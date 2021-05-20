Ремко Эвенепул: "Я ещё не на пике формы, чтобы бороться с лучшими"

Ремко Эвенепул потерял жёлтую майку лидера на 6-м этапе Критериума Дофине-2024

Ремко Эвенепул не смог ответить на атаки соперников на финальном подъёме 6-го этапа Критериума Дофине-2024 и потерял жёлтую майку лидера. Когда из группы жёлтой майки начались атаки за 5 км до финиша, с Ремко Эвенепулом оставался Микель Ланда. На финальном километре 24-летний бельгийский велогонщик команды Soudal Quick Step в одиночку постарался минимизировать потери. Он финишировал через 42 секунды после Приможа Роглича, который возглавил генеральную классификацию.

Ремко Эвенепул сместился на вторую строчку общего зачёта и перед двумя решающими этапами Критериума Дофине-2024 проигрывает Приможу Рогличу 19 секунд. От Маттео Йоргенсона (Visma Lease a Bike), ответившего на атаки и сохранившего третью позицию в общем зачёте, Ремко Эвенепула отделяют 29 секунд.

Также Ремко Эвенепул сохранил лидерство в классификации лучшего молодого гонщика и на 7-м этапе стартует в белой майке.

Ремко Эвенепул: «Ещё до начала подъёма я видел, что нога идёт тяжеловато, что мне будет тяжело удержаться с лучшими. Но это нормально, так как сейчас я не в топовой форме. Микель приложил ради меня огромные усилия. А когда я нашёл свой ритм, поехал в одиночку, чтобы сократить потери. Ещё две недели назад я был даже не в состоянии выдавать подобную мощность. Поэтому, несмотря на то, что потерял время, моё выступление даёт обнадёживающие знаки.

Сегодня боль не сильно мешала выступать. Колено было в порядке, мне просто не хватило формы. Я ещё недостаточно силён, чтобы соревноваться с лучшими. Но поэтому я и здесь, чтобы просто бороться на каждом этапе, чтобы как следует помучиться.

Цель недели - улучшить форму. Я из тех, кто в гонке может прикладываться больше, чем на тренировке. Хочу завершить эту гонку с хорошими ощущениями. Примож всё ещё сильнее меня. Думаю, самая большая проблема, что я долго могу держать высокую скорость, но когда дохожу до предела, мне становится тяжело.

Сейчас я снова собираюсь ехать как можно быстрее, чтобы снова и снова доводить себя до предела, чтобы набрать форму к Туру. На последнем километре я обрадовался, что смог немного ускориться. Мне просто надо побороться в следующие несколько дней».