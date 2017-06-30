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Состав велокоманды Astana Qazaqstan на Тур де Франс-2024

Марк Кэвендиш поборется за 35-ю победу на этапе Тур де Франс

 

 

Велокоманда Astana Qazaqstan объявила состав на Тур де Франс-2024. На старт 29 июня выйдут: 39-летний британский спринтер Марк Кэвендиш, 39-летний датский гонщик Михаэль Мёркёв, 31-летний казахстанский  велогонщик Алексей Луценко, 24-летний казахстанский велогонщик Евгений Фёдоров, 27-летний колумбийский велогонщик Харольд Техада, 28-летний нидерландский гонщик Кейс Бол, 29-летний итальянский гонщик Давиде Баллерини, 25-летний итальянский гонщик Микеле Гадзоли.

 

Состав велокоманды Astana Qazaqstan на Тур де Франс-2024Состав велокоманды Astana Qazaqstan на Тур де Франс-2024

 

 

В составе команды Astana Qazaqstan лишь один дебютант Тур де Франс - 25-летний Микеле Гадзоли, которые впервые в карьере поедет Гранд-тур.

Помимо Марка Кэвендиша опыт побед Тур де Франс есть у Алексея Луценко, который выиграл этап в 2020 году.

 

Марк Кэвендиш, победитель 34 этапов и двукратный  победитель очковой классификации французского Гранд-тура,  стартует на Тур де Франс в 15-й раз в карьере, и ставит целью борьбу за 35-ю победу на этапе Большой Петли.

 

В прошлом году Марку Кэвендишу пришлось сойти с Тур де Франс после падения на 8-м этапе, а на 7-м этапе он финишировал 2-м, уступив лишь Ясперу Филипсену.

 

Британский спринтер начал подготовку к старту Тур де Франс в начале года, увеличив количество тренировок на высоте. Первый блок тренировок прошёл в Колумбии, а в феврале Марк Кэвендиш выиграл этап Тура Колумбии. Ещё одну победу в сезоне он одержал на этапе Тура Венгрии. Перед стартом на Тур де Франс-2024 Марк Кэвендиш набрал 38 гоночных дней. Финальную подготовку к старту он провёл на горном Туре Швейцарии-2024.

 

Кейс Бол, один из развозящих Марка Кэвендиша, в интервью In de Leiderstrui рассказал, почему британский спринтер выбрал Тур Швейцарии в качестве подготовки к Тур де Франс-2024:

 

«Тренировка. Вот почему мы туда поехали. Конечно, было приятно побороться в финале этапа, но у нас просто не было возможности бороться за победу на этапе (Тура Швейцарии). Какой-то шанс был в первый день, но потом в финалах возможностей уже не представлялось. В целом, однако, мы знали, зачем участвуем в этой гонке.

 

Тур снова начнётся с очень трудных этапов. Поэтому хорошо, когда стартуешь с приличным набором горных километров в ногах. Мы к этому готовы.

Форма в порядке. Мы хорошо потренировались на высоте. В Швейцарии, конечно, было сложно по-настоящему оценить форму, но я чувствовал себя отлично».

 

Василис Анастопулос (Vasilis Anastopoulos), тренер Марка Кэвендиша, в интервью Velo сказал: «Я не буду делать никаких прогнозов или оценивать шансы. Не могу заявить, что победа на этапе возможна на 60 - 70%. Но я знаю, что он снова в строю, что вся команда будет работать с ним ради достижения этой цели на Тур де Франс. Если Марк приедет на Тур здоровым и в той форме, которую мы ожидаем по плану, всё возможно. Почему нет?

 

В такой сложной гонке как Тур де Франс необходимо использовать весь опыт. Дело не только в мощности и скорости. Нужно принимать решения в правильный момент, понимать, как расходовать силы во время этапов, как избегать стресса. Некоторые из этих навыков приходят только со временем.

 

Конечно, Марк сейчас возрастной гонщик. Ему 39. Но его опыт и опыт Михаэля Мёркёва ни с кем не сравнится, он даёт огромное преимущество перед всеми другими ребятами. Никто из спринтеров, которые будут на Тур де Франс, не сможем с ним сравниться».

 

Состав велокоманды Astana Qazaqstan на Тур де Франс-2024:

 

Mark Cavendish (Великобритания),

Michael Mørkøv (Дания),

Alexey Lutsenko (Казахстан),

Yevgeniy Fedorov (Казахстан),

Cees Bol (Нидерланды),

Harold Tejada (Колумбия),

Davide Ballerini (Италия),

Michele Gazzoli (Италия).

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Теги к статье: Astana Qazaqstan Марк Кэвендиш Mark Cavendish Тур де Франс-2024 Tour de France-2024 маршрут Тур де Франс-2024 Гранд-тур

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  1. Имя: Alik

    Astanaforever

    Вчера, 21:44 | Регистрация: 30.06.2017

    Ой. Удачи Марку канешна. Будем надеяться на чудо и фортуну и жать кулачки. Может он подсластит эту горькую пилюлю которую Астана глотает уж который год. Авось возьмут один этапчик, не так с Кэвом, так с Луценко или Баллерини. Ваще то грустная картина складывается, честно.

    Вся жизнь это гонка.
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Комментарии

  • VeloVelo
    Предварительные составы команд ... (39)
    VeloVelo-Фото

    Михаил, спасибо.

  • VeloVelo
    Карлос Родригес и Эган Берналь ... (1)
    VeloVelo-Фото

    Слава, вот здесь все хорошо )
    Отличная афиша!

  • Cahko
    Тур де Франс-2024. Альтиметрия ... (10)
    Cahko-Фото

    недели на две можно смотаться в отпуск, включив вечерком записи пару этапов, а потом начать смотреть подробнее.
    короткие горные этапы это хорошая фишка.

    финиш не в Париже мб связано с Олимпиадой, но по мне так это тоже неплохая тема на будущее.

    Почему-то кажется, что на 21 этапе будет небольшой отрыв между лидерами в пределах секунд 40 и будет конкуренто.
    А если нет - то нет.

  • nightbuster33
    Предварительные составы команд ... (39)
    nightbuster33-Фото

    Не завидное состояние у Роглича, через 4 дня старт,а он еще не знает с кем собирается выиграть гонку. У руководителей нет полной уверенности в своих гонщиках и сомневаются в претендентах в их успешном выступлении в гонке.Боятся прогадать.Или много равных по силе гонщиков.Последнее успокаивает.

  • EL-Fenomeno
    Тур де Франс-2024. Альтиметрия ... (10)
    EL-Fenomeno-Фото
    Выходит в Альпах будут 2 раза гостить (это прекрасно !!). Борьба до последнего, никакого "этапа дружбы"...хотя может разделка дружбы появится)) В который раз огорчаюсь за начисление горных очков на ТдФ: всего 10 очков за вершину/перевал 1-й категории (когда на Джиро дают 40), и только 20 за высшую (Horse) категорию. Орги Тура в который раз отбивают охоту бороться за горох. Где те времена сражения за горную майку времён Солера, Моро, Фёклера, того же Поповича...эх, одни воспоминания теперь(
  • Astanaforever
    Состав велокоманды Astana Qaza ... (1)
    Astanaforever-Фото
    Ой. Удачи Марку канешна. Будем надеяться на чудо и фортуну и жать кулачки. Может он подсластит эту горькую пилюлю которую Астана глотает уж который год. Авось возьмут один этапчик, не так с Кэвом, так с Луценко или Баллерини. Ваще то грустная картина складывается, честно.
  • JetRevel
    Тур де Франс-2024. Альтиметрия ... (10)
    JetRevel-Фото

    На cтарт приедем всем сообществом,знаю что Вы в Италии если что пишите)Spero di vederti)

  • JetRevel
    Сантьяго Буйтраго возглавит ве ... (4)
    JetRevel-Фото

    Я так понимаю,что проэкт где то на финише находится,жаль Арабы против Арабов,могло быть интересно)

  • JetRevel
    Сантьяго Буйтраго возглавит ве ... (4)
    JetRevel-Фото
    При таком капитане на Тур,им про баланс сам бог велел говорить)
  • vova-55
    Тур де Франс-2024. Альтиметрия ... (10)
    vova-55-Фото

    У Тура всегда очень нервное начало. 

    Дури, амбиций желания и стремлений много и толпа большая.

    Первый этап похож на классику. 

    Прично холмистые только 1-й и 18-й этапы. 

    Горными этапами являются 4-й, 11-й (с натяжкой), 17-й и 20-й (хорош!). 

    Королевскими горными являются 14-й, 15-й и 19-й этапы.

    Первая разделка 25 км почти равнинная. 

    Вторя разделка побольше, почти 34 км (в последний день!) и холмы присутствуют. 

    Есть где порезвиться и проявить себя гонцам разных профилей! 

    Попкорна может не хватить!  :-))

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