Марк Кэвендиш поборется за 35-ю победу на этапе Тур де Франс

Велокоманда Astana Qazaqstan объявила состав на Тур де Франс-2024. На старт 29 июня выйдут: 39-летний британский спринтер Марк Кэвендиш, 39-летний датский гонщик Михаэль Мёркёв, 31-летний казахстанский велогонщик Алексей Луценко, 24-летний казахстанский велогонщик Евгений Фёдоров, 27-летний колумбийский велогонщик Харольд Техада, 28-летний нидерландский гонщик Кейс Бол, 29-летний итальянский гонщик Давиде Баллерини, 25-летний итальянский гонщик Микеле Гадзоли.

Состав велокоманды Astana Qazaqstan на Тур де Франс-2024

В составе команды Astana Qazaqstan лишь один дебютант Тур де Франс - 25-летний Микеле Гадзоли, которые впервые в карьере поедет Гранд-тур.

Помимо Марка Кэвендиша опыт побед Тур де Франс есть у Алексея Луценко, который выиграл этап в 2020 году.

Марк Кэвендиш, победитель 34 этапов и двукратный победитель очковой классификации французского Гранд-тура, стартует на Тур де Франс в 15-й раз в карьере, и ставит целью борьбу за 35-ю победу на этапе Большой Петли.

В прошлом году Марку Кэвендишу пришлось сойти с Тур де Франс после падения на 8-м этапе, а на 7-м этапе он финишировал 2-м, уступив лишь Ясперу Филипсену.

Британский спринтер начал подготовку к старту Тур де Франс в начале года, увеличив количество тренировок на высоте. Первый блок тренировок прошёл в Колумбии, а в феврале Марк Кэвендиш выиграл этап Тура Колумбии. Ещё одну победу в сезоне он одержал на этапе Тура Венгрии. Перед стартом на Тур де Франс-2024 Марк Кэвендиш набрал 38 гоночных дней. Финальную подготовку к старту он провёл на горном Туре Швейцарии-2024.

Кейс Бол, один из развозящих Марка Кэвендиша, в интервью In de Leiderstrui рассказал, почему британский спринтер выбрал Тур Швейцарии в качестве подготовки к Тур де Франс-2024:

«Тренировка. Вот почему мы туда поехали. Конечно, было приятно побороться в финале этапа, но у нас просто не было возможности бороться за победу на этапе (Тура Швейцарии). Какой-то шанс был в первый день, но потом в финалах возможностей уже не представлялось. В целом, однако, мы знали, зачем участвуем в этой гонке.

Тур снова начнётся с очень трудных этапов. Поэтому хорошо, когда стартуешь с приличным набором горных километров в ногах. Мы к этому готовы.

Форма в порядке. Мы хорошо потренировались на высоте. В Швейцарии, конечно, было сложно по-настоящему оценить форму, но я чувствовал себя отлично».

Василис Анастопулос (Vasilis Anastopoulos), тренер Марка Кэвендиша, в интервью Velo сказал: «Я не буду делать никаких прогнозов или оценивать шансы. Не могу заявить, что победа на этапе возможна на 60 - 70%. Но я знаю, что он снова в строю, что вся команда будет работать с ним ради достижения этой цели на Тур де Франс. Если Марк приедет на Тур здоровым и в той форме, которую мы ожидаем по плану, всё возможно. Почему нет?

В такой сложной гонке как Тур де Франс необходимо использовать весь опыт. Дело не только в мощности и скорости. Нужно принимать решения в правильный момент, понимать, как расходовать силы во время этапов, как избегать стресса. Некоторые из этих навыков приходят только со временем.

Конечно, Марк сейчас возрастной гонщик. Ему 39. Но его опыт и опыт Михаэля Мёркёва ни с кем не сравнится, он даёт огромное преимущество перед всеми другими ребятами. Никто из спринтеров, которые будут на Тур де Франс, не сможем с ним сравниться».

Состав велокоманды Astana Qazaqstan на Тур де Франс-2024:

Mark Cavendish (Великобритания),

Michael Mørkøv (Дания),

Alexey Lutsenko (Казахстан),

Yevgeniy Fedorov (Казахстан),

Cees Bol (Нидерланды),

Harold Tejada (Колумбия),

Davide Ballerini (Италия),

Michele Gazzoli (Италия).