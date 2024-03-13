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Ремко Эвенепул — победитель 8-го этапа и призёр Париж — Ницца-2024

Атаки принесли Ремко Эвенепулу победу на 8-м этапе и подиум Париж-Ницца-2024

 

 

 Ремко Эвенепул завершил дебют на французской велогонке Париж-Ницца победой на финальном 8-м этапе, вторым место в общем зачёте, а также майками лучшего в горной и очковой классификации. 24-летний бельгийский велогонщик команды Soudal Quick Step, который шёл 4-м в генеральной классификации перед стартом 8-го этапа, дважды атаковал на подъёме 1-й категории за 44 км до финиша и порвал группу.

 

Ремко Эвенепул — победитель 8-го этапа и призёр Париж — Ницца-2024

 

Ремко Эвенепул — победитель 8-го этапа и призёр Париж — Ницца-2024

 

Ремко Эвенепул — победитель 8-го этапа и призёр Париж — Ницца-2024

 

Ремко Эвенепул — победитель 8-го этапа и призёр Париж — Ницца-2024

 

Photo ©Soudal Quick-Step - ©Alex Broadway / Getty Images - Photo credit: ©Alex Broadway /Getty Images

 

Лидер общего зачёта Брэндон Макналти (UAE Team Emirates) не смог ответить на его ускорение, как и один из претендентов на подиум Маттиас Скельмосе (Lidl-Trek). Однако Ремко Эвенепулу не удалось сброить  Маттео Йоргенсона (Visma Lease a Bike), который также был одним из соперников в борьбе за высшую ступень подиума Париж-Ницца-2024. К Эвенепулу и Йоргенсону переложился Александр Власов (Bora-hansgrohe), но он не выдержал скорость дуэта на финальном подъёме Коль-де-Катр-Шеман.

 

 Ремко Эвенепул и Маттео Йоргенсон на финише опередили ближайшего преследователя Александра Власова на 50 секунд, а Макналти и Скельмосе - на 1 минуту 39 секунд.

 

Победа на этапе, выигранные бонусные секунды и выигранное у соперников по общему зачёту время позволили Ремко Эвенепулу подняться на вторую ступень подиума Париж-Ницца. А 24-летний американский велогонщику  команды Visma Lease a Bike Маттео Йоргенсон, финишировавший вторым на 8-м этапе, стал победителем Париж-Ницца-2024, которую выиграл с преимуществом в 30 секунд над Ремко Эвенепулом и с  1:47 над Брэндоном Макналти, который занял 3-е место.  

 

Ремко Эвенепул — победитель 8-го этапа и призёр Париж — Ницца-2024

 

Ремко Эвенепул — победитель 8-го этапа и призёр Париж — Ницца-2024

 

Ремко Эвенепул — победитель 8-го этапа и призёр Париж — Ницца-2024

 

Ремко Эвенепул — победитель 8-го этапа и призёр Париж — Ницца-2024

Ремко Эвенепул — победитель 8-го этапа и призёр Париж — Ницца-2024

 

Ремко Эвенепул — победитель 8-го этапа и призёр Париж — Ницца-2024

 

Ремко Эвенепул — победитель 8-го этапа и призёр Париж — Ницца-2024

 

 

Ремко Эвенепул: «Когда мы подъехали к подъёму Пей (Peille) с небольшой группой, я сказал себе, что попробую провести пару атак, в которых приложу все силы, и посмотрю, что получится. Думаю, другие гонщики сильно устали после этих рывков, хотя мне и самому на вершине было уже тяжеловато. Несмотря на это, несмотря на коварные дороги, я не бросал, выкладывался на все сто. Так и выигрываются гонки, через преодоление, через приложение всех сил.

 

Я атаковал трижды, и только Маттео смог за мной поехать. Конечно, Власов переложился, но он потратил на это много сил. На последнем подъёме я поехал так быстро, как только мог, чтобы сбросить Власова. Маттео - заслуженный победитель этой гонки.

 

Мы увеличивали просвет, но когда я понял, что победа в генеральной классификации больше недостижима, изменил стратегию и сфокусировался на спринте. Рад, что выиграл, ведь этап в Ницце - прекрасный этап для победы. Рад, что после тяжёлой недели гонки финишировал в топ-3. Здесь был очень высокий уровень участников, поэтому я доволен результатом.

 

Мы сделали в гонке несколько ошибок, но в то же время извлекли из них урок, теперь знаем, что не повторим такие ошибки в будущем. Со мной была сильная команда. Я уверен в себе перед следующей гонкой, которой будет Тур Страны Басков».

 

Результаты 8 этапа Париж-Ницца-2024

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Теги к статье: Ремко Эвенепул Remco Evenepoel Soudal - Quick Step Париж — Ницца-2024 Paris-Nice-2024 велогонка Мирового тура

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Комментарии

  • Lucas
    Бывший врач Наиро Кинтаны пред ... (2)
    Lucas-Фото

    Да, конечно, его же, как говорится, подставили, - а зачем?, бедный Кинтана ничего и не знал, что там ему колят.

  • MVDP
    Париж-Ницца-2024. Этап 8 (13)
    MVDP-Фото

    Насколько сдулся Роглич, настолько надулся Йоргенсон. Совпадение?

  • Николай Н.
    Тиррено-Адриатико-2024. Этап 7 (1)
    Николай Н.-Фото

    Висма наверно решила в этом году выиграть всё. Две многодневки и оба за Висмой.

  • Николай Н.
    Париж-Ницца-2024. Этап 8 (13)
    Николай Н.-Фото

    Вот и итог, майка молодого взяла и Париж - Ницца. Это даже неожиданно. Рэмко даже не смог его сбросить с колеса. Власов всё же выступил удачно, взял этап и сегодня был третим, а в итоге 5 место.

  • error
    Париж-Ницца-2024. Этап 8 (13)
    error-Фото

    У Роглича походу реально другой график тренировок.. не как все привыкли. В прошлом году готовился к Джиро и в марте - апреле уже накатывал форму с победами в недельках. Сейчас готовится к ТдФ.. и может реально еще рановато показывать результат...

    Тот же Вингегор, Ремко и Погги помоложе.. у них наверняка другой график пиков формы и подвода к ней..

  • BlAr
    Париж-Ницца-2024. Этап 8 (13)
    BlAr-Фото

    Роглич сегодня похоже основательно промерз. Иначе такую пассивность не объяснить. 

  • vitali
    Париж-Ницца-2024. Этап 8 (13)
    vitali-Фото
    Цитата: Yuriy 17
    У-у-ё!
    П. Роглич в каком разобранном состоянии. 
    4 минуты отставания сегодня. 
    Хотя, да - до Тур де Франс ещё далеко


    У-у-ё!
    Сам Р. Эвенпул опасался А. Власова в борьбе за победу на этапе!
    Поэтому постарался увеличить темп в последний гору, чтобы сбросить Александра
    Не знаю, на какой срок у Роглича контракт с Борой, но не факт, что в этом году он потянет ГТ,. Всё-таки он уже семь лет одерживает победы в гонках высочайшего уровня. Для многих 7-8 лет на таком уровне, и начинается естественный спад. Поэтому надо просто ждать и смотреть, а сегодня он не упирался, скорее всего, потому что годы уже не молодые, и для главного старта важно экономить любые ресурсы организма.
  • motte
    Париж-Ницца-2024. Этап 8 (13)
    motte-Фото

    Это вирус такой у них , у инопланетян , пошёл, соло устраивать, тур расставит всё по своим местам.

  • JetRevel
    Париж-Ницца-2024. Этап 8 (13)
    JetRevel-Фото

    Всегда интересно смотреть первые недельные,колхозЫЧ еще тот,у всех свои цели планы на сезон.Власова зря "впрягают" тянуть рОГЛо на Тур,не верю в него.Джиро конечно у Тадея не забрать,но за три недели может все случиться.

    Относительно Висмы,я величия не увидел в этой гонке никакого,просто приехали более подготовленные люди на сегодня.

  • микеле оп-оп-оп
    Париж-Ницца-2024. Этап 8 (13)
    микеле оп-оп-оп-Фото

    Похоже Саша закусил намного раньше последней кочки, Рэмбке хватило пары ват, чтобы его отцепить. Так что алаверды.

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1 Погачар Т. (Slo) (UAD) 7685
2 Вингегор Й. (Den) (TJV) 6304
3 Эвенепул Р. (Bel) (SQS) 5631
4 Роглич П. (Slo) (TJV) 5603
5 Ван Арт В. (Bel) (TJV) 4762
6 Педерсен М. (Den) (TLT) 4606
7 Ван дер Пул М. (Ned) (ADC) 4163
8 Йейтс А. (GBr) (UAD) 4007
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