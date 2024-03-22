Падения и сход на 3-м этапе Тур де Франс-2024

Падения в финале 3 этапа Тур де Франс-2024 и сход Каспера Педерсена

3-й этап Тур де Франс-2024, самый протяжённый в этом выпуске и почти полностью равнинный, ни у кого из велогонщиков не вызвал желания уезжать в отрыв. Пелотон медленно отправился в путь из Пьяченцы, первые 10 километров средняя скорость составляла 31,2 км/ч. В начале этапа попытались уехать, но через пять километров вернулись в пелотон обладатель гороховой и зелёной маек Йонас Абрахамсен и его товарищ по команде Uno-X Йоханнес Кулсет.

За 66 км до финиша попытался уехать от пелотона 29-летний французский гонщик команды TotalEnergies Фабьен Грелье (Fabien Grellier). Но команды спринтеров не собирались отпускать одинокого беглеца. Пелотон догнал Фабьена Греллье за 28 км до финиша. Чем ближе к финишу, тем выше становилась скорость. Так, по данным NTT, последние 10 километров Ричард Карапас преодолел со скоростью 59,7 км/ч.

К финишу нарастала и нервозность пелотона, что привело сначала к одиночным падения, а затем к более массовому падению за 2,6 км до финиша.

За 12,5 км до финиша упал 28-летний датский велогонщик команды Soudal Quick Step Каспер Педерсен (Casper Pedersen). Он вернулся на велосипед и финишировал на 3-м этапе через 9 с половиной минут после победителя, Биньяма Гирмая (Intermarche Wanty). Но после этапа команда объявила, что Каспер Педерсен вынужден прекратить гонку, так как у него диагностировали перелом ключицы.

За 6 км до финиша упал Бруно Армираль (Decathlon AG2R), он вернулся в гонку.

За 5,5 км случился прокол у Матье ван дер Пула (Alpecin-Deceuninck), который готовился развозить своего товарища по команде Яспера Филипсена. Однако Матье ван дер Пул не успел догнать пелотон, чтобы помочь в спринте. Но Ясперу Филипсену также не повезло. Он не смог принять участие в спринте из-за массового падения за 2,6 км до финиша.

Упали в том числе Сёрен Вареншольд (Uno-X), Гийом Буаван и Джейк Стюарт (Israel Premier Tech) и Йон Исагирре (Cofidis). По сообщению организаторов гонки, у них поверхностные повреждения.

Их падение остановило часть спринтеров, в том числе Яспера Филипсена и Марка Кэвендиша (Astana Qazaqstan).

Яспер Филипсен после финиша в интервью Het Nieuwsblad сказал:

«Последствия падения не слишком сильные, учитывая обстоятельства. Думаю, я упал на скорости примерно 60 км/ч, но, к счастью, дорога была хорошей. Мы смогли довольно хорошо перестроиться после прокола Матье, но гонщик впереди нас упал, а мне некуда было деваться. Печально, особенно потому, что пропущен спринт и шанс выиграть очки в зачёт зелёной майки. К счастью, ещё будут возможности. Конечно, хотелось, чтобы этап прошёл по-другому, но я рад, что смогу продолжить Тур де Франс. В целом всё не так плохо».

Марк Кэвендиш: «Мои шансы разрушил тот завал. Я не единственный в него попал, но, к счастью, мне удалось удержаться на велосипеде. Я слышал, как произошло падение. У меня слишком маленький рост, чтобы видеть, что происходит в завалах, но я их слышу. Теперь ( с дисковыми тормозами) не нужно думать, что ты в кого-то врежешься, но ждёшь, что кто-то врежется сзади в тебя. Мы вроде бы справились, но за 2,5 км до финиша остались далеко и выбыли из борьбы».