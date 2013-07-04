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Ремко Эвенепул — победитель 7 этапа Тур де Франс-2024

 Ремко Эвенепул: "Мы хотели выиграть этап Тур де Франс-2024, миссия выполнена"

 

 

24-летний бельгийский гонщик команды Soudal Quick Step Ремко Эвенепул (Remco Evenepoel) одержал победу на 7-м этапе Тур де Франс-2024, на своём дебютном французском Гранд-туре, и таким образом вошёл в число гонщиков, одерживавших победы на этапах всех трёх Гранд-туров (этап Тур де Франс, пять этапов Вуэльты Испании, два этапа Джиро д’Италия). Причём половина его побед на этапах Гранд-туров (4 из 8) одержана в индивидуальных гонках на время.

 

На этот раз действующий чемпион мира в гонке с раздельным стартом Ремко Эвенепул выиграл индивидуальную гонку протяжённостью 25,3 км от Нюи-Сен-Жорж до Жевре-Шамбертен, проехав дистанцию за 28 минут и 52 секунды. Он стал единственным, кто преодолел рубеж в 29 минут.

 

Ремко Эвенепул стал первым действующим чемпионом, выигравшим разделку на этапе Тур де Франс после Тома Дюмулина, который побеждал в 2018.

 

Ремко Эвенепул: «С ума сойти, у меня был хороший день. Подъём проходить оказалось довольно тяжело, потому что я хотел стартовать быстро, но в то же время сберечь силы. Спуск был технически сложным и скоростным, его надо было проходить внимательно.

 

Я наслаждался каждым метром этой разделки. Потрясающе завершить её с победой, поэтому я очень счастлив.

 

Перед стартом я понимал, что разрывы не будут большими, сегодня на этой дистанции я  выложился полностью.   

 

Я был уверен, что у меня прокол. Возможно, кто-то из зрителей уронил стекло или ударил в ограждения, я услышал звук, и мне показалось, что это прокол! Я немного испугался, но через несколько метров понял, что всё в порядке. Продолжил продавливать, несмотря на страх, опасался, что это может быть медленный прокол. Я не слишком уверенно проходил последние повороты, пришлось рисковать, потому что Тадей был близко.

 

Выиграть с 12 секундами преимущества - это потрясающе. Тадей может превосходно ехать разделки, особенно на Гранд-турах. Мы вообще не думали о разрывах в генеральной классификации.

 

Мы хотели выиграть этап, и это сделано. Сегодня идеальный день для меня и команды. Миссия выполнена. Теперь сфокусируемся на завтрашнем этапе и на этапе в воскресенье. Что касается остального Тур де Франс, я считаю, что Тадей будет недосягаем. Но это велоспорт, никогда не знаешь, что случится.

 

Думаю, что дальше, тем лучше я буду чувствовать себя в гонке. Поэтому сфокусируюсь на подиуме, потому что есть ощущения, что у меня есть нога для этой цели».

 

 

Ремко Эвенепул — победитель 7 этапа Тур де Франс-2024

 

Ремко Эвенепул — победитель 7 этапа Тур де Франс-2024

 

Ремко Эвенепул — победитель 7 этапа Тур де Франс-2024

 

Photo ©Soudal Quick-Step - ©Tim De Waele / Getty Images - Photo credit: ©Tim De Waele /Getty Images

 

Главным соперником Ремко Эвенепула, действующего чемпиона мира в разделке, стал обладатель жёлтой майки лидера Тур де Франс-2024 Тадей Погачар (UAE Team Emirates). Ремко Эвенепул, который стартовал не в майке чемпиона мира, а в белой майке лучшего в молодёжной классификации, и Тадей Погачар отправились на дистанцию 25,3-км  индивидуальной гонки на время последними. Они замыкали стартовый протокол.

 

Уже на первой отсечке Ремко Эвенепул обошёл стартовавших перед ним олимпийского чемпиона в гонке с раздельным стартом Приможа Роглич (Primoz Roglic / Red Bull - BORA – hansgrohe) и двукратного победителя Тур де Франс, защищающего титул, Йонаса Вингегора (Jonas Vingegaard /) Visma - Lease a Bike).

 

Ремко Эвенепул на отсечке через 8,6 км после старта показал время -  9 минут и 39 секунд, его средняя скорость  на первом отрезке составила 53,472 км/час. Стартовавший последним лидер генеральной классификации Тадей Погачар на первой отсечке уступил ему 3 секунды.

 

На второй отсечке времени, расположенной на 14,4 км маршрута, Эвенепул еще больше увеличил преимущество над Вингегором и Рогличем, а лидер общего зачёта Тадей Погачар уступил чемпиону мира в разделке 10 секунд. Время Ремко Эвенепула составило 18 минут и 13 секунд, cредняя скорость 47,429 км/ч.

 

Ремко Эвенепул и Тадей Погачар прошли спуск с почти одинаковой скоростью - бельгийский гонщик набрал 87,3 км/ч, словенский - 87,1 км/ч (согласно NTT Data).

 

На третьей отсечке времени, на 19,9 км маршрута, Тадею Погачару удалось сократить отставание от Эвенепула, на 4 секунды, показав на спуске среднюю скорость 68,75 км/ч. Время действующего чемпиона мира составило 23 минуты и 5 секунд, средняя скорость 51.726, км/ч.

 

Заключительный отрезок дистанции Ремко Эвенепул преодолел со средней скоростью 56,023 км/ч, что позволило ему увеличить своё преимущество до 12 секунд на финише перед  Тадеем Погачаром. Но этих 12 секунд Ремко Эвенепулу не хватило, чтобы к победе на этапе добавить и жёлтую майку лидера общего зачёта, где он по итогам 7 этапа уступает Тадею Погачару 33 секунды.

 

34-летний словенский гонщик команды Red Bull Bora-hansgrohe Примож Роглич занял на 7-м этапе Тур де Франс-2024 третье место, уступив Ремко Эвенепулу 34 секунды. 27-летний Йонас Вингегор, защищающий свой титул прошлогоднего победителя Тур де Франс, проиграл бельгийскому гонщику 37 секунд и занял на этапе 4-е место.

 

В генеральной классификации по итогам 7 этап благодаря разделке своё положение поправил Примож Роглич, поднявшись на 4-ю строчку.

 

Ремко Эвенепул &mdash; победитель 7 этапа Тур де Франс-2024Ремко Эвенепул &mdash; победитель 7 этапа Тур де Франс-2024

 

Ремко Эвенепул — победитель 7 этапа Тур де Франс-2024

Ремко Эвенепул — победитель 7 этапа Тур де Франс-2024

Ремко Эвенепул — победитель 7 этапа Тур де Франс-2024

Ремко Эвенепул — победитель 7 этапа Тур де Франс-2024

 

Ремко Эвенепул — победитель 7 этапа Тур де Франс-2024

 

Ремко Эвенепул — победитель 7 этапа Тур де Франс-2024

 

Результаты 7 этапа Тур де Франс-2024

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Теги к статье: Ремко Эвенепул Remco Evenepoel Soudal - Quick Step Тур де Франс-2024 Tour de France-2024 Гранд-тур индивидуальная гонка на время ITT

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  1. Имя: Саша

    VeloVelo

    Сегодня, 01:36 | Регистрация: 4.07.2013

    Ремко Эвенепул стал первым действующим чемпионом, выигравшим разделку на этапе Тур де Франс после Тома Дюмулина, который побеждал в 2018.


    Интересно, не знал.

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Кто выиграет Тур де Франс-2024?

Комментарии

  • Kiridmg
    Тур де Франс-2024. Результаты ... (50)
    Kiridmg-Фото
    Ремко взрослеет, даже уже не бесит, может будет все же из него толк. Роглич, надеюсь, идет в набор
  • motte
    Тур де Франс-2024. Результаты ... (50)
    motte-Фото

    Цитата: JetRevel
    Он не выиграл,но проехал как Роглич,тут конечно можно много писать про таланты и все такое,НО чудес не бывает,нельзя ехать сразу с больничной койки. Персонажи которые пишут,что это нормально,почему тогда вы сами Тур не возьмете ???? Ведь тренироваться не нужно,можно сразу с кровати ехать.Я 25 лет жизни отдал спорту,я был членом национальной команды по водному поло,я заезжал на Мортиролло,Хамональ,Аль ДюЕз и конечно Монте Джонколан который вижу из окна утром в хорошую погоду.Так вот,я не веру в чесность Винни и уверен что химичат по полной в Висме.

    Можете поливать теперь...

    Я это изначально говорил, что шёл и идёт слив ложной информации, словно MI7, впрыск и дозация "нужной" информации и, опять-таки, у Висмы на кон ТдФ поставлено абсолютно всё, посмотрим, как супер экспресс арабов будет закатывать винегара, словно Скай и Альберто в одиночестве.

  • MVDP
    Тур де Франс-2024. Результаты ... (50)
    MVDP-Фото

    Вспоминаются Фрум, Уиггинс и Дюмолин, но такой кучности генеральщиков в топе на не особо холмистой разделке не припомню. Во времена Пантани, возможно, было по-другому.

  • Джамайка
    Тур де Франс-2024, превью этап ... (7)
    Джамайка-Фото

    как бы холмистая классика, жду ВВА и МВДП, надеюсь на разочаруют

  • MVDP
    Тур де Франс-2024, превью этап ... (7)
    MVDP-Фото
    Думаю, Альпесины будут везти Филипсена, Матье завтра попробует.
  • sergejdriver
    Тур де Франс-2024. Результаты ... (50)
    sergejdriver-Фото
    Ну, если послушать Гонщика, то во всем мировом спорте химичит лишь один человек.
  • VeloVelo
    Тур де Франс-2024, превью этап ... (15)
    VeloVelo-Фото
    Фуууу
  • si40w
    Тур де Франс-2024. Результаты ... (50)
    si40w-Фото
    Цитата: JetRevel
    Он не выиграл,но проехал как Роглич,тут конечно можно много писать про таланты и все такое,НО чудес не бывает,нельзя ехать сразу с больничной койки. Персонажи которые пишут,что это нормально,почему тогда вы сами Тур не возьмете ???? Ведь тренироваться не нужно,можно сразу с кровати ехать.Я 25 лет жизни отдал спорту,я был членом национальной команды по водному поло,я заезжал на Мортиролло,Хамональ,Аль ДюЕз и конечно Монте Джонколан который вижу из окна утром в хорошую погоду.Так вот,я не веру в чесность Винни и уверен что химичат по полной в Висме.

    Можете поливать теперь...
    Конечно химичат в висме. Главное, что в эмиратах все на святой воде едут..
  • VeloVelo
    Тур де Франс-2024. Результаты ... (77)
    VeloVelo-Фото
    Принимаю ))
  • VeloVelo
    Марк Кэвендиш и его тренер о 3 ... (18)
    VeloVelo-Фото

    Вино красавец и Человек во всех смыслах! Моё Уважение.
    Фото Замечательное! 

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Гонщик Команда Очки
1 Погачар Т. (Slo) (UAD) 7685
2 Вингегор Й. (Den) (TJV) 6304
3 Эвенепул Р. (Bel) (SQS) 5631
4 Роглич П. (Slo) (TJV) 5603
5 Ван Арт В. (Bel) (TJV) 4762
6 Педерсен М. (Den) (TLT) 4606
7 Ван дер Пул М. (Ned) (ADC) 4163
8 Йейтс А. (GBr) (UAD) 4007
9 Филипсен Я. (Bel) (ADC) 3912
10 Алмейда Ж. (Por) (UAE) 3110

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