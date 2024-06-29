Тадей Погачар: «Никогда не знаешь, полностью готов ли ты к трёхнедельной гонке»

- Категория:
- VeloNEWS / Tour de France |
- Дата:
- Сегодня, 01:28
Тадей Погачар о старте на Тур де Франс-2024
Тадей Погачар стремится войти в историю, сделав победный дубль Джиро д’Италия + Тур де Франс в одном сезоне, чего не удавалось никому с 1998 года, с тех пор, как два Гранд-тура выиграл Марко Пантани. 25-летний словенский велогонщик команды UAE Team Emirates не участвовал в гонках после победы на Джиро д’Италия-2024.
На пресс-конференции перед стартом Тур де Франс-2024 он признался, что за этот месяц у него не всё шло гладко, но он готов к старту и рад принять новый вызов.
Тадей Погачар: «Мне пришлось прервать тренировки, чтобы вернуться в Словению, потому что умер мой дедушка. Когда я вернулся, заразился ковидом. Это было десять дней назад. Из-за ковида потерял только один день, затем быстро возобновил работу на домашнем тренажёре, а потом как можно скорее, после того, как уже не мог никого заразить, вернулся на велосипед.
Поэтому после всех этих событий остаётся небольшой вопрос, но я очень хорошо восстановился после инфекции. Ковид больше не является такой серьёзной проблемой, особенно, если раньше перенёс вирус. У меня он был один раз, а может, и больше. Тело уже привыкло.
Физически чувствую себя готовым бороться за победу. Хотя никогда не знаешь, полностью ли ты готов к трёхнедельной гонке. Надо распределять и психологические ресурсы, и удача не помешает. Дубль Гранд-туров - это серьёзный вызов, потому даже один Гранд-тур выиграть сложно. Но мне нравится принимать вызовы.
Отношения с Йонасом Вингегором у нас необычные. Мы видимся только раз в году… в июле! Думаю, он вернётся на свой лучший уровень, иначе он бы сюда не приехал».
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