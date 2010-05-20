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Ремко Эвенепул: “Я сделал всё возможное, чтобы минимизировать потери на 4-м этапе Тур де Франс-2024”

Ремко Эвенепул о 4-м этапе Тур де Франс-2024

 

 

На 4-м этапе Тур де Франс-2024 Ремко Эвенепул прошёл испытание Галибье, вслед за Йонасом Вингегором (Visma Lease a Bike) ответил на атаку победителя этапа Тадея Погачара (UAE Team Emirates), минимизировал потери, догнав группу Вингегора у финиша, и спринтовал в борьбе за второе место на этапе.

 

24-летний бельгийский гонщик команды Soudal Quick Step не только сохранил белую майку лучшего молодого гонщика, но и поднялся на вторую строчку общего зачёта, где проигрывает Погачару 45 секунд.

 

Ремко Эвенепул: “Я сделал всё возможное, чтобы минимизировать потери на 4-м этапе Тур де Франс-2024”

Ремко Эвенепул: “Я сделал всё возможное, чтобы минимизировать потери на 4-м этапе Тур де Франс-2024”

 

 

Ремко Эвенепул: «Тадей Погачар снова продемонстрировал свои способности. Мы знали, что его атаки очень взрывные. Я попробовал, но не смог за ним усидеть. Вершину Галибье я прошёл, не слишком много проиграв Вингегору, так что всё было неплохо. Потом я чуть не поплатился за то, что начал рисковать на спуске. Дважды или трижды я заскользил на мокрых участках дороги, после чего потерял уверенность. Я сделал всё, чтобы минимизировать потери.

 

 Меня догнали другие, мы смогли добрать на финише Вингегора. Наконец-то, я спринтовал и взял второе место. Я готовился к этому этапу. Возможно, не был готов на сто процентов, но старт получился хорошим.

 

Я сказал себе, что моя цель - топ-5,  поэтому финишировать вторым на горном этапе Тур де Франс, да ещё занять второе место в общем зачёте, означает, что я на верном пути. Что касается финальной победы, до конца гонки ещё далеко. У Тадея может быть неудачный день. В любом случае, я предпочитаю концентрироваться на том, на что способен я и команда. Мы будем бороться до Ниццы».

 

Результаты 4 этапа Тур де Франс-2024

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Теги к статье: Ремко Эвенепул Remco Evenepoel Soudal - Quick Step Тур де Франс-2024 Tour de France-2024 маршрут Тур де Франс-2024 Гранд-тур

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  1. Имя: Сергей

    error

    Сегодня, 05:09 | Регистрация: 20.05.2010

    Ремко явно взрослеет Ушли понты и пиар на камеру. Удачи ему

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Кто выиграет Тур де Франс-2024?

Комментарии

  • JetRevel
    Тур де Франс-2024. Результаты ... (62)
    JetRevel-Фото
    Бора Власова "положила" думал приедет раньше конечно,а так минус три с копейками.Посмотрим, конечно Рогле на следующий год нужны ещё будут горняки, без поезда сегодня выиграть невозможно, Арабы конечно Биги,в прошлом году "проглотили" в этом сделали выводы.Не думаю,что условный Кусс сможет на Вуэльте им навязывать что-то,Винни едет не понимаю как конечно.Хотя возможно едет уже сейчас на пределе держа в голове Вуэльту, падения в этом году внесли "интригу" в гонку
  • Poli321
    Тур де Франс-2024. Результаты ... (62)
    Poli321-Фото
    Тоже обожаю читать Николая и его перлы.
    Без сарказма.
  • Yuriy 17
    Тадей Погачар: “На 4-м этапе Т ... (1)
    Yuriy 17-Фото

    На этом серьёзном горном этапе Т. Погачар выиграл у группы товарищей в 5 человек не слишком много: 35-37 секунд.

    Это вполне человеческий отрыв, а не преимущество биоробота.

     

  • Невозмутимый
    Тур де Франс-2024. Результаты ... (62)
    Невозмутимый-Фото
    Ну вообще после Тура Швейцарии и прошлогоднего третьего места на Тур де Франс казалось что Йейтс очевидный №2 в команде. Но после того как Алмейда чуть не выиграл Тур Швейцарии, являясь бесспорным помощником Йейтса, т.е. он сначала тянул всю последнюю гору до атаки Йейтса, а потом всё равно ликвидировал просвет и выигрывал этап ))) видимо решили, что не всё так однозначно.
    Аюсо же откровенно хитрил, чем вызвал неудовольствие того же Алмейды. Обычно же помощники тянут сколько могут а потом отваливаются навсегда из группы лидеров. Эмираты же к удивлению работали сменами, насколько они все сильны. Но если Йейтс реально не смог поддерживать темп, то Аюсо прикинулся уставшим, делая вид что просто из последних сил вместе с Рогличем цепляется за хвост лидирующей группы.
    Глядишь, они там в этих ваших Эмиратах все переругаются, начнут тянуть одеяло на себя и оставят Погачара без поддержки. И вот тут выходит Александр Власов и вывозит Роглича к жёлтой майке!
  • Невозмутимый
    Тур де Франс-2024. Результаты ... (62)
    Невозмутимый-Фото
    Ну, насколько я понимаю, вчера рекорд Кинтаны побили человек 15. Просто Погги побил все эти рекорды не дожидаясь их установки ))
  • Невозмутимый
    Тур де Франс-2024. Результаты ... (62)
    Невозмутимый-Фото
    Ну, "надеялся" не то слово каким можно описать мои чувства. Вообще я люблю болеть за андердогов, а Вингегор после двух побед на Туре явно на такого не походит. Но после первых этапов показалось что таки да, ему ничто не преграда, ни травмы, ни другие соперники. Но вчера выяснилось, что и у него есть свои пределы прочности. Я даже ему немного посочувствовал, тем более, что Погачар такой же киборг, за которого болеть не особо хочется (ведь он побеждает и без твоей поддержки )))
  • error
    Ремко Эвенепул: “Я сделал всё ... (1)
    error-Фото

    Ремко явно взрослеет Ушли понты и пиар на камеру. Удачи ему

  • shekn
    Тур де Франс-2024, превью этап ... (7)
    shekn-Фото
    А я на Яспера.
  • VeloVelo
    Тур де Франс-2024, превью этап ... (7)
    VeloVelo-Фото

    На Мадса поставлю.

  • VeloVelo
    Тур де Франс-2024. Жёлтая майк ... (48)
    VeloVelo-Фото

    Денис, а ведь вы правы насчет Погачара. Плюсую.
    И да, тоже болею за всех. Кто этот Тур выиграет, тот уж точно войдет в Историю.

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Мировой рейтинг UCI

Гонщик Команда Очки
1 Погачар Т. (Slo) (UAD) 7685
2 Вингегор Й. (Den) (TJV) 6304
3 Эвенепул Р. (Bel) (SQS) 5631
4 Роглич П. (Slo) (TJV) 5603
5 Ван Арт В. (Bel) (TJV) 4762
6 Педерсен М. (Den) (TLT) 4606
7 Ван дер Пул М. (Ned) (ADC) 4163
8 Йейтс А. (GBr) (UAD) 4007
9 Филипсен Я. (Bel) (ADC) 3912
10 Алмейда Ж. (Por) (UAE) 3110

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