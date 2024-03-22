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Падения и сход на 3-м этапе Тур де Франс-2024

Падения в финале 3 этапа Тур де Франс-2024 и сход Каспера Педерсена

 

 

3-й этап Тур де Франс-2024, самый протяжённый в этом выпуске и почти полностью равнинный, ни у кого из велогонщиков не вызвал желания уезжать в отрыв. Пелотон медленно отправился в путь из Пьяченцы, первые 10 километров средняя скорость составляла 31,2 км/ч. В начале этапа попытались уехать, но через пять километров вернулись в пелотон обладатель гороховой и зелёной маек Йонас Абрахамсен и его товарищ по команде Uno-X Йоханнес Кулсет.

 

За 66 км до финиша попытался уехать от пелотона 29-летний французский гонщик команды TotalEnergies Фабьен Грелье (Fabien Grellier). Но команды спринтеров не собирались отпускать одинокого беглеца. Пелотон догнал Фабьена Греллье за 28 км до финиша. Чем ближе к финишу, тем выше становилась скорость. Так, по данным NTT, последние 10 километров Ричард Карапас преодолел со скоростью 59,7 км/ч. 

 

К финишу нарастала  и нервозность пелотона, что привело сначала к одиночным падения, а затем к более массовому падению за 2,6 км до финиша.

 

За 12,5 км до финиша упал 28-летний датский велогонщик команды Soudal Quick Step Каспер Педерсен (Casper Pedersen). Он вернулся на велосипед и финишировал на 3-м этапе через 9 с половиной минут после победителя, Биньяма Гирмая (Intermarche Wanty). Но после этапа команда объявила, что Каспер Педерсен вынужден прекратить гонку, так как у него диагностировали перелом ключицы.

 

За 6 км до финиша упал Бруно Армираль (Decathlon AG2R), он вернулся в гонку.

 

 За 5,5 км случился прокол у Матье ван дер Пула (Alpecin-Deceuninck), который готовился развозить своего товарища по команде Яспера Филипсена. Однако  Матье ван дер Пул не успел догнать пелотон, чтобы помочь в спринте. Но Ясперу Филипсену также не повезло. Он не смог принять участие в спринте из-за массового падения за 2,6 км до финиша.

 

Упали в том числе Сёрен Вареншольд (Uno-X), Гийом Буаван и Джейк Стюарт (Israel Premier Tech) и Йон Исагирре (Cofidis). По сообщению организаторов гонки, у них поверхностные повреждения.

 

Их падение остановило часть спринтеров, в том числе Яспера Филипсена и Марка Кэвендиша (Astana Qazaqstan).

 

Падения и сход на 3-м этапе Тур де Франс-2024

Падения и сход на 3-м этапе Тур де Франс-2024

Падения и сход на 3-м этапе Тур де Франс-2024

Падения в финале 3 этапа Тур де Франс-2024 и сход Каспера Педерсена

 

 

 

Яспер Филипсен после финиша в интервью Het Nieuwsblad сказал:

 

«Последствия падения не слишком сильные, учитывая обстоятельства. Думаю, я упал на скорости примерно 60 км/ч, но, к счастью, дорога была хорошей. Мы смогли довольно хорошо перестроиться после прокола Матье, но гонщик впереди нас упал, а мне некуда было деваться. Печально, особенно потому, что пропущен спринт и шанс выиграть очки в зачёт зелёной майки. К счастью, ещё будут возможности. Конечно, хотелось, чтобы этап прошёл по-другому, но я рад, что смогу продолжить Тур де Франс. В целом всё не так плохо».

 

Падения и сход на 3-м этапе Тур де Франс-2024

 

Марк Кэвендиш: «Мои шансы разрушил тот завал. Я не единственный в него попал, но, к счастью, мне удалось удержаться на велосипеде.  Я слышал, как произошло падение. У меня слишком маленький рост, чтобы видеть, что происходит в завалах, но я их слышу. Теперь ( с дисковыми тормозами) не нужно думать, что ты в кого-то врежешься, но ждёшь, что кто-то врежется сзади в тебя. Мы вроде бы справились, но за 2,5 км до финиша остались далеко и выбыли из борьбы».

 

 

Результаты 3 этапа Тур де Франс-2024

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Теги к статье: Тур де Франс-2024 Tour de France-2024 маршрут Тур де Франс-2024 Гранд-тур

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Комментарии

  • Виктор Сироткин
    Тур де Франс-2024. Результаты ... (27)
    Виктор Сироткин-Фото
    Гирмай как самый худой спринтер просочился между толпой и ограждением.
  • VeloVelo
    Тур де Франс-2024, превью этап ... (33)
    VeloVelo-Фото

    Неужели никто не помнит финиш Белькова во Флоренции?

  • VeloVelo
    Тур де Франс-2024. Результаты ... (55)
    VeloVelo-Фото

    Ну, про Виранка если вы сомневаетесь, то почитайте, посмотрите, а потом уж напишите еще раз.

    А то получается как всегда — "не смотрел, не читал, но осуждаю" )

    P.S. Я тоже Виранка не застал "вживую".

    PP.SS. К Роману Бардэ отношусь с Уважением.

  • VeloVelo
    Барт Леммен заменит Сеппа Кусс ... (18)
    VeloVelo-Фото
    Здоровья вашему Папе и Вам!

    У меня только один вопрос, если позволите, это важно для меня. Вы уверены, что это был ковид?
  • VeloVelo
    Йонас Вингегор: “Считаю своей ... (2)
    VeloVelo-Фото

    А мне, в принципе, нравится Йонас, как человек, как личность.

    Считаю, что неправы те, кто записал его в "роботы".


    Есть такие люди, которые готовы на всё, лишь бы дискредитировать оппонента.
    Они готовы записать кого угодно хоть в "роботы", хоть куда угодно еще, если человек угрожает "любимчику". Это фанаты, они всегда были и всегда будут. 

    Им плевать на реальность, им важно лишь то, во что они хотят верить.
    А всех, кто думает по-другому, они считают врагами.

  • VeloVelo
    Тур де Франс-2024, превью этап ... (9)
    VeloVelo-Фото

    А что там может быть с погодой?

    Хотя, да, вы правы, прошу прощения, сегодня был жуткий шторм, много погибших, очень много пострадавших на севере Италии. А также во Франции и в Швейцарии.

  • VeloVelo
    Тур де Франс-2024, превью этап ... (9)
    VeloVelo-Фото

    Всем хорошего дня Завтра.

  • VeloVelo
    Тур де Франс-2024. Результаты ... (27)
    VeloVelo-Фото

    Рад за Гирмая. Таки сделал он это.
    Но, еще больше за Карапаса. Теперь у него есть все три Майки.


    Да что там, У Эквадора теперь есть "Тримайкато"! Кто бы мог подумать!
    И это всё Ричард! Браво!



    А Кэв, конечно, хотелось бы его 35, но, Очень Большие Сомнения (ОБС) на этот счёт.

  • VeloVelo
    Тур де Франс-2024. Результаты ... (27)
    VeloVelo-Фото

    Юра, прелести у женщин.
    Или вы склонны придерживаться иных взглядов?

  • EL-Fenomeno
    Тур де Франс-2024, превью этап ... (9)
    EL-Fenomeno-Фото

    Настоящий горный этап уже под №4 на этом Туре - это радеут, только бы колхоза не было.

    А так ещё хочется чтобы на Галибье, даже если первым там будет отрыв, среди генеральщиков не остались только Погги да Винни. Роглич просто обязан быть с ними, Эвенпул, по идеии тоже, Карапаз с напрягом, но может тоже усидит (желтая майка как тот Ред Бул - окрылят ведь); кто ещё...возможно Родригес, Йейтс(ы). Ну и спуск с Галибье вангую будут зрелещным, особенно когда перед этим на вершине генеральщики доберут отрыв.

    P.S.

    Как там сегодня с погодой на 2500+ ? Надеюсь пелотон доедет до самой вершины Галибье, а не только до Коль дю Лотаре.

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