich - PostNL 5:13 150 Quentin Pacher (Fra) Groupama - FDJ 151 Warren Barguil (Fra) Team DSM-Firmenich - PostNL 5:52 152 Mathieu Burgaudeau (Fra) TotalEnergies 153 Oier Lazkano (Esp) Movistar Team 154 Jakob Fuglsang (Den) Israel - Premier Tech 155 David Gaudu (Fra) Groupama - FDJ 156 Michael Matthews (Aus) Jayco AlUla 157 Stefan Bissegger (Swi) EF Education-EasyPost 158 Jesus Herrada (Esp) Cofidis 159 Gregor Mühlberger (Aut) Movistar Team 160 Lenny Martinez (Fra) Groupama - FDJ 161 Marc Soler (Esp) UAE Team Emirates 8:46 162 Ion Izagirre (Esp) Cofidis 163 Cristian Rodriguez (Esp) Arkea - B&B Hotels 164 Fabien Grellier (Fra) TotalEnergies 165 Harm Vanhoucke (Bel) Lotto - Dstny 166 Johannes Kulset (Nor) Uno-X Mobility 167 Jordan Jegat (Fra) TotalEnergies 168 Phil Bauhaus (Ger) Bahrain Victorious 169 Simon Geschke (Ger) Cofidis 170 Jan Hirt (Cze) Soudal - Quick Step 171 Matteo Vercher (Fra) TotalEnergies 172 Søren Waerenskjold (Nor) Uno-X Mobility 173 Sandy Dujardin (Fra) TotalEnergies 9:11 DNS Mads Pedersen (Den) Lidl-Trek 0 Промежуточный спринт. Lamargelle - 59 км 1 Jonas Abrahamsen (Nor) Uno-X Mobility 20 2 Biniam Girmay (Eri) Intermarche - Wanty 17 3 Gerben Thijssen (Bel) Intermarche - Wanty 15 4 Jasper Philipsen (Bel) Alpecin-Deceuninck 13 5 Bryan Coquard (Fra) Cofidis 11 6 Arnaud Demare (Fra) Arkea - B&B Hotels 10 7 Sam Bennett (Irl) Decathlon - Ag2r La Mondiale 9 8 Arnaud De Lie (Bel) Lotto - Dstny 8 9 Ryan Gibbons (RSA) Lidl - Trek 7 10 Anthony Turgis (Fra) TotalEnergies 6 11 Mike Teunissen (Ned) Intermarche - Wanty 5 12 Marco Haller (Aut) Red Bull - BORA - hansgrohe 4 13 Laurenz Rex (Bel) Intermarche - Wanty 3 14 Daniel Mclay (Gbr) Arkea - B&B Hotels 2 15 Pavel Sivakov (Fra) UAE Team Emirates 1 Финиш 1 Biniam Girmay (Eri) Intermarche - Wanty 50 2 Jasper Philipsen (Bel) Alpecin-Deceuninck 30 3 Arnaud De Lie (Bel) Lotto - Dstny 20 4 Pascal Ackermann (Ger) Israel - Premier Tech 18 5 Marijn Van Den Berg (Ned) EF Education-EasyPost 16 6 Ryan Gibbons (RSA) Lidl - Trek 14 7 Anthony Turgis (Fra) TotalEnergies 12 8 Fred Wright (Gbr) Bahrain Victorious 10 9 Alex Aranburu (Esp) Movistar Team 8 10 Remco Evenepoel (Bel) Soudal - Quick Step 7 11 Søren Kragh Andersen (Den) Alpecin-Deceuninck 6 12 Alexander Kristoff (Nor) Uno-X Team 5 13 Tadej Pogacar (Slo) UAE Team Emirates 4 14 Nikias Arndt (Ger) Bahrain Victorious 3 15 Clement Russo (Fra) Groupama - FDJ 2 16 Mark Cavendish (Gbr) Astana Qazaqstan Team -10 17 Jasper Philipsen (Bel) Alpecin-Deceuninck -13 18 Alexey Lutsenko (Kaz) Astana Qazaqstan Team -15 Горная премия 3 кат. Côte De Vitteaux - 24.1 км 1 Jonas Abrahamsen (Nor) Uno-X Mobility 2 2 Neilson Powless (USA) EF Education-EasyPost 1 Горная премия 4 кат. Côte De Villy-En-Auxois - 32.5 км 1 Jonas Abrahamsen (Nor) Uno-X Mobility 1 Горная премия 3 кат. Côte De Verrey-Sous-Salmaise - 38.8 км 1 Jonas Abrahamsen (Nor) Uno-X Mobility 2 2 Jordan Jegat (Fra) TotalEnergies 1 Горная премия 4 кат. Côte De Santenoge - 96.7 км 1 Jonas Abrahamsen (Nor) Uno-X Mobility 1 Горная премия 4 кат. Côte De Giey-Sur-Aujon - 122.4 км 1 Jonas Abrahamsen (Nor) Uno-X Mobility 1 Командный зачет этапа 1 Alpecin-Deceuninck (Bel) 12:14:30 2 Bahrain Victorious (Brn) 00:00 3 Soudal Quick Step (Bel) 4 Lidl-Trek (USA) 5 EF Education-EasyPost (USA) 6 Red Bull - BORA - hansgrohe (Ger) 7 Lotto - Dstny (Bel) 8 Israel - Premier Tech (Isr) 9 Movistar (Spa) 10 Uno-X Mobility (Nor) 11 INEOS Grenadiers (GBr) 12 UAE Team Emirates (UAE) 13 TotalEnergies (Fra) 14 Intermarche - Wanty (Bel) 15 Groupama - FDJ (Fra) 16 Cofidis (Fra) 17 Visma - Lease a Bike (Ned) 18 Decathlon - Ag2r La Mondiale (Fra) 19 Jayco AlUla (Aus) 20 Astana Qazaqstan Team (Kaz) 21 Arkea - B&B Hotels (Fra) 22 Team DSM-Firmenich - PostNL (Ger) 00:42 Генеральная классификация после 8 этапа 1 Tadej Pogacar (Slo) UAE Team Emirates 31:21:13 2 Remco Evenepoel (Bel) Soudal - Quick Step 00:33 3 Jonas Vingegaard (Den) Visma - Lease a Bike 1:15 4 Primoz Roglic (Slo) Red Bull - BORA - hansgrohe 1:36 5 Juan Ayuso (Esp) UAE Team Emirates 2:16 6 Joao Almeida (Por) UAE Team Emirates 2:17 7 Carlos Rodriguez (Esp) INEOS Grenadiers 2:31 8 Mikel Landa (Esp) Soudal - Quick Step 3:35 9 Matteo Jorgenson (Usa) Visma - Lease a Bike 4:03 10 Alexander Vlasov (Rus) Red Bull - BORA - hansgrohe 4:36 11 Adam Yates (Gbr) UAE Team Emirates 4:56 12 Egan Bernal (Col) INEOS Grenadiers 5:25 13 Giulio Ciccone (Ita) Lidl-Trek 5:35 14 Derek Gee (Can) Israel - Premier Tech 5:52 15 Santiago Buitrago (Col) Bahrain Victorious 5:53 16 Pello Bilbao (Esp) Bahrain Victorious 5:58 17 Simon Yates (Gbr) Jayco AlUla 6:01 18 Felix Gall (Aut) Decathlon - Ag2r La Mondiale 6:06 19 Jai Hindley (Aus) Red Bull - BORA - hansgrohe 6:24 20 Enric Mas (Esp) Movistar Team 6:27 21 Ilan Van Wilder (Bel) Soudal - Quick Step 6:43 22 Steff Cras (Bel) TotalEnergies 7:23 23 Jack Haig (Aus) Bahrain Victorious 7:37 24 Guillaume Martin (Fra) Cofidis 7:41 25 Laurens De Plus (Bel) INEOS Grenadiers 7:47 26 Richard Carapaz (Ecu) EF Education-EasyPost 7:57 27 Louis Meintjes (Rsa) Intermarche - Wanty 8:57 28 Ben Healy (Irl) EF Education-EasyPost 8:59 29 Geraint Thomas (Gbr) INEOS Grenadiers 9:33 30 Chris Harper (Aus) Jayco AlUla 11:15 31 Javier Romo (Esp) Movistar Team 13:13 32 Odd Christian Eiking (Nor) Uno-X Mobility 15:31 33 Bruno Armirail (Fra) Decathlon - Ag2r La Mondiale 16:50 34 Carlos Verona (Esp) Lidl - Trek 18:28 35 Thomas Pidcock (Gbr) INEOS Grenadiers 18:33 36 Romain Bardet (Fra) Team DSM-Firmenich - PostNL 19:32 37 Valentin Madouas (Fra) Groupama - FDJ 19:49 38 Julien Bernard (Fra) Lidl - Trek 20:41 39 Maxim Van Gils (Bel) Lotto - Dstny 21:27 40 Wilco Kelderman (Ned) Visma - Lease a Bike 22:44 41 Toms Skujins (Lat) Lidl - Trek 23:43 42 Tobias Johannessen (Nor) Uno-X Mobility 24:35 43 Neilson Powless (Usa) EF Education-EasyPost 25:19 44 Oscar Onley (Gbr) Team DSM-Firmenich - PostNL 25:48 45 Warren Barguil (Fra) Team DSM-Firmenich - PostNL 26:58 46 Pavel Sivakov (Fra) UAE Team Emirates 27:33 47 Rui Costa (Por) EF Education-EasyPost 31:51 48 Louis Vervaeke (Bel) Soudal - Quick Step 32:01 49 Frank van den Broek (Ned) Team DSM-Firmenich - PostNL 32:25 50 Romain Gregoire (Fra) Groupama - FDJ 32:28 51 Davide Formolo (Ita) Movistar Team 35:19 52 Cristian Rodriguez (Esp) Arkea - B&B Hotels 36:09 53 Bob Jungels (Lux) Red Bull - BORA - hansgrohe 36:15 54 Nelson Oliveira (Por) Movistar Team 37:19 55 Kobe Goossens (Bel) Intermarche - Wanty 37:45 56 Johannes Kulset (Nor) Uno-X Mobility 40:58 57 Wout van Aert (Bel) Visma - Lease a Bike 41:22 58 Tiesj Benoot (Bel) Visma - Lease a Bike 41:24 59 Alberto Bettiol (Ita) EF Education-EasyPost 42:25 60 Hugo Houle (Can) Israel - Premier Tech 42:56 61 Michal Kwiatkowski (Pol) INEOS Grenadiers 44:51 62 Alex Aranburu (Esp) Movistar Team 45:02 63 Georg Zimmermann (Ger) Intermarche - Wanty 46:15 64 Harold Tejada (Col) Astana Qazaqstan Team 46:56 65 Jakob Fuglsang (Den) Israel - Premier Tech 47:03 66 Jordan Jegat (Fra) TotalEnergies 48:28 67 Quentin Pacher (Fra) Groupama - FDJ 48:57 68 Stefan Küng (Swi) Groupama - FDJ 49:18 69 Paul Lapeira (Fra) Decathlon - Ag2r La Mondiale 49:37 70 Krists Neilands (Lat) Israel - Premier Tech 49:53 71 Kévin Geniets (Lux) Groupama - FDJ 50:21 72 Nicolas Prodhomme (Fra) Decathlon - Ag2r La Mondiale 51:01 73 Marc Soler (Esp) UAE Team Emirates 51:49 74 Victor Campenaerts (Bel) Lotto - Dstny 51:52 75 Nans Peters (Fra) Decathlon - Ag2r La Mondiale 52:09 76 Gianni Moscon (Ita) Soudal - Quick Step 54:20 77 Jonas Abrahamsen (Nor) Uno-X Mobility 78 Jan Tratnik (Slo) Visma - Lease a Bike 54:47 79 Stephen Williams (Gbr) Israel - Premier Tech 56:18 80 Ryan Gibbons (Rsa) Lidl - Trek 57:22 81 Wout Poels (Ned) Bahrain Victorious 57:23 82 Alexey Lutsenko (Kaz) Astana Qazaqstan Team 58:14 83 Mathieu Van Der Poel (Ned) Alpecin-Deceuninck 58:18 84 Kévin Vauquelin (Fra) Arkea - B&B Hotels 59:29 85 Bart Lemmen (Ned) Visma - Lease a Bike 1:00:15 86 Mike Teunissen (Ned) Intermarche - Wanty 1:01:53 87 Axel Laurance (Fra) Alpecin-Deceuninck 1:02:17 88 Søren Kragh Andersen (Den) Alpecin-Deceuninck 1:02:28 89 Ion Izagirre (Esp) Cofidis 1:02:54 90 Jonathan Castroviejo (Esp) INEOS Grenadiers 1:03:18 91 Gregor Mühlberger (Aut) Movistar Team 1:03:39 92 Matteo Sobrero (Ita) Red Bull - BORA - hansgrohe 1:03:59 93 Magnus Cort (Den) Uno-X Mobility 1:04:33 94 Jasper Stuyven (Bel) Lidl-Trek 1:05:01 95 Brent Van Moer (Bel) Lotto - Dstny 1:06:10 96 Sean Quinn (Usa ) EF Education-EasyPost 1:06:29 97 Thomas Gachignard (Fra) TotalEnergies 1:06:36 98 Tim Wellens (Bel) UAE Team Emirates 1:07:07 99 Dorian Godon (Fra) Decathlon - Ag2r La Mondiale 1:07:18 100 Matej Mohoric (Slo) Bahrain Victorious 1:07:33 101 David Gaudu (Fra) Groupama - FDJ 1:08:43 102 Simon Geschke (Ger) Cofidis 1:09:14 103 Oier Lazkano (Esp) Movistar Team 1:09:41 104 Nico Denz (Ger) Red Bull - BORA - hansgrohe 1:09:50 105 Raul Garcia Pierna (Esp) Arkea - B&B Hotels 1:10:09 106 Christopher Juul Jensen (Den) Jayco AlUla 1:11:47 107 Jesus Herrada (Esp) Cofidis 1:12:18 108 Marco Haller (Aut) Red Bull - BORA - hansgrohe 109 Oliver Naesen (Bel) Decathlon - Ag2r La Mondiale 1:13:12 110 Nils Politt (Ger) UAE Team Emirates 1:13:18 111 Christophe Laporte (Fra) Visma - Lease a Bike 1:13:48 112 Jan Hirt (Cze) Soudal - Quick Step 1:14:29 113 Nikias Arndt (Ger) Bahrain Victorious 1:14:53 114 Mathieu Burgaudeau (Fra) TotalEnergies 1:15:50 115 Harm Vanhoucke (Bel) Lotto - Dstny 1:15:53 116 Bryan Coquard (Fra) Cofidis 1:16:05 117 Cédric Beullens (Bel) Lotto - Dstny 1:16:30 118 Luke Durbridge (Aus) Jayco AlUla 1:16:57 119 Stefan Bissegger (Swi) EF Education-EasyPost 1:17:01 120 Fabien Grellier (Fra) TotalEnergies 1:17:20 121 Gianni Vermeersch (Bel) Alpecin-Deceuninck 1:17:29 122 Hugo Page (Fra) Intermarche - Wanty 1:17:32 123 Michael Matthews (Aus) Jayco AlUla 1:17:40 124 Rasmus Tiller (Nor) Uno-X Mobility 1:17:45 125 Jake Stewart (Gbr) Israel - Premier Tech 1:17:54 126 Ben Turner (Gbr) INEOS Grenadiers 1:18:32 127 Luka Mezgec (Slo) Jayco AlUla 1:18:36 128 Danny Van Poppel (Ned) Red Bull - BORA - hansgrohe 1:19:13 129 Clement Russo (Fra) Groupama - FDJ 1:20:28 130 Guillaume Boivin (Can) Israel - Premier Tech 1:20:31 131 Clement Champoussin (Fra) Arkea - B&B Hotels 1:21:29 132 Pascal Ackermann (Ger) Israel - Premier Tech 1:22:03 133 Fred Wright (Gbr) Bahrain Victorious 134 Anthony Turgis (Fra) TotalEnergies 1:22:26 135 John Degenkolb (Ger) Team DSM-Firmenich - PostNL 1:22:39 136 Piet Allegaert (Bel) Cofidis 1:23:15 137 Biniam Girmay (Eri) Intermarche - Wanty 1:23:19 138 Marijn Van Den Berg (Ned) EF Education-EasyPost 1:23:31 139 Tim Declercq (Bel) Lidl - Trek 1:23:34 140 Yves Lampaert (Bel) Soudal - Quick Step 1:23:39 141 Axel Zingle (Fra) Cofidis 1:24:16 142 Alexander Kristoff (Nor) Uno-X Team 1:25:57 143 Sandy Dujardin (Fra) TotalEnergies 1:26:13 144 Arnaud Demare (Fra) Arkea - B&B Hotels 1:26:17 145 Robbe Ghys (Bel) Alpecin-Deceuninck 1:26:35 146 Arnaud De Lie (Bel) Lotto - Dstny 1:26:56 147 Sam Bennett (Irl) Decathlon - Ag2r La Mondiale 1:27:14 148 Amaury Capiot (Bel) Arkea - B&B Hotels 1:27:36 149 Jasper Philipsen (Bel) Alpecin-Deceuninck 1:27:38 150 Sébastien Grignard (Bel) Lotto - Dstny 1:28:11 151 Silvan Dillier (Swi) Alpecin-Deceuninck 1:28:32 152 Luca Mozzato (Ita) Arkea - B&B Hotels 1:28:39 153 Laurenz Rex (Bel) Intermarche - Wanty 1:28:44 154 Alexis Renard (Fra) Cofidis 1:29:00 155 Dylan Groenewegen (Ned) Jayco AlUla 1:29:34 156 Elmar Reinders (Ned) Jayco AlUla 1:29:35 157 Gerben Thijssen (Bel) Intermarche - Wanty 1:30:47 158 Daniel Mclay (Gbr) Arkea - B&B Hotels 1:31:23 159 Nils Eekhoff (Ned) Team DSM-Firmenich - PostNL 1:33:16 160 Matteo Vercher (Fra) TotalEnergies 1:33:36 161 Jarrad Drizners (Aus) Lotto - Dstny 1:33:44 162 Fernando Gaviria (Col) Movistar Team 1:33:59 163 Phil Bauhaus (Ger) Bahrain Victorious 1:35:48 164 Lenny Martinez (Fra) Groupama - FDJ 1:36:08 165 Jonas Rickaert (Bel) Alpecin-Deceuninck 1:36:38 166 Søren Waerenskjold (Nor) Uno-X Mobility 1:38:33 167 Yevgeniy Fedorov (Kaz) Astana Qazaqstan Team 1:39:03 168 Davide Ballerini (Ita) Astana Qazaqstan Team 1:41:12 169 Michael Morkov (Den) Astana Qazaqstan Team 1:41:52 170 Cees Bol (Ned) Astana Qazaqstan Team 1:41:59 171 Mark Cavendish (Gbr) Astana Qazaqstan Team 1:42:37 172 Bram Welten (Ned) Team DSM-Firmenich - PostNL 1:46:05 173 Fabio Jakobsen (Ned) Team DSM-Firmenich - PostNL 1:47:06 Классификация по очкам после 8 этапа 1 Biniam Girmay (Eri) Intermarche - Wanty 216 2 Jasper Philipsen (Bel) Alpecin-Deceuninck 128 3 Jonas Abrahamsen (Nor) Uno-X Mobility 107 4 Arnaud De Lie (Bel) Lotto - Dstny 92 5 Bryan Coquard (Fra) Cofidis 86 6 Arnaud Demare (Fra) Arkea - B&B Hotels 73 7 Fernando Gaviria (Col) Movistar Team 73 8 Dylan Groenewegen (Ned) Jayco AlUla 71 9 Kévin Vauquelin (Fra) Arkea - B&B Hotels 70 10 Tadej Pogacar (Slo) UAE Team Emirates 63 11 Remco Evenepoel (Bel) Soudal - Quick Step 60 12 Sam Bennett (Irl) Decathlon - Ag2r La Mondiale 54 13 Ryan Gibbons (RSA) Lidl - Trek 43 14 Pascal Ackermann (Ger) Israel - Premier Tech 42 15 Mark Cavendish (Gbr) Astana Qazaqstan Team 40 16 Wout van Aert (Bel) Visma - Lease a Bike 36 17 Quentin Pacher (Fra) Groupama - FDJ 35 18 Alexander Kristoff (Nor) Uno-X Team 35 19 Gerben Thijssen (Bel) Intermarche - Wanty 34 20 Frank van den Broek (Ned) Team DSM-Firmenich - PostNL 33 21 Harold Tejada (Col) Astana Qazaqstan Team 33 22 Marijn Van Den Berg (Ned) EF Education-EasyPost 33 23 Mike Teunissen (Ned) Intermarche - Wanty 32 24 Sandy Dujardin (Fra) TotalEnergies 31 25 Romain Bardet (Fra) Team DSM-Firmenich - PostNL 30 26 Primoz Roglic (Slo) Red Bull - BORA - hansgrohe 30 27 Fabio Jakobsen (Ned) Team DSM-Firmenich - PostNL 30 28 Cristian Rodriguez (Esp) Arkea - B&B Hotels 29 29 Jonas Vingegaard (Den) Visma - Lease a Bike 28 30 Nelson Oliveira (Por) Movistar Team 27 31 Anthony Turgis (Fra) TotalEnergies 26 32 Alex Aranburu (Esp) Movistar Team 23 33 Clement Russo (Fra) Groupama - FDJ 22 34 Hugo Houle (Can) Israel - Premier Tech 19 35 Axel Laurance (Fra) Alpecin-Deceuninck 19 36 Phil Bauhaus (Ger) Bahrain Victorious 19 37 Maxim Van Gils (Bel) Lotto - Dstny 17 38 Matteo Vercher (Fra) TotalEnergies 17 39 Juan Ayuso (Esp) UAE Team Emirates 16 40 Joao Almeida (Por) UAE Team Emirates 16 41 Victor Campenaerts (Bel) Lotto - Dstny 14 42 Matteo Jorgenson (Usa) Visma - Lease a Bike 13 43 Valentin Madouas (Fra) Groupama - FDJ 13 44 Jordan Jegat (Fra) TotalEnergies 12 45 Matej Mohoric (Slo) Bahrain Victorious 11 46 Carlos Rodriguez (Esp) INEOS Grenadiers 10 47 Richard Carapaz (Ecu) EF Education-EasyPost 10 48 Clement Champoussin (Fra) Arkea - B&B Hotels 10 49 Fred Wright (Gbr) Bahrain Victorious 10 50 Laurenz Rex (Bel) Intermarche - Wanty 10 51 Yevgeniy Fedorov (Kaz) Astana Qazaqstan Team 10 52 Davide Ballerini (Ita) Astana Qazaqstan Team 10 53 Mikel Landa (Esp) Soudal - Quick Step 9 54 Giulio Ciccone (Ita) Lidl-Trek 9 55 Pello Bilbao (Esp) Bahrain Victorious 9 56 Ion Izagirre (Esp) Cofidis 9 57 Egan Bernal (Col) INEOS Grenadiers 8 58 Louis Vervaeke (Bel) Soudal - Quick Step 8 59 Ilan Van Wilder (Bel) Soudal - Quick Step 7 60 Ben Healy (Irl) EF Education-EasyPost 7 61 Thomas Pidcock (Gbr) INEOS Grenadiers 7 62 Alberto Bettiol (Ita) EF Education-EasyPost 7 63 Georg Zimmermann (Ger) Intermarche - Wanty 7 64 Piet Allegaert (Bel) Cofidis 7 65 Nils Eekhoff (Ned) Team DSM-Firmenich - PostNL 7 66 Santiago Buitrago (Col) Bahrain Victorious 6 67 Jai Hindley (Aus) Red Bull - BORA - hansgrohe 6 68 Oscar Onley (Gbr) Team DSM-Firmenich - PostNL 6 69 Stefan Küng (Swi) Groupama - FDJ 6 70 Søren Kragh Andersen (Den) Alpecin-Deceuninck 6 71 Dorian Godon (Fra) Decathlon - Ag2r La Mondiale 6 72 Oier Lazkano (Esp) Movistar Team 6 73 Oliver Naesen (Bel) Decathlon - Ag2r La Mondiale 6 74 Jonas Rickaert (Bel) Alpecin-Deceuninck 6 75 Alexander Vlasov (Rus) Red Bull - BORA - hansgrohe 5 76 Felix Gall (Aut) Decathlon - Ag2r La Mondiale 5 77 Stefan Bissegger (Swi) EF Education-EasyPost 5 78 Danny Van Poppel (Ned) Red Bull - BORA - hansgrohe 5 79 Daniel Mclay (Gbr) Arkea - B&B Hotels 5 80 Carlos Verona (Esp) Lidl - Trek 4 81 Mathieu Van Der Poel (Ned) Alpecin-Deceuninck 4 82 Jasper Stuyven (Bel) Lidl-Trek 4 83 Marco Haller (Aut) Red Bull - BORA - hansgrohe 4 84 John Degenkolb (Ger) Team DSM-Firmenich - PostNL 4 85 Nikias Arndt (Ger) Bahrain Victorious 3 86 Cees Bol (Ned) Astana Qazaqstan Team 3 87 Adam Yates (Gbr) UAE Team Emirates 2 88 Derek Gee (Can) Israel - Premier Tech 2 89 Magnus Cort (Den) Uno-X Mobility 2 90 Geraint Thomas (Gbr) INEOS Grenadiers 1 91 Pavel Sivakov (Fra) UAE Team Emirates 1 92 Tim Wellens (Bel) UAE Team Emirates 1 93 Alexey Lutsenko (Kaz) Astana Qazaqstan Team -1 Горная классификация после 8 этапа 1 Jonas Abrahamsen (Nor) Uno-X Mobility 33 2 Tadej Pogacar (Slo) UAE Team Emirates 20 3 Valentin Madouas (Fra) Groupama - FDJ 16 4 Jonas Vingegaard (Den) Visma - Lease a Bike 15 5 Remco Evenepoel (Bel) Soudal - Quick Step 12 6 Stephen Williams (Gbr) Israel - Premier Tech 10 7 Carlos Rodriguez (Esp) INEOS Grenadiers 10 8 Frank van den Broek (Ned) Team DSM-Firmenich - PostNL 9 9 Ion Izagirre (Esp) Cofidis 8 10 Juan Ayuso (Esp) UAE Team Emirates 8 11 Joao Almeida (Por) UAE Team Emirates 6 12 Warren Barguil (Fra) Team DSM-Firmenich - PostNL 5 13 Mikel Landa (Esp) Soudal - Quick Step 4 14 Romain Bardet (Fra) Team DSM-Firmenich - PostNL 3 15 Cristian Rodriguez (Esp) Arkea - B&B Hotels 3 16 Kévin Vauquelin (Fra) Arkea - B&B Hotels 2 17 Primoz Roglic (Slo) Red Bull - BORA - hansgrohe 2 18 Tobias Johannessen (Nor) Uno-X Mobility 2 19 Matteo Sobrero (Ita) Red Bull - BORA - hansgrohe 1 20 Fabien Grellier (Fra) TotalEnergies 1 21 Clement Russo (Fra) Groupama - FDJ 1 22 Neilson Powless (USA) EF Education-EasyPost 1 23 Hugo Houle (Can) Israel - Premier Tech 1 24 Jordan Jegat (Fra) TotalEnergies 1 25 Matej Mohoric (Slo) Bahrain Victorious 1 Молодежная классификация после 8 этапа 1 Remco Evenepoel (Bel) Soudal - Quick Step 31:21:46 2 Juan Ayuso (Esp) UAE Team Emirates 1:43 3 Carlos Rodriguez (Esp) INEOS Grenadiers 1:58 4 Matteo Jorgenson (Usa) Visma - Lease a Bike 3:30 5 Santiago Buitrago (Col) Bahrain Victorious 5:20 6 Ilan Van Wilder (Bel) Soudal - Quick Step 6:10 7 Ben Healy (Irl) EF Education-EasyPost 8:26 8 Javier Romo (Esp) Movistar Team 12:40 9 Thomas Pidcock (Gbr) INEOS Grenadiers 18:00 10 Maxim Van Gils (Bel) Lotto - Dstny 20:54 11 Tobias Johannessen (Nor) Uno-X Mobility 24:02 12 Oscar Onley (Gbr) Team DSM-Firmenich - PostNL 25:15 13 Frank van den Broek (Ned) Team DSM-Firmenich - PostNL 31:52 14 Romain Gregoire (Fra) Groupama - FDJ 31:55 15 Johannes Kulset (Nor) Uno-X Mobility 40:25 16 Jordan Jegat (Fra) TotalEnergies 47:55 17 Paul Lapeira (Fra) Decathlon - Ag2r La Mondiale 49:04 18 Kévin Vauquelin (Fra) Arkea - B&B Hotels 58:56 19 Axel Laurance (Fra) Alpecin-Deceuninck 1:01:44 20 Sean Quinn (Usa ) EF Education-EasyPost 1:05:56 21 Thomas Gachignard (Fra) TotalEnergies 1:06:03 22 Oier Lazkano (Esp) Movistar Team 1:09:08 23 Raul Garcia Pierna (Esp) Arkea - B&B Hotels 1:09:36 24 Hugo Page (Fra) Intermarche - Wanty 1:16:59 25 Jake Stewart (Gbr) Israel - Premier Tech 1:17:21 26 Ben Turner (Gbr) INEOS Grenadiers 1:17:59 27 Fred Wright (Gbr) Bahrain Victorious 1:21:30 28 Biniam Girmay (Eri) Intermarche - Wanty 1:22:46 29 Marijn Van Den Berg (Ned) EF Education-EasyPost 1:22:58 30 Arnaud De Lie (Bel) Lotto - Dstny 1:26:23 31 Sébastien Grignard (Bel) Lotto - Dstny 1:27:38 32 Laurenz Rex (Bel) Intermarche - Wanty 1:28:11 33 Alexis Renard (Fra) Cofidis 1:28:27 34 Matteo Vercher (Fra) TotalEnergies 1:33:03 35 Jarrad Drizners (Aus) Lotto - Dstny 1:33:11 36 Lenny Martinez (Fra) Groupama - FDJ 1:35:35 37 Søren Waerenskjold (Nor) Uno-X Mobility 1:38:00 38 Yevgeniy Fedorov (Kaz) Astana Qazaqstan Team 1:38:30 Командная классификация после 8 этапа 1 UAE Team Emirates (UAE) 94:08:34" 2 Soudal Quick Step (Bel) 6:04 3 Red Bull - BORA - hansgrohe (Ger) 7:41 4 INEOS Grenadiers (GBr) 8:31 5 Bahrain Victorious (Brn) 14:33 6 Movistar (Spa) 16:01 7 Visma - Lease a Bike (Ned) 18:34 8 EF Education-EasyPost (USA) 25:53 9 Lidl-Trek (USA) 34:32 10 Team DSM-Firmenich - PostNL (Ger) 43:44 11 Uno-X Mobility (Nor) 50:34 12 Decathlon - Ag2r La Mondiale (Fra) 53:11 13 Intermarche - Wanty (Bel) 1:09:03 14 Jayco AlUla (Aus) 1:09:52 15 Israel - Premier Tech (Isr) 1:09:58 16 Groupama - FDJ (Fra) 1:16:17 17 TotalEnergies (Fra) 1:29:54 18 Cofidis (Fra) 1:42:57 19 Lotto - Dstny (Bel) 1:55:16 20 Arkea - B&B Hotels (Fra) 2:24:14 21 Alpecin-Deceuninck (Bel) 2:49:08 22 Astana Qazaqstan Team (Kaz) 3:05:25 Тур де Франс-2024: Превью Результаты 1 этапа Тур де Франс-2024 Результаты 2 этапа Тур де Франс-2024 Результаты 3 этапа Тур де Франс-2024 Результаты 4 этапа Тур де Франс-2024 Результаты 5 этапа Тур де Франс-2024 Результаты 6 этапа Тур де Франс-2024 Результаты 7 этапа Тур де Франс-2024 Copyright ©VeloLIVE.com Все права защищены. Частичное копирование публикаций разрешено при размещении активной ссылки https://velolive.com на продолжение, указание автора обязательно. Теги к статье: Тур де Франс-2024 Tour de France-2024 Гранд-тур велогонка Мирового тура Биньям Гирмай



Комментариев

(13)

Просмотров

(1 998)

В тему: Тур де Франс-2024. Результаты 7 этапа

Тур де Франс-2024. Результаты 6 этапа

Тур де Франс-2024. Результаты 5 этапа

Тур де Франс-2024. Результаты 4 этапа

Тур де Франс-2024. Результаты 3 этапа

Тур де Франс-2024. Результаты 2 этапа

Тур де Франс-2024. Результаты 1 этапа

Rund um Koln-2024. Результаты

Джиро д'Италия-2024. Результаты 3 этапа

Джиро д'Италия-2024. Результаты 2 этапа

Мы рекомендуем Вам Уважаемый посетитель, Вы зашли на сайт как незарегистрированный пользователь.Мы рекомендуем Вам зарегистрироваться либо войти на сайт под своим именем. Информация

Посетители, находящиеся в группе Гость, не могут оставлять комментарии к данной публикации.