Ремко Эвенепул: “Я сделал всё возможное, чтобы минимизировать потери на 4-м этапе Тур де Франс-2024”

Ремко Эвенепул о 4-м этапе Тур де Франс-2024

На 4-м этапе Тур де Франс-2024 Ремко Эвенепул прошёл испытание Галибье, вслед за Йонасом Вингегором (Visma Lease a Bike) ответил на атаку победителя этапа Тадея Погачара (UAE Team Emirates), минимизировал потери, догнав группу Вингегора у финиша, и спринтовал в борьбе за второе место на этапе.

24-летний бельгийский гонщик команды Soudal Quick Step не только сохранил белую майку лучшего молодого гонщика, но и поднялся на вторую строчку общего зачёта, где проигрывает Погачару 45 секунд.

Ремко Эвенепул: «Тадей Погачар снова продемонстрировал свои способности. Мы знали, что его атаки очень взрывные. Я попробовал, но не смог за ним усидеть. Вершину Галибье я прошёл, не слишком много проиграв Вингегору, так что всё было неплохо. Потом я чуть не поплатился за то, что начал рисковать на спуске. Дважды или трижды я заскользил на мокрых участках дороги, после чего потерял уверенность. Я сделал всё, чтобы минимизировать потери.

Меня догнали другие, мы смогли добрать на финише Вингегора. Наконец-то, я спринтовал и взял второе место. Я готовился к этому этапу. Возможно, не был готов на сто процентов, но старт получился хорошим.

Я сказал себе, что моя цель - топ-5, поэтому финишировать вторым на горном этапе Тур де Франс, да ещё занять второе место в общем зачёте, означает, что я на верном пути. Что касается финальной победы, до конца гонки ещё далеко. У Тадея может быть неудачный день. В любом случае, я предпочитаю концентрироваться на том, на что способен я и команда. Мы будем бороться до Ниццы».