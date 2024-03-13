Ремко Эвенепул — победитель 8-го этапа и призёр Париж — Ницца-2024

Атаки принесли Ремко Эвенепулу победу на 8-м этапе и подиум Париж-Ницца-2024

Ремко Эвенепул завершил дебют на французской велогонке Париж-Ницца победой на финальном 8-м этапе, вторым место в общем зачёте, а также майками лучшего в горной и очковой классификации. 24-летний бельгийский велогонщик команды Soudal Quick Step, который шёл 4-м в генеральной классификации перед стартом 8-го этапа, дважды атаковал на подъёме 1-й категории за 44 км до финиша и порвал группу.

Photo ©Soudal Quick-Step - ©Alex Broadway / Getty Images - Photo credit: ©Alex Broadway /Getty Images

Лидер общего зачёта Брэндон Макналти (UAE Team Emirates) не смог ответить на его ускорение, как и один из претендентов на подиум Маттиас Скельмосе (Lidl-Trek). Однако Ремко Эвенепулу не удалось сброить Маттео Йоргенсона (Visma Lease a Bike), который также был одним из соперников в борьбе за высшую ступень подиума Париж-Ницца-2024. К Эвенепулу и Йоргенсону переложился Александр Власов (Bora-hansgrohe), но он не выдержал скорость дуэта на финальном подъёме Коль-де-Катр-Шеман.

Ремко Эвенепул и Маттео Йоргенсон на финише опередили ближайшего преследователя Александра Власова на 50 секунд, а Макналти и Скельмосе - на 1 минуту 39 секунд.

Победа на этапе, выигранные бонусные секунды и выигранное у соперников по общему зачёту время позволили Ремко Эвенепулу подняться на вторую ступень подиума Париж-Ницца. А 24-летний американский велогонщику команды Visma Lease a Bike Маттео Йоргенсон, финишировавший вторым на 8-м этапе, стал победителем Париж-Ницца-2024, которую выиграл с преимуществом в 30 секунд над Ремко Эвенепулом и с 1:47 над Брэндоном Макналти, который занял 3-е место.

Ремко Эвенепул: «Когда мы подъехали к подъёму Пей (Peille) с небольшой группой, я сказал себе, что попробую провести пару атак, в которых приложу все силы, и посмотрю, что получится. Думаю, другие гонщики сильно устали после этих рывков, хотя мне и самому на вершине было уже тяжеловато. Несмотря на это, несмотря на коварные дороги, я не бросал, выкладывался на все сто. Так и выигрываются гонки, через преодоление, через приложение всех сил.

Я атаковал трижды, и только Маттео смог за мной поехать. Конечно, Власов переложился, но он потратил на это много сил. На последнем подъёме я поехал так быстро, как только мог, чтобы сбросить Власова. Маттео - заслуженный победитель этой гонки.

Мы увеличивали просвет, но когда я понял, что победа в генеральной классификации больше недостижима, изменил стратегию и сфокусировался на спринте. Рад, что выиграл, ведь этап в Ницце - прекрасный этап для победы. Рад, что после тяжёлой недели гонки финишировал в топ-3. Здесь был очень высокий уровень участников, поэтому я доволен результатом.

Мы сделали в гонке несколько ошибок, но в то же время извлекли из них урок, теперь знаем, что не повторим такие ошибки в будущем. Со мной была сильная команда. Я уверен в себе перед следующей гонкой, которой будет Тур Страны Басков».