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Тадей Погачар: “Доволен, потому что проиграл в разделке только чемпиону мира”

Тадей Погачар о 7-м этапе Тур де Франс-2024

 

Тадей Погачар сохранил жёлтую майку лидера после 7 этапа Тур де Франс-2024, которая стала 26-й в карьере. Капитан команды UAE Team Emirates финишировал вторым в 25,3-км индивидуальной гонке на время, проиграв действующему чемпиону мира в этой дисциплине Ремко Эвенепулу (Soudal Quick Step) 12 секунд.

 

На первой отсечке (8,6 км) Тадей Погачар уступал Ремко Эвенепулу 3 секунды, на второй (14,4 км) - 10 секунд, на третьей (19,9 км) - 6 секунд.

 

Но 24-летний бельгийский гонщик остался вторым в генеральной классификации, уступая Тадею Погачару после 7 этапа 33 секунды.

 

25-летний словенский гонщик в свою очередь, проиграв лишь Ремко Эвенепулу, продолжил серию высоких мест в разделках на этапах Тур де Франс, где у него на данный момент 2 победы, 2 вторых и 2 третьих места. (Единственный раз, когда Тадей Погачар не попал в топ-3 в индивидуальной гонке на время на Тур де Франс - 20-й этап 2021 года, разделка протяжённостью 30,8 км, где он занял 8-е место. Но тогда преимущество Погачара, лидировавшего в общем зачёте, составляло 5:20 над Йонасом Вингегором).

 

Тадей Погачар: “Доволен, потому что проиграл в разделке только чемпиону мира”

 

Тадей Погачар: “Доволен, потому что проиграл в разделке только чемпиону мира”

 

Тадей Погачар: “Доволен, потому что проиграл в разделке только чемпиону мира”

 

 

Тадей Погачар: «Я начал отлично, нога шла хорошо. Слишком мощно начал подъём, а потом, когда проходил вершину, думаю, мне было тяжелее всего. К финишу рельеф тоже был интересным, я наслаждался сегодняшней разделкой.

 

Могу быть доволен, потому что проиграл Ремко, чемпиону мира, лучшему на данный момент раздельщику, и это довольно хороший результат. Я бы хотел сегодня взять победу на этапе, но в борьбе с Ремко это было тяжело. Но я смог выиграть время у Приможа Роглича и Йонаса Вингегор, а также у других ребят, чему очень рад.

 

Теперь мне надо следить за Ремко. Он подвинулся ближе, но есть ещё и Йонас с Приможем. Думаю, они смогут показать свою ногу на следующих горных этапах.

 

На этом Тур де Франс труднейшие горные этапы будут впереди, к финалу гонки, когда все уже очень устанут. Поэтому мы увидим гораздо большие просветы.

 

Сейчас все идут очень плотно, а для меня лучше, когда я лидирую, чем когда мне надо догонять. Я уже хорошо проехал две разделки на Джиро, но это выступление ставлю даже выше, потому что проиграл только действующему чемпиону мира, и проиграл всего несколько секунд. И я всё ещё опережаю таких ребят как Примож и Йонас. Думаю, разделка в Ницце тоже мне подходит, потому что я отлично знаю те дороги».

 

 Результаты 7 этапа Тур де Франс-2024

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Теги к статье: Тадей Погачар Tadej Pogacar UAE Team Emirates Тур де Франс-2024 Tour de France-2024 Гранд-тур

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Комментарии

  • Kiridmg
    Тур де Франс-2024. Результаты ... (50)
    Kiridmg-Фото
    Ремко взрослеет, даже уже не бесит, может будет все же из него толк. Роглич, надеюсь, идет в набор
  • motte
    Тур де Франс-2024. Результаты ... (50)
    motte-Фото

    Цитата: JetRevel
    Он не выиграл,но проехал как Роглич,тут конечно можно много писать про таланты и все такое,НО чудес не бывает,нельзя ехать сразу с больничной койки. Персонажи которые пишут,что это нормально,почему тогда вы сами Тур не возьмете ???? Ведь тренироваться не нужно,можно сразу с кровати ехать.Я 25 лет жизни отдал спорту,я был членом национальной команды по водному поло,я заезжал на Мортиролло,Хамональ,Аль ДюЕз и конечно Монте Джонколан который вижу из окна утром в хорошую погоду.Так вот,я не веру в чесность Винни и уверен что химичат по полной в Висме.

    Можете поливать теперь...

    Я это изначально говорил, что шёл и идёт слив ложной информации, словно MI7, впрыск и дозация "нужной" информации и, опять-таки, у Висмы на кон ТдФ поставлено абсолютно всё, посмотрим, как супер экспресс арабов будет закатывать винегара, словно Скай и Альберто в одиночестве.

  • MVDP
    Тур де Франс-2024. Результаты ... (50)
    MVDP-Фото

    Вспоминаются Фрум, Уиггинс и Дюмолин, но такой кучности генеральщиков в топе на не особо холмистой разделке не припомню. Во времена Пантани, возможно, было по-другому.

  • Джамайка
    Тур де Франс-2024, превью этап ... (7)
    Джамайка-Фото

    как бы холмистая классика, жду ВВА и МВДП, надеюсь на разочаруют

  • MVDP
    Тур де Франс-2024, превью этап ... (7)
    MVDP-Фото
    Думаю, Альпесины будут везти Филипсена, Матье завтра попробует.
  • sergejdriver
    Тур де Франс-2024. Результаты ... (50)
    sergejdriver-Фото
    Ну, если послушать Гонщика, то во всем мировом спорте химичит лишь один человек.
  • VeloVelo
    Тур де Франс-2024, превью этап ... (15)
    VeloVelo-Фото
    Фуууу
  • si40w
    Тур де Франс-2024. Результаты ... (50)
    si40w-Фото
    Цитата: JetRevel
    Он не выиграл,но проехал как Роглич,тут конечно можно много писать про таланты и все такое,НО чудес не бывает,нельзя ехать сразу с больничной койки. Персонажи которые пишут,что это нормально,почему тогда вы сами Тур не возьмете ???? Ведь тренироваться не нужно,можно сразу с кровати ехать.Я 25 лет жизни отдал спорту,я был членом национальной команды по водному поло,я заезжал на Мортиролло,Хамональ,Аль ДюЕз и конечно Монте Джонколан который вижу из окна утром в хорошую погоду.Так вот,я не веру в чесность Винни и уверен что химичат по полной в Висме.

    Можете поливать теперь...
    Конечно химичат в висме. Главное, что в эмиратах все на святой воде едут..
  • VeloVelo
    Тур де Франс-2024. Результаты ... (77)
    VeloVelo-Фото
    Принимаю ))
  • VeloVelo
    Марк Кэвендиш и его тренер о 3 ... (18)
    VeloVelo-Фото

    Вино красавец и Человек во всех смыслах! Моё Уважение.
    Фото Замечательное! 

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2 Вингегор Й. (Den) (TJV) 6304
3 Эвенепул Р. (Bel) (SQS) 5631
4 Роглич П. (Slo) (TJV) 5603
5 Ван Арт В. (Bel) (TJV) 4762
6 Педерсен М. (Den) (TLT) 4606
7 Ван дер Пул М. (Ned) (ADC) 4163
8 Йейтс А. (GBr) (UAD) 4007
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10 Алмейда Ж. (Por) (UAE) 3110

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