Тур де Франс-2024. Результаты 7 этапа

Вчера, 18:30 Нюи-Сен-Жорж - Жевре-Шамбертен (ITT), 25,3 км 1 Remco Evenepoel (Bel) Soudal - Quick Step in 28' 52" 2 Tadej Pogacar (Slo) UAE Team Emirates + 00' 12" 3 Primoz Roglic (Slo) Red Bull - BORA - hansgrohe + 00' 34" 4 Jonas Vingegaard (Den) Visma - Lease a Bike + 00' 37" 5 Victor Campenaerts (Bel) Lotto - Dstny + 00' 52" 6 Kévin Vauquelin (Fra) Arkea - B&B Hotels 7 Matteo Jorgenson (Usa) Visma - Lease a Bike + 00' 54" 8 Joao Almeida (Por) UAE Team Emirates + 00' 57" 9 Ben Healy (Irl) EF Education-EasyPost + 00' 59" 10 Stefan Küng (Swi) Groupama - FDJ + 01' 00" 11 Alexander Vlasov (Rus) Red Bull - BORA - hansgrohe + 01' 04" 12 Stefan Bissegger (Swi) EF Education-EasyPost + 01' 14" 13 Ilan Van Wilder (Bel) Soudal - Quick Step 14 Derek Gee (Can) Israel - Premier Tech + 01' 17" 15 Juan Ayuso (Esp) UAE Team Emirates + 01' 18" 16 Nelson Oliveira (Por) Movistar Team + 01' 24" 17 Carlos Rodriguez (Esp) INEOS Grenadiers + 01' 27" 18 Pello Bilbao (Esp) Bahrain Victorious + 01' 30" 19 Simon Yates (Gbr) Jayco AlUla + 01' 33" 20 Romain Gregoire (Fra) Groupama - FDJ + 01' 36" 21 Oier Lazkano (Esp) Movistar Team + 01' 41" 22 Bruno Armirail (Fra) Decathlon - Ag2r La Mondiale + 01' 42" 23 Adam Yates (Gbr) UAE Team Emirates + 01' 47" 24 Wout van Aert (Bel) Visma - Lease a Bike + 01' 51" 25 Raul Garcia Pierna (Esp) Arkea - B&B Hotels + 01' 52" 26 Michael Matthews (Aus) Jayco AlUla + 01' 55" 27 Santiago Buitrago (Col) Bahrain Victorious 28 Jai Hindley (Aus) Red Bull - BORA - hansgrohe + 01' 56" 29 Nils Politt (Ger) UAE Team Emirates + 01' 57" 30 Enric Mas (Esp) Movistar Team + 01' 59" 31 Richard Carapaz (Ecu) EF Education-EasyPost + 02' 01" 32 Steff Cras (Bel) TotalEnergies + 02' 05" 33 Jack Haig (Aus) Bahrain Victorious + 02' 08" 34 Alexey Lutsenko (Kaz) Astana Qazaqstan Team + 02' 13" 35 Mikel Landa (Esp) Soudal - Quick Step + 02' 15" 36 Egan Bernal (Col) INEOS Grenadiers + 02' 16" 37 Louis Meintjes (Rsa) Intermarche - Wanty + 02' 19" 38 Geraint Thomas (Gbr) INEOS Grenadiers + 02' 21" 39 Luke Durbridge (Aus) Jayco AlUla + 02' 22" 40 Harold Tejada (Col) Astana Qazaqstan Team + 02' 23" 41 Giulio Ciccone (Ita) Lidl-Trek + 02' 27" 42 Chris Harper (Aus) Jayco AlUla + 02' 28" 43 Mathieu Burgaudeau (Fra) TotalEnergies 44 Laurens De Plus (Bel) INEOS Grenadiers + 02' 29" 45 Jakob Fuglsang (Den) Israel - Premier Tech + 02' 31" 46 Jasper Stuyven (Bel) Lidl-Trek + 02' 40" 47 Cristian Rodriguez (Esp) Arkea - B&B Hotels + 02' 42" 48 Lenny Martinez (Fra) Groupama - FDJ + 02' 48" 49 Maxim Van Gils (Bel) Lotto - Dstny + 02' 50" 50 Felix Gall (Aut) Decathlon - Ag2r La Mondiale + 02' 57" 51 Quentin Pacher (Fra) Groupama - FDJ 52 Dorian Godon (Fra) Decathlon - Ag2r La Mondiale + 03' 00" 53 Romain Bardet (Fra) Team DSM-Firmenich - PostNL + 03' 01" 54 Neilson Powless (Usa) EF Education-EasyPost 55 Nicolas Prodhomme (Fra) Decathlon - Ag2r La Mondiale + 03' 03" 56 Kobe Goossens (Bel) Intermarche - Wanty + 03' 05" 57 Jordan Jegat (Fra) TotalEnergies + 03' 07" 58 Sean Quinn (Usa ) EF Education-EasyPost + 03' 09" 59 David Gaudu (Fra) Groupama - FDJ + 03' 10" 60 Axel Zingle (Fra) Cofidis + 03' 11" 61 Julien Bernard (Fra) Lidl - Trek 62 Valentin Madouas (Fra) Groupama - FDJ + 03' 12" 63 Guillaume Martin (Fra) Cofidis + 03' 13" 64 Søren Kragh Andersen (Den) Alpecin-Deceuninck + 03' 15" 65 Thomas Gachignard (Fra) TotalEnergies + 03' 17" 66 Nans Peters (Fra) Decathlon - Ag2r La Mondiale + 03' 18" 67 Rui Costa (Por) EF Education-EasyPost + 03' 20" 68 Ryan Gibbons (Rsa) Lidl - Trek + 03' 22" 69 Jesus Herrada (Esp) Cofidis + 03' 26" 70 Tim Wellens (Bel) UAE Team Emirates 71 Odd Christian Eiking (Nor) Uno-X Mobility + 03' 30" 72 Kévin Geniets (Lux) Groupama - FDJ + 03' 31" 73 Wilco Kelderman (Ned) Visma - Lease a Bike + 03' 32" 74 Clement Russo (Fra) Groupama - FDJ 75 Marijn Van Den Berg (Ned) EF Education-EasyPost + 03' 35" 76 Hugo Page (Fra) Intermarche - Wanty 77 Javier Romo (Esp) Movistar Team + 03' 36" 78 Hugo Houle (Can) Israel - Premier Tech + 03' 38" 79 Matteo Sobrero (Ita) Red Bull - BORA - hansgrohe + 03' 39" 80 Pavel Sivakov (Fra) UAE Team Emirates + 03' 40" 81 Mathieu Van Der Poel (Ned) Alpecin-Deceuninck + 03' 41" 82 Jonas Abrahamsen (Nor) Uno-X Mobility 83 Davide Ballerini (Ita) Astana Qazaqstan Team + 03' 47" 84 Toms Skujins (Lat) Lidl - Trek + 03' 48" 85 Bob Jungels (Lux) Red Bull - BORA - hansgrohe + 03' 49" 86 Michal Kwiatkowski (Pol) INEOS Grenadiers 87 Jake Stewart (Gbr) Israel - Premier Tech + 03' 50" 88 Yevgeniy Fedorov (Kaz) Astana Qazaqstan Team 89 Daniel Mclay (Gbr) Arkea - B&B Hotels + 03' 51" 90 Wout Poels (Ned) Bahrain Victorious 91 Warren Barguil (Fra) Team DSM-Firmenich - PostNL + 03' 52" 92 Silvan Dillier (Swi) Alpecin-Deceuninck + 03' 54" 93 Matteo Vercher (Fra) TotalEnergies + 03' 56" 94 Marc Soler (Esp) UAE Team Emirates 95 Yves Lampaert (Bel) Soudal - Quick Step + 03' 58" 96 Jarrad Drizners (Aus) Lotto - Dstny + 04' 01" 97 Johannes Kulset (Nor) Uno-X Mobility + 04' 02" 98 Alex Aranburu (Esp) Movistar Team 99 Georg Zimmermann (Ger) Intermarche - Wanty 100 Oscar Onley (Gbr) Team DSM-Firmenich - PostNL + 04' 03" 101 Mike Teunissen (Ned) Intermarche - Wanty + 04' 05" 102 Guillaume Boivin (Can) Israel - Premier Tech + 04' 07" 103 Tobias Johannessen (Nor) Uno-X Mobility + 04' 08" 104 Luca Mozzato (Ita) Arkea - B&B Hotels 105 Biniam Girmay (Eri) Intermarche - Wanty + 04' 13" 106 Bryan Coquard (Fra) Cofidis 107 John Degenkolb (Ger) Team DSM-Firmenich - PostNL 108 Michael Morkov (Den) Astana Qazaqstan Team + 04' 14" 109 Jonas Rickaert (Bel) Alpecin-Deceuninck 110 Marco Haller (Aut) Red Bull - BORA - hansgrohe + 04' 15" 111 Oliver Naesen (Bel) Decathlon - Ag2r La Mondiale + 04' 16" 112 Gianni Moscon (Ita) Soudal - Quick Step + 04' 18" 113 Arnaud Demare (Fra) Arkea - B&B Hotels + 04' 19" 114 Christophe Laporte (Fra) Visma - Lease a Bike 115 Ion Izagirre (Esp) Cofidis + 04' 21" 116 Cees Bol (Ned) Astana Qazaqstan Team 117 Alexander Kristoff (Nor) Uno-X Team + 04' 22" 118 Davide Formolo (Ita) Movistar Team 119 Rasmus Tiller (Nor) Uno-X Mobility + 04' 23" 120 Thomas Pidcock (Gbr) INEOS Grenadiers + 04' 24" 121 Fabien Grellier (Fra) TotalEnergies + 04' 27" 122 Paul Lapeira (Fra) Decathlon - Ag2r La Mondiale + 04' 28" 123 Mark Cavendish (Gbr) Astana Qazaqstan Team + 04' 29" 124 Søren Waerenskjold (Nor) Uno-X Mobility + 04' 31" 125 Brent Van Moer (Bel) Lotto - Dstny + 04' 33" 126 Amaury Capiot (Bel) Arkea - B&B Hotels + 04' 34" 127 Jan Hirt (Cze) Soudal - Quick Step 128 Tiesj Benoot (Bel) Visma - Lease a Bike + 04' 35" 129 Sébastien Grignard (Bel) Lotto - Dstny + 04' 36" 130 Fred Wright (Gbr) Bahrain Victorious 131 Krists Neilands (Lat) Israel - Premier Tech + 04' 37" 132 Ben Turner (Gbr) INEOS Grenadiers 133 Alberto Bettiol (Ita) EF Education-EasyPost + 04' 39" 134 Gregor Mühlberger (Aut) Movistar Team 135 Nico Denz (Ger) Red Bull - BORA - hansgrohe + 04' 40" 136 Cédric Beullens (Bel) Lotto - Dstny + 04' 42" 137 Clement Champoussin (Fra) Arkea - B&B Hotels 138 Simon Geschke (Ger) Cofidis + 04' 44" 139 Gianni Vermeersch (Bel) Alpecin-Deceuninck 140 Magnus Cort (Den) Uno-X Mobility 141 Jonathan Castroviejo (Esp) INEOS Grenadiers + 04' 47" 142 Gerben Thijssen (Bel) Intermarche - Wanty + 04' 48" 143 Nikias Arndt (Ger) Bahrain Victorious 144 Stephen Williams (Gbr) Israel - Premier Tech + 04' 50" 145 Robbe Ghys (Bel) Alpecin-Deceuninck + 04' 51" 146 Matej Mohoric (Slo) Bahrain Victorious + 04' 55" 147 Pascal Ackermann (Ger) Israel - Premier Tech + 04' 57" 148 Anthony Turgis (Fra) TotalEnergies 149 Tim Declercq (Bel) Lidl - Trek + 05' 00" 150 Louis Vervaeke (Bel) Soudal - Quick Step + 05' 01" 151 Jasper Philipsen (Bel) Alpecin-Deceuninck + 05' 02" 152 Frank van den Broek (Ned) Team DSM-Firmenich - PostNL 153 Elmar Reinders (Ned) Jayco AlUla + 05' 03" 154 Axel Laurance (Fra) Alpecin-Deceuninck + 05' 06" 155 Piet Allegaert (Bel) Cofidis + 05' 07" 156 Jan Tratnik (Slo) Visma - Lease a Bike + 05' 09" 157 Mads Pedersen (Den) Lidl-Trek + 05' 10" 158 Sandy Dujardin (Fra) TotalEnergies 159 Danny Van Poppel (Ned) Red Bull - BORA - hansgrohe + 05' 11" 160 Dylan Groenewegen (Ned) Jayco AlUla + 05' 12" 161 Laurenz Rex (Bel) Intermarche - Wanty + 05' 14" 162 Bram Welten (Ned) Team DSM-Firmenich - PostNL + 05' 16" 163 Phil Bauhaus (Ger) Bahrain Victorious + 05' 18" 164 Carlos Verona (Esp) Lidl - Trek + 05' 19" 165 Arnaud De Lie (Bel) Lotto - Dstny + 05' 20" 166 Fernando Gaviria (Col) Movistar Team + 05' 25" 167 Christopher Juul Jensen (Den) Jayco AlUla 168 Bart Lemmen (Ned) Visma - Lease a Bike + 05' 28" 169 Alexis Renard (Fra) Cofidis + 05' 30" 170 Sam Bennett (Irl) Decathlon - Ag2r La Mondiale 171 Nils Eekhoff (Ned) Team DSM-Firmenich - PostNL + 05' 36" 172 Harm Vanhoucke (Bel) Lotto - Dstny + 05' 41" 173 Luka Mezgec (Slo) Jayco AlUla 174 Fabio Jakobsen (Ned) Team DSM-Firmenich - PostNL + 06' 17" Отс. 8,6 км 1 Remco Evenepoel (Bel) Soudal - Quick Step in 09' 39" 2 Tadej Pogacar (Slo) UAE Team Emirates + 00' 03" 3 Jonas Vingegaard (Den) Visma - Lease a Bike + 00' 11" 4 Primoz Roglic (Slo) Red Bull - BORA - hansgrohe + 00' 20" 5 Stefan Küng (Swi) Groupama - FDJ + 00' 21" 6 Ben Healy (Irl) EF Education-EasyPost 7 Juan Ayuso (Esp) UAE Team Emirates + 00' 29" 8 Matteo Jorgenson (Usa) Visma - Lease a Bike + 00' 30" 9 Alexander Vlasov (Rus) Red Bull - BORA - hansgrohe + 00' 31" 10 Ilan Van Wilder (Bel) Soudal - Quick Step + 00' 32" 11 Joao Almeida (Por) UAE Team Emirates 12 Stefan Bissegger (Swi) EF Education-EasyPost + 00' 33" 13 Derek Gee (Can) Israel - Premier Tech + 00' 34" 14 Victor Campenaerts (Bel) Lotto - Dstny + 00' 35" 15 Kévin Vauquelin (Fra) Arkea - B&B Hotels + 00' 36" 16 Carlos Rodriguez (Esp) INEOS Grenadiers + 00' 39" 17 Egan Bernal (Col) INEOS Grenadiers 18 Wout van Aert (Bel) Visma - Lease a Bike + 00' 40" 19 Nelson Oliveira (Por) Movistar Team 20 Santiago Buitrago (Col) Bahrain Victorious + 00' 41" 21 Pello Bilbao (Esp) Bahrain Victorious + 00' 42" 22 Richard Carapaz (Ecu) EF Education-EasyPost 23 Geraint Thomas (Gbr) INEOS Grenadiers + 00' 43" 24 Simon Yates (Gbr) Jayco AlUla + 00' 44" 25 Mikel Landa (Esp) Soudal - Quick Step 26 Romain Gregoire (Fra) Groupama - FDJ + 00' 45" 27 Bruno Armirail (Fra) Decathlon - Ag2r La Mondiale + 00' 46" 28 Adam Yates (Gbr) UAE Team Emirates 29 Chris Harper (Aus) Jayco AlUla + 00' 48" 30 Enric Mas (Esp) Movistar Team 31 Luke Durbridge (Aus) Jayco AlUla + 00' 50" 32 Nils Politt (Ger) UAE Team Emirates + 00' 51" 33 Felix Gall (Aut) Decathlon - Ag2r La Mondiale 34 Maxim Van Gils (Bel) Lotto - Dstny + 00' 52" 35 Harold Tejada (Col) Astana Qazaqstan Team + 00' 53" 36 Laurens De Plus (Bel) INEOS Grenadiers 37 Alexey Lutsenko (Kaz) Astana Qazaqstan Team + 00' 54" 38 Raul Garcia Pierna (Esp) Arkea - B&B Hotels 39 Oier Lazkano (Esp) Movistar Team 40 Jai Hindley (Aus) Red Bull - BORA - hansgrohe + 00' 55" 41 Guillaume Martin (Fra) Cofidis 42 Jack Haig (Aus) Bahrain Victorious 43 Michael Matthews (Aus) Jayco AlUla + 00' 56" 44 Louis Meintjes (Rsa) Intermarche - Wanty 45 Steff Cras (Bel) TotalEnergies + 00' 57" 46 Neilson Powless (Usa) EF Education-EasyPost + 01' 01" 47 Mathieu Van Der Poel (Ned) Alpecin-Deceuninck + 01' 03" 48 Giulio Ciccone (Ita) Lidl-Trek 49 Javier Romo (Esp) Movistar Team + 01' 04" 50 Julien Bernard (Fra) Lidl - Trek + 01' 06" 51 Mathieu Burgaudeau (Fra) TotalEnergies + 01' 07" 52 Marijn Van Den Berg (Ned) EF Education-EasyPost 53 Kobe Goossens (Bel) Intermarche - Wanty 54 Quentin Pacher (Fra) Groupama - FDJ + 01' 09" 55 Valentin Madouas (Fra) Groupama - FDJ + 01' 10" 56 Romain Bardet (Fra) Team DSM-Firmenich - PostNL + 01' 13" 57 Søren Kragh Andersen (Den) Alpecin-Deceuninck 58 Jakob Fuglsang (Den) Israel - Premier Tech 59 Jasper Stuyven (Bel) Lidl-Trek 60 Yves Lampaert (Bel) Soudal - Quick Step 61 Nicolas Prodhomme (Fra) Decathlon - Ag2r La Mondiale + 01' 17" 62 Sean Quinn (Usa ) EF Education-EasyPost 63 Axel Zingle (Fra) Cofidis + 01' 18" 64 Thomas Gachignard (Fra) TotalEnergies 65 David Gaudu (Fra) Groupama - FDJ + 01' 19" 66 Tim Wellens (Bel) UAE Team Emirates 67 Cristian Rodriguez (Esp) Arkea - B&B Hotels + 01' 20" 68 Toms Skujins (Lat) Lidl - Trek + 01' 21" 69 Rui Costa (Por) EF Education-EasyPost 70 Dorian Godon (Fra) Decathlon - Ag2r La Mondiale + 01' 22" 71 Sébastien Grignard (Bel) Lotto - Dstny 72 Odd Christian Eiking (Nor) Uno-X Mobility 73 Yevgeniy Fedorov (Kaz) Astana Qazaqstan Team + 01' 23" 74 Jonas Abrahamsen (Nor) Uno-X Mobility 75 Hugo Houle (Can) Israel - Premier Tech 76 Lenny Martinez (Fra) Groupama - FDJ + 01' 24" 77 Kévin Geniets (Lux) Groupama - FDJ + 01' 25" 78 Nans Peters (Fra) Decathlon - Ag2r La Mondiale 79 Thomas Pidcock (Gbr) INEOS Grenadiers 80 Michal Kwiatkowski (Pol) INEOS Grenadiers 81 Wout Poels (Ned) Bahrain Victorious + 01' 26" 82 Warren Barguil (Fra) Team DSM-Firmenich - PostNL 83 Johannes Kulset (Nor) Uno-X Mobility + 01' 27" 84 Biniam Girmay (Eri) Intermarche - Wanty 85 Wilco Kelderman (Ned) Visma - Lease a Bike + 01' 28" 86 Pavel Sivakov (Fra) UAE Team Emirates 87 Jordan Jegat (Fra) TotalEnergies + 01' 29" 88 Davide Formolo (Ita) Movistar Team 89 Ion Izagirre (Esp) Cofidis 90 Clement Russo (Fra) Groupama - FDJ 91 Hugo Page (Fra) Intermarche - Wanty + 01' 30" 92 Ryan Gibbons (Rsa) Lidl - Trek + 01' 31" 93 Daniel Mclay (Gbr) Arkea - B&B Hotels 94 Søren Waerenskjold (Nor) Uno-X Mobility + 01' 32" 95 Jesus Herrada (Esp) Cofidis 96 Marc Soler (Esp) UAE Team Emirates 97 Nikias Arndt (Ger) Bahrain Victorious + 01' 33" 98 Alex Aranburu (Esp) Movistar Team 99 Amaury Capiot (Bel) Arkea - B&B Hotels + 01' 34" 100 Matteo Vercher (Fra) TotalEnergies 101 Michael Morkov (Den) Astana Qazaqstan Team 102 Jake Stewart (Gbr) Israel - Premier Tech 103 Bob Jungels (Lux) Red Bull - BORA - hansgrohe 104 Alexander Kristoff (Nor) Uno-X Team + 01' 35" 105 Luca Mozzato (Ita) Arkea - B&B Hotels 106 Oscar Onley (Gbr) Team DSM-Firmenich - PostNL 107 Marco Haller (Aut) Red Bull - BORA - hansgrohe 108 Davide Ballerini (Ita) Astana Qazaqstan Team 109 Tobias Johannessen (Nor) Uno-X Mobility + 01' 36" 110 Jonas Rickaert (Bel) Alpecin-Deceuninck 111 Matteo Sobrero (Ita) Red Bull - BORA - hansgrohe + 01' 39" 112 Christophe Laporte (Fra) Visma - Lease a Bike + 01' 40" 113 Brent Van Moer (Bel) Lotto - Dstny 114 Mike Teunissen (Ned) Intermarche - Wanty 115 Mark Cavendish (Gbr) Astana Qazaqstan Team + 01' 41" 116 Fabien Grellier (Fra) TotalEnergies 117 Georg Zimmermann (Ger) Intermarche - Wanty 118 Silvan Dillier (Swi) Alpecin-Deceuninck + 01' 42" 119 Jarrad Drizners (Aus) Lotto - Dstny 120 Oliver Naesen (Bel) Decathlon - Ag2r La Mondiale 121 Gianni Vermeersch (Bel) Alpecin-Deceuninck 122 Alexis Renard (Fra) Cofidis 123 Krists Neilands (Lat) Israel - Premier Tech + 01' 43" 124 Anthony Turgis (Fra) TotalEnergies + 01' 44" 125 Jonathan Castroviejo (Esp) INEOS Grenadiers 126 Bryan Coquard (Fra) Cofidis 127 Paul Lapeira (Fra) Decathlon - Ag2r La Mondiale + 01' 45" 128 Bram Welten (Ned) Team DSM-Firmenich - PostNL 129 Guillaume Boivin (Can) Israel - Premier Tech + 01' 46" 130 Elmar Reinders (Ned) Jayco AlUla 131 Gianni Moscon (Ita) Soudal - Quick Step + 01' 47" 132 Louis Vervaeke (Bel) Soudal - Quick Step 133 John Degenkolb (Ger) Team DSM-Firmenich - PostNL 134 Tiesj Benoot (Bel) Visma - Lease a Bike + 01' 48" 135 Robbe Ghys (Bel) Alpecin-Deceuninck 136 Clement Champoussin (Fra) Arkea - B&B Hotels 137 Rasmus Tiller (Nor) Uno-X Mobility 138 Christopher Juul Jensen (Den) Jayco AlUla 139 Arnaud Demare (Fra) Arkea - B&B Hotels 140 Pascal Ackermann (Ger) Israel - Premier Tech + 01' 49" 141 Gerben Thijssen (Bel) Intermarche - Wanty + 01' 50" 142 Cédric Beullens (Bel) Lotto - Dstny 143 Stephen Williams (Gbr) Israel - Premier Tech + 01' 51" 144 Gregor Mühlberger (Aut) Movistar Team 145 Laurenz Rex (Bel) Intermarche - Wanty + 01' 52" 146 Mads Pedersen (Den) Lidl-Trek 147 Cees Bol (Ned) Astana Qazaqstan Team 148 Magnus Cort (Den) Uno-X Mobility 149 Sandy Dujardin (Fra) TotalEnergies 150 Frank van den Broek (Ned) Team DSM-Firmenich - PostNL + 01' 53" 151 Jasper Philipsen (Bel) Alpecin-Deceuninck 152 Nico Denz (Ger) Red Bull - BORA - hansgrohe 153 Jan Hirt (Cze) Soudal - Quick Step 154 Fred Wright (Gbr) Bahrain Victorious + 01' 54" 155 Ben Turner (Gbr) INEOS Grenadiers + 01' 55" 156 Danny Van Poppel (Ned) Red Bull - BORA - hansgrohe + 01' 56" 157 Piet Allegaert (Bel) Cofidis 158 Arnaud De Lie (Bel) Lotto - Dstny 159 Dylan Groenewegen (Ned) Jayco AlUla 160 Alberto Bettiol (Ita) EF Education-EasyPost + 01' 57" 161 Matej Mohoric (Slo) Bahrain Victorious + 01' 58" 162 Carlos Verona (Esp) Lidl - Trek + 01' 59" 163 Phil Bauhaus (Ger) Bahrain Victorious 164 Simon Geschke (Ger) Cofidis + 02' 00" 165 Tim Declercq (Bel) Lidl - Trek 166 Axel Laurance (Fra) Alpecin-Deceuninck 167 Fernando Gaviria (Col) Movistar Team + 02' 07" 168 Fabio Jakobsen (Ned) Team DSM-Firmenich - PostNL 169 Jan Tratnik (Slo) Visma - Lease a Bike + 02' 08" 170 Sam Bennett (Irl) Decathlon - Ag2r La Mondiale + 02' 09" 171 Nils Eekhoff (Ned) Team DSM-Firmenich - PostNL + 02' 10" 172 Luka Mezgec (Slo) Jayco AlUla + 02' 13" 173 Harm Vanhoucke (Bel) Lotto - Dstny + 02' 16" 174 Bart Lemmen (Ned) Visma - Lease a Bike + 02' 19" Отс. 14,4 км 1 Remco Evenepoel (Bel) Soudal - Quick Step in 18' 13" 2 Tadej Pogacar (Slo) UAE Team Emirates + 00' 10" 3 Jonas Vingegaard (Den) Visma - Lease a Bike + 00' 23" 4 Primoz Roglic (Slo) Red Bull - BORA - hansgrohe + 00' 38" 5 Ben Healy (Irl) EF Education-EasyPost + 00' 49" 6 Kévin Vauquelin (Fra) Arkea - B&B Hotels + 00' 51" 7 Victor Campenaerts (Bel) Lotto - Dstny + 00' 54" 8 Matteo Jorgenson (Usa) Visma - Lease a Bike + 00' 57" 9 Alexander Vlasov (Rus) Red Bull - BORA - hansgrohe 10 Joao Almeida (Por) UAE Team Emirates + 00' 58" 11 Derek Gee (Can) Israel - Premier Tech + 01' 02" 12 Juan Ayuso (Esp) UAE Team Emirates + 01' 07" 13 Ilan Van Wilder (Bel) Soudal - Quick Step + 01' 09" 14 Stefan Küng (Swi) Groupama - FDJ 15 Carlos Rodriguez (Esp) INEOS Grenadiers + 01' 13" 16 Pello Bilbao (Esp) Bahrain Victorious + 01' 15" 17 Simon Yates (Gbr) Jayco AlUla + 01' 16" 18 Stefan Bissegger (Swi) EF Education-EasyPost + 01' 21" 19 Santiago Buitrago (Col) Bahrain Victorious + 01' 25" 20 Romain Gregoire (Fra) Groupama - FDJ + 01' 26" 21 Nelson Oliveira (Por) Movistar Team + 01' 28" 22 Adam Yates (Gbr) UAE Team Emirates 23 Bruno Armirail (Fra) Decathlon - Ag2r La Mondiale 24 Jai Hindley (Aus) Red Bull - BORA - hansgrohe + 01' 30" 25 Richard Carapaz (Ecu) EF Education-EasyPost + 01' 31" 26 Enric Mas (Esp) Movistar Team + 01' 33" 27 Raul Garcia Pierna (Esp) Arkea - B&B Hotels + 01' 35" 28 Wout van Aert (Bel) Visma - Lease a Bike + 01' 37" 29 Oier Lazkano (Esp) Movistar Team + 01' 39" 30 Steff Cras (Bel) TotalEnergies 31 Mikel Landa (Esp) Soudal - Quick Step + 01' 42" 32 Michael Matthews (Aus) Jayco AlUla + 01' 44" 33 Jack Haig (Aus) Bahrain Victorious + 01' 45" 34 Egan Bernal (Col) INEOS Grenadiers 35 Nils Politt (Ger) UAE Team Emirates + 01' 46" 36 Alexey Lutsenko (Kaz) Astana Qazaqstan Team + 01' 47" 37 Chris Harper (Aus) Jayco AlUla + 01' 48" 38 Harold Tejada (Col) Astana Qazaqstan Team + 01' 50" 39 Mathieu Burgaudeau (Fra) TotalEnergies + 01' 52" 40 Louis Meintjes (Rsa) Intermarche - Wanty + 01' 53" 41 Geraint Thomas (Gbr) INEOS Grenadiers + 01' 54" 42 Luke Durbridge (Aus) Jayco AlUla + 02' 00" 43 Felix Gall (Aut) Decathlon - Ag2r La Mondiale + 02' 01" 44 Laurens De Plus (Bel) INEOS Grenadiers 45 Giulio Ciccone (Ita) Lidl-Trek + 02' 03" 46 Neilson Powless (Usa) EF Education-EasyPost + 02' 12" 47 Sean Quinn (Usa ) EF Education-EasyPost 48 Jakob Fuglsang (Den) Israel - Premier Tech 49 Quentin Pacher (Fra) Groupama - FDJ + 02' 15" 50 Cristian Rodriguez (Esp) Arkea - B&B Hotels 51 Guillaume Martin (Fra) Cofidis + 02' 16" 52 Romain Bardet (Fra) Team DSM-Firmenich - PostNL 53 Jasper Stuyven (Bel) Lidl-Trek + 02' 19" 54 Maxim Van Gils (Bel) Lotto - Dstny 55 Javier Romo (Esp) Movistar Team + 02' 20" 56 Lenny Martinez (Fra) Groupama - FDJ + 02' 21" 57 Jordan Jegat (Fra) TotalEnergies + 02' 24" 58 Kobe Goossens (Bel) Intermarche - Wanty + 02' 25" 59 David Gaudu (Fra) Groupama - FDJ + 02' 27" 60 Nicolas Prodhomme (Fra) Decathlon - Ag2r La Mondiale + 02' 28" 61 Wilco Kelderman (Ned) Visma - Lease a Bike + 02' 29" 62 Jesus Herrada (Esp) Cofidis 63 Odd Christian Eiking (Nor) Uno-X Mobility + 02' 30" 64 Søren Kragh Andersen (Den) Alpecin-Deceuninck + 02' 31" 65 Valentin Madouas (Fra) Groupama - FDJ + 02' 34" 66 Hugo Houle (Can) Israel - Premier Tech + 02' 36" 67 Julien Bernard (Fra) Lidl - Trek + 02' 37" 68 Tim Wellens (Bel) UAE Team Emirates + 02' 38" 69 Mathieu Van Der Poel (Ned) Alpecin-Deceuninck 70 Dorian Godon (Fra) Decathlon - Ag2r La Mondiale 71 Kévin Geniets (Lux) Groupama - FDJ + 02' 40" 72 Rui Costa (Por) EF Education-EasyPost + 02' 41" 73 Nans Peters (Fra) Decathlon - Ag2r La Mondiale + 02' 42" 74 Wout Poels (Ned) Bahrain Victorious + 02' 43" 75 Pavel Sivakov (Fra) UAE Team Emirates 76 Toms Skujins (Lat) Lidl - Trek 77 Axel Zingle (Fra) Cofidis + 02' 44" 78 Jonas Abrahamsen (Nor) Uno-X Mobility 79 Marijn Van Den Berg (Ned) EF Education-EasyPost 80 Oscar Onley (Gbr) Team DSM-Firmenich - PostNL + 02' 47" 81 Thomas Gachignard (Fra) TotalEnergies + 02' 49" 82 Johannes Kulset (Nor) Uno-X Mobility + 02' 50" 83 Thomas Pidcock (Gbr) INEOS Grenadiers 84 Matteo Vercher (Fra) TotalEnergies + 02' 55" 85 Yevgeniy Fedorov (Kaz) Astana Qazaqstan Team 86 Jarrad Drizners (Aus) Lotto - Dstny 87 Marc Soler (Esp) UAE Team Emirates + 02' 56" 88 Yves Lampaert (Bel) Soudal - Quick Step + 02' 58" 89 Hugo Page (Fra) Intermarche - Wanty 90 Matteo Sobrero (Ita) Red Bull - BORA - hansgrohe + 02' 59" 91 Daniel Mclay (Gbr) Arkea - B&B Hotels + 03' 00" 92 Clement Russo (Fra) Groupama - FDJ 93 Jake Stewart (Gbr) Israel - Premier Tech 94 Michal Kwiatkowski (Pol) INEOS Grenadiers 95 Warren Barguil (Fra) Team DSM-Firmenich - PostNL + 03' 01" 96 Ryan Gibbons (Rsa) Lidl - Trek 97 Davide Formolo (Ita) Movistar Team + 03' 04" 98 Bob Jungels (Lux) Red Bull - BORA - hansgrohe + 03' 05" 99 Alex Aranburu (Esp) Movistar Team + 03' 07" 100 Luca Mozzato (Ita) Arkea - B&B Hotels 101 Tobias Johannessen (Nor) Uno-X Mobility + 03' 08" 102 Krists Neilands (Lat) Israel - Premier Tech + 03' 09" 103 Davide Ballerini (Ita) Astana Qazaqstan Team + 03' 10" 104 Ion Izagirre (Esp) Cofidis + 03' 11" 105 Silvan Dillier (Swi) Alpecin-Deceuninck 106 Paul Lapeira (Fra) Decathlon - Ag2r La Mondiale + 03' 13" 107 Biniam Girmay (Eri) Intermarche - Wanty + 03' 15" 108 Georg Zimmermann (Ger) Intermarche - Wanty 109 Rasmus Tiller (Nor) Uno-X Mobility + 03' 16" 110 Oliver Naesen (Bel) Decathlon - Ag2r La Mondiale + 03' 17" 111 Bryan Coquard (Fra) Cofidis + 03' 19" 112 Fabien Grellier (Fra) TotalEnergies 113 Arnaud Demare (Fra) Arkea - B&B Hotels + 03' 20" 114 Gianni Moscon (Ita) Soudal - Quick Step + 03' 21" 115 Marco Haller (Aut) Red Bull - BORA - hansgrohe 116 Ben Turner (Gbr) INEOS Grenadiers + 03' 22" 117 Mike Teunissen (Ned) Intermarche - Wanty 118 Michael Morkov (Den) Astana Qazaqstan Team + 03' 23" 119 Brent Van Moer (Bel) Lotto - Dstny 120 Guillaume Boivin (Can) Israel - Premier Tech + 03' 24" 121 Jonas Rickaert (Bel) Alpecin-Deceuninck 122 Tiesj Benoot (Bel) Visma - Lease a Bike 123 Christophe Laporte (Fra) Visma - Lease a Bike + 03' 25" 124 Cees Bol (Ned) Astana Qazaqstan Team 125 Sébastien Grignard (Bel) Lotto - Dstny + 03' 26" 126 Louis Vervaeke (Bel) Soudal - Quick Step 127 Fred Wright (Gbr) Bahrain Victorious + 03' 28" 128 Alexander Kristoff (Nor) Uno-X Team 129 Amaury Capiot (Bel) Arkea - B&B Hotels + 03' 29" 130 Mark Cavendish (Gbr) Astana Qazaqstan Team + 03' 30" 131 Søren Waerenskjold (Nor) Uno-X Mobility 132 Gregor Mühlberger (Aut) Movistar Team + 03' 31" 133 Cédric Beullens (Bel) Lotto - Dstny 134 John Degenkolb (Ger) Team DSM-Firmenich - PostNL + 03' 32" 135 Jonathan Castroviejo (Esp) INEOS Grenadiers + 03' 33" 136 Jan Hirt (Cze) Soudal - Quick Step + 03' 34" 137 Clement Champoussin (Fra) Arkea - B&B Hotels 138 Simon Geschke (Ger) Cofidis + 03' 35" 139 Stephen Williams (Gbr) Israel - Premier Tech + 03' 38" 140 Alberto Bettiol (Ita) EF Education-EasyPost + 03' 40" 141 Nico Denz (Ger) Red Bull - BORA - hansgrohe 142 Anthony Turgis (Fra) TotalEnergies + 03' 41" 143 Matej Mohoric (Slo) Bahrain Victorious 144 Robbe Ghys (Bel) Alpecin-Deceuninck + 03' 43" 145 Gianni Vermeersch (Bel) Alpecin-Deceuninck + 03' 45" 146 Gerben Thijssen (Bel) Intermarche - Wanty 147 Danny Van Poppel (Ned) Red Bull - BORA - hansgrohe + 03' 47" 148 Jan Tratnik (Slo) Visma - Lease a Bike + 03' 48" 149 Frank van den Broek (Ned) Team DSM-Firmenich - PostNL + 03' 49" 150 Magnus Cort (Den) Uno-X Mobility + 03' 51" 151 Elmar Reinders (Ned) Jayco AlUla 152 Pascal Ackermann (Ger) Israel - Premier Tech + 03' 52" 153 Piet Allegaert (Bel) Cofidis + 03' 53" 154 Carlos Verona (Esp) Lidl - Trek + 03' 55" 155 Sandy Dujardin (Fra) TotalEnergies + 03' 56" 156 Nikias Arndt (Ger) Bahrain Victorious + 03' 57" 157 Axel Laurance (Fra) Alpecin-Deceuninck 158 Arnaud De Lie (Bel) Lotto - Dstny 159 Christopher Juul Jensen (Den) Jayco AlUla + 03' 58" 160 Alexis Renard (Fra) Cofidis + 04' 01" 161 Tim Declercq (Bel) Lidl - Trek + 04' 08" 162 Jasper Philipsen (Bel) Alpecin-Deceuninck + 04' 09" 163 Phil Bauhaus (Ger) Bahrain Victorious + 04' 10" 164 Mads Pedersen (Den) Lidl-Trek 165 Laurenz Rex (Bel) Intermarche - Wanty + 04' 11" 166 Sam Bennett (Irl) Decathlon - Ag2r La Mondiale 167 Harm Vanhoucke (Bel) Lotto - Dstny + 04' 15" 168 Dylan Groenewegen (Ned) Jayco AlUla 169 Bart Lemmen (Ned) Visma - Lease a Bike + 04' 16" 170 Bram Welten (Ned) Team DSM-Firmenich - PostNL + 04' 17" 171 Fernando Gaviria (Col) Movistar Team + 04' 24" 172 Nils Eekhoff (Ned) Team DSM-Firmenich - PostNL 173 Luka Mezgec (Slo) Jayco AlUla + 04' 40" 174 Fabio Jakobsen (Ned) Team DSM-Firmenich - PostNL + 04' 49" отс. 19,9 км 1 Remco Evenepoel (Bel) Soudal - Quick Step in 23' 05" 2 Tadej Pogacar (Slo) UAE Team Emirates + 00' 06" 3 Jonas Vingegaard (Den) Visma - Lease a Bike + 00' 28" 4 Primoz Roglic (Slo) Red Bull - BORA - hansgrohe + 00' 32" 5 Matteo Jorgenson (Usa) Visma - Lease a Bike + 00' 53" 6 Kévin Vauquelin (Fra) Arkea - B&B Hotels 7 Ben Healy (Irl) EF Education-EasyPost + 00' 54" 8 Joao Almeida (Por) UAE Team Emirates + 00' 55" 9 Victor Campenaerts (Bel) Lotto - Dstny + 00' 57" 10 Stefan Küng (Swi) Groupama - FDJ + 00' 59" 11 Alexander Vlasov (Rus) Red Bull - BORA - hansgrohe + 01' 00" 12 Juan Ayuso (Esp) UAE Team Emirates + 01' 05" 13 Derek Gee (Can) Israel - Premier Tech + 01' 07" 14 Ilan Van Wilder (Bel) Soudal - Quick Step + 01' 08" 15 Carlos Rodriguez (Esp) INEOS Grenadiers + 01' 11" 16 Stefan Bissegger (Swi) EF Education-EasyPost + 01' 16" 17 Pello Bilbao (Esp) Bahrain Victorious + 01' 17" 18 Simon Yates (Gbr) Jayco AlUla + 01' 20" 19 Nelson Oliveira (Por) Movistar Team 20 Romain Gregoire (Fra) Groupama - FDJ + 01' 28" 21 Bruno Armirail (Fra) Decathlon - Ag2r La Mondiale + 01' 31" 22 Adam Yates (Gbr) UAE Team Emirates + 01' 32" 23 Santiago Buitrago (Col) Bahrain Victorious + 01' 36" 24 Raul Garcia Pierna (Esp) Arkea - B&B Hotels 25 Jai Hindley (Aus) Red Bull - BORA - hansgrohe + 01' 37" 26 Wout van Aert (Bel) Visma - Lease a Bike + 01' 39" 27 Richard Carapaz (Ecu) EF Education-EasyPost + 01' 40" 28 Oier Lazkano (Esp) Movistar Team 29 Enric Mas (Esp) Movistar Team + 01' 43" 30 Michael Matthews (Aus) Jayco AlUla + 01' 46" 31 Steff Cras (Bel) TotalEnergies 32 Jack Haig (Aus) Bahrain Victorious + 01' 48" 33 Nils Politt (Ger) UAE Team Emirates + 01' 54" 34 Mikel Landa (Esp) Soudal - Quick Step 35 Egan Bernal (Col) INEOS Grenadiers + 01' 55" 36 Louis Meintjes (Rsa) Intermarche - Wanty + 01' 57" 37 Geraint Thomas (Gbr) INEOS Grenadiers + 01' 58" 38 Harold Tejada (Col) Astana Qazaqstan Team + 01' 59" 39 Alexey Lutsenko (Kaz) Astana Qazaqstan Team + 02' 00" 40 Chris Harper (Aus) Jayco AlUla + 02' 02" 41 Luke Durbridge (Aus) Jayco AlUla + 02' 09" 42 Mathieu Burgaudeau (Fra) TotalEnergies 43 Giulio Ciccone (Ita) Lidl-Trek + 02' 10" 44 Laurens De Plus (Bel) INEOS Grenadiers 45 Jakob Fuglsang (Den) Israel - Premier Tech + 02' 19" 46 Jasper Stuyven (Bel) Lidl-Trek + 02' 20" 47 Felix Gall (Aut) Decathlon - Ag2r La Mondiale 48 Lenny Martinez (Fra) Groupama - FDJ + 02' 26" 49 Cristian Rodriguez (Esp) Arkea - B&B Hotels 50 Maxim Van Gils (Bel) Lotto - Dstny 51 Quentin Pacher (Fra) Groupama - FDJ + 02' 29" 52 Romain Bardet (Fra) Team DSM-Firmenich - PostNL + 02' 31" 53 Neilson Powless (Usa) EF Education-EasyPost + 02' 33" 54 Sean Quinn (Usa ) EF Education-EasyPost + 02' 34" 55 Nicolas Prodhomme (Fra) Decathlon - Ag2r La Mondiale + 02' 35" 56 Guillaume Martin (Fra) Cofidis + 02' 36" 57 Julien Bernard (Fra) Lidl - Trek + 02' 40" 58 Kobe Goossens (Bel) Intermarche - Wanty + 02' 41" 59 David Gaudu (Fra) Groupama - FDJ + 02' 42" 60 Søren Kragh Andersen (Den) Alpecin-Deceuninck + 02' 43" 61 Javier Romo (Esp) Movistar Team + 02' 44" 62 Dorian Godon (Fra) Decathlon - Ag2r La Mondiale + 02' 45" 63 Jordan Jegat (Fra) TotalEnergies 64 Valentin Madouas (Fra) Groupama - FDJ + 02' 51" 65 Axel Zingle (Fra) Cofidis 66 Rui Costa (Por) EF Education-EasyPost + 02' 53" 67 Odd Christian Eiking (Nor) Uno-X Mobility + 02' 55" 68 Wilco Kelderman (Ned) Visma - Lease a Bike 69 Jesus Herrada (Esp) Cofidis + 02' 56" 70 Nans Peters (Fra) Decathlon - Ag2r La Mondiale 71 Thomas Gachignard (Fra) TotalEnergies 72 Mathieu Van Der Poel (Ned) Alpecin-Deceuninck 73 Tim Wellens (Bel) UAE Team Emirates + 02' 57" 74 Marijn Van Den Berg (Ned) EF Education-EasyPost + 02' 58" 75 Kévin Geniets (Lux) Groupama - FDJ + 02' 59" 76 Toms Skujins (Lat) Lidl - Trek + 03' 03" 77 Hugo Houle (Can) Israel - Premier Tech 78 Wout Poels (Ned) Bahrain Victorious + 03' 04" 79 Ryan Gibbons (Rsa) Lidl - Trek + 03' 07" 80 Clement Russo (Fra) Groupama - FDJ 81 Jonas Abrahamsen (Nor) Uno-X Mobility + 03' 08" 82 Pavel Sivakov (Fra) UAE Team Emirates 83 Matteo Sobrero (Ita) Red Bull - BORA - hansgrohe + 03' 11" 84 Jake Stewart (Gbr) Israel - Premier Tech 85 Matteo Vercher (Fra) TotalEnergies + 03' 13" 86 Hugo Page (Fra) Intermarche - Wanty + 03' 15" 87 Bob Jungels (Lux) Red Bull - BORA - hansgrohe 88 Michal Kwiatkowski (Pol) INEOS Grenadiers + 03' 16" 89 Warren Barguil (Fra) Team DSM-Firmenich - PostNL 90 Yevgeniy Fedorov (Kaz) Astana Qazaqstan Team + 03' 18" 91 Johannes Kulset (Nor) Uno-X Mobility + 03' 19" 92 Daniel Mclay (Gbr) Arkea - B&B Hotels + 03' 22" 93 Jarrad Drizners (Aus) Lotto - Dstny + 03' 23" 94 Oscar Onley (Gbr) Team DSM-Firmenich - PostNL 95 Davide Ballerini (Ita) Astana Qazaqstan Team + 03' 24" 96 Yves Lampaert (Bel) Soudal - Quick Step 97 Marc Soler (Esp) UAE Team Emirates + 03' 28" 98 Alex Aranburu (Esp) Movistar Team + 03' 30" 99 Thomas Pidcock (Gbr) INEOS Grenadiers + 03' 31" 100 Tobias Johannessen (Nor) Uno-X Mobility 101 Silvan Dillier (Swi) Alpecin-Deceuninck + 03' 32" 102 Christophe Laporte (Fra) Visma - Lease a Bike 103 Guillaume Boivin (Can) Israel - Premier Tech + 03' 35" 104 Davide Formolo (Ita) Movistar Team + 03' 36" 105 Georg Zimmermann (Ger) Intermarche - Wanty 106 Biniam Girmay (Eri) Intermarche - Wanty + 03' 37" 107 Ion Izagirre (Esp) Cofidis 108 Oliver Naesen (Bel) Decathlon - Ag2r La Mondiale 109 Mike Teunissen (Ned) Intermarche - Wanty 110 Cees Bol (Ned) Astana Qazaqstan Team + 03' 38" 111 Marco Haller (Aut) Red Bull - BORA - hansgrohe 112 Michael Morkov (Den) Astana Qazaqstan Team 113 Arnaud Demare (Fra) Arkea - B&B Hotels + 03' 39" 114 Luca Mozzato (Ita) Arkea - B&B Hotels 115 Bryan Coquard (Fra) Cofidis + 03' 40" 116 Paul Lapeira (Fra) Decathlon - Ag2r La Mondiale + 03' 43" 117 Jonas Rickaert (Bel) Alpecin-Deceuninck 118 Krists Neilands (Lat) Israel - Premier Tech + 03' 44" 119 Gianni Moscon (Ita) Soudal - Quick Step 120 Fabien Grellier (Fra) TotalEnergies 121 John Degenkolb (Ger) Team DSM-Firmenich - PostNL 122 Alexander Kristoff (Nor) Uno-X Team + 03' 46" 123 Rasmus Tiller (Nor) Uno-X Mobility + 03' 50" 124 Brent Van Moer (Bel) Lotto - Dstny 125 Amaury Capiot (Bel) Arkea - B&B Hotels + 03' 52" 126 Tiesj Benoot (Bel) Visma - Lease a Bike 127 Gregor Mühlberger (Aut) Movistar Team + 03' 53" 128 Søren Waerenskjold (Nor) Uno-X Mobility + 03' 56" 129 Mark Cavendish (Gbr) Astana Qazaqstan Team 130 Ben Turner (Gbr) INEOS Grenadiers 131 Sébastien Grignard (Bel) Lotto - Dstny + 03' 57" 132 Jan Hirt (Cze) Soudal - Quick Step + 03' 58" 133 Fred Wright (Gbr) Bahrain Victorious + 03' 59" 134 Jonathan Castroviejo (Esp) INEOS Grenadiers 135 Simon Geschke (Ger) Cofidis + 04' 00" 136 Gianni Vermeersch (Bel) Alpecin-Deceuninck + 04' 01" 137 Matej Mohoric (Slo) Bahrain Victorious + 04' 02" 138 Stephen Williams (Gbr) Israel - Premier Tech + 04' 03" 139 Cédric Beullens (Bel) Lotto - Dstny 140 Louis Vervaeke (Bel) Soudal - Quick Step + 04' 05" 141 Anthony Turgis (Fra) TotalEnergies 142 Gerben Thijssen (Bel) Intermarche - Wanty + 04' 08" 143 Nico Denz (Ger) Red Bull - BORA - hansgrohe 144 Clement Champoussin (Fra) Arkea - B&B Hotels 145 Alberto Bettiol (Ita) EF Education-EasyPost 146 Robbe Ghys (Bel) Alpecin-Deceuninck + 04' 11" 147 Jan Tratnik (Slo) Visma - Lease a Bike + 04' 13" 148 Nikias Arndt (Ger) Bahrain Victorious + 04' 14" 149 Pascal Ackermann (Ger) Israel - Premier Tech 150 Frank van den Broek (Ned) Team DSM-Firmenich - PostNL 151 Magnus Cort (Den) Uno-X Mobility + 04' 15" 152 Axel Laurance (Fra) Alpecin-Deceuninck + 04' 17" 153 Elmar Reinders (Ned) Jayco AlUla + 04' 22" 154 Mads Pedersen (Den) Lidl-Trek + 04' 23" 155 Piet Allegaert (Bel) Cofidis + 04' 24" 156 Danny Van Poppel (Ned) Red Bull - BORA - hansgrohe + 04' 25" 157 Sandy Dujardin (Fra) TotalEnergies + 04' 26" 158 Jasper Philipsen (Bel) Alpecin-Deceuninck + 04' 28" 159 Tim Declercq (Bel) Lidl - Trek 160 Carlos Verona (Esp) Lidl - Trek + 04' 30" 161 Christopher Juul Jensen (Den) Jayco AlUla + 04' 34" 162 Laurenz Rex (Bel) Intermarche - Wanty 163 Phil Bauhaus (Ger) Bahrain Victorious + 04' 35" 164 Alexis Renard (Fra) Cofidis + 04' 36" 165 Dylan Groenewegen (Ned) Jayco AlUla + 04' 37" 166 Bram Welten (Ned) Team DSM-Firmenich - PostNL + 04' 40" 167 Arnaud De Lie (Bel) Lotto - Dstny + 04' 41" 168 Fernando Gaviria (Col) Movistar Team + 04' 42" 169 Sam Bennett (Irl) Decathlon - Ag2r La Mondiale + 04' 46" 170 Bart Lemmen (Ned) Visma - Lease a Bike + 04' 48" 171 Harm Vanhoucke (Bel) Lotto - Dstny + 04' 52" 172 Nils Eekhoff (Ned) Team DSM-Firmenich - PostNL + 04' 53" 173 Luka Mezgec (Slo) Jayco AlUla + 05' 02" 174 Fabio Jakobsen (Ned) Team DSM-Firmenich - PostNL + 05' 24"

Финиш 1 Remco Evenepoel (Bel) Soudal - Quick Step 20 2 Tadej Pogacar (Slo) UAE Team Emirates 17 3 Primoz Roglic (Slo) Red Bull - BORA - hansgrohe 15 4 Jonas Vingegaard (Den) Visma - Lease a Bike 13 5 Victor Campenaerts (Bel) Lotto - Dstny 11 6 Kévin Vauquelin (Fra) Arkea - B&B Hotels 10 7 Matteo Jorgenson (Usa) Visma - Lease a Bike 9 8 Joao Almeida (Por) UAE Team Emirates 8 9 Ben Healy (Irl) EF Education-EasyPost 7 10 Stefan Küng (Swi) Groupama - FDJ 6 11 Alexander Vlasov (Rus) Red Bull - BORA - hansgrohe 5 12 Stefan Bissegger (Swi) EF Education-EasyPost 4 13 Ilan Van Wilder (Bel) Soudal - Quick Step 3 14 Derek Gee (Can) Israel - Premier Tech 2 15 Juan Ayuso (Esp) UAE Team Emirates 1 Командный зачет этапа 1 UAE Team Emirates (UAE) 1:29:03" 2 Visma - Lease a Bike (Ned) 00:55 3 Soudal Quick Step (Bel) 1:02 4 Red Bull - BORA - hansgrohe (Ger) 1:07 5 EF Education-EasyPost (USA) 1:47 6 Movistar (Spa) 2:37 7 Groupama - FDJ (Fra) 2:57 8 Arkea - B&B Hotels (Fra) 2:59 9 Bahrain Victorious (Brn) 3:06 10 Jayco AlUla (Aus) 3:23 11 INEOS Grenadiers (GBr) 3:37 12 Israel - Premier Tech (Isr) 4:59 13 Decathlon - Ag2r La Mondiale (Fra) 5:12 14 TotalEnergies (Fra) 5:13 15 Lotto - Dstny (Bel) 5:16 16 Lidl-Trek (USA) 5:51 17 Astana Qazaqstan Team (Kaz) 5:56 18 Intermarche - Wanty (Bel) 6:32 19 Cofidis (Fra) 7:23 20 Alpecin-Deceuninck (Bel) 8:23 21 Team DSM-Firmenich - PostNL (Ger) 8:29 22 Uno-X Mobility (Nor) 8:46 Генеральная классификация после 7 этапа 1 Tadej Pogacar (Slo) UAE Team Emirates 27:16:23 2 Remco Evenepoel (Bel) Soudal - Quick Step 00:33 3 Jonas Vingegaard (Den) Visma - Lease a Bike 1:15 4 Primoz Roglic (Slo) Red Bull - BORA - hansgrohe 1:36 5 Juan Ayuso (Esp) UAE Team Emirates 2:16 6 Joao Almeida (Por) UAE Team Emirates 2:17 7 Carlos Rodriguez (Esp) INEOS Grenadiers 2:31 8 Mikel Landa (Esp) Soudal - Quick Step 3:35 9 Matteo Jorgenson (Usa) Visma - Lease a Bike 4:03 10 Alexander Vlasov (Rus) Red Bull - BORA - hansgrohe 4:36 11 Adam Yates (Gbr) UAE Team Emirates 4:56 12 Egan Bernal (Col) INEOS Grenadiers 5:25 13 Giulio Ciccone (Ita) Lidl-Trek 5:35 14 Derek Gee (Can) Israel - Premier Tech 5:52 15 Santiago Buitrago (Col) Bahrain Victorious 5:53 16 Pello Bilbao (Esp) Bahrain Victorious 5:58 17 Simon Yates (Gbr) Jayco AlUla 6:01 18 Felix Gall (Aut) Decathlon - Ag2r La Mondiale 6:06 19 Jai Hindley (Aus) Red Bull - BORA - hansgrohe 6:24 20 Enric Mas (Esp) Movistar Team 6:27 21 Ilan Van Wilder (Bel) Soudal - Quick Step 6:43 22 Steff Cras (Bel) TotalEnergies 7:23 23 Jack Haig (Aus) Bahrain Victorious 7:37 24 Guillaume Martin (Fra) Cofidis 7:41 25 Laurens De Plus (Bel) INEOS Grenadiers 7:47 26 Richard Carapaz (Ecu) EF Education-EasyPost 7:57 27 Chris Harper (Aus) Jayco AlUla 8:04 28 Louis Meintjes (Rsa) Intermarche - Wanty 8:57 29 Ben Healy (Irl) EF Education-EasyPost 8:59 30 Geraint Thomas (Gbr) INEOS Grenadiers 9:33 31 Javier Romo (Esp) Movistar Team 13:13 32 Odd Christian Eiking (Nor) Uno-X Mobility 13:33 33 Bruno Armirail (Fra) Decathlon - Ag2r La Mondiale 16:50 34 Romain Bardet (Fra) Team DSM-Firmenich - PostNL 17:54 35 Carlos Verona (Esp) Lidl - Trek 18:28 36 Thomas Pidcock (Gbr) INEOS Grenadiers 18:33 37 Valentin Madouas (Fra) Groupama - FDJ 19:49 38 Oscar Onley (Gbr) Team DSM-Firmenich - PostNL 20:35 39 Julien Bernard (Fra) Lidl - Trek 20:41 40 Warren Barguil (Fra) Team DSM-Firmenich - PostNL 21:06 41 Maxim Van Gils (Bel) Lotto - Dstny 21:27 42 Wilco Kelderman (Ned) Visma - Lease a Bike 22:44 43 Neilson Powless (Usa) EF Education-EasyPost 23:41 44 Toms Skujins (Lat) Lidl - Trek 23:43 45 Tobias Johannessen (Nor) Uno-X Mobility 24:35 46 Pavel Sivakov (Fra) UAE Team Emirates 26:51 47 Cristian Rodriguez (Esp) Arkea - B&B Hotels 27:23 48 Rui Costa (Por) EF Education-EasyPost 30:39 49 Frank van den Broek (Ned) Team DSM-Firmenich - PostNL 31:43 50 Louis Vervaeke (Bel) Soudal - Quick Step 32:01 51 Johannes Kulset (Nor) Uno-X Mobility 32:12 52 Romain Gregoire (Fra) Groupama - FDJ 32:28 53 Davide Formolo (Ita) Movistar Team 35:19 54 Kobe Goossens (Bel) Intermarche - Wanty 36:07 55 Bob Jungels (Lux) Red Bull - BORA - hansgrohe 36:15 56 Nelson Oliveira (Por) Movistar Team 37:19 57 Jordan Jegat (Fra) TotalEnergies 39:42 58 Wout van Aert (Bel) Visma - Lease a Bike 39:44 59 Jakob Fuglsang (Den) Israel - Premier Tech 41:11 60 Alberto Bettiol (Ita) EF Education-EasyPost 41:22 61 Tiesj Benoot (Bel) Visma - Lease a Bike 41:24 62 Hugo Houle (Can) Israel - Premier Tech 42:56 63 Marc Soler (Esp) UAE Team Emirates 43:03 64 Quentin Pacher (Fra) Groupama - FDJ 43:44 65 Michal Kwiatkowski (Pol) INEOS Grenadiers 44:09 66 Alex Aranburu (Esp) Movistar Team 45:02 67 Harold Tejada (Col) Astana Qazaqstan Team 45:18 68 Georg Zimmermann (Ger) Intermarche - Wanty 46:15 69 Stefan Küng (Swi) Groupama - FDJ 49:18 70 Paul Lapeira (Fra) Decathlon - Ag2r La Mondiale 49:37 71 Krists Neilands (Lat) Israel - Premier Tech 49:53 72 Victor Campenaerts (Bel) Lotto - Dstny 50:14 73 Mads Pedersen (Den) Lidl-Trek 50:16 74 Kévin Geniets (Lux) Groupama - FDJ 50:21 75 Nicolas Prodhomme (Fra) Decathlon - Ag2r La Mondiale 51:01 76 Nans Peters (Fra) Decathlon - Ag2r La Mondiale 52:09 77 Jonas Abrahamsen (Nor) Uno-X Mobility 52:25 78 Jan Tratnik (Slo) Visma - Lease a Bike 53:09 79 Ion Izagirre (Esp) Cofidis 54:08 80 Gianni Moscon (Ita) Soudal - Quick Step 54:20 81 Stephen Williams (Gbr) Israel - Premier Tech 56:18 82 Alexey Lutsenko (Kaz) Astana Qazaqstan Team 56:36 83 Ryan Gibbons (Rsa) Lidl - Trek 57:22 84 Wout Poels (Ned) Bahrain Victorious 57:23 85 Gregor Mühlberger (Aut) Movistar Team 57:47 86 Mathieu Van Der Poel (Ned) Alpecin-Deceuninck 58:18 87 Kévin Vauquelin (Fra) Arkea - B&B Hotels 59:29 88 Bart Lemmen (Ned) Visma - Lease a Bike 59:33 89 Simon Geschke (Ger) Cofidis 1:00:28 90 Jonathan Castroviejo (Esp) INEOS Grenadiers 1:01:40 91 Mike Teunissen (Ned) Intermarche - Wanty 1:01:53 92 Axel Laurance (Fra) Alpecin-Deceuninck 1:02:17 93 Søren Kragh Andersen (Den) Alpecin-Deceuninck 1:02:28 94 David Gaudu (Fra) Groupama - FDJ 1:02:51 95 Sean Quinn (Usa ) EF Education-EasyPost 1:03:18 96 Oier Lazkano (Esp) Movistar Team 1:03:49 97 Matteo Sobrero (Ita) Red Bull - BORA - hansgrohe 1:03:59 98 Magnus Cort (Den) Uno-X Mobility 1:04:33 99 Brent Van Moer (Bel) Lotto - Dstny 1:04:53 100 Jasper Stuyven (Bel) Lidl-Trek 1:05:01 101 Jan Hirt (Cze) Soudal - Quick Step 1:05:43 102 Jesus Herrada (Esp) Cofidis 1:06:26 103 Thomas Gachignard (Fra) TotalEnergies 1:06:36 104 Matej Mohoric (Slo) Bahrain Victorious 1:06:51 105 Harm Vanhoucke (Bel) Lotto - Dstny 1:07:07 106 Tim Wellens (Bel) UAE Team Emirates 107 Dorian Godon (Fra) Decathlon - Ag2r La Mondiale 1:07:18 108 Fabien Grellier (Fra) TotalEnergies 1:08:34 109 Nico Denz (Ger) Red Bull - BORA - hansgrohe 1:09:50 110 Mathieu Burgaudeau (Fra) TotalEnergies 1:09:58 111 Raul Garcia Pierna (Esp) Arkea - B&B Hotels 1:10:09 112 Stefan Bissegger (Swi) EF Education-EasyPost 1:11:09 113 Marco Haller (Aut) Red Bull - BORA - hansgrohe 1:11:23 114 Christopher Juul Jensen (Den) Jayco AlUla 1:11:47 115 Michael Matthews (Aus) Jayco AlUla 1:11:48 116 Oliver Naesen (Bel) Decathlon - Ag2r La Mondiale 1:12:17 117 Nils Politt (Ger) UAE Team Emirates 1:13:18 118 Christophe Laporte (Fra) Visma - Lease a Bike 1:13:48 119 Nikias Arndt (Ger) Bahrain Victorious 1:14:53 120 Bryan Coquard (Fra) Cofidis 1:16:05 121 Cédric Beullens (Bel) Lotto - Dstny 1:16:30 122 Ben Turner (Gbr) INEOS Grenadiers 1:16:47 123 Hugo Page (Fra) Intermarche - Wanty 1:16:50 124 Luke Durbridge (Aus) Jayco AlUla 1:16:57 125 Sandy Dujardin (Fra) TotalEnergies 1:17:02 126 Gianni Vermeersch (Bel) Alpecin-Deceuninck 1:17:29 127 Rasmus Tiller (Nor) Uno-X Mobility 1:17:45 128 Jake Stewart (Gbr) Israel - Premier Tech 1:17:54 129 Luka Mezgec (Slo) Jayco AlUla 1:18:36 130 Danny Van Poppel (Ned) Red Bull - BORA - hansgrohe 1:19:13 131 Guillaume Boivin (Can) Israel - Premier Tech 1:19:49 132 Clement Champoussin (Fra) Arkea - B&B Hotels 1:20:26 133 Clement Russo (Fra) Groupama - FDJ 1:20:28 134 Pascal Ackermann (Ger) Israel - Premier Tech 1:22:03 135 Fred Wright (Gbr) Bahrain Victorious 136 Anthony Turgis (Fra) TotalEnergies 1:22:26 137 John Degenkolb (Ger) Team DSM-Firmenich - PostNL 1:22:39 138 Piet Allegaert (Bel) Cofidis 1:23:15 139 Biniam Girmay (Eri) Intermarche - Wanty 1:23:29 140 Marijn Van Den Berg (Ned) EF Education-EasyPost 1:23:31 141 Tim Declercq (Bel) Lidl - Trek 1:23:34 142 Yves Lampaert (Bel) Soudal - Quick Step 1:23:39 143 Axel Zingle (Fra) Cofidis 1:24:16 144 Matteo Vercher (Fra) TotalEnergies 1:24:50 145 Alexander Kristoff (Nor) Uno-X Team 1:25:57 146 Arnaud Demare (Fra) Arkea - B&B Hotels 1:26:17 147 Robbe Ghys (Bel) Alpecin-Deceuninck 1:26:35 148 Sébastien Grignard (Bel) Lotto - Dstny 1:26:40 149 Arnaud De Lie (Bel) Lotto - Dstny 1:27:00 150 Phil Bauhaus (Ger) Bahrain Victorious 1:27:02 151 Sam Bennett (Irl) Decathlon - Ag2r La Mondiale 1:27:14 152 Amaury Capiot (Bel) Arkea - B&B Hotels 1:27:36 153 Gerben Thijssen (Bel) Intermarche - Wanty 154 Jasper Philipsen (Bel) Alpecin-Deceuninck 1:27:44 155 Laurenz Rex (Bel) Intermarche - Wanty 1:28:02 156 Alexis Renard (Fra) Cofidis 1:28:18 157 Silvan Dillier (Swi) Alpecin-Deceuninck 1:28:32 158 Luca Mozzato (Ita) Arkea - B&B Hotels 1:28:39 159 Dylan Groenewegen (Ned) Jayco AlUla 1:29:34 160 Elmar Reinders (Ned) Jayco AlUla 1:29:35 161 Søren Waerenskjold (Nor) Uno-X Mobility 1:29:47 162 Lenny Martinez (Fra) Groupama - FDJ 1:30:16 163 Jarrad Drizners (Aus) Lotto - Dstny 1:30:33 164 Daniel Mclay (Gbr) Arkea - B&B Hotels 1:31:23 165 Nils Eekhoff (Ned) Team DSM-Firmenich - PostNL 1:33:16 166 Fernando Gaviria (Col) Movistar Team 1:33:59 167 Jonas Rickaert (Bel) Alpecin-Deceuninck 1:35:56 168 Yevgeniy Fedorov (Kaz) Astana Qazaqstan Team 1:39:03 169 Davide Ballerini (Ita) Astana Qazaqstan Team 1:40:09 170 Michael Morkov (Den) Astana Qazaqstan Team 1:41:52 171 Cees Bol (Ned) Astana Qazaqstan Team 1:41:59 172 Mark Cavendish (Gbr) Astana Qazaqstan Team 1:42:37 173 Bram Welten (Ned) Team DSM-Firmenich - PostNL 1:42:54 174 Fabio Jakobsen (Ned) Team DSM-Firmenich - PostNL 1:43:55 Классификация по очкам после 7 этапа 1 Biniam Girmay (Eri) Intermarche - Wanty 149 2 Mads Pedersen (Den) Lidl-Trek 111 3 Jonas Abrahamsen (Nor) Uno-X Mobility 87 4 Jasper Philipsen (Bel) Alpecin-Deceuninck 85 5 Bryan Coquard (Fra) Cofidis 75 6 Fernando Gaviria (Col) Movistar Team 73 7 Dylan Groenewegen (Ned) Jayco AlUla 71 8 Kévin Vauquelin (Fra) Arkea - B&B Hotels 70 9 Arnaud De Lie (Bel) Lotto - Dstny 64 10 Arnaud Demare (Fra) Arkea - B&B Hotels 63 11 Tadej Pogacar (Slo) UAE Team Emirates 59 12 Remco Evenepoel (Bel) Soudal - Quick Step 53 13 Sam Bennett (Irl) Decathlon - Ag2r La Mondiale 45 14 Mark Cavendish (Gbr) Astana Qazaqstan Team 40 15 Wout van Aert (Bel) Visma - Lease a Bike 36 16 Quentin Pacher (Fra) Groupama - FDJ 35 17 Frank van den Broek (Ned) Team DSM-Firmenich - PostNL 33 18 Harold Tejada (Col) Astana Qazaqstan Team 33 19 Sandy Dujardin (Fra) TotalEnergies 31 20 Romain Bardet (Fra) Team DSM-Firmenich - PostNL 30 21 Primoz Roglic (Slo) Red Bull - BORA - hansgrohe 30 22 Alexander Kristoff (Nor) Uno-X Team 30 23 Fabio Jakobsen (Ned) Team DSM-Firmenich - PostNL 30 24 Cristian Rodriguez (Esp) Arkea - B&B Hotels 29 25 Jonas Vingegaard (Den) Visma - Lease a Bike 28 26 Nelson Oliveira (Por) Movistar Team 27 27 Mike Teunissen (Ned) Intermarche - Wanty 27 28 Pascal Ackermann (Ger) Israel - Premier Tech 24 29 Ryan Gibbons (RSA) Lidl - Trek 22 30 Clement Russo (Fra) Groupama - FDJ 20 31 Hugo Houle (Can) Israel - Premier Tech 19 32 Axel Laurance (Fra) Alpecin-Deceuninck 19 33 Phil Bauhaus (Ger) Bahrain Victorious 19 34 Gerben Thijssen (Bel) Intermarche - Wanty 19 35 Maxim Van Gils (Bel) Lotto - Dstny 17 36 Marijn Van Den Berg (Ned) EF Education-EasyPost 17 37 Matteo Vercher (Fra) TotalEnergies 17 38 Juan Ayuso (Esp) UAE Team Emirates 16 39 Joao Almeida (Por) UAE Team Emirates 16 40 Alex Aranburu (Esp) Movistar Team 15 41 Victor Campenaerts (Bel) Lotto - Dstny 14 42 Matteo Jorgenson (Usa) Visma - Lease a Bike 13 43 Valentin Madouas (Fra) Groupama - FDJ 13 44 Jordan Jegat (Fra) TotalEnergies 12 45 Matej Mohoric (Slo) Bahrain Victorious 11 46 Carlos Rodriguez (Esp) INEOS Grenadiers 10 47 Richard Carapaz (Ecu) EF Education-EasyPost 10 48 Clement Champoussin (Fra) Arkea - B&B Hotels 10 49 Yevgeniy Fedorov (Kaz) Astana Qazaqstan Team 10 50 Davide Ballerini (Ita) Astana Qazaqstan Team 10 51 Mikel Landa (Esp) Soudal - Quick Step 9 52 Giulio Ciccone (Ita) Lidl-Trek 9 53 Pello Bilbao (Esp) Bahrain Victorious 9 54 Ion Izagirre (Esp) Cofidis 9 55 Egan Bernal (Col) INEOS Grenadiers 8 56 Louis Vervaeke (Bel) Soudal - Quick Step 8 57 Anthony Turgis (Fra) TotalEnergies 8 58 Ilan Van Wilder (Bel) Soudal - Quick Step 7 59 Ben Healy (Irl) EF Education-EasyPost 7 60 Thomas Pidcock (Gbr) INEOS Grenadiers 7 61 Alberto Bettiol (Ita) EF Education-EasyPost 7 62 Georg Zimmermann (Ger) Intermarche - Wanty 7 63 Piet Allegaert (Bel) Cofidis 7 64 Laurenz Rex (Bel) Intermarche - Wanty 7 65 Nils Eekhoff (Ned) Team DSM-Firmenich - PostNL 7 66 Santiago Buitrago (Col) Bahrain Victorious 6 67 Jai Hindley (Aus) Red Bull - BORA - hansgrohe 6 68 Oscar Onley (Gbr) Team DSM-Firmenich - PostNL 6 69 Stefan Küng (Swi) Groupama - FDJ 6 70 Oier Lazkano (Esp) Movistar Team 6 71 Dorian Godon (Fra) Decathlon - Ag2r La Mondiale 6 72 Oliver Naesen (Bel) Decathlon - Ag2r La Mondiale 6 73 Jonas Rickaert (Bel) Alpecin-Deceuninck 6 74 Alexander Vlasov (Rus) Red Bull - BORA - hansgrohe 5 75 Felix Gall (Aut) Decathlon - Ag2r La Mondiale 5 76 Stefan Bissegger (Swi) EF Education-EasyPost 5 77 Danny Van Poppel (Ned) Red Bull - BORA - hansgrohe 5 78 Carlos Verona (Esp) Lidl - Trek 4 79 Mathieu Van Der Poel (Ned) Alpecin-Deceuninck 4 80 Jasper Stuyven (Bel) Lidl-Trek 4 81 John Degenkolb (Ger) Team DSM-Firmenich - PostNL 4 82 Daniel Mclay (Gbr) Arkea - B&B Hotels 3 83 Cees Bol (Ned) Astana Qazaqstan Team 3 84 Adam Yates (Gbr) UAE Team Emirates 2 85 Derek Gee (Can) Israel - Premier Tech 2 86 Magnus Cort (Den) Uno-X Mobility 2 87 Geraint Thomas (Gbr) INEOS Grenadiers 1 88 Tim Wellens (Bel) UAE Team Emirates 1 89 Alexey Lutsenko (Kaz) Astana Qazaqstan Team -1 Горная классификация после 7 этапа 1 Jonas Abrahamsen (Nor) Uno-X Mobility 26 2 Tadej Pogacar (Slo) UAE Team Emirates 20 3 Valentin Madouas (Fra) Groupama - FDJ 16 4 Jonas Vingegaard (Den) Visma - Lease a Bike 15 5 Remco Evenepoel (Bel) Soudal - Quick Step 12 6 Stephen Williams (Gbr) Israel - Premier Tech 10 7 Carlos Rodriguez (Esp) INEOS Grenadiers 10 8 Frank van den Broek (Ned) Team DSM-Firmenich - PostNL 9 9 Ion Izagirre (Esp) Cofidis 8 10 Juan Ayuso (Esp) UAE Team Emirates 8 11 Joao Almeida (Por) UAE Team Emirates 6 12 Warren Barguil (Fra) Team DSM-Firmenich - PostNL 5 13 Mikel Landa (Esp) Soudal - Quick Step 4 14 Romain Bardet (Fra) Team DSM-Firmenich - PostNL 3 15 Cristian Rodriguez (Esp) Arkea - B&B Hotels 3 16 Kévin Vauquelin (Fra) Arkea - B&B Hotels 2 17 Primoz Roglic (Slo) Red Bull - BORA - hansgrohe 2 18 Tobias Johannessen (Nor) Uno-X Mobility 2 19 Matteo Sobrero (Ita) Red Bull - BORA - hansgrohe 1 20 Fabien Grellier (Fra) TotalEnergies 1 21 Clement Russo (Fra) Groupama - FDJ 1 22 Hugo Houle (Can) Israel - Premier Tech 1 23 Matej Mohoric (Slo) Bahrain Victorious 1 Молодежная классификация после 7 этапа 1 Remco Evenepoel (Bel) Soudal - Quick Step 27:16:56 2 Juan Ayuso (Esp) UAE Team Emirates 1:43 3 Carlos Rodriguez (Esp) INEOS Grenadiers 1:58 4 Matteo Jorgenson (Usa) Visma - Lease a Bike 3:30 5 Santiago Buitrago (Col) Bahrain Victorious 5:20 6 Ilan Van Wilder (Bel) Soudal - Quick Step 6:10 7 Ben Healy (Irl) EF Education-EasyPost 8:26 8 Javier Romo (Esp) Movistar Team 12:40 9 Thomas Pidcock (Gbr) INEOS Grenadiers 18:00 10 Oscar Onley (Gbr) Team DSM-Firmenich - PostNL 20:02 11 Maxim Van Gils (Bel) Lotto - Dstny 20:54 12 Tobias Johannessen (Nor) Uno-X Mobility 24:02 13 Frank van den Broek (Ned) Team DSM-Firmenich - PostNL 31:10 14 Johannes Kulset (Nor) Uno-X Mobility 31:39 15 Romain Gregoire (Fra) Groupama - FDJ 31:55 16 Jordan Jegat (Fra) TotalEnergies 39:09 17 Paul Lapeira (Fra) Decathlon - Ag2r La Mondiale 49:04 18 Kévin Vauquelin (Fra) Arkea - B&B Hotels 58:56 19 Axel Laurance (Fra) Alpecin-Deceuninck 1:01:44 20 Sean Quinn (Usa ) EF Education-EasyPost 1:02:45 21 Oier Lazkano (Esp) Movistar Team 1:03:16 22 Thomas Gachignard (Fra) TotalEnergies 1:06:03 23 Raul Garcia Pierna (Esp) Arkea - B&B Hotels 1:09:36 24 Ben Turner (Gbr) INEOS Grenadiers 1:16:14 25 Hugo Page (Fra) Intermarche - Wanty 1:16:17 26 Jake Stewart (Gbr) Israel - Premier Tech 1:17:21 27 Fred Wright (Gbr) Bahrain Victorious 1:21:30 28 Biniam Girmay (Eri) Intermarche - Wanty 1:22:56 29 Marijn Van Den Berg (Ned) EF Education-EasyPost 1:22:58 30 Matteo Vercher (Fra) TotalEnergies 1:24:17 31 Sébastien Grignard (Bel) Lotto - Dstny 1:26:07 32 Arnaud De Lie (Bel) Lotto - Dstny 1:26:27 33 Laurenz Rex (Bel) Intermarche - Wanty 1:27:29 34 Alexis Renard (Fra) Cofidis 1:27:45 35 Søren Waerenskjold (Nor) Uno-X Mobility 1:29:14 36 Lenny Martinez (Fra) Groupama - FDJ 1:29:43 37 Jarrad Drizners (Aus) Lotto - Dstny 1:30:00 38 Yevgeniy Fedorov (Kaz) Astana Qazaqstan Team 1:38:30 Командная классификация после 7 этапа 1 UAE Team Emirates (UAE) 81:54:04" 2 Soudal Quick Step (Bel) 6:04 3 Red Bull - BORA - hansgrohe (Ger) 7:41 4 INEOS Grenadiers (GBr) 8:31 5 Bahrain Victorious (Brn) 14:33 6 Movistar (Spa) 16:01 7 Visma - Lease a Bike (Ned) 18:34 8 EF Education-EasyPost (USA) 25:53 9 Lidl-Trek (USA) 34:32 10 Team DSM-Firmenich - PostNL (Ger) 43:02 11 Uno-X Mobility (Nor) 50:34 12 Decathlon - Ag2r La Mondiale (Fra) 53:11 13 Intermarche - Wanty (Bel) 1:09:03 14 Jayco AlUla (Aus) 1:09:52 15 Israel - Premier Tech (Isr) 1:09:58 16 Groupama - FDJ (Fra) 1:16:17 17 TotalEnergies (Fra) 1:29:54 18 Cofidis (Fra) 1:42:57 19 Lotto - Dstny (Bel) 1:55:16 20 Arkea - B&B Hotels (Fra) 2:24:14 21 Alpecin-Deceuninck (Bel) 2:49:08 22 Astana Qazaqstan Team (Kaz) 3:05:25 Тур де Франс-2024: Превью Результаты 1 этапа Тур де Франс-2024 Результаты 2 этапа Тур де Франс-2024 Результаты 3 этапа Тур де Франс-2024 Результаты 4 этапа Тур де Франс-2024 Результаты 5 этапа Тур де Франс-2024 Результаты 6 этапа Тур де Франс-2024 Copyright ©VeloLIVE.com Все права защищены. Теги к статье: Тур де Франс-2024 Tour de France-2024 Гранд-тур велогонка Мирового тура разделка ITT индивидуальная гонка на время Ремко Эвенепул



