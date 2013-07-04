Ремко Эвенепул — победитель 7 этапа Тур де Франс-2024

Ремко Эвенепул: "Мы хотели выиграть этап Тур де Франс-2024, миссия выполнена"

24-летний бельгийский гонщик команды Soudal Quick Step Ремко Эвенепул (Remco Evenepoel) одержал победу на 7-м этапе Тур де Франс-2024, на своём дебютном французском Гранд-туре, и таким образом вошёл в число гонщиков, одерживавших победы на этапах всех трёх Гранд-туров (этап Тур де Франс, пять этапов Вуэльты Испании, два этапа Джиро д’Италия). Причём половина его побед на этапах Гранд-туров (4 из 8) одержана в индивидуальных гонках на время.

На этот раз действующий чемпион мира в гонке с раздельным стартом Ремко Эвенепул выиграл индивидуальную гонку протяжённостью 25,3 км от Нюи-Сен-Жорж до Жевре-Шамбертен, проехав дистанцию за 28 минут и 52 секунды. Он стал единственным, кто преодолел рубеж в 29 минут.

Ремко Эвенепул стал первым действующим чемпионом, выигравшим разделку на этапе Тур де Франс после Тома Дюмулина, который побеждал в 2018.

Ремко Эвенепул: «С ума сойти, у меня был хороший день. Подъём проходить оказалось довольно тяжело, потому что я хотел стартовать быстро, но в то же время сберечь силы. Спуск был технически сложным и скоростным, его надо было проходить внимательно.

Я наслаждался каждым метром этой разделки. Потрясающе завершить её с победой, поэтому я очень счастлив.

Перед стартом я понимал, что разрывы не будут большими, сегодня на этой дистанции я выложился полностью.

Я был уверен, что у меня прокол. Возможно, кто-то из зрителей уронил стекло или ударил в ограждения, я услышал звук, и мне показалось, что это прокол! Я немного испугался, но через несколько метров понял, что всё в порядке. Продолжил продавливать, несмотря на страх, опасался, что это может быть медленный прокол. Я не слишком уверенно проходил последние повороты, пришлось рисковать, потому что Тадей был близко.

Выиграть с 12 секундами преимущества - это потрясающе. Тадей может превосходно ехать разделки, особенно на Гранд-турах. Мы вообще не думали о разрывах в генеральной классификации.

Мы хотели выиграть этап, и это сделано. Сегодня идеальный день для меня и команды. Миссия выполнена. Теперь сфокусируемся на завтрашнем этапе и на этапе в воскресенье. Что касается остального Тур де Франс, я считаю, что Тадей будет недосягаем. Но это велоспорт, никогда не знаешь, что случится.

Думаю, что дальше, тем лучше я буду чувствовать себя в гонке. Поэтому сфокусируюсь на подиуме, потому что есть ощущения, что у меня есть нога для этой цели».

Photo ©Soudal Quick-Step - ©Tim De Waele / Getty Images - Photo credit: ©Tim De Waele /Getty Images

Главным соперником Ремко Эвенепула, действующего чемпиона мира в разделке, стал обладатель жёлтой майки лидера Тур де Франс-2024 Тадей Погачар (UAE Team Emirates). Ремко Эвенепул, который стартовал не в майке чемпиона мира, а в белой майке лучшего в молодёжной классификации, и Тадей Погачар отправились на дистанцию 25,3-км индивидуальной гонки на время последними. Они замыкали стартовый протокол.

Уже на первой отсечке Ремко Эвенепул обошёл стартовавших перед ним олимпийского чемпиона в гонке с раздельным стартом Приможа Роглич (Primoz Roglic / Red Bull - BORA – hansgrohe) и двукратного победителя Тур де Франс, защищающего титул, Йонаса Вингегора (Jonas Vingegaard /) Visma - Lease a Bike).

Ремко Эвенепул на отсечке через 8,6 км после старта показал время - 9 минут и 39 секунд, его средняя скорость на первом отрезке составила 53,472 км/час. Стартовавший последним лидер генеральной классификации Тадей Погачар на первой отсечке уступил ему 3 секунды.

На второй отсечке времени, расположенной на 14,4 км маршрута, Эвенепул еще больше увеличил преимущество над Вингегором и Рогличем, а лидер общего зачёта Тадей Погачар уступил чемпиону мира в разделке 10 секунд. Время Ремко Эвенепула составило 18 минут и 13 секунд, cредняя скорость 47,429 км/ч.

Ремко Эвенепул и Тадей Погачар прошли спуск с почти одинаковой скоростью - бельгийский гонщик набрал 87,3 км/ч, словенский - 87,1 км/ч (согласно NTT Data).

На третьей отсечке времени, на 19,9 км маршрута, Тадею Погачару удалось сократить отставание от Эвенепула, на 4 секунды, показав на спуске среднюю скорость 68,75 км/ч. Время действующего чемпиона мира составило 23 минуты и 5 секунд, средняя скорость 51.726, км/ч.

Заключительный отрезок дистанции Ремко Эвенепул преодолел со средней скоростью 56,023 км/ч, что позволило ему увеличить своё преимущество до 12 секунд на финише перед Тадеем Погачаром. Но этих 12 секунд Ремко Эвенепулу не хватило, чтобы к победе на этапе добавить и жёлтую майку лидера общего зачёта, где он по итогам 7 этапа уступает Тадею Погачару 33 секунды.

34-летний словенский гонщик команды Red Bull Bora-hansgrohe Примож Роглич занял на 7-м этапе Тур де Франс-2024 третье место, уступив Ремко Эвенепулу 34 секунды. 27-летний Йонас Вингегор, защищающий свой титул прошлогоднего победителя Тур де Франс, проиграл бельгийскому гонщику 37 секунд и занял на этапе 4-е место.

В генеральной классификации по итогам 7 этап благодаря разделке своё положение поправил Примож Роглич, поднявшись на 4-ю строчку.

Ремко Эвенепул — победитель 7 этапа Тур де Франс-2024