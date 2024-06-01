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Яспер Филипсен продлил контракт с велокомандой Alpecin-Deceuninck

Яспер Филипсен, как и Матье ван дер Пул, продлил контракт с Alpecin-Deceuninck до конца 2028 года

 

 

26-летний бельгийский велогонщик Яспер Филипсен поставил точку в интриге относительно его дальнейшей карьеры. На пресс-конференции, посвящённой старту на Тур де Франс-2024, победитель шести этапов Тур де Франс и зелёной майки лучшего в очковой классификации французского Гранд-тура, трёх этапов Вуэльты Испании, Монумента Милан-Сан-Ремо сообщил, что продлил контракт с командой Alpecin-Deceuninck до конца 2028 года.

 

На такой же срок в этом году продлил контракт и капитан команды Матье ван дер Пул, а значит, тандем Матье ван дер Пула и Яспера Филипсена продолжит осложнять соперникам борьбу за победы.

 

Яспер Филипсен продлил контракт с велокомандой Alpecin-Deceuninck

 

 

Издание HLN цитирует слова Яспера Филипсена:

 

«Я выступаю в этой команде с 2021 года, и мне здесь хорошо. У нас совпадают и подход к работе, и цели, поэтому в команде Alpecin-Deceuninck чувствую себя как дома. Решение я принял некоторое время назад. Это не само собой разумеющееся решение, мне нужно было время. Но мой выбор понятен. Я остаюсь. Наша история ещё не дописана. Четыре года - долгий срок, но радует, что в спортивном плане мы сможем долго работать вместе (с Матье ван дер Пулом), надеюсь, мы добьёмся больших успехов».

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Теги к статье: Яспер Филипсен Jasper Philipsen Alpecin-Deceuninck

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4 Роглич П. (Slo) (TJV) 5603
5 Ван Арт В. (Bel) (TJV) 4762
6 Педерсен М. (Den) (TLT) 4606
7 Ван дер Пул М. (Ned) (ADC) 4163
8 Йейтс А. (GBr) (UAD) 4007
9 Филипсен Я. (Bel) (ADC) 3912
10 Алмейда Ж. (Por) (UAE) 3110

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