Тадей Погачар: “Доволен, потому что проиграл в разделке только чемпиону мира”

Тадей Погачар о 7-м этапе Тур де Франс-2024

Тадей Погачар сохранил жёлтую майку лидера после 7 этапа Тур де Франс-2024, которая стала 26-й в карьере. Капитан команды UAE Team Emirates финишировал вторым в 25,3-км индивидуальной гонке на время, проиграв действующему чемпиону мира в этой дисциплине Ремко Эвенепулу (Soudal Quick Step) 12 секунд.

На первой отсечке (8,6 км) Тадей Погачар уступал Ремко Эвенепулу 3 секунды, на второй (14,4 км) - 10 секунд, на третьей (19,9 км) - 6 секунд.

Но 24-летний бельгийский гонщик остался вторым в генеральной классификации, уступая Тадею Погачару после 7 этапа 33 секунды.

25-летний словенский гонщик в свою очередь, проиграв лишь Ремко Эвенепулу, продолжил серию высоких мест в разделках на этапах Тур де Франс, где у него на данный момент 2 победы, 2 вторых и 2 третьих места. (Единственный раз, когда Тадей Погачар не попал в топ-3 в индивидуальной гонке на время на Тур де Франс - 20-й этап 2021 года, разделка протяжённостью 30,8 км, где он занял 8-е место. Но тогда преимущество Погачара, лидировавшего в общем зачёте, составляло 5:20 над Йонасом Вингегором).

Тадей Погачар: «Я начал отлично, нога шла хорошо. Слишком мощно начал подъём, а потом, когда проходил вершину, думаю, мне было тяжелее всего. К финишу рельеф тоже был интересным, я наслаждался сегодняшней разделкой.

Могу быть доволен, потому что проиграл Ремко, чемпиону мира, лучшему на данный момент раздельщику, и это довольно хороший результат. Я бы хотел сегодня взять победу на этапе, но в борьбе с Ремко это было тяжело. Но я смог выиграть время у Приможа Роглича и Йонаса Вингегор, а также у других ребят, чему очень рад.

Теперь мне надо следить за Ремко. Он подвинулся ближе, но есть ещё и Йонас с Приможем. Думаю, они смогут показать свою ногу на следующих горных этапах.

На этом Тур де Франс труднейшие горные этапы будут впереди, к финалу гонки, когда все уже очень устанут. Поэтому мы увидим гораздо большие просветы.

Сейчас все идут очень плотно, а для меня лучше, когда я лидирую, чем когда мне надо догонять. Я уже хорошо проехал две разделки на Джиро, но это выступление ставлю даже выше, потому что проиграл только действующему чемпиону мира, и проиграл всего несколько секунд. И я всё ещё опережаю таких ребят как Примож и Йонас. Думаю, разделка в Ницце тоже мне подходит, потому что я отлично знаю те дороги».